"Буран" в обмен на голову хана. О чем спорят Рогозин и владелец советского челнока

Илья Абишев

Би-би-си

43 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, От советской программы многоразовых космических кораблей остался один летный образец и несколько макетов. На фото - макет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о намерении вернуть в Россию второй летный образец космического челнока "Буран", который находится на Байконуре. Владельца собственности, гендиректора АО из Казахстана, планы Рогозина удивили.

Судьба советского многоразового космического корабля "Буран", совершившего единственный полет в 1988 году, долгое время мало кого из российских чиновников волновала.

С распадом СССР программа "Бурана" была закрыта - на нее не было средств, а оба летных образца остались на территории теперь уже независимого Казахстана. Первый из них - тот, что побывал в космосе - погиб под обломками рухнувшего ангара на Байконуре в 2002 году.

Второй летный образец и макет "Бурана" находятся на территории музея истории космодрома Байконур. Еще один макет вывезли в Москву - сейчас его можно увидеть на ВДНХ.

Спустя более чем 30 лет после первого и единственного полета "Бурана" в России озаботились судьбой советского челнока. В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что условия хранения второго "Бурана" и его макета "вызывают тревогу". По его словам, российская сторона готова выкупить корабль и ракету-носитель "Энергия", но они принадлежит неизвестному частному лицу.

Однако владелец "Бурана", как выяснилось, ни от кого и не скрывался. Им оказался гендиректор АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурен Муса. Он тут же ответил Рогозину.

Затем на полгода наступило затишье.

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, Корабль "Буран" совершил свой первый и единственный полет в космос 15 ноября 1988 года

Новое обострение началось весной - 26 мая 2021 года стало известно, что неизвестные проникли в ангар, где хранится космический корабль, и разрисовали его граффити.

Они оставили на челноке надписи: "Добро", "Юра, мы приехали" и "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на земле".

Надписи вскоре смыли, но после происшествия "Роскосмос" установил у ангара круглосуточную охрану, для осмотра состояния челнока на Байконур выехали представители российского НПО "Молния".

Сообщалось, что специалисты ездили на Байконур в том числе "для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны". Позднее это сообщение было удалено с сайта предприятия.

В начале июня Рогозин заявил, что корабль нужно передать в один из музеев космонавтики, "чтобы его не постигла судьба первого "Бурана".

"В свое время [обсудим с Казахстаном судьбу "Бурана"]. Мы расследуем, как это как-то оказалось в руках частного владельца. Сейчас идет судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдет месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию.

Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить [корабль]" (цитата по Интерфаксу).

Казахстанский визави Рогозина возмутился.

"Вся эта история с организованным визитом группы специалистов НПО "Молния" в ангар - это инфовброс, в стиле такого же организованного визита группы художников - граффитчиков туда же. На фоне непрекращающихся в России скандалов с отмыванием многомиллиардных денег чиновниками "Роскосмоса" в банках Сингапура и Гонконга жизненно необходимо создать имитацию бурной деятельности.

Суды и первой, и второй инстанции Казахстана отказали госкомимуществу в претензиях по отъему "Буранов". Вот только 2021 год - год 60-летия полета Гагарина в космос - уже заканчивается, а никакими достижениями российская промышленность, колоссально финансируемая бюджетными средствами, похвастать не может. Остаются только безосновательные спекуляции на тему вывоза макетов "Буранов" с территории арендуемого космодрома Байконур, брошенные в спешке ими же 30 лет назад. Которые принадлежат АО "РКК Байконур".

Никаких легитимных оснований у российских чиновников для таких демаршей нет. Если же судьба советских артефактов на территории другой независимой страны так их волнует, пусть срочно спасают распиленные подводные лодки, разрушенные памятники советским солдатам, и миллиарды народных денег, вывезенных в западные банки" (цитата из "Фейсбука").

На этом казахстанский предприниматель не остановился. Он заявил об отсутствии достижений российской космонавтики и готовности отдать России "Бураны" в обмен на голову казахского хана Кенесары.

Справка Би-би-си: Кенесары хан (Кенесары Касымов) - последний властитель Казахского ханства, которому в XIX веке подчинялись все три казахских жуза. В Казахстане почитается как лидер национально-освободительного движения. В 1847 году попал в плен и был казнен. Его голова, по преданию, хранится в Кунсткамере в Санкт-Петербурге (эта информация не находит официального подтверждения).

"Понимаете, год 60-летия полета Гагарина в космос уже завершается, а никакими достижениями российская промышленность, колоссально финансируемая народными деньгами, похвастать не может.

Остается только ухватиться за брошенные в спешке ими же 30 лет назад недостроенные макеты. Которые принадлежат АО "РКК Байконур".

Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать "Буран" государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства. Вывозить имущество другой страны, которое пока еще никаким легитимным образом не передано России, это что-то из разряда "спасения" золотого рояля Саддама...

Зная, что россияне достаточно щепетильны в соблюдении приличий, похоже, они готовят вывоз "уже оплаченного и купленного" товара. Только вот у кого и за что они его купили - и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе "Энергия-Буран"? Хотят забрать, но кто им отдаст?

Получается, для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения. Казахстан - это история батырства и биев, традиций и уважения к достижениям предков. Я готов был и так подарить эти "Бураны" России взамен на голову Кенесары хана! Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные приличия.

Время сутяжников, проходимцев и предателей пройдет и покроется пылью. В истории сохранятся имена только настоящих батыров и патриотов. Если для них Казахстан и решение казахстанских судов не указ, хочу официально заявить, что международные суды никто не отменял, и все, кто будет причастен к этому беспределу, получат свои заслуженные наказания, каждый по мере тяжести своего преступления.

Я уверен, что в Казахстане есть еще батырство, честь и достоинство" (цитата из "Фейсбука").

После этого возмутился уже глава "Роскосмоса".

"Даурен Муса, вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин.

Вы прекрасно знаете, что мы без согласия казахстанских властей не можем даже планировать вывоз не принадлежащего нам имущества в Россию, зато вынуждены нести расходы на его охрану. Оценки технического состояния обоих "Буранов" и ОН "Энергия-М" проводятся нами регулярно, и эти оценки неутешительны. Но вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей. С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение" (цитата из "Фейсбука").

На фоне скандала уже казахстанские власти пообещали вернуть "Бураны" в госсобственность.

Как заявил РИА Новости министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин, руководство страны считает незаконной передачу "Буранов" частному лицу. При этом он признал, что законность этой сделки оспаривается в судах уже третий год.