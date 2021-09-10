Теракты 11 сентября минута за минутой. День, навсегда изменивший мир

Ана Паис и Сесилия Томбеси

Испаноязычная служба Би-би-си

44 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия атак 11 сентября 2001 года ощущаются по сей день

Двадцать лет назад мир изменился. 11 сентября 2001 года четыре захваченных самолета врезались в два здания в США, символизирующих экономическую, политическую и военную мощь страны.

Нападения 11 сентября, в результате которых погибли 2996 человек, остаются крупнейшей террористической атакой на территории США, и ее последствия ощущаются по сей день.

Именно после них США начали так называемую "войну с террором", в ходе которых вторглись в Афганистан и Ирак.

Целое поколение американцев, да и не только, до сих пор точно помнит, где они были и что делали, когда услышали о нападениях в тот день.

Вот как в то утро в течение 149 минут разворачивались события, изменившие мир.

07:59

Рейс 11 American Airlines (AA11) вылетает из международного аэропорта Логан в Бостоне в Лос-Анджелес с максимальной загрузкой. На борту также находятся пилот, второй пилот и девять бортпроводников.

Среди 81 пассажира - пять угонщиков во главе с египтянином Мохамедом Аттой.

План нападения начинает реализовываться.

Его разработали пятью годами ранее на базе "Аль-Каиды" (организация запрещена в России) в Афганистане.

Идея принадлежит пакистанскому боевику Халиду Шейху Мохаммеду. Ему пришло в голову обучить исламистов навыкам пилотирования, чтобы они могли захватить самолет и использовать его в качестве управляемой ракеты.

Подпись к фото, Халид Шейх Мохаммед и лидер "Аль-Каиды" Усама бин Ладен - вдохновители терактов 11 сентября

План одобрил лидер "Аль-Каиды", саудовский миллионер, уже попавший в поле зрения американских спецслужб и ставший впоследствии самым разыскиваемым человеком в мире: Усама бин Ладен.

08:14

Из другого терминала того же аэропорта в Бостоне в Лос-Анджелес также вылетает рейс 175 United Airlines (UA175) с девятью членами экипажа и 56 пассажирами на борту.

Пятеро из них - угонщики.

В это же время на рейсе AA11 угонщикам удается проникнуть в кабину экипажа и взять под контроль первый самолет.

Сначала два бортпроводника получают ножевые ранения, вероятно, от угонщиков, летевших первым классом. Затем Атта, единственный из захватчиков, умеющий управлять самолетом, направляется туда из бизнес-класса в сопровождении другого угонщика. Еще один убивает пассажира, Дэниела Левина.

Левин четыре года служил в израильской армии и сидел прямо за Аттой. Считается, что он был убит при попытке предотвратить угон.

Так же, как и в других угнанных самолетах, остальная часть экипажа и пассажиры вынуждены переместиться в заднюю часть салона. У боевиков "Аль-Каиды" газовые баллончики, и они угрожают пассажирам бомбой, которой, как считается, у них никогда не было.

Стюардессе Бетти Онг удается связаться с центром бронирования American Airlines и предупредить их о том, что рейс AA11, возможно, угнан.

08:20

Рейс 77 (AA77) American Airlines вылетает из международного аэропорта Вашингтон-Даллес в Вашингтоне, округ Колумбия, с шестью членами экипажа и 58 пассажирами, включая пять угонщиков.

Пункт назначения - также Лос-Анджелес.

Это не случайно: четыре захваченных рейса должны совершить перелет от одного побережья к другому, при этом они загружены десятками тысяч (до 43 000) литров топлива.

В руках угонщиков самолеты превращаются в управляемые ракеты.

08:24

Атта пытается связаться с пассажирами, но нажимает не на ту кнопку и по ошибке передает новость об угоне авиадиспетчерам в Бостоне.

Он сообщает, что был угнан не один, а несколько самолетов.

В замешательстве авиадиспетчер пытается понять, что происходит, но второе сообщение от Атты не оставляет места для сомнений: рейс AA11 угнан.

