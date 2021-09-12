Чисто английские грибы: от ненависти до любви за 400 лет

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даже один такой красавец изменит обстановку в кастрюле с супом, или на сковородке с жареной картошкой. Если самому напасть на белый не получится, то в грибной сезон его можно купить в магазине

Отношения англичан с грибами нельзя назвать ни легкими, ни прямолинейными. Для народа из Восточной Европы нет ничего более естественного, чем ранней осенью выползти в лес с корзинками и мешочками, чтобы пополнить личные кладовые лесными деликатесами.

Однако, для среднестатистического англичанина долгие годы грибом был исключительно шампиньон, выращенный в "домашних условиях", безопасный, скучный и привычный. Он стал таким близким и понятным, что ему даже удалось успешно втереться в обязательную составляющую английского (шотландского, валлийского) завтрака,, что, правда, изысканности ему не добавило.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские звери отличались гораздо большим здравомыслием и от грибов никогда не отворачивались

В начале 90-х, когда восточно-европейский десант еще не высадился на Британских островах, можно было найти места, в которых дикие и съедобные грибы торчали где только ни попадя, в том числе и на туристических тропах. Светлый образ крепенького белого, гордо выросшего в самой середине грунтовой дороги, идущей вдоль одного из шотландских озер, до сих пор греет мне душу и будоражит память.

Гриб в исторической перспективе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Действительно, произведение искусства, хотя называется без особых затей: Щелелистник обыкновенный. Раньше его считали съедобным, потом, вроде бы, пришли к выводу, что он вызывает насморк и аллергию, а теперь есть сведения, что он содержит противоопухолевые и противовирусные вещества

Это сейчас британский средний класс понимает, что ничто не может сравниться, например, с палтусом в соусе из лисичек или боровиком под грилем с оливковым маслом, чесноком, петрушкой и свежевыжатым лимоном.

А вот в XVII веке, например, съедобность грибов вызывала большое сомнение. Где-то в 1630 году уважаемый врач из города Бат по имени Томас Веннер разделался с грибами быстро и радикально:

"Многие странные люди, - написал доктор, - получают великое наслаждение от поедания земных наростов, называемых Грибами (это Веннер их написал с большой буквы, а не я), из которых некоторые ядовиты, но и даже лучшие из них вредят телу, потому что разлагают гуморы (элементарная жидкость живого тела, типа желчи и прочего, нынешней наукой не признаются), и дают телу флегматичное, земляное и ветреное питание, и, следовательно, нет такого времени года, возраста человека или температуры, когда бы они годились в еду".

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Может быть, народ к грибам и относился с настороженностью, что не значит, что их не изучали, причем с самых давних времен. Иллюстрация из рукописи XIII века

При этом все-таки следует отметить, что даже в те скептические времена некоторые англичане грибы все равно ели, и даже сохранили для потомков парочку рецептов. Но придется смотреть правде в глаза и добавить, что всем этим кулинарным храбрецам пришлось в силу политических обстоятельств перебраться через Ла-Манш и какое-то время жить в Париже. Французы, как нам хорошо известно, не только грибы, но и лягушек с улитками едят.

Собирать можно, но осторожно

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Осень. Типичный английский лес. Человек с корзиной. Но в этом конкретном месте особо рассчитывать на добычу трудно: видите, сколько папоротников? Поди, отыщи в них хоть что-нибудь

Учитывая, что земля в Соединенном Королевстве обязательно хоть кому-то, да принадлежит, возникает резонный вопрос: а можно ли собирать грибы на частной собственности?

Скажем так: если вы имеете право на этой земле находиться (например, если через нее идет официально указанная пешеходная тропа), то можете собирать.

Согласно общему (прецедентному) праву, вполне законно притащить из леса что-то из четырех "F": фрукты (Fruits), листья (Foliage), грибы (Fungi) и цветы (Flowers). Однако, если вы не хотите оказаться по неправильную сторону закона, то убедитесь для начала, что выбранные вами представители живой природы не входят в список охраняемых видов, иначе никакие четыре F вас не спасут.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Огромное количество британских колючих изгородей выращено из кустов ежевики и малины. Никто не возбраняет вам во время неспешной прогулки притормозиться и отведать ягоду-другую.

