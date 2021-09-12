Хаос и отчаяние в Кабуле. Какими были последние часы, когда президент Афганистана Гани бежал, а талибы пришли к власти

Мохаммед Мади, Ахмад Халид и Саид Абдулла Низами

Би-би-си

52 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 15 августа 2021 года. Талибы в Джелалабаде

Через 20 лет после изгнания талибы объявили о создании нового правительства в Кабуле. Должно быть, в эти строки трудно поверить представителям поколения, которое имело доступ к образованию и иностранным инвестициям и которое надеялось на демократическое будущее. Почему же так быстро рухнула прежняя власть и как это произошло?

С момента взятия талибами под контроль первого крупного города до их появления у ворот Кабула прошло всего 10 дней.

Но в тот момент казалось, что ситуация в столице будет совсем иной. Большинство обозревателей сходилось во мнении, что Кабул продержится до тех пор, пока не будет заключено некое мирное соглашение. Однако в воскресенье 15 августа все изменилось. Буквально за несколько часов президент и высшие чиновники сбежали. Оставшиеся части афганской армии и полицейские избавились от формы и попрятались.

Опиравшееся на поддержку Запада афганское правительство буквально растворилось - несмотря на вливания триллионов долларов, военную помощь и два с лишним десятилетия подготовки иностранными специалистами.

Поговорив с участниками этих событий, журналисты Би-би-си составили картину того, как афганское правительство перестало существовать всего за несколько часов, полных хаоса и отчаяния.

Суббота, 14 августа

Как рассказали Би-би-си высокопоставленные источники, во внутреннем окружении президента Ашрафа Гани преобладала озабоченность, но не паника. Был разработан план по защите столицы, и его детали обсуждались с начальником штаба афганской армии генералом Хайбатуллой Ализаи и самым высокопоставленным американским военным в Афганистане, адмиралом Питером Вейсли. Ключевым элементом плана были переговоры с целью остановить наступление талибов на подступах к Кабулу.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще 14 августа президент Ашраф Гани и министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади инспектировали войска в Кабуле

Возглавить новую рабочую группу по обеспечению безопасности Кабула был приглашен Сами Садат, бывший командующий афганскими силами в Гильменде, самой крупной провинции страны. План предполагал, при необходимости, боевые действия, но в идеале подразумевал попытку заключить мирное соглашение с "Талибаном" (в России эта организация признана террористической и запрещена). В том случае, если бы этого достичь не удалось, администрация в Кабуле намеревалась по крайней мере выиграть время для эвакуации.

Однако в то время, когда генерал-лейтенант Садат проводил встречу с руководством, талибы уже занимали Мазари-Шариф, крупнейший город на севере Афганистана, и начинали входить в Джалалабад - на востоке. Оба населенных пункта пали практически без боя.

Оставался последний город - Кабул.

Бывший ученый и сотрудник Всемирного банка Ашраф Гани занимал пост президента Афганистана с сентября 2014 года. Недовольные его политикой бывшие сотрудники президентской администрации сказали нам, что в последние недели наступления талибов Гани никак не мог трезво оценить угрозу с их стороны.

Но нет никаких сомнений в том, что Гани прекрасно помнил о судьбе бывшего президента Афганистана Мохаммеда Наджибуллы. Он даже напомнил о его участи, когда позже объяснял причины, по которым покинул страну.

Наджибулла был захвачен талибами, когда те взяли Кабул в 1996 году. Боевики вытянули его из представительства ООН, где он укрывался, запытали до смерти, а затем повесили тело бывшего президента на светофоре напротив президентского дворца.

Воскресное утро, 15 августа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 15 августа. К банкам выстроились длинные очереди

Утром среди жителей Кабула начало нарастать беспокойство. По городу поползли сообщения, что боевики подошли к стенам столицы. К банкам выстроились очереди, в аэропорту началось столпотворение. Однако в окружении президента Гани по-прежнему не считали, что город вот-вот перейдет под контроль талибов.

Сотрудники аппарата президента как обычно прибыли на работу в президентский дворец Арг, внушительное здание XIX века.

