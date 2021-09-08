Кандидаты-двойники и поддержка от маньяка: как на выборах-2021 используют черный пиар

Елизавета Фохт

Би-би-си

час назад

Автор фото, TASS via Getty Images

ЛДПР "рекламируют" видеороликами о "геях", за КПРФ "агитируют" обнаженные девушки и "скопинский маньяк", а в Петербурге с "яблочником" Борисом Вишневским конкурируют два полных тезки, еще и отрастившие бороды, как у него. Такое происходило на выборах и ранее, но в этом году примеры использования черных политтехнологий ярче и внимания они привлекают больше, говорят эксперты.

Основной мишенью "черных технологий" стали кандидаты КПРФ, ЛДПР и "Яблока". Би-би-си отправила представителям "Единой России" и "Справедливой России" вопросы о том, применяются ли грязные методы против их кандидатов, но ответа пока не получила. Примеров яркой и массированной кампании против справороссов или единороссов Би-би-си обнаружить не удалось.

Главная цель подобной антирекламы - не повысить негативное отношение к той или иной партии, а снизить желание идти на участки у колеблющегося избирателя, считают опрошенные Би-би-си политтехнологи. Согласно опросу фонда "Общественное мнение" от 27-29 августа, 14% россиян не планируют голосовать на выборах*.

Кандидаты-двойники в Петербурге и Москве

Выдвижение на выборы двойников-спойлеров - кандидатов с одинаковым или схожими именами и фамилиями, которых используют для отъема голосов у того или иного претендента - одна из самых популярных "грязных" технологий. Ее применяют в России с конца 90-х.

Авторство метода приписывают политтехнологу Алексе Кошмарову (Трубецкому); считается, что активнее всего им пользуются на кампаниях в Петербурге.

В этом году самой известной жертвой "двойников" стал оппозиционер Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблока" в петербургском законодательном собрании. В городской парламент он выдвигается по одномандатному округу №2 в Центральном районе города. Среди его конкурентов - еще два Бориса Вишневских. От оригинального кандидата они отличаются только отчествами.

Более того, Вишневские-двойники отпустили бороды и теперь даже внешне напоминают "яблочника". Избирком утвердил макет плаката с фотографиями всех троих в ряд - он будет висеть на избирательных участках округа.

Как писала "Новая газета", соперники Вишневского стали его тезками непосредственно перед выборами. Один из них - Виктор Иванович Быков, муниципальный депутат, бывший помощник вице-спикера законодательного собрания Сергея Соловьева ("Единая Россия"). Его новое имя - Борис Иванович Вишневский.

Другой Вишневский - Борис Геннадьевич - до недавнего времени был Алексеем Шмелевым, он работает в компании "Европроект групп". Информация о том, что соперники "яблочника" сменили имена, указана на информационном плакате избиркома мелким шрифтом в самом конце сведений о кандидатах.

Быков, судя по его старым фотографиям, раньше бороду не носил. Впрочем, закон не запрещает обрабатывать в графических редакторах снимки, предоставляемые в избирком. "Такого еще не было никогда, чтобы меняли не только имена и фамилии, но и внешность", - сказал оригинальный Борис Вишневский в разговоре с Би-би-си.

"То, что указаны прежние имена и фамилии в тексте - это, конечно, хорошо, но это надо указывать выше, сразу после имен и отчеств, - считает Вишневский. - И самое главное, что это не указано в бюллетене. Это дезориентирует избирателей".

Ситуацию с двойниками "яблочник" назвал "политическим мошенничеством": "Люди участвуют в выборах не чтобы бороться за места в Думе и симпатии избирателей, а исключительно чтобы помешать мне". По его словам, "городские власти не реагируют" на скандал, хотя, полагает он, именно политтехнологи, работающие на петербургское руководство, "за этим и стоят".

