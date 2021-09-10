Глава MI5: победа талибов воодушевит террористов

3 минуты назад

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Переход Афганистана под контроль талибов (движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран) может поощрить террористов в Соединенном Королевстве, считает глава британской контрразведки MI5 Кен Макаллум.

Террористическая угроза не вырастет немедленно, но получит моральную подпитку, сказал он в интервью Би-би-си в канун 20-й годовщины терактов 11 сентября.

Существует вероятность того, что террористы перегруппируют силы и начнут планировать более масштабные и изощренные заговоры, добавил Кен Макаллум.

Он сообщил, что в последние четыре года в Соединенном Королевстве был предотвращен 31 теракт, включая шесть за период с начала пандемии Covid-19. Большую часть из них пытались осуществить исламисты, но активность правых радикалов также растет.

"К сожалению, террористическая угроза для Соединенного Королевства реальна и долгосрочна", - сказал генеральный директор MI5.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По словам Макаллума, захват Афганистана талибами принесет вред всей Европе

Основными проявлениями терроризма, с которыми приходится иметь дело контрразведчикам, является сравнительно небольшие по масштабам нападения, осуществляемые не приезжими, а теми, кто уже находится в стране.

"Без сомнения, события в Афганистане вдохновят и подтолкнут часть этих экстремистов. На этом сосредоточены главные усилия возглавляемой мной организации, наряду с другими угрозами", - заявил он.

Однако существует и опасность крупных атак, направляемых из-за границы организациями наподобие "Аль-Каиды" (признана террористической и запрещена в России и многих странах), - считает он.

"Наше обеспокоенность афганской ситуацией связана как с ее моральным значением, так и с возможностью того, что террористы перегруппируются, станут задумывать крупные и изощренные атаки наподобие тех, что имели место в США 20 лет назад, и в последующие годы", - сказал Макаллум.

"Воссоздание тренировочных лагерей и другой инфраструктуры наподобие той, какой располагала "Аль-Каида" в Афганистане до 2001 года, потребует времени. 20-летние усилия по минимизации угроз, идущих из Афганистана, не пропали даром. В любом случае, непосредственная опасность возрастет не завтра. Но местные экстремисты у нас и в других странах уже получили мощный морально-психологический импульс", - заявил Кен Макаллум.

Он пояснил, что тактика "Исламского государства" (признано террористическим и запрещено в России и других странах) отличалась от тактики "Аль-Каиды". "ИГ" не устраивало крупных нападений с большим числом жертв, зато вовлекло в террористическую деятельность гораздо больше людей.

Макаллум затруднился сказать, находится ли Соединенное Королевство в большей или меньшей опасности по сравнению с 2001 годом.