Их уверенность была подкреплена соглашением, которое было достигнуто днем ранее при посредничестве высокопоставленного советника президента Салама Рахими. По данным источника, близкого к Гани, Рахими принимал участие в закулисных переговорах с талибами и смог заключить с ними договор, по которому группировка не станет брать город силой в обмен на временное разделение власти.

Это позволило бы продолжить эвакуацию через аэропорт иностранных граждан и тех, у кого были основания опасаться талибов. И это также дало бы возможность выиграть время для завершения переговоров о правительстве национального единства, которые к тому времени шли в Катаре.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Ашраф Гани записал обращение к народу в "Фейсбуке"

Пытаясь успокоить жителей Кабула, администрация Гани в воскресенье опубликовала на официальной странице президента в "Фейсбуке" видео, где он обсуждает меры по защите города с министром внутренних дел и другими силовиками. Гани, сидя в кабинете за своим инкрустированным деревянным столом, разговаривал с министром по громкой связи. Из видеозаписи можно было сделать вывод, что соглашение с талибами будет непременно достигнуто и боевых действий в Кабуле удастся избежать.

Однако похоже, что этого оказалось недостаточно, чтобы обнадежить даже всех членов кабинета. По данным источников Би-би-си, президенту не удалось связаться с другими высокопоставленными министрами. К примеру, вице-президент Амрулла Салех к тому времени уже бежал в Панджшерскую долину в нескольких десятках километров от Кабула. Министр обороны Бисмилла Хан тоже был недоступен. И весь план начал рушиться.

Тем временем группа из примерно десяти высокопоставленных афганских политиков направлялась в аэропорт, чтобы вылететь обычным пассажирским рейсом в Исламабад. В этой группе, среди прочих, были спикер нижней палаты парламента Мир Рахман Рахмани и бывший вице-президент Карим Халили.

Один из членов делегации, сотрудник министерства сельского хозяйства Шахиб Шарифи, позднее отверг сообщения прессы, что эта поездка на самом деле была завуалированной эвакуацией. "Перед нами стояла задача убедить пакистанское правительство выступить посредником во избежание кровопролития в Афганистане", - говорил он.

Но президент Гани был против этого визита. "Он боялся, что мы с помощью Пакистана достигнем договоренностей, которые оставят его в стороне от власти. Он был категорически против нашей поездки", - сказал Шарифи.

Наблюдатели полагают, что, возможно, президент также боялся спровоцировать еще большую панику в обществе, которая могла начаться при виде покидающего страну спикера парламента.

Шарифи описывает панические настроения в городе, которые он наблюдал по дороге в аэропорт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда на окраинах Кабула появились талибы, весь город встал в автомобильных пробках

"Мы слышали, что талибы стоят буквально у ворот, но не думали, что они так быстро войдут в город. Предыдущая ночь была крайне неспокойной, мы спали, буквально не выпуская из рук оружие, - вспоминает он. - У банков стояли очереди, люди спешили снять доллары. У входа в аэропорт - тоже очереди. И повсюду колоссальные пробки".

Дороги были настолько загружены, что бывшему вице-президенту Халили, ехавшему в аэропорт отдельно от остальных, пришлось выйти из машины и последние 15 минут идти пешком, чтобы успеть на рейс.

Уже в аэропорту делегация постоянно получала последние сведения о продвижении талибов. "Каждую минуту нам приходила информация о том, что они захватывают ключевые места в городе. Это было страшно".

Внутри аэропорта царил полный хаос.

Подпись к фото, В аэропорту Кабула началось столпотворение

Корреспондент Би-би-си наблюдал, как люди сражались за последние билеты на регулярные рейсы. Некоторые пассажиры с билетами на руках вдруг оказывались в конце очереди, потому что их места отдавали прибывающим в аэропорт членам парламента, певцам и другим VIP-персонам.

Вскоре сотрудники пограничной службы и аэропорта начали исчезать со своих рабочих мест, людей перестали досматривать. Человеческий поток хлынул на взлетное поле.