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, "Оригинальный" Борис Вишневский

Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в конце июля так прокомментировал ситуацию с тремя Вишневскими: "[Министр иностранных дел России] Сергей Лавров как-то употребил такое слово - "дебилы". Когда политтехнологи такое делают, это ведет к политической турбулентности. Вы представляете, что я должен как военный сказать про этих технологов? Это выражение еще слишком дипломатичное".

Вишневский в итоге пожаловался на спойлеров в ЦИК, но формально регистрация "двойников" не запрещена законом. Глава комиссии Элла Памфилова назвала метод "мерзостью и грязной политической технологией". "[Но] по закону, если документы оформлены правильно, наша комиссия вынуждена регистрировать", - объясняла она в эфире радио "Эхо Москвы".

Памфилова пообещала после окончания кампании подготовить для новой Госдумы законодательные предложения, чтобы "подобных позорных случаев просто не было": "Но было бы лучше, если бы господа Алексей Шмелев и Виктор Быков собрали остатки совести "в узелочек" и снялись с выборов".

"Двойники" на этих выборах есть не только у Вишневского. "Коммерсант" в июле насчитал больше 20 пар кандидатов со схожими или одинаковыми фамилиями. Больше всего таких "спойлеров" у КПРФ, второй по популярности партии в стране после "Единой России".

Например, в московском одномандатном округе №203 КПРФ выдвинула в Госдуму Виталия Петрова, помощника известного депутата Валерия Рашкина, а "Коммунисты России" - инженера Мосгостранса Виталия Петрова.

Похожая ситуация и в 209-м округе - там "Коммунисты России" выставили водителя гаража Даниловского монастыря Алексея Волкова против члена ЦК КПРФ Николая Волкова. В некоторых случаях фамилии кандидатов совпадают не полностью - в Нагатинском округе №201 КПРФ выставила представителя "Левого фронта" Анастасию Удальцову, а "Коммунисты России" - менеджера Анну Удалову. КПРФ обвиняет "Коммунистов России" в спойлерстве с момента их появления в 2012 году.

"Дублеры" кандидатов от КПРФ также выдвигаются от Партии пенсионеров, отмечают коммунисты. Так, в Ховринском округе Москвы выдвиженец от КПРФ Иван Ульянченко соперничает с Ильей Ульяновым от "Коммунистов России" и Сергеем Ульяновым от "Партии пенсионеров". Технологию с двойниками в КПРФ считают проблемой для своих кандидатов, рассказал Би-би-си член ЦК партии Сергей Обухов, который считается главным политтехнологом коммунистов. На вопрос, жалуется ли партия на "дублеров" в ЦИК, он ответил так: "Что такое жаловаться Памфиловой? [Лидер партии Геннадий] Зюганов же назвал членов ЦИК преступной организацией".

Автор фото, Ivan Ulianchenko

Первый зампред ЦК "Коммунистов России" Ярослав Сидоров в разговоре с Би-би-си объяснил выдвижение кандидатов с похожими именами простым совпадением. "Та же фамилия "Волков", по-моему, чуть ли не в тридцатку самых популярных в России входит", - заявил он. Подозрения, что такие совпадения неслучайны и нужны для отъема голосов у КПРФ, в партии отвергают.

"Согласно российскому законодательству все партии равны, как и кандидаты, - сказал Би-би-си зампред центрального совета "Партии пенсионеров" Владимир Ворожцов. - Почему у нас чьи-то однофамильцы? Вы действительно считаете, что настоящие кандидаты только у той части партии власти, которая называется КПРФ? А может наоборот, они против наших?"

Влияние "двойников" на результат выборов зависит от случая в каждом конкретном округе, сказал Би-би-си политтехнолог Григорий Казанков: "Двойник сам по себе практически ничего не отбирает. Ошибка может быть, но если основной кандидат работает нормально, влияние на результат будет в рамках статистической погрешности - максимум, в пределах 2%".

Ситуация меняется, если "спойлер" ведет "яркую, эпатажную и осмысленную кампанию". "В самом его выдвижении есть большой информационный повод, у него высокая узнаваемость по определению. Но, кажется, из нынешних двойников никто яркой кампании не ведет, они просто присутствуют в бюллетене", - комментирует Казанков.