К тому времени злоумышленники уже отключили транспондер самолета - устройство, которое помогает авиадиспетчерам идентифицировать каждый самолет и определять его курс, скорость и высоту.

Это затрудняет поиск самолета.

Новости об угоне самолета начинают путешествовать по инстанциям в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), правительственном агентстве по управлению воздушным движением.

Проходит больше получаса, прежде чем официальные лица FAA и авиакомпании наконец понимают истинный смысл слов Атты: "У нас есть несколько самолетов".

Между тем, авиарейсы по всей стране взлетают, как обычно. Среди них - четвертый и последний самолет, захваченный в тот день.

08:42

Рейс 93 (UA93) United Airlines вылетает из международного аэропорта Ньюарка в Нью-Джерси и направляется в Сан-Франциско.

Он должен был вылететь в 8:00, но утром аэропорт загружен, и вылет задерживается.

Этот самолет не достигнет намеченной цели, и считается, что эта задержка тоже сыграла свою роль.

Но есть еще один решающий фактор. Рейс отправляется с семью членами экипажа и 37 пассажирами, четверо из которых являются угонщиками - в отличие от трех других самолетов, где их было пятеро.

В то время, когда UA93 совершает взлет, второй самолет - UA175 - захвачен в воздухе.

08:44

Через полчаса после угона AA11 находится в небе над Нью-Йорком.

Небо безоблачно, других самолетов поблизости нет: авиадиспетчеры считают, что рейс направляется в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди, и просят другие самолеты дать ему дорогу.

Несмотря на риск, бортпроводница Мэдлин Суини сообщает обо всех изменениях менеджеру службы полетов American Airlines Майклу Вудворду в течение примерно 15 минут с телефона, расположенного в хвостовой части самолета.

Рейс AA11 начинает снижаться, но не направляется в аэропорт JFK. "Что-то не так. Мы стремительно спускаемся", - говорит Суини.

Вудворд просит Суини выглянуть в окно и попытаться определить, где находится самолет.

Суини говорит: "Мы летим низко. Очень, очень низко. Мы летим слишком низко".

Спустя несколько секунд: "Боже мой, мы летим слишком низко!"

Связь обрывается.

08:46

Рейс AA11 врезается в Северную башню, одну из башен-близнецов Всемирного торгового центра, 110-этажное здание, в течение трех десятилетий бывшее неотъемлемой частью силуэта Нью-Йорка.

Никто ничего не понимает.

Констанс Лабетти находится на 99-м этаже Южной башни, когда видит приближающийся первый самолет.

"Я оцепенела. Я не двигалась. Я не могла двигаться, - говорит она. - Я видела, как самолет подлетает все ближе и ближе. Я видела буквы "АА" на его хвосте и тонированные стекла кабины. Вот как близко я находилась".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Северная башня Всемирного торгового центра после удара

Удар по Северной башне прозвучал как рев, говорит Лабетти: "На мгновение, только в этот момент, я почти вздохнула с облегчением, пока не поняла… что все те люди в башне погибли".

Удар приходится на секцию с 93-го по 99-й этажи здания, мгновенно убивая сотни людей.

В результате удара все ведущие вверх лестницы, начиная с 92-го этажа, оказались недоступны. Еще сотни людей попали в ловушку.

Во время крушения топливо из самолета взрывается огненным шаром, который разрушает по крайней мере один набор лифтов и достигает нижних этажей, в том числе вестибюль на Уэст-стрит, и проникает на четыре этажа под землей.

В некоторых местах температура достигает 1000°C, и густой черный дым окутывает верхние этажи не только Северной, но и Южной башни.

Система внутренней связи передает приказы оставаться на местах, но начальник Лабетти в Aon Corporation, Рон Фацио, приказывает всем немедленно покинуть здание по лестнице.

Это решение спасет десятки людей.

08:47

Президент США Джордж Буш собирается войти в класс начальной школы имени Эммы Э. Букер в Сарасоте, штат Флорида. Ему сообщают, что "небольшой двухмоторный винтовой самолет" врезался в одну из башен-близнецов.

Бушу говорят, что никакой дополнительной информации пока нет, и он входит в класс и начинает общаться с детьми.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президенту Бушу сначала сказали, что в здание врезался небольшой самолет

Хотя FAA уже 20 минут известно об угоне первого самолета, нет никаких сведений о том, чтобы какое-либо другое агентство в Вашингтоне было об этом проинформировано.

Белый дом тоже об этом не знает.

Вице-президент Дик Чейни слышит новости по телевидению, и его реакция напоминает реакцию миллионов людей во всем мире: "Как, черт возьми, самолет мог врезаться во Всемирный торговый центр?"

Примерно в это же время угонщики берут под контроль третий самолет - рейс AA77.

08:56

Через десять минут после первого удара на верхних этажах Северной башни остается совсем немного мест, где можно укрыться от огня и дыма.

Некоторые выпадают - или выпрыгивают - из разбитых окон и разбиваются, падая с трехсотметровой высоты.

Трагедия принимает новое измерение.

09:01

В центре управления воздушным движением FAA в Нью-Йорке полный хаос. Второму самолету, рейсу UA175 удается беспрепятственно пролететь в небе над городом несмотря на то, что его транспондер не был отключен, а сам самолет заметно отклонился от курса.

К тому времени, когда информация о возможном новом угоне достигает FAA, действовать уже слишком поздно.

09:03

UA175 врезается в Южную башню Всемирного торгового центра, пробивая стену между 77-м и 85-м этажами.

После первого удара прошло всего 17 минут.

На земле разворачивается крупнейшая спасательная операция в истории Нью-Йорка.

Констанс Лабетти все еще спускается по лестнице, когда самолет врезается в Южную башню.

"Думаю, я добралась до 72-го или 75-го этажа, когда мы услышали - мы почувствовали и услышали - громкий шум. И люди с лестницы начинают падать вниз, - рассказывает она в своем официальном свидетельстве о событиях 11 сентября. - Было ощущение, что кто-то взял здание, встряхнул его и поставил на место. Я крепко держалась за перила, поэтому не упала, но многие катились по лестнице вниз".

Лабетти продолжает спускаться вниз, полагая, что Северная башня обрушилась на их здание.

Однако миллионы людей у телеэкранов уже знают, что второй самолет врезался в Южную башню, где находится Констанс Лабетти.

Речи о возможном несчастном случае уже не идет.

В отличие от первого самолета UA175 перед ударом немного опускает нос вниз, поэтому часть перекрытий сохраняется.

Одна из лестниц тоже остается доступной, по крайней мере, с 91 этажа вниз, но спускаться по ней непросто. Огонь, дым, темнота и резкий запах авиационного топлива затрудняют эвакуацию.

Существует и еще одна проблема: службы экстренной помощи не успевают отвечать на поступающие звонки и советуют людям оставаться на месте до прибытия спасателей, независимо от того, находятся ли они выше или ниже места удара и могут ли эвакуироваться самостоятельно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обрушение Северной башни Всемирного торгового центра

Цифры разнятся, но похоже, что не более пары десятков выживших в Южной башне смогли выбраться из зоны удара или с лежащих над ней этажей.

09:05

Буш все еще сидит перед первоклассниками. Глава администрации Белого дома Эндрю Кард шепчет ему на ухо новость о втором крушении самолета в башни-близнецы.

Президент остается сидеть, слегка кивая и поджимая губы.

"Во время кризиса действительно важно задать тон, а не паниковать. Поэтому я дождался подходящего момента, чтобы покинуть класс, - рассказывает впоследствии Буш Би-би-си в документальном фильме "11 сентября: в президентском штабе". - Я не хотел делать ничего драматичного, не хотел вскочить со стула и напугать класс, полный детей, поэтому пришлось подождать".

Автор фото, Reuters

09:24

Вскоре после второго крушения American Airlines и United Airlines принимают решение запретить своим самолетам подниматься в воздух.

Эд Баллинджер, авиадиспетчер United Airlines с более чем 40-летним опытом, решает пойти еще дальше и выдает предупреждения всем рейсам, с которыми работает.

Один из них - рейс UA93. Через несколько минут будет захвачен и он.

"Остерегайтесь любого вторжения в кабину. Два самолета ударили во Всемирный торговый центр", - говорится в коротком сообщении Баллинджера.

Сбитый с толку пилот Джейсон Даль отвечает: "Эд, подтвердите последнее сообщение, пожалуйста, Джейсон".

Ответ приходит слишком поздно.

Баллинджер и сегодня сожалеет о том, что, возможно, его сообщение не было достаточно ясным.

09:28

Рейс UA93 подает сигнал бедствия. На фоне громкой возни слышен голос капитана или второго пилота.

Сигнал бедствия принимают авиадиспетчеры в Кливленде, штат Огайо, но они уже ничего не могут поделать - самолет захвачен.

Угон UA93 начинается через 46 минут после взлета, а не через полчаса, как в остальных трех случаях. Это дополнительное время и 42-минутная задержка вылета решают судьбу рейса.

Во главе с Зиадом Джаррой, гражданином Ливана, злоумышленники повторяют свою тактику: угрожают пассажирам бомбой на борту и утверждают, что собираются развернуть самолет обратно в аэропорт, одновременно перемещая всех в заднюю часть салона.

Из хвостовой части самолета люди начинают звонить своим близким с мобильных телефонов и телефонов самолета. Некоторые говорят, что угонщиков, похоже, эти звонки не беспокоят.

Всего с борта UA93 сделано не менее 37 звонков.

Так пассажиры узнают об атаках в Нью-Йорке и о том, что их ожидает, если они не начнут действовать.

09:34

В Министерстве юстиции в Вашингтоне официальные лица уже знают, что угнан третий самолет.

Генеральный солиситор Теодор Олсон узнает новость от своей жены Барбары, которая летела рейсом AA77.

Позже Олсон вспоминает, что она сказала ему: "Что мне сказать пилоту? Что я могу сказать пилоту?" перед тем, как связь оборвалась.

FAA пытается определить местонахождение самолета в течение получаса, но транспондер самолета отключен.

Чиновники решают сообщить об этом военным.

"Мы также потеряли АА77", - сообщает центр FAA в Вашингтоне Североамериканскому командованию воздушно-космической обороны (NORAD), которое отвечает за защиту воздушного пространства США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Табло прибытия в аэропорту Лос-Анджелеса заполняется знаками "рейс отменен" по мере того, как происходят атаки

Официальные лица в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне информируют Секретную службу США о том, что неопознанный самолет направляется в сторону Белого дома.

Вице-президента страны отправляют в подземный бункер.

Но затем самолет разворачивается на 330 градусов.

Он уже не направляется к Белому дому или зданию Капитолия: он направляется к Пентагону, который находится всего в 8 километрах, на максимальной скорости - 850 км/час.

09:37

AA77 врезается в западную стену Пентагона. Огненный шар поднимается на 60 метров над крышей.

Жертвами взрыва становятся все 64 человека на борту и 125 человек в штабе Министерства обороны.

Еще десятки получают серьезные травмы.

Новостные каналы сосредотачивают все внимание на драматических событиях, разворачивающихся в башнях-близнецах, катастрофа в Пентагоне отходит на второй план.

Но президент Буш переживает ее по-другому.

По его словам, именно в этот момент он понимает, что страна находится в состоянии войны.

"Первый самолет мог быть аварией. Второй определенно был нападением. Третий был объявлением войны", - рассказывает об этом впоследствии Буш.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На борту рейса AA77 не выжил никто. Десятки людей погибли и в здании Пентагона

09:42

После атаки на Пентагон FAA принимает беспрецедентное решение и приказывает всем коммерческим рейсам немедленно приземляться в ближайшем аэропорту.

На земле оказываются около четырех с половиной тысяч человек.

Но один самолет все еще находится в воздухе: угнанный рейс UA93 с отключенным транспондером.

09:57

К этому моменту экипаж и пассажиры UA93 понимают, что обречены, если не предпримут никаких действий, чтобы остановить угонщиков.

Элис Хоугланд, бывшая стюардесса, оставляет два голосовых сообщения своему сыну Марку Бингхэму, который находится на борту самолета.