Наконец, делегация села на рейс Пакистанских Международных авиалиний. Но авиадиспетчеры не разрешили экипажу взлет и велели ждать дальнейших инструкций.

"Мы думали, что с минуты на минуту боевики могут захватить аэропорт, - вспоминает Шахиб Шарифи. - Мы уже обсуждали, как защищаться при помощи подручных средств, если талибы вдруг ворвутся в самолет. Самым тяжелым предметом в моем распоряжении была батарейка от лэптопа".

Воскресенье - полдень

В это время в президентском дворце ситуация тоже стремительно ухудшалась. Гани все еще отчаянно пытался связаться со своими силовиками, но без особого успеха.

"Было ощущение, что правительственный механизм просто перестал работать, а люди, включая самых важных чиновников, оказались разделены на отдельные группы. И эти группы ничего друг о друге не знали, - рассказал Би-би-си высокопоставленный член правительства Гани. - Мы ждали каких-либо указаний из дворца, но их не поступало".

Окружение Гани становилось все более малочисленным и изолированным. Как рассказали Би-би-си несколько источников, кроме него самого, в тот момент ключевые решения принимали еще два человека - советник президента по вопросам национальной безопасности Хамдулла Мохиб и глава аппарата Фазель Фазли.

Судя по всему, 38-летнему Мохибу Гани доверял больше всех. Тот получил образование на Западе, в прошлом работал послом Афганистана в США; хотя у него не было опыта в сфере обороны и безопасности, в 2018 году Гани назначил его своим советником, отвечающим за ключевые решения по военным вопросам.

Источники во дворце рассказали нам, что около полудня Мохиб начал резко настаивать на эвакуации. За час до этого недалеко от резиденции была слышна стрельба. Сам Гани не хотел покидать дворец, говорят очевидцы. Но Мохиб убеждал президента, что речь идет об угрозе жизни. "Мохиб говорил Гани, что талибы направляются сюда, что они захватят его и убьют. Он был очень встревожен", - рассказал источник.

Между тем, страх перед неопределенностью начал расползаться по всему Кабулу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Талибы в провинции Лагман, 15 августа

"Я был в офисе, и где-то в 14:00 в соцсетях уже было полно фотографий талибов на улицах города. Коллеги начали собирать вещи и расходиться. Друг с другом мы не разговаривали. Когда я вышел из офиса, на улицах были толпы людей. Магазины закрылись. Я слышал стрельбу. В каждом встречном я подозревал талиба", - рассказал Би-би-си один из жителей Кабула.

По словам многих источников, личная охрана президента была против того, чтобы он покидал дворец. Когда за Гани, его семьей и советниками прилетели три вертолета, между службой безопасности и покидающими резиденцию произошел конфликт: они толкались и кричали друг на друга.

По словам очевидцев, во время посадки в вертолет отъезжающие бросили на землю несколько сумок. Некоторые источники полагают, что в них был наличные деньги, при помощи которых предполагалось успокоить охрану, но проверить эту информацию невозможно. Позднее в своем обращении из Объединенных Арабских Эмиратов Гани отверг обвинения в том, что он вывез из Афганистана крупную сумму денег.

Около 15:30 президент Гани и его ближайшее окружение, включая Мохиба и Фазли, на вертолетах покинули президентский дворец.

Они вылетели в Термез в Узбекистане, а далее - в ОАЭ. Спустя несколько часов мир облетели фотографии торжествующих, но явно удивленных талибов в президентском кабинете, за тем же самым столом, где еще пару часов назад сидел Ашраф Гани.

Автор фото, AP Images Подпись к фото, Когда талибы заняли кабинет Гани в президентском дворце, на столе все еще лежали его вещи и книги

На рабочем столе Гани все еще лежала книга, которую он оставил во время утреннего совещания, заложена она была на той же странице. Но "Талибан" уже начал писать новую главу.

Тем временем в аэропорту другие высокопоставленные члены правительства ждали новостей. Информация о побеге Гани еще не успела распространиться.