Присутствие "дублера" в ряде случаев может быть даже "стимулом" для основного кандидата, который вынужден вести кампанию более ярко, считает политтехнолог.

На думских выборах 2016 года самый громкий скандал с двойниками был в Петербурге - тогда тезки-соперницы появились у Оксаны Дмитриевой, которая пыталась переизбраться при поддержке "Партии роста", напомнил Би-би-си политтехнолог Виталий Бианки. Ее однофамилицы в итоге получили около 9 тысяч голосов - примерно столько Дмитриевой и не хватило до результата кандидата "Единой России", который в итоге победил.

"Все эти технологии регулярно применяются в каждом цикле, сейчас просто случаи особо показательные. Они привлекают больше внимания", - полагает Бианки.

"Двойники" появляются не только у кандидатов. Так, в Краснодарском крае заработал проект "Разумное голосование" партии "Новые люди", отчасти копирующий "Умное голосование" Алексея Навального. Избирателям предлагается использовать телеграм-бот для голосования против кандидатов "Единой России" - то же самое призывают делать и соратники Навального. Только "Разумное голосование" чаще всего предлагает поддержать "Новых людей" вместо единороссов.

"Об этом проекте я сам узнал из новостей. В этом году у нас почти тысяча кандидатов на выборах всех уровней. Проект "Разумное голосование" в тестовом режиме запустил штаб одного из кандидатов в Краснодаре, - прокомментировал инцидент лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. - Сама по себе идея объединиться против общего соперника неплохая. Тем не менее, я рекомендовал не косплеить другой проект. Либо закрыть, либо как минимум сменить название. Я сам многие годы строил бренд своей компании и не одобряю, когда кто-то копирует".

Одновременно в соцсетях появляются страницы, имитирующие официальные партийные ресурсы. Например, в "Фейсбуке" зарегистрирована группа "Свежее Яблоко". В ее постах содержатся призывы воспользоваться электронным голосованиям и утверждения, что партия якобы поддерживает снижение возраста сексуального согласия и введение презумпции достоверности показаний женщин, подвергшихся домогательствам. Впрочем, на страницу подписаны меньше 300 человек.

КПРФ "поддержали" "скопинский маньяк" и феминистки

Популярностью в этой думской кампании пользуется и другой известный прием - имитация поддержки того или иного кандидата людьми, отношение к которым со стороны избирателей может быть неоднозначным.

В конце июля в телеграм-каналах появился ролик, в котором живущий в Рязанской области Виктор Мохов, также известный как "скопинский маньяк", выступает в поддержку КПРФ. На видео он позирует в одежде с символикой партии и называет Зюганова "сильным и жестким" лидером. В ролике утверждается, что маньяку, отсидевшему 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек, подарили книжку по пчеловодству - якобы от главы партии.

Новостной повод подхватили многие медиа - публикации о "поддержке" коммунистов маньяком вышли в СМИ калибром от РИА Новости до "Экспресс газеты".

"Коммунистов стараются всячески очернить, в том числе подобными методами", - заявили в рязанском отделение КПРФ, пояснив, что Мохов не имеет никакого отношения к партии. Они связали случившееся с тем, что КПРФ - "главная оппозиционная сила" в стране.

Автор фото, Скриншот eg.ru

Самого Мохова позже арестовали на 10 суток - суд посчитал, что он нарушил назначенные ему административные ограничения, пообщавшись со СМИ.

"Это тоже технологии 90-х годов, только тут не геи и лесбиянки кого-то поддержали, а маньяк, - говорит Обухов. - Тут надо понимать, что сильно раскручивать такое тоже не могут, потому что это вызовет большой интерес к предвыборной кампании. "Птичку" поставили - и дальше поехали".

