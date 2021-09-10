“Я никогда не прощу Россию”: родственники погибших в рейсе МН17 - о жертвах, суде и попытках жить

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

Автор фото, Fairfax Media via Getty Images

Родственники погибших при крушении рейса МН17 в небе над Донбассом выступают в нидерландском суде. Они плачут, рассказывая, как война, о которой они мало что знали, отняла их близких - и поневоле вовлекла их в разборки далеких для них политических сил и военных групп. Их рассказы - о трагедии, которая могла произойти с любым человеком. Но произошла именно с ними.

Эти одетые в черное люди часто появляются на заседаниях суда по делу о крушении "Боинга" МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Но они не адвокаты и не прокуроры, они родственники погибших. Их отдельно приветствуют судьи, потому что уже узнают их в лицо. Предыдущие полтора года заседаний эти люди молчали. Сегодня они говорят.

"17 июля 2014 года - это день, когда у меня вырвали часть сердца. Моя жизнь изменилась навсегда. Часто говорят - мужчины не плачут. Я выплакал все глаза". Роб Фредрикс делает длинную паузу и хватает воздух ртом. В крушении самолета, следовавшего рейсом МН17, он потерял своего единственного сына Брайса, которому было 23 года, и его девушку.

"Их сбили в небе ракетой "Бука". Это должен был быть отдых, о котором они мечтали. Но он превратился в кошмар. Они влетели в войну, к которой не имели отношения. Жизнь нашей семьи разрушена, мы приговорены пожизненно" - говорит Фредрикс.

Он - один из 90 родственников погибших, которые решили высказаться в суде, продолжающемся с марта 2020 года в Нидерландах. Люди выходят на трибуну один за другим, рассказывая свои истории. Их слова различаются в некоторых деталях, но складываются в единую картину огромной боли и скорби, с которыми семьям погибших приходится жить каждый день.

"Вернулся домой в 80 кусочках"

Большинство пассажиров рейса МН17, следовавшего из Нидерландов в Малайзию, летели в отпуск или возвращались из него. На борту было 80 детей.

Автор фото, courtmh17.com Подпись к фото, Среди 80 детей, погибших в крушении МН17 были и три дочери Питера ван дер Меера. Им было 7, 10 и 12 лет.

"Когда отправляешь ребенка в отпуск и прощаешься с ним, никогда не думаешь, что это ваша последняя встреча, что ты больше никогда его не увидишь и не обнимешь. Но, к сожалению, так и произошло", - рассказал Петер Батс, потерявший в трагедии 12-летнего сына.

В первые дни после крушения убитые горем родственники вынуждены были ходить по врачам, чтобы собрать материал, который поможет опознать погибших.

"Нам пришлось пойти к стоматологу, чтобы забрать карточки лечения зубов сына. Невозможно описать, какие мысли появляются в голове, когда ты идешь забирать эти зубные карты, чтобы появился хоть какой-то шанс опознать твоего малыша", - вспоминает Батс.

После попадания ракеты в "Боинг" МН17 обломки самолета упали в нескольких километрах друг от друга. Тела многих пассажиров разорвало на части. Их останки собирали по полям Донбасса несколько дней. Специалистов не хватало, и им помогали местные жители или приезжавшие в поле после работы шахтеры. Все, что смогли найти, потом отправили в Нидерланды.

"Криминалисты передали мне список частей тела моего племянника, которые удалось найти. Это ужасающе. Мой племянник вернулся домой в 80 кусочках", - рассказал Би-би-си Пид Плаг.

Автор фото, DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images Подпись к фото, Шахтеры, работавшие недалеко от местра крушения МН17, приезжали в поле после смены и помогали искать тела погибших

"Специалисты опознавали все новые фрагменты тканей и костей. Части тел наших детей лежали за забором в военной казарме. Мы стояли у ворот, но не могли до них добраться", - вспоминает Селина Фредрикс.

То, что осталось от погибших, многим родным смогли передать только через год после трагедии - 20 августа 2015 года. Многим пришлось хоронить своих близких по несколько раз.

"За год нам приходило несколько уведомлений о том, что опознаны останки нашего сына. Через год мы провели похороны. Но уже после похорон пришло еще одно уведомление, и нам пришлось организовать еще одну кремацию, - поделился Петер Батс. - Поскольку похороны произошли только через год, все это время мы не могли принять произошедшее. Мы жили в каком-то небытии. Ты живешь надеждой и не принимаешь правду. Ни сейчас, ни в будущем мы не сможем примириться с нашей утратой".

Многих родственников до сих пор продолжают мучать кошмары.

"Мне снилось, что я шла по полям Украины и искала отца, но я видела только обломки самолета и тела. Пахло огнем и смертью. Я шла мимо подсолнухов и звала отца. И вдруг я увидела его. Казалось, он был рад меня видеть. Он широко улыбнулся и спросил, что я тут делаю. Я ответила, что ищу его. Он сказал, что это странно, ведь это он ищет меня. Мне пришлось сказать ему, что он умер, потому что его самолет был сбит. И тут я начала плакать и ревела, пока не проснулась с криком. Этот кошмар преследовал меня изо дня в день месяцами", - поделилась Риа ван дер Стин.

"Меня преследуют воспоминания. Они приходят без спроса и всплывают то тут, то там. Каждый раз, когда я вижу в небе самолет, меня охватывает страх. Пока я жив, мое сердце будет кровоточить", - дополняет ее рассказ Роб Фредрикс.

"Я никогда не прощу Россию"

"Они лгут. Мы знаем, что они лгут. И они знают, что мы знаем, что они лгут", - эти слова Риа ван дер Стин произнесла с сильным акцентом, но по-русски. Она подчеркнула, что эту цитату из русской литературы она привела специально для представителей российского режима, которые следят за процессом.

