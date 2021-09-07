Дерипаска считает, что переворот в Гвинее может изменить цены на алюминий. Так ли это?

час назад

Автор фото, Dmitri Rogulin/TASS Подпись к фото, Более половины сырья для металлургических комбинатов "Русала" поставляется из Гвинеи

В африканской Гвинее продолжается политический кризис, который в воскресенье привел к смене власти путем военного переворота. Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который ранее контролировал одного из крупнейших в мире производителей алюминия - компанию "Русал", - предупреждает, что события в Гвинее могут серьезно изменить ситуацию на рынке этого металла.

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале. Дерипаска - основатель компании "Русал", но сейчас ею не владеет из-за санкций, введенных США.

Бокситы - это сырье, на котором в основном и держится современная алюминиевая промышленность. Алюминий широко используется в строительстве, авиа- и машиностроении, при производстве упаковки и в других сферах. Его подорожание может сильно сказаться на этих отраслях.

5 сентября армейский спецназ Гвинеи объявил о свержении 83-летнего президента Альфы Конде. Военные заявили по государственному телевидению, что президент арестован, правительство распущено, в стране введен комендантский час, а границы закрыты.

На следующий день цены на алюминий достигли пика более чем за десятилетие. На Лондонской бирже металлов стоимость алюминия 6 сентября достигала 2745 долларов за тонну - в последний раз металл столько стоил в апреле 2011 года.

Почему дорожает алюминий?

На Гвинею приходится 20-25% глобального предложения бокситов, оценивает рынок алюминия старший аналитик АТОН по металлургическому сектору Андрей Лобазов. В данном случае на риски можно смотреть шире - африканские страны сопряжены с повышенными рисками для инвесторов.

"Рынок движется ожиданиями, есть даже такая пословица - покупай на слухах, продавай на фактах (buy on rumours, sell on facts). И поэтому, конечно, рынок начал закладывать в цену на алюминий потенциальные перебои с поставками бокситов из Гвинеи. Ведь при негативном развитии событий эти перебои должны так или иначе привести к снижению предложения алюминия", - объясняет Лобазов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гвинея владеет крупнейшими в мире подтвержденными запасами бокситов

По его словам, на рынке есть опасения, что перебои поставок затронут глобальную производственную цепочку алюминия, в частности - компании "Русал" и другие предприятия, которые оперируют в этой стране.

Нынешний рост цен на алюминий наложился на общий тренд на подорожания этого металла в этом году на фоне сокращения производства в Китае и одновременно - увеличения спроса на этот материал, отмечает "Блумберг".

Это подтверждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Он напоминает, что цены на алюминий росли на протяжении нескольких месяцев до новостей из Гвинеи, поэтому риски перебоев с поставками бокситов из Африки лишь усилили существующую тенденцию.

"Блумберг" передавал слова лидера мятежников подполковника Мамади Думбуя, что он будет уважать существующие соглашения по добыче и также хочет сохранить "непрерывность производства".

Российский МИД в понедельник призвал военных, которые захватили власть в Республике Гвинея, немедленно освободить свергнутого президента Альфу Конде и вступить с ним в переговоры.

Утром 6 сентября российское посольство в стране сообщало, что компаниям сложно работать в обычном режиме - из-за неопределенности. Однако на тот момент от работников российских компаний в Гвинее никаких жалоб не поступало. "Ни им, ни посольству угроз никаких нет", - цитировал Интерфакс представителя дипмиссии.

Цены растут, "Русал" дорожает

В Гвинее добывается чуть больше половины бокситов компании, говорится в презентации "Русала" по результатам первого полугодия 2021 года. Вторым крупным местом добычи является Россия, еще небольшая часть добывается на Ямайке.

Согласно данным на сайте компании, в Гвинее "Русал" владеет "Компанией бокситов Киндии", "Компанией бокситов Диан-Диан" и бокситно-глиноземным комплексом Friguia.

"В случае дальнейшей эскалации политической нестабильности компания готова к эвакуации российского персонала из республики. В настоящее время "Русал" работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее", - так в понедельник компания отреагировала на ситуацию в стране.

7 сентября Дмитрий Песков назвал восстание в Гвинее серьезным фактором, который способен негативно сказаться на рынке алюминия в целом. При этом он сказал, что пока никаких вариантов господдержки компании не рассматривается.

При этом на Мосбирже акции "Русала" дорожают: в понедельник они выросли почти на 7% до 66,75 рубля за акцию, правда потом замедлили рост и начали снижаться - до 62,29 рубля за акцию вечером 7 сентября.

Акции "Русала" выглядят привлекательно на фоне высоких цен на алюминий, потенциального сокращения долговой нагрузки за счет средств, полученных от участия в выкупе акций "Норникеля", отмечает Игорь Галактионов.

"На текущий момент риторика мятежников миролюбивая, производства работают в своем режиме. Существенного влияния на производство алюминия "Русалом" может не произойти, поскольку выпадающие поставки могут быть замещены производственными мощностями в других странах". - отмечает эксперт. Однако в этом случае себестоимость производства вырастет, а это негативно скажется на прибыли производителя.

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В своем отчете за 2020 год "Русал" отмечал геополитические риски ведения бизнеса в Гвинее - однако ставил ее в один ряд с Россией и Украиной.

"Российская Федерация, Украина, Ямайка и Гвинея переживают период политических и экономических перемен, которые оказывают и могут продолжать оказывать значительное влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории указанных стран. Соответственно, деятельность на территории данных стран предполагает возникновение рисков, нехарактерных для других стран, включая пересмотр условий приватизации […] после смены политической власти", - говорилось в документе.

По мнению аналитика АТОН Андрея Лобазова, на данный момент ситуация в Гвинее не ясна, она может развиваться по абсолютно разным сценариям. Хотя пока что предприятия там работают в обычном режиме, сообщений о существенных перебоях производства не поступало.

Если абстрагироваться от радикально негативных сценариев, таких как рейдерский захват и национализация предприятий, то смена режима может привести к изменению налогового законодательства или условий труда. Это может в перспективе отразиться на финансовых показателях группы, считает аналитик.

Русал под санкциями

В начале апреля 2018 года американский минфин внес в санкционные списки семь российских бизнесменов, 17 высокопоставленных чиновников и 14 компаний, объяснив это "враждебными действиями России по всему миру". Сильнее всего от новых санкций пострадал Олег Дерипаска: помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

В январе 2019 года компании Дерипаски по соглашению с властями США снизили прямые и косвенные доли бизнесмена и вышли из-под его контроля. В результате министерство финансов США сняло санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", при этом ограничительные меры в отношении самого Дерипаски остались в силе.