Политтехнолог Казанков сомневается, что скандал с маньяком может как-то повлиять на реальных избирателей: "Ничего особенного эта история у коммунистов не отобрала. В основном, такие вещи воспринимают как атаку на КПРФ и желание с ней побороться".

Через несколько недель после скандала с Моховым ролик в поддержку КПРФ и "скопинского маньяка" на фоне здания Госдумы записал эпатажный шоумен Стас Барецкий. Он заявил, что девушки, похищенные маньяком, "жили у него как при коммунизме" и назвал КПРФ "партией нормальных пацанов". На видео Барецкий появляется с двумя женщинами в нижнем белье, которых он держит на поводке.

В мае на том же месте девушки с голой грудью устроили акцию "в защиту" Нины Останиной, кандидатки КПРФ в Центральном округе в Москве. Из надписей на телах девушек следовало, что они якобы представляют [украинское] феминистское движение Femen. На сайте объединения информации о пикете нет, лидер движения Анна Гуцол сказала Би-би-си, что Femen с 2012 года не проводит акций в России.

Участницы пикета стояли с плакатами против "нападок" на коммунистку из-за интимной медицинской процедуры, которую она якобы прошла 10 лет назад. Правда, одним из источников этого неподтвержденного факта была мартовская публикация в желтой "Экспресс газете". Это же издание и рассказало о самой акции.

Таблоид, который специализируется на жизни звезд, а не политиков, в последние месяцы регулярно публикует негативные новости о КПРФ. Сплетни о российских знаменитостях соседствуют там с заголовками в духе "Коммунисты уничтожают Сибирь руками китайцев", "Зюганов уравнял женщин с насекомыми" и "Духовник Оптиной пустыни старец Илий: Зюганов, не делай зла России".

"Это по сути "Не дай Бог!", только под новым названием - "Экспресс газета", - вспоминает Обухов предвыборную газету, которая выходила в 1996 году в преддверии президентских выборов, на которых Зюганов боролся с Борисом Ельциным.

Впрочем, "Экспресс-газета" не единственный поставщик негатива о КПРФ - например, "Газета.Ru" в начале недели выпустила материал "Голая правда: как многочисленные скандалы влияют на имидж КПРФ". В нем перечислены случаи малоизвестных на федеральном уровне уголовных дел против коммунистов, а также упоминается фотосессия скопинского маньяка в одежде с символикой партии.

Подобное давление на КПРФ нужно, чтобы "отвадить аполитичного потребителя от выборов", считает Обухов: "Выборы должны вызывать у него омерзение. А для политически рассерженного избирателя стратегия другая - это сушка явки, мол, не ходите на выборы, ничего не изменить, надо бойкотировать".

С этим частично согласен и политтехнолог Бианки: "Есть влияние на периферию поддержки - людей, которые не являются твердыми сторонниками. Основной эффект от таких технологий - снижение явки скептически настроенного избирателя, который в текущих условиях, конечно, никогда не проголосовал бы за "Единую Россию".

По мнению Обухова, кампания против коммунистов может в том числе поддерживаться управлениями администрации президента, которые отвечают за выборы: "Сейчас этого всего стало объективно больше, потому что ситуация у власти хуже. Соответствующая реакция - чернуха. Зюганов такой-сякой, КПРФ слабая партия. А чего вы тогда про нее пишете?"

При этом, полагает коммунист, на преданный электорат коммунистов это не влияет: "Вся борьба идет за колеблющегося избирателя". "На таких людей, я думаю, чернуха влияет - вопрос в том, какое в итоге будет "заражение" через сарафанное радио и соцсети", - считает Обухов.

"КПРФ, с одной стороны, для власти приятная партия, но слишком высокий [рейтинг] КПРФ власти не нужен, - рассуждает политтехнолог Казанков. - C другой стороны, у КПРФ есть предметные конкуренты за левый электорат. От них тоже могут исходить подобные истории".