"Я насчитал пару десятков высоких лиц, включая министров. Все они сидели около взлетно-посадочной полосы и ждали, - рассказывает бывший член правительства. - Они спрашивали друг у друга, где находится Гани, но никто ничего не знал".

На летном поле по-прежнему стоял самолет Пакистанских авиалиний, выполнявший рейс PK6250. Шарифи и остальные члены его делегации уже четыре с половиной часа находились на борту. Гражданские авиадиспетчеры замолчали.

Пилоту самолета необходимо было принимать решение.

В военной части аэродрома постоянно взлетали вертолеты "Чинук" и самолеты ВВС США.

Тогда пилот Максуд Байрани решил взлетать без разрешения диспетчеров, за что позже в Пакистане его встречали как героя. Журналистам он рассказал, что просто вырулил на взлетную полосу вслед за двумя военными бортами.

По словам Шарифи, афганская делегация вздохнула с облегчением: "Мы были счастливы, что наконец-то взлетели, но при этом нам было грустно, поскольку мы не знали, когда сможем вернуться".

В это время они еще не знали, что президент уже бежал из страны.

Несколько дней спустя президент Гани появился в прямом эфире в "Фейсбуке" из ОАЭ, где ему было позволено остаться из "гуманитарных соображений".

Явно задетый критикой за то, что он покинул страну в трудный час, Гани попытался объясниться.

"Решение покинуть Кабул принимал не я, так решила моя личная охрана, и если бы я остался, это привело бы к кровопролитию, - заявил Гани. - Повторилось бы то, что уже случилось в Афганистане 25 лет назад. Меня бы повесили на глазах афганского народа, и это стало бы еще одной ужасной катастрофой в нашей истории".

Хотя кого-то и могла удивить скорость, с которой талибы тем воскресным днем захватили власть в Кабуле, остальной стране все было понятно.

Би-би-си стало известно о переговорах на местах, которые, в частности, привели к сдаче талибам одной из южных провинций.

Как рассказал источник среди талибов в провинции Забул на границе с Пакистаном, вывод оттуда американских войск в 2014 году оставил афганскую армию без материальной поддержки. "Американцы пришли в Забул и построили там профессиональные блок-посты и базы, но когда они ушли, афганская армия оказалась не в состоянии все это поддерживать и снабжать. Талибы перекрыли им линии снабжения и не позволили функционировать", - пояснил Би-би-си один из представителей талибов, принимавший участие в переговорах.

Боевики "Талибана", уже державшие под контролем большую часть сельской местности, постепенно захватили блок-посты, заставив афганских военных сидеть по казармам. К середине июня 2021 года ситуация в Забуле явно склонилась в пользу "Талибана".

"Мы решили вести переговоры при участии местного племенного совета (джирги), согласно нашим традициям", - рассказал Би-би-си источник.

Переговоры с участиям десятков представителей каждой стороны начались 15 июня и продолжались два дня. Возглавили делегации переговорщиков командир местной ячейки талибов, известный под именем Мухлис, и заместитель губернатора Забула Инаятулла Хотак. Обсуждались два главных вопроса: гарантии безопасности афганских военных и раздел оружия между талибами и местными жителями.

На следующий день они договорились. Старейшины согласились передать оружие талибам, а также выдать им военных в обмен на гарантию их безопасного прохода в столицу провинции - Калат. Каждый военнослужащий получил по 5 тыс. афгани (примерно 55 долларов США) и одну единицу легкого оружия для самообороны. Войскам также оставили большое количество техники, достаточное для эвакуации целого города. 16 июня сотни военнослужащих двинулись в сторону Калата под присмотром талибов.

Наши источники в Забуле рассказали, что военные в еще нескольких частях Забула достигли с талибами таких же соглашений с гарантией безопасного коридора.

До падения Кабула оставалось несколько недель.

Для многих в Афганистане воскресенье 15 августа стало днем крушения надежд и началом жизни с самыми мрачными перспективами.

Как выразился тогда один афганец, с наступлением вечера пришло понимание, что жизнь изменилась навсегда: "За окном темно и тихо. Это самая печальная ночь в истории. Кабул затаил дыхание".