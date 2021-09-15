Сибарит в Совбезе. Как Медведев пытался вернуться в политику и почему у него не вышло

Петр Козлов

Би-би-си

12 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда-то Дмитрий Медведев посещал парад Победы 9 мая на Красной площади как президент и как премьер-министр. Теперь он посещает его как зампред Совета безопасности

Десять лет назад, в сентябре 2011 тогдашний президент России Дмитрий Медведев согласился на "рокировку": на президентские выборы 2012 года пойдет не он, а Владимир Путин. Медведев возглавил список партии на выборах в Госдуму

В активной части гражданского общества, где к президенту Медведеву многие относились с большей симпатией, чем к возвращению Путина, рокировка вызвала массовые протесты. Погасить протестное движение удалось лишь к 2021 году ценой фактического разгрома всех структур оппозиции.

Спустя 10 лет перед выборами в Госдуму седьмого созыва экс-президент Медведев уже не ведет партию власти на выборы, причем он сам узнал об этом накануне съезда партии.

Он теперь заместитель председателя Совбеза и почти не заметен в публичном поле. Многое говорит о том, что такое положение ему не нравится. Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него очевидно и является Совбез. И после своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры.

Эта статья основана на рассказах около двух десятков источников в высших эшелонах российской власти, большинство из них пожелали остаться неназванными. В аппарате зампреда Совбеза слова этих людей назвали ложными домыслами.

"Ехать не обязательно!"

Рано утром в субботу 11 сентября работники и служащие, спешившие в Кремль, с удивлением обнаружили, что Ивановская площадь неожиданно приняла подобие парковки у крупного дилерского автомобильного центра - здесь были припаркованы десятки дорогостоящих немецких внедорожников белого и черного цвета. На месте номерных знаков на них были таблички с фамилиями российских спортсменов, отгремевших недавно на Олимпийских играх в Токио.

Спустя несколько часов здесь, в Екатерининском и Александровском залах Кремля, в торжественной атмосфере Владимир Путин чествовал победителей и призеров Олимпиады и вручал государственные награды. Когда бокалы с праздничным игристым были пусты, а официальная церемония в Кремле с президентом закончилась, спортсменов пригласили на Соборную площадь, чтобы вручить им кое-что еще. Здесь в двубортном пиджаке с ярко-бирюзовым галстуком и бросающимся в глаза сочным загаром на лице их с улыбкой встречал Дмитрий Медведев.

Вручив последний из 77 комплектов ключей от иномарок от Фонда поддержки олимпийцев, Дмитрий Медведев, возглавляющий попечительский совет этой организации, на несколько секунд задумался. Неловкую паузу прервала одна из спортсменок, напомнившая чиновнику, что неплохо было бы проводить их к подаренным автомобилям.

- Прямо вот пойдем сейчас без всяких церемоний! Пошли смотреть! - крикнул Дмитрий Медведев, взмахнув вверх руками.

Вечером федеральные российские СМИ в своих новостных выпусках в красках рассказывали о торжественной встрече Путина и олимпийцев в Кремле, госнаградах и подаренных автомобилях.

Правда, в отличие от прежних лет, когда Медведев также поздравлял олимпийцев, в этот раз многие СМИ даже не упомянули о его участии в церемонии.

В режиме спецоперации

С проведением съезда "Единой России", лидером который до сих пор остается Медведев, у партийцев этом году было немало трудностей. На согласование даты влияла третья волна ковида и график президента Путина. Мероприятие несколько раз отодвигали: сначала на февраль, затем на март, а в итоге на 19 июня.

К съезду партия власти подошла с рекордно низкой популярностью. "Единой России" было важно не прогадать с лидером списка в Думу. В обсуждении кандидатур-"паровозов" в Кремле прошли десятки многочасовых совещаний, рассказал Би-би-си источник, знакомый с этими консультациями.

Куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко столкнулся с неуемным желанием Дмитрия Медведева вновь возглавить списки "Единой России". Казалось бы, руководитель партии, бывший президент и премьер - очевидный кандидат в лидеры победной избирательной кампании. Он возглавлял список ЕР на выборах в 2016 и 2011 году.