"Ложь и обман - это постоянная тактика, которую некоторые используют, играя с нами в кошки-мышки. И вопреки этой игре, мы пытаемся установить правду и добиться справедливости для наших погибших родственников", - заявила ван дер Стин. Она добавила, что не сомневается в том, кто сбил самолет.

Схожие мысли озвучивали многие выступавшие. Некоторые напрямую обвинили Россию в причастности к крушению рейса МН17.

"Я никогда не прощу Россию и тех, кто ответственен за действия, приведшие к гибели моих родителей. И за действия, которые они предпринимают с тех пор, - за их последовательные попытки распространять ложь даже сейчас, спустя семь лет после той трагедии", - говорит Мэтью Хордер, потерявший в катастрофе родителей.

Автор фото, courtmh17.com Подпись к фото, Мэтью Хордер выступал в суде по видеосвязи. Рядом с ним была фотография погибших родителей и букет подсолнухов. Именно в поле подсолнухов близ города Снежное были найдены тела большинства жертв крушения рейса МН17

Прокуратура Нидерландов считает, что рейс МН17 был сбит ракетой зенитно-ракетной установки "Бук", прибывшей с территории России. В ноябре 2020 года судья, разбирающий это дело, постановил, что альтернативные версии крушения, включая варианты с атакой военного самолета и пуском ракеты украинским "Буком" больше не будут рассматриваться в ходе заседаний. Суд заключил, что прокуратуре удалось собрать достаточное количество доказательств того, что все альтернативные версии ошибочны.

Обвиняемыми в причастности к гибели самолета и смерти 298 человек выступают три гражданина России и один гражданин Украины, воевавшие на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В суде уже прозвучало большое количество перехватов телефонных разговоров, в которых обвиняемые обсуждают перевозку "Бука" по Донбассу и радуются сбитому самолету. Но обвиняемые продолжают отрицать свою причастность к трагедии.

"Меня раздражает, что виновные даже не думают извиняться. Им на нас наплевать, они продолжают лгать. Они отрицают все. И никто из них не учитывает боль и чувства родственников. По-моему, это трусливые убийцы без тени сочувствия. Они продолжают врать. То, что они продолжают отрицать случившееся, - это самое плохое для меня. Моя правда в том, что мои дети вернулись ко мне по кусочкам. Что вы обрушили на родственников, включая меня и мою семью!" - говорит Фредрикс. Он достает платок и утирает слезы.

Автор фото, courtmh17.com Подпись к фото, Брайсу Фредриксу было 23 года. По словам родных, он безумно любил свою девушку Дейзи. Молодые люди полетели в отпуск и погибли в небе над Донбассом.

"Я знаю, что правосудие свершится, но виновные будут жить безнаказанно. А нам придется платить горем, потерей и разрушенными жизнями наших семей. Никакое наказание не будет пропорциональным убийству невинных пассажиров МН17", - добавляет он.

Почти все родственники, выступившие в суде, говорили, что судебный процесс дается им крайне тяжело. Но в то же время они очень ждут приговора.

"Я надеюсь, что этот суд даст однозначный ответ на вопрос, что на самом деле произошло. Я хочу знать правду. Было ли произошедшее намеренным или это было ошибкой? Кто стоит за гибелью 298 невинных людей, включая моих трех любимых дочерей?" - говорит Питер ван дер Меер.

"Я надеюсь, что у тех, кто виновен в случившемся, возникнет потребность выйти и рассказать об этом после наших откровений, чтобы они могли смотреть на себя в зеркало и могли смотреть в глаза своим детям и внукам, - продолжает он. - Чтобы они могли честно рассказать о том, что они сделали 17 июля 2014 года - и почему. Если истина будет установлена, быть может, я смогу оставить хоть что-то из этого за спиной и двигаться вперед, чтобы моя жизнь вновь перестала быть невыносимой".

"Боль становится только сильнее"

Во время выступлений родственники периодически плакали. С трудом сдерживали эмоции и судьи и находившиеся в зале представители защиты и обвинения.

Периодически выступавшие замолкали, пытаясь справиться со слезами и успокоить участившееся дыхание. В эти моменты в зале повисала абсолютная тишина.

Автор фото, courtmh17.com Подпись к фото, Питер ван дер Меер потерял троих дочерей. "Я не увижу, как они выходят замуж, у меня не будет внуков, они не будут навещать меня в старости. Как я проживу остаток жизни?" - спрашивает он.

"Самым ужасным днем для меня стал День отца. До крушения самолета я каждый год получал в этот день подарки от моих дочерей, завтрак в постель, три больших обнимашки и три поцелуя. Думаю, многим это знакомо. За неделю до Дня отца везде появляется реклама к празднику. Но теперь я отец без детей. День отца стал для меня одним из самых кошмарных в году и остается таковым вот уже 7 лет. Так будет всегда", - рассказал Питер ван дер Меер, потерявший в трагедии трех дочерей.

Помимо постоянного чувства утраты, многие испытывают и чувство вины.

"Я чувствую вину постоянно, когда делаю что-то, что мы делали вместе. Рождество, Новый год… Я не могу сидеть за накрытым рождественским столом - там теперь всегда стоят два пустых стула, - рассказал Роб Фредрикс. - Мне до сих пор тяжело смотреть на твои фото, сынок. Я смотрю сквозь них. Я переживаю это снова и снова. Я чувствую себя эмоциональным, злым, мне тяжело спать. Я теряю память и концентрацию. Чувство потери и горе растет день ото дня".

Питер Батс рассказал, что за несколько дней до полета на рейсе МН17 его сын Роэн играл со своим годовалым братом. На прощанье он сказал малышу: "не начинай ходить, пока я не вернусь". Больше братья никогда не увиделись.