"Марк, это мама. Ваш самолет угнали террористы. Скорее всего, они хотят что-то взорвать на земле. Сделай все, что в твоих силах, чтобы одолеть их. Они какие-то одержимые", - говорит она в первом сообщении.

Во втором сообщении Элис повторяет совет, говоря более торопливым тоном:

"Один рейс направляется в Сан-Франциско. Возможно, это ваш рейс, так что, если можете, соберите несколько человек и сделайте все возможное, чтобы взять его под контроль. Я люблю тебя, милый. Удачи. Пока-пока."

Согласно информации, переданной с самолета, находившиеся на борту голосуют и решают, что лучшая стратегия - бороться с нападавшими.

09:58

Южная башня рушится.

Обрушение продолжается всего 11 секунд.

Все находящиеся в здании погибают. Есть жертвы на улице и в отеле Marriott, расположенного внутри комплекса Всемирного торгового центра.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Южная башня обрушилась за 11 секунд

Констанс Лабетти удается выбраться из башни за секунды до того, как огромное облако пыли и мусора окутывает место крушения.

На следующее утро она узнает, что Фацио, ее начальник, человек, приказавший сотрудникам эвакуироваться, не сумел выбраться из здания.

10:03

В течение шести минут пассажиры UA93 пытаются проникнуть в кабину, чтобы лишить угонщиков контроля над самолетом.

Бортовой самописец фиксирует звуки громких ударов, криков, бьющегося стекла и посуды - пассажиры пытаются силой открыть дверь.

Находящийся за штурвалом Зиад Джарра начинает кренить самолет влево и вправо, пытаясь вывести пассажиров из равновесия. Другой угонщик блокирует дверь.

Джарра говорит: "Это все? Заканчиваем?" Другой угонщик отвечает: "Нет. Еще нет. Когда все соберутся, тогда и закончим".

Самолет все еще находится в 20 минутах полета от своей цели - города Вашингтон, округ Колумбия.

Джарра снова спрашивает другого угонщика, должен ли он разбить самолет. На этот раз ему отвечают "да".

Рейс UA93 начинает пикировать, один из угонщиков кричит: "Аллах велик! Аллах велик!"

Самолет врезается в пустое поле в Шанксвилле, штат Пенсильвания, на скорости более 950 км/ час.

Выживших нет.

В Белом доме еще несколько минут не знают, был ли самолет сбит: военным было приказано уничтожить лайнер, чтобы он не достиг своей цели - предположительно Белого дома или здания Капитолия.

10:28

Прошло чуть более 100 минут с момента крушения рейса AA11 в Северной башне.

Она сопротивляется вдвое дольше, чем Южная, но в итоге рушится на землю за девять секунд.

Билл Спейд из пожарного управления Нью-Йорка находится всего в нескольких метрах от Северной башни. Взрыв отбрасывает его примерно на 12 метров под завалы.

Ему требуется час, чтобы выбраться на поверхность. Позже он узнает, что из 12 пожарных в команде кроме него никто не выжил.

Его дядя, летевший на борту рейса UA93, также погиб.

По числу погибших - 2977 человек, не считая 19 угонщиков, - нападение 11 сентября стало самой смертоносной атакой на территории США.

Это также наиболее смертоносный день в истории США для спасателей. Только в Нью-Йорке погибли 343 пожарных.

Кроме того, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 400 тысяч человек подверглись воздействию токсинов, получили различные травмы, в том числе эмоциональные, которые привели к хроническим заболеваниям и даже смерти в течение нескольких месяцев, пока продолжалась расчистка и восстановление мест крушения.

Последствия терактов 11 сентября ощущаются и по сей день.

Охота на Усаму бин Ладена привела США в Афганистан, где "Аль-Каида" укрывалась в 2001 году.

Доктрина "войны с терроризмом" президента Буша впоследствии привела к вторжению в Ирак в 2003 году.

Со времени терактов прошло два десятилетия. Уход США из Афганистана всего за несколько недель до годовщины омрачился еще большим насилием и беспорядком.

"Талибан" (организация запрещена в РФ) снова вернулся к власти.