(Не)любимцы публики. Почему US Open - опасная зона для Даниила Медведева, и кто еще бывал в сложной ситуации

Анастасия Успенская

Би-би-си

9 минут назад

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Можно только предполагать, с какими чувствами Даниил Медведев выходил накануне вечером на арену Артура Эша в финальном матче US Open против Новака Джоковича. Он шел сражаться за свой первый в жизни титул Большого шлема против соперника, не проигравшего в этом сезоне ни одного матча серии, и на глазах у публики, которая еще совсем недавно его откровенно гнобила.

У разных игроков в разное время случались конфликты с публикой, но такой драмы, какая произошла между Медведевым и болельщиками в Нью-Йорке в 2019 году, не было ни у кого.

На US Open-2019 в матче третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса проигравший гейм на своей подаче Медведев вырвал полотенце из рук болбоя и швырнул его на землю. На замечание судьи на вышке теннисист отреагировал, запустив в его сторону ракеткой.

После этого для Медведева начался настоящий ад. Оставшиеся два часа матча он играл под непрестанное освистывание и скандирование трибун "Лопес, Лопес". Зрители на первых рядах вскакивали со своих мест, как только россиянин оказывался рядом, и, сжимая кулаки, что-то выкрикивали в его адрес.

В какой-то момент Медведев показал трибунам средний палец, после чего вообще каждый его удар сопровождался кровожадным гулом стадиона.

Тот матч Даниил выиграл и даже дошел до финала, где в пятисетовой схватке уступил Рафаэлю Надалю. На церемонии награждения он сказал проникновенную речь, извинился, сорвал овацию, и, казалось, конфликт был исчерпан.

Правда, ровно через год, на US Open-2020, Медведев был оштрафован за очередные пререкательства с судейством, но на его отношениях с публикой это особо не сказалось.

Но вчера весь теннисный мир, не только публика на Флашинг-Медоус, хотел воочию увидеть исторический момент - календарный Большой шлем Джоковича. И не было гарантий, что Медведеву не припомнят его прошлые "художества".

Джокович в слезах

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Опасения не подтвердились. Стадион Артура Эша принял Медведева вполне доброжелательно. К слову сказать, Новак Джокович не является любимцем американской публики и никогда не пользовался особым расположением.

Но в середине третьего сета, когда при счете 5-1 в пользу россиянина Джокович выиграл три гейма подряд и, как казалось, возвращается в матч, стадион устроил ему стоячую овацию. Каждый его точный удар (что в тот вечер, правда, было редкостью) сопровождался оглушительными возгласами поддержки.

При смене сторон Новак закрыл лицо полотенцем, но по вздрагивающим плечам было понятно, что он плачет. На церемонии награждения он признался, что никогда в жизни не получал такой поддержки в Нью-Йорке.

В тот момент, когда стадион в едином порыве болел за Джоковича, кому-то могло показаться, что дает о себе знать предвзятость к Медведеву. Но, основываясь на многолетнем опыте освещения теннисной темы, рискну утверждать, что зрители просто хотели продолжения матча, они хотели борьбы и накала.

Билеты на финалы турниров Большого шлема обычно стоят сотни долларов, VIP-пакеты - тысячи. И самое большое разочарование для зрителей на стадионе - скоротечные матчи "в одни ворота".

Медведев и другие нарушители теннисной этики

Вообще, самые громкие скандалы происходят почему-то именно на Открытом чемпионате США.

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Любимица американской публики Серена Уильямс в финале турнира 2018 года, проигрывая Наоми Осаке, устроила разбирательства с судьей на вышке Карлосом Рамосом. В результате первая в карьере Осаки победа на турнире Большого шлема прошла почти незамеченной, зато в памяти остались сцены с разъяренной Сереной.

В 2019 году в Нью-Йорке отличилась восходящая звезда нового поколения теннисистов, грек Стефанос Циципас. В первом круге турнира он отпустил в адрес судьи на вышке Дамьена Дюмусуа ксенофобское замечание: "По-моему, у вас ко мне что-то личное. Наверное, потому, что вы француз, а они все странные".

А год назад, в разгар матча четвертого круга, за неспортивное поведение был дисквалифицирован сам Новак Джокович. Проигрывая гейм, серб в сердцах отбросил ракеткой мяч и случайно попал в линейного судью. Тогда теннисные специалисты назвали ситуацию беспрецедентной.

Самым "плохим парнем" мирового тенниса до недавнего времени был австралиец Ник Кирьос. Даже родная австралийская публика относилась к нему настороженно, потеряв счет его странным выходкам. Но вчерашний триумфатор Даниил Медведев, пожалуй, может его затмить.

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За относительно недолгую карьеру у Медведева происходили конфликты на многих кортах в разных странах мира.

В 2016 году на турнире серии "Челленджер" в Саванне Медведев был дисквалифицирован в середине первого сета за неспортивное поведение. Он довольно агрессивно выражал претензии судье на вышке и намекал, что тот подыгрывает сопернику россиянина Дональду Янгу, потому что они оба - афроамериканцы.

В 2017 году во втором круге Уимблдона недовольный судейством Медведев требовал сменить судью на вышке. Ему было отказано, матч он проиграл, после чего достал из кошелька несколько монет и бросил их к подножию судейской вышки. Тогда россиянина оштрафовали на 4 тысячи долларов.

На "Ролан Гарросе" в 2020 году его снова наказали на крупную сумму в 5,5 тыс. долларов за сломанную ракетку и нецензурную брань. Недавно Даниил Медведев признался, что в жизни он гораздо спокойнее, чем на корте, и пообещал учиться держать эмоции под контролем.

Любимцы и антигерои

Так повелось, что на всех четырех турнирах Большого шлема - Australian Open, "Ролан Гаррос", Уимблдон и US Open - у публики свои любимчики и антигерои. Исключение представляет только Роджер Федерер - одинаково любимый везде.

Причем, чтобы попасть в опалу, совершенно необязательно провиниться чем-то конкретным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роджера Федерера везде принимают одинаково тепло

Например, в Британии так любят Роджера, что автоматически не любят Джоковича, просто потому, что Новак обыгрывал швейцарца чаще других. Каждая их очная встреча на Уимблдонском турнире - огромное испытание для серба. Публика даже не пытается делать вид, что способна объективно оценивать мастерство соперников.

Зато Джокович - любимец австралийской публики. Именно там он выиграл 9 из своих 20 титулов Большого шлема. А вот Викторию Азаренку в Мельбурне недолюбливают. Ей до сих припоминают странный 10-минутный медицинский таймаут в полуфинале против Слоан Стивенс, который сбил с ритма американку и лишил ее возможности выровнять матч.

Безоговорочный король "Ролан Гаррос", конечно, Рафаэль Надаль: 13 побед на грунте и абсолютная влюбленность со стороны публики. Его преемником на этом покрытии многие называют Стефаноса Циципаса. Но после инцидента, описанного выше, греку понадобится не один год, чтобы стать "своим" на французских кортах.