Да, самое главное: вы можете собирать те же грибы для себя (до полутора килограммов), но не на продажу.

И последний совет, если вас вдруг занесет на британские просторы, то обязательно вооружитесь каким-нибудь словарем с фотографиями, потому что мухоморы-то они и в Англии мухоморы, но при этом есть грибные особи, которые очень похожи на что-то съедобное, но на самом деле таковыми не являются.

Автор фото, Tylopilus_felleus_060914c.jpg: bernd gliwa Подпись к фото, Вот он, тот самый ложный белый гриб, оказавшийся на поверку горьким, как стрихнин. Не знаю, каков на вкус стрихнин, но все говорят, что именно такой

Один раз я сильно прокололась все в той же Шотландии, напав, неподалеку от поля битвы при Каллодене, на то, что я посчитала белыми. Слава богу, что у меня хватило ума небольшой кусок шляпки попробовать на зуб. Горечь была такая, что "белые" так и остались на своем месте.

А теперь перейдем к рецептам. Я сознательно опускаю очевидности типа грибного супа (английский вариант надо взбить миксером до однородной коричневой каши), или жареных грибов. Что же касается всех остальных блюд, то исходите из того, что вне зависимости от советов автора, их вполне можно приготовить из одного грибного сорта, хотя бы даже только из магазинных шампиньонов.

Итак...

Грибы на гренках

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тут и гренок попроще, и грибы, кажется, одного сорта. Но все равно вкусно

Этот рецепт принадлежит шефу Майклу Макниерни. Я, конечно, перечислю все грибы, которые он считает необходимыми, но на самом деле - это исключительно ваша фантазия и ваши возможности

Для этого, вообще-то, нехитрого блюда требуется:

50 г сливочного масла (туда-сюда, совершенно не важно, можно и растительное взять)

1 мелко нарезанная луковица (я предпочитаю класть либо лук-порей, либо лук зеленый, во-первых, резать проще (слез меньше), во-вторых, они не такие ядреные и не забивают грибной вкус)

Автор фото, wikioticsIan Подпись к фото, Объективно - те же шампиньоны, но с коричневыми шляпками. Они практически такие же, как шампиньоны чисто белые, но мне нравится их цветовая гамма

5 зубков чеснока, мелко порезать (все, как всегда, упирается в размер: если ваши зубки откровенно большие, то и трех хватит)

100 мл портвейна (любое крепленое вино, но не самое дешевое)

100 г рыжиков (с большим удивлением узнала, что они по-английски называются pine mushrooms, то есть грибы сосновые)

100 г шампиньонов, выращенных в неволе

100 г шампиньонов полевых и диких

100 г вешенок

100 г опят зимних

Половина пучка (бог весть, что уважаемый Майкл считает пучком, берите по своему усмотрению) эстрагона (еще один момент: у эстрагона все-таки несколько специфический аромат, понюхайте как следует, прежде чем кидать его в грибы. Вкусы у всех разные, но я считаю, что лучше всего с грибами ведут себя тимьян с укропом)

Автор фото, furtwangl Подпись к фото, Никак не могу вспомнить, видела ли я в здешних лесах хоть один рыжик. Может быть, просто внимания не обращала, тем более, что я не умею с ними обращаться. Если не ошибаюсь, то их следует вымачивать

Для гренка:

200 мл молока

1 чайная ложка хереса (честное слово, факультативно, если вам очень хочется, то плесните коньяку)

100 г сливочного масла

4 толстых (в полтора сантиметра) ломтей бриоша (можно брать любую сдобную булку, или не сдобную, как вам больше нравится. Если у вас есть хлебопечка, то найдите рецепт бриоша и испеките его там, только исключите изюм с прочими сухофруктами)

4 яйца, взбейте кое-как, хоть вилкой

Четверть пучка (ну, вот он опять за свое!) петрушки, порежьте помельче, можно и ножницами

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Именно это во времена моего детства и называлось гренками. Есть их полагалось или с вареньем, или просто с сахаром. Ума не приложу, почему я раньше не додумалась подавать их с чем-то не сладким

Прежде чем приступить к описанию не слишком мудреного процесса, повторю еще раз: берите любые, доступные вам грибы, чтобы общее количество по весу примерно совпадало. Сочетание белых с лисичками, например, превратит результат в амброзию, от которой в восторге закатят глаза даже самые пижонские представители высшего кулинарного общества.

Действуем так:

Растопите масло в сковороде, добавьте лук с чесноком и пусть они немного поготовятся на среднем огне, пока не станут мягкими, но не коричневыми. Небольшая палевость не повредит. Отправьте туда грибы (сами посмотрите, какие из вашего набора готовятся дольше, а какие быстрее, и кидайте их в соответствующем порядке).

Задача состоит в том, чтобы грибы отдали воду, она бы выпарилась, а сами грибы поджарились. Посолите, поперчите, добавьте траву, попробуйте, поставьте в теплое место и займитесь гренками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Я не предлагаю вам есть мухоморы, даже еж от них отвернулся

Смешайте молоко и шерри в небольшой миске (вот тут я не совсем уверена, не свернется ли оно, поэкспериментируйте для начала) и как следует посолите (по вкусу) получившуюся смесь.

Опустите каждый кусок булки сначала в молочную смесь, потом во взбитые яйца и жарьте примерно по две-три минуты с каждой стороны, пока они не станут приятными и золотистыми.

Разложите их по тарелкам, водрузите наверх грибную смесь, посыпьте петрушкой и подавайте. Зеленый салат по моим ощущениям повредить не должен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Совершенно естественный круг из грибов. В английском языке он называется "кругом фей", в русском - "кругом ведьмы". На самом деле никакого колдовства, просто мицелий в середине умер, и грибы стали расползаться в поисках новой пищи. Не гарантирую правильность объяснения, посмотрите сами, если интересно

По поводу следующего рецепта я заранее прошу прощения у всех хозяек, у которых есть собственные проверенные варианты. Речь у нас пойдет о грибах (вернее, грибных шляпках) фаршированных, и в качестве наполнителя может идти что угодно. Мне этот вариант нравится итальянским сочетанием сыра и кедровых орехов. Попробуйте, если будет время, возможность и желание.

Грибы фаршированные

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Грибы можно фаршиовать чем угодно. Дело в том что гриб, также как и тофу, и полента, сам по себе довольно безвкусен и охотно впитывает любые ароматы

3 куска хлеба (или сухое пресное печенье. Если вы сидите на безглютеновой диете, то можете либо взять безглютеновый хлеб, либо замените его вареной картошкой. Она с грибами работает прекрасно)

60 мл оливкового масла (не тратьте первый отжим, сойдет и самое обычное, подешевле, трава его все равно забьет)

Какое-то количество (да-да, сами решайте сколько, исходите из того, что вам нужна смесь трав, а количества - по обстоятельствам, в зависимости от размера грибных шляпок) душицы (орегано), тимьяна и петрушки

2 зубка чеснока (больших), потрите на мелкой терке, или пропустите через чеснокодавку

50 г кедровых орехов (можете порубить, можете оставить так, а если вы их любите, то кладите больше)

Цедра и сок одного лимона

2 столовых ложки белого вина (или красного)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Настоящий большой портобелло отлично годится для того, чтобы запихнуть его в вегетарианский бургер, тем более, что он и по форме также кругл, как и классическая котлета

8 грибов портобелло (ничего особенного в них нет, просто это - очень, ну очень большие шампиньоны. Их отличает повышенная "мясистость", которая, кстати, на любителя. Мое семейство к таковым не относится, поэтому если что, то я беру обычные шампиньоны с коричневыми шляпками. Это я к тому, что фаршируйте любой размер, вкусно будет все равно)

50-80 г пармезана, потрите на мелкой терке (или больше, или меньше, или вообще какой сыр есть в хозяйстве, хотя пармезан будет вкуснее)

Что делать:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Относительно маленькие экземпляры, вид сверху. Только я бы не стала использовать такую керамическую миску, у нее дно прогревается дольше и слабее, на металлическом противне получится лучше

Нагрейте духовку до 200 градусов. В этом рецепте не слишком принципиально, будете ли вы это делать заранее, или нет.

Смешайте все, что не грибы. Хлеб, или печенье, надо раскрошить, картошку просто потолочь. Если смесь на ваш взгляд будет слишком сухой, добавьте масла, или вина.

Разложите грибы на противне (лучше его застелить фольгой, тогда и мыть не придется) и распределите по ним начинку. Постарайтесь ее как следует утрамбовать, хотя не надо усердствовать до такой степени, чтобы сам гриб треснул и раздавился.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этом снимке нас интересует только гриб с левой стороны. Причем, не столько сам гриб, сколько его цвет - потемневший, значит, приготовившийся

Запекайте минут 20-30, пока начинка не станет золотистой (или темно-коричневой, такое тоже бывает), а грибы - мягкими. Тут, правда, есть один момент, гриб он вообще-то не слишком твердый, хоть в сыром, хоть в готовом виде. Главный критерий готовности: он сморщится, а на разрезе станет темным. Для полной уверенности одну шляпку можно втихаря схарчить, пока никто не видит.

Сбрызните лимонным соком, можете добавить еще тертого сыра, посыпьте, например, петрушкой (не обязательно) и подавайте с чем хотите. Я люблю салат из свеклы, но и зеленый будет неплох.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еще один чисто английский житель: барсук и два гриба, один - мухомор, другой - на березе. Барсуки всеядны, и могут с тем же успехрм съесть и улитку, и гриб. Однажды мы остановились в небольшой гостинице в Уэльсе. Хозяин каждый вечер выносил в сад остатки овсянки, не съеденной гостями за завтраком, к которой собирались барсуки и с большим аппетитом ее употребляли

Будем считать, что с грибными закусками у нас все в порядке, перейдем к главному блюду. Я уже как-то рассказывала, как готовить грибы в красном вине, и вот еще один вариант густой грибной похлебки, или, по-простому, грибов тушеных, которыми запросто можно накормить и вегетарианцев и мясоедов.

Грибы, тушеные с фасолью

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этой посудине грибы с турецким горохом, но это мелочи: они с фасолью - близкие родственники

Если вы не любите фасоль, то замените ее картошкой, только не переварите.

Для этого блюда нужно следующее:

Растительное масло (можно и оливковое, и даже первого отжима, но большой разницы не будет)

50-70 г сливочного масла (на глаз, не заморачивайтесь с весами)

2 палки лука порея, порезать кольцами, или полукольцами в зависимости от толщины

3 зубка чеснока (или больше, если он вам нравится)

Примерно чайная ложка, или полторы, сухой душицы (орегано)

Тимьян, петрушка, укроп - исключительно на ваш вкус и усмотрение

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дикие грибы на одном из лондонских рынков. Я обожаю такие места и могу бродить от прилавка к прилавку до полного истощения сил и финансового лимита

Полторы чайных ложки поджаренных семян фенхеля (только если они уже давно лежат у вас в кухонном шкафу и вы ломаете голову, что бы с ними сделать. В противном случае можно либо о них вообще забыть, либо взять стручки кардамона, штук 7-10, исходя из моего опыта, они прекрасно себя ведут в любых блюдах долгого тушения)

400 г шампиньонов белых

400 г шампиньонов коричневых (но если у вас есть белые, подберезовики, или лисички... то не отказывайте себе в удовольствии)

Томатный соус (как вы будете его готовить - дело ваше. Можете взять пару банок какого-нибудь итальянского соуса. Или поджарьте лук с чесноком, опрокиньте в эту смесь две-три банки консервированных помидоров, посолите, поперчите, добавьте немного сахара и дайте слегка упариться. Если мне совсем лениво, то я просто тушу это все в бульонном кубике без помидоров)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самым большим грибным плюсом является то, что ими можно украсить что угодно, в данном случае - стейк

2 палки черешкового сельдерея

Полчашки красного вина (можете увеличить количество вина и"забить" на помидоры)

300 мл бульона (кубик, конечно. Для этого дела лучше всего подойдет грибной, но если у вас нет вегетарианцев, то куриный можно тоже)

250 г фасоли, замоченной с вечера (я люблю смешивать разные сорта, но и один будет хорош)

И сам процесс:

Это - один из тех рецептов, готовить которые просто, но долго. И вам обязательно понадобится какая-нибудь чугунная кастрюля для духовки с крышкой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возможен и такой супер ресторанный вариант: палтус со спаржей и сморчками. С лисичками будет полный восторг, но и самые обычные шампиньоны дела не испортят

Начните с того, что потушите на масле в сковородке (или сразу в духовочной кастрюле) лук-порей, чеснок, тимьян, петрушку, орегано и те самые семена. Помешивайте содержимое время от времени, пока порей не разойдется на тонкие ленточки. Этот процесс может занять от 8 до 10 минут. Даже если лук слегка зарумянится, то это совсем не страшно, за долгое время тушения все все равно перемешается.

Скажу по секрету, бывает, что я отвлекаюсь от сковородки и лук пригорает. Даже это совсем не страшно, в готовом блюде, особенно с помидорами или красным вином, все равно никто ничего не заметит.

Отправьте в сковородку (кастрюлю) грибы, сельдерей и вино, увеличьте огонь и пусть вино с грибным соком как следует выпарятся. Для простоты вместо вина можно положить винный бульонный кубик, который сразу же даст вам эффект упаренного вина без возни и непрерывного помешивания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рождественская классика: суп из грибов с каштанами. Готовить проще простого, а эффект феерический

Добавьте туда же бульон, томатный соус и фасоль. Доведите до кипения и перелейте в кастрюлю для духовки (если с самого начала вы готовили не в ней), закройте крышкой и ставьте на 150 градусов на два - два с половиной часа.

Не бойтесь варево передержать, это тот самый случай, когда чем дольше, тем лучше. Все готово, когда фасоль станет мягкой.

Если по каким-то причинам в духовке готовить не получается (например, в ней сидит пирог, или тортик), то все то же самое можно готовить и на плите: доведите содержимое до кипения, закройте крышкой, уберите огонь до минимума и уйдите куда подальше. Время от времени заглядывайте и перемешивайте, чтобы ко дну не приставало.

Общие соображения

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ризотто с лисичками. если исходить из предыдущей цитаты, то вместо риса надо класть перловку. Результат будет называться орзотто , тоже очень и очень неплохо, попробуйте, если будет время (не забудьте замочить перловку на ночь)

Грибы отлично ведут себя в ризотто, причем если шампиньоны с тыквой и шпинатом являются прекрасными наполнителями на каждый день, то лисички со спаржей, посыпанные свеженатертым пармезаном, достойны званого обеда. Они отлично подойдут к любой рыбе, жареной или приготовленной на гриле.

В качестве высшего пилотажа полейте все это апельсиновым соусом (бешамель на апельсиновом соке) и восхищение друзей и домочадцев вам обеспечено.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волованы с грибами и курицей. Слоеное тесто в любой форме всегда полезно держать в холодильнике. Грибы, кстати. тоже можно жарить большими порциями и извлекать по мере необходимости

Если требуется срочно произвести впечатление, (на всякий случай очень полезно иметь в холодильнике готовое слоеное тесто), то сделайте из него "коробочки" с крышками (вырезаем два прямоугольника. Один оставляем как есть, у второго вырезаем прямоугольную середину. Водружаем края на целый кусок, кладем "крышку" рядом, и выпекаем на положенной температуре).

В готовые формы положите смесь зеленых стручков фасоли с жареными грибами и сливками. В том случае, если в холодильнике имеются остатки курицы, или мяса, то добавьте и их. Результат выглядит отлично и поедается быстро.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Увы, но такую картину можно наблюдать только в очень короткий грибной сезон. Но, как я уже говорила, при некоторой доле фантазии и специй и из шампиньонов можно сделать шедевр

И, наконец, если у вас полным-полно времени, то жареные грибы можно соединить с вареной картошкой и поджарить что-то вроде котлет, полив их сметанным соусом, или попросту водрузив на стол банку с майонезом.