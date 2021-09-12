Научный дайджест: маленький рост Микеланджело - таланту не помеха

Леонид Лунеев

Би-би-си

22 минуты назад

Среди научных новостей недели:

Метеоризм - признак здоровья кишечника?

Микеланджело: маленький гигант эпохи Возрождения

Как получить электричество из деревянного пола

Средиземноморская диета: пукайте на здоровье!

Автор фото, DeAgostini/Getty Images Подпись к фото, Всем была бы хороша средиземноморская диета, если бы не способствовала повышенному газоиспусканию...

Диетологи давно уже твердят о том, что для здоровья намного полезнее овощи, фрукты, зерновые и бобовые, но стараются обойти стороной один щекотливый вопрос: такого рода диета приводит к повышенному выделению кишечных газов, что многие принимают за признак какого-то расстройства в организме.

Испанские ученые решили развеять этот миф и заодно выяснить, почему здоровая пища связана с увеличением объема стула и метеоризмом.

Сотрудники барселонского Центра биомедицинских исследований заболеваний печени и системы пищеварения во главе с Клаудией Барбер провели сравнительный анализ воздействия средиземноморской (изобилующей растительной пищей) и западноевропейской (относительно бедной на овощи и фрукты) диеты на желудки здоровых мужчин в возрасте от 18 до 38 лет. Каждому из них выборочно, сроком на две недели, предлагалась сначала одна, а после перерыва - другая диета.

Добровольцам пришлось ежедневно взвешивать на электронных весах свой стул, и в результате выяснилось, что "выход" средиземноморской диеты оказался в два раза тяжелее - 200 граммов против 100.

Это объясняется тем, что растительная диета способствует росту в кишечнике определенных типов бактерий, которые помогают усваивать клетчатку, ферментируя ее. Как и все живые организмы, эти бактерии не вечны, и их бренные останки добавляют массу стула.

От участников эксперимента потребовали также замерять с помощью специального счетчика количество газоиспусканий за день, в результате выяснилось, что те, кто сидел на растительной диете, в среднем пукали на семь раз больше. Более того, с помощью хитроумно прикрепленных в нужном месте резиновых шариков выяснилось, что средиземноморская диета дает на 50% больше газа.

Как объясняет эксперт из Университета Нового Южного Уэльса Розмари Стэнтон, повышенное выделение газов при растительной диете также объясняется жизнедеятельностью бактерий. Однако вопреки распространенному мнению, газы, которые они выделяют - водород, метан и двуокись углерода - запахом не обладают, а характерная сероводородная вонь - это побочный эффект усвоения белков.

Что же касается бактерий, ферментирующих клетчатку, то их еще называют "хорошими" бактериями, поскольку они образуют так называемые короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые поддерживают здоровье толстой кишки и защищают от рака кишечника. При всасывании в кровь КЦЖК снижают уровень холестерина и регулируют сахар, защищая от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Стэнтон, из этого следует, что метеоризм, связанный с большим содержанием растительной пищи в вашей диете, - это очень даже хорошо.

"Наши западные представления о том, что испускание газов свидетельствует о каких-то нехороших процессах в организме, совершенно беспочвенны, - уверяет она. - Напротив, в большинстве случаев это говорит о том, что с вашей диетой и кишечником все в порядке".

О чем рассказали тапочки Микеланджело

Автор фото, Casa Museo Buonarroti

Непревзойденный гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти оставил после себя гигантское художественное наследие, а между тем в жизни художник и скульптор не отличался большими габаритами и роста, по сегодняшним меркам, был скромного. А поведали нам об этом его тапочки.

Дело в том, что в доме семьи Буонарроти во Флоренции, который был превращен в музей Каза-Буонарроти, хранится пара кожаных туфель и один тапок (второй был похищен еще в 1873 году).

Эту обувь обнаружили там после смерти Микеланджело, она была одного размера, и есть все основания полагать, что это были его личные вещи.

Так вот, чтобы вычислить рост великого итальянца, Франческо Галасси и Елена Варотто из Исследовательского центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FAPAB) в Аволе, измерили его обувь и уже по ней определили рост и общее телосложение Микеланджело (результаты их исследования опубликованы в журнале Anthropologie).

Их выводы в целом совпали с описанием, которое дал художник и писатель XVI века Джорджо Вазари, по словам которого Микеланджело был среднего роста, "широк в плечах", но "в целом довольно худ".

По словам сотрудников FAPAB, для сегодняшнего взрослого европейца рост Микеланджело - 160 сантиметров - был бы явно маловат, однако на стыке XV-XVI веков это был нормальный средний рост.

Но так ли это важно, какого роста был и как выглядел Микеланджело, спросите вы.

Микеланджело прожил долгую для своей эпохи жизнь - 88 лет, но на старости лет страдал артритом и подагрой, его организм был сильно отравлен свинцом (участь почти всех художников, имевших дело с белилами), так что о том, как он выглядел и чувствовал себя в последние годы, остается только догадываться. А между тем это не могло не отражаться на его работе, которая остается предметом пристального изучения. поэтому так важны любые новые исследования, которые могут заполнить эти пробелы.

Электричество, которое можно поднять с пола

Автор фото, Getty Images

Простой (почти) деревянный пол, который может обеспечить ваш дом электричеством, стоит лишь пройтись по нему взад-вперед. Согласитесь, звучит заманчиво. Но насколько это достижимо?

Наверное, всем школьникам на первых уроках физики демонстрировали так называемый трибоэлектрический эффект, основанный на том, что некоторые материалы способны генерировать электроэнергию при контакте с другими материалами (вспомните знаменитую эбонитовую палочку и кусок шерстяной ткани). При этом материалы, которые отдают электроны, называют трибопозитивными, а те, которые их получают, соответственно, трибонегативными.

Как выяснил Гвидо Панцараса и его коллеги по Швейцарской высшей технической школе Цюриха, хотя древесина находится примерно посередине этого спектра и неохотно пропускает электроны, ее можно видоизменить и заставить генерировать значительные объемы электроэнергии. Для этого исследователи пропитали одну деревянную панель силиконом, который притягивает электроны при контакте с каким-либо объектом. Вторая же панель была пропитана нанокристаллами ZIF-8 - составом, содержащим ионы металла и органические молекулы. Особенностью этих нанокристаллов является то, что они как раз теряют электроны.

Сделав участок пола из двух видов панелей с разной пропиткой по типу сэндвича и подсоединив к нему электроды для отвода электричества, ученые обнаружили, что при приложении усилия в 50 ньютонов (меньше, чем при шаге взрослого человека) к поверхности площадью 7 квадратных сантиметров, участок может вырабатывать ток напряжением 24,3 вольта.

А участок размером со стандартный лист бумаги A4 может выработать уже достаточно электроэнергии для питания домашних светодиодных ламп и подзарядки небольших электронных устройств.