"Гей-парад" на Неве в поддержку ЛДПР

Черный пиар не обошел стороной и кандидатов ЛДПР - в последние месяцы в соцсетях и СМИ регулярно возникают ролики и публикации, в которых членов партии пытаются выставить представителями ЛГБТ-сообщества. По результатам июльского опроса ВЦИОМ, почти четверть россиян считают гомосексуальность болезнью, а каждый десятый предлагает изолировать таких людей от общества.

В конце июля "Новая газета" опубликовала материал о съемках ролика якобы в поддержку ЛДПР на борту прогулочного катера "Грация" в Петербурге.

"На открытой палубе молодые и не очень молодые мужчины в футболках, украшенных буквами "ЛДПР" и шестицветными эмблемами ЛГБТ, распивали пиво и игристое, танцевали, обнимались и возглашали хвалу Либерально-демократической партии, ее бессменному лидеру Владимиру Жириновскому и свободным от предрассудков сексуальным отношениям", - описывали происходящее журналисты издания, которые смогли попасть на борт под видом участников массовки.

Репортеры обнаружили объявления о наборе актеров для постановочной "гей-вечеринки" в соцсетях. На самих съемках, по утверждению "Новой газеты", присутствовал Сергей Минаев: человек, похожий на него виден на кадрах, которые сняли журналисты. На сайте "Комсомольской правды" Минаев представлен как ведущий "Радио КП" и заместитель главреда "Экспресс газеты". В разговоре с "Новой газетой" он отрицал свое участие в съемках.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сказал Би-би-си, что считает подобные попытки очернить партию подделками "низкого качества": "Но, конечно, мы этим не довольны и по каждому случаю направляем заявления в правоохранительные органы. В отдельных случаях мы даже знаем авторов и пишем заявления адресно. Эти люди будут строго наказаны по закону".

Все та же "Экспресс газета" в июле опубликовала материалы с заголовками "Поддержать Жириновского на съезд ЛДПР пришли два десятка петухов" и "Соколы Жириновского вылетели из бань на улицы". А конце августа по телеграм-каналам начал расходиться ролик, якобы снятый ЛДПР ТВ. В двухминутном видео показано романтическое свидание "члена ЛДПР" с молодым человеком.

"Если вы сами не понимаете, что это фейк и грязные выборные провокации, позвоните куратору ЛДПР ТВ", - советовал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с изданием "Политика сегодня", которое попросило его прокомментировать видео. Но на этом выпады в адрес ЛДПР не закончились - телеканал "Царьград" в начале сентября выпустил фильм под названием "Голубая мечта ЛДПР: почему в партии Жириновского не любят женщин". На него партия отреагирует отдельно, пообещал Дюпин.

Автор фото, Youtube/Царьград

"Трудно оценить реальный охват таких роликов и фильмов, но есть подозрение, что это не 50 миллионов избирателей, которые придут на выборы", - иронизирует политтехнолог Бианки. По его словам, авторы подобных акций пытаются актуализировать существующие стереотипы в восприятии ЛДПР.

Конечно, эффект сарафанного радио нельзя не учитывать, признает эксперт, но призывает не переоценивать его влияние на потенциальные показатели ЛДПР. Оценить, как именно попытки ассоциировать партию Владимира Жириновского с ЛГБТ-сообществом отразятся на результате ЛДПР, сложно, считает Казанков.

"Избиратели ЛДПР - это в основном мужчины среднего возраста и с очень средним образованием. Они в массе своей чувствительно реагируют на такую тему. Но если человек системно голосует за ЛДПР, он настолько под обаянием личности Жириновского, что на него это может и не повлиять", - рассуждает эксперт.

По его мнению, главная проблема партии - это не скандальные ролики, а потеря "энергетики и повестки", и именно это может сказаться на итоговом распределении голосов.

В целом, резюмирует Казанков, эффект "черных" политтехнологий снижается, если сравнивать его с влиянием на кампании двадцатилетней давности: "Может, случаев больше, но резонанс поменьше. Отчасти это связано с тем, что общество привыкает к таким историями и вырабатывает к ним иммунитет".