Правда, его популярность как политика и уровень доверия остались на низком уровне, а антирейтинг (уровень недоверия), по данным ВЦИОМ, оставался одним из самых высоких среди политиков (второй после Жириновского). 18 июня, за один день до съезда, по данным ВЦИОМ, уровень доверия Медведеву составлял 19% при 68,3% рейтинга недоверия.

Кириенко курирует внутриполитический процесс и отвечает за организацию и проведение выборов, а также за результат партии власти. С высоким антирейтингом Медведева и наследием пенсионной реформы достичь поставленной задачи - получить большинство в новой Думе - с учетом низких рейтингов партии превращалось для Кириенко в проблему.

Обсуждение кандидатуры лидера списка ЕР проходило в режиме специальной операции, и ответ на главную загадку до последнего держался в тайне даже от руководства партии. Это Би-би-си подтвердили пять собеседников в "Единой России".

"Даже члены руководящих органов партии узнали об этом лишь за пару часов до того, как это стало известно - на совместном заседании высшего и генерального советов, которое предшествовало съезду", - сказали Би-би-си два участника этого заседания.

Вопреки амбициям Медведева, в федеральный список единороссов на выборах в Госдуму вошли пять человек. На первом месте - министр обороны Сергей Шойгу, второй - глава МИД России Сергей Лавров. Оба идут вслед за Путиным в рейтинге политиков, которым россияне больше всего доверяют. Кроме того, в пятерку вошли главврач "ковидной" больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Проценко заявил в СМИ, что не собирался идти на выборы с единороссами, но утром, за несколько часов до съезда, ему позвонил Владимир Путин и попросил пойти на выборы.

Рядовым участникам съезда Путин предпочел лично сообщить, кого он хотел бы видеть во главе списка партии.

Две предыдущих кампании (2016 и 2011 годы) во главе единороссов шел Медведев, в 2007 году - Владимир Путин, а в 2003 году список возглавляли Борис Грызлов, Юрий Лужков и Сергей Шойгу.

Путин сообщил Медведеву о своем решении накануне лично, и "экс-премьер был сильно расстроен, что было видно невооруженным глазом", рассказывали Би-би-си участники съезда .

"Кириенко понимал что Медведев с его антирейтингом - не локомотив, который бы потащил партию вверх. А за результат партии в конечном итоге отвечает именно он. И с этой позиции ему больше подходил кто-то яркий, не обремененный негативом", - говорит близкий к администрации президента собеседник, много лет участвующий в подготовке избирательных кампаний федерального уровня.

Медведев боролся за свое "думское" будущее как мог - после ухода с поста премьера его медийная активность естественным образом упала. Но с приближением дня "икс" публичная активность бывшего президента все больше нарастала.

Подпись к фото, Одним из самых заметных действий Медведева за прошедший год стал его пост в "Инстаграме", где он сфотографировал уличные фонари

Ее пик пришелся на последние две-три недели накануне съезда партии, а изюминкой на торте стало интервью для федеральной газеты "Коммерсант". Правда, бросается в глаза, что за полтора года после его отставки с поста премьера, на федеральных телеканалах ни одного интервью с Медведевым не вышло.

"Он предпринимал все усилия, чтоб нарастить личный рейтинг, в публичном пространстве его было много. Продвигал идеи, с которыми выступал ранее. Например, четырехдневная рабочая неделя, - вспоминает политолог Константин Калачев - Насколько эффективными были [усилия Медведева по наращиванию рейтинга], трудно оценивать, но судя по социологии - недостаточно. Но он старался. Как один из членов отряда космонавтов, которые готовятся к полету. Он был готов отправиться в космос, но его не запустили".

"У Медведева, как это называют в боксе, был бой с тенью. Но у этой тени была конкретная фамилия - Кириенко" - сказал политконсультант, бывший сотрудник администрации президента, попросивший не называть его имя.

Хотя он не смог сдержать эмоций, Медведев понимал, что обижаться ему не на кого. Несмотря на то, что план кампании и списки партии готовили Кириенко и его подопечные по администрации президента при поддержке социологов и политтехнологов, последнее слово в решениях на таком уровне всегда лично за Путиным. Это подтвердили Би-би-си четверо бывших чиновников, в разное время работавших на высоких должностях в Кремле.

А для Путина, помимо низких рейтингов Медведева не менее важную роль играл и другой фактор. Он не хотел дать повод для разговоров о транзите - перспективе своего ухода с поста президента и, соответственно, разговору о потенциальных преемниках.

"Я полагаю, что у Владимира Путина и его администрации есть большое желание на время закрыть тему транзита от слова "совсем". А получение Медведевым высокого результата во главе списка - открывает эту тему. Так же, как если бы список возглавил [Михаил] Мишустин или [Сергей] Собянин", - сказал Би-би-си федеральный чиновник.

Идея выбранной модели в том, что "все поработают на результат "Единой России", но по вопросу выбора преемника в элитах сохранится статус-кво - с контрольным пакетом у администрации президента. Об этом сказал собеседник Би-би-си, задействованный в управлении избирательной кампанией единороссов.

"Настоящий руководитель кампании - это не кандидат и не тот, кто бегает и кричит: "я тут главный!" А тот, кто им зарплату платит" - с улыбкой сказал Би-би-си другой федеральный чиновник, принимающий участие в организации выборов в Госдуму. По его мнению, в Кремле рассматривают выборы в Госдуму не как отдельный самостоятельный процесс, а как составную часть подготовки президентской кампании с кульминацией в 2024 году.

"Шойгу и Лавров во главе списка - свадебные генералы, которые берут отпуск на несколько часов, чтобы провести предвыборное мероприятие. Кампанию ведут технологи администрации президента, таким образом, партию окончательно превратили в технократическую функцию - инструмент получения и отправления контроля за Госдумой. Именно этот состав получит особую миссию - обеспечивать стабильность в период транзита, если Путин на него все же пойдет", - объяснил источник Би-би-си.

Крымские вина и потеря влияния

В конце декабря 2015 года в одном из респектабельных ресторанов на Рублевке на корпоратив собрались министры, вице-премьеры и глава правительства Дмитрий Медведев. Перебравшись в 2012 году из Кремля в Белый дом, он любил устраивать корпоративы. В честь праздников премьер собирал членов правительства в неформальной обстановке - он искренне верил, что строит и сплачивает собственную команду.

В то время с подачи прокремлевского Общероссийского народного фронта крупные госкомпании публично отказывались от дорогостоящих корпоративов. Этому примеру последовали и в Белом доме. Министры скинулись из своих карманов, чтобы отметить Новый год.

Медведев, который уже увлекся виноградниками в Крыму, взял на себя праздничные напитки.

Автор фото, DMITRY ASTAKHOV/TASS Подпись к фото, С 2014 года, будучи премьер-министром, Дмитрий Медведев уделял особое внимание поддержке сельского хозяйства на аннексированном полуострове. В 2015 году (на фото) он посетил винодельческое хозяйство под Ялтой.

После аннексии Крыма Медведев стал первым из высокопоставленных российских государственных деятелей, кто посетил Севастополь, прилетев туда вместе со всеми членами правительства спустя всего две недели после референдума. 31 марта 2014 года он провел заседание кабинета, где в числе прочего обсуждалось и крымское виноделие. Летом 2015 СМИ писали, что Медведев продегустировал крымские вина на частной винодельне под Севастополем перед рабочим совещанием.

В тот вечер он решил угостить коллег.

"Сегодня будем пить крымские вина", - радостно объявил он собравшимся в ресторане членам кабинета, вспоминает в разговоре с Би-би-си один из присутствовавших на вечеринке. - Вечер прошел на ура. Но на следующий день, когда записывались итоговые интервью [нескольких вице-премьеров телеканалу "Россия 24"], всем было плохо. На видео с подведением итогов года многие члены правительства выступают с несвежими после вечеринки лицами".

Больше на правительственных корпоративах эксперименты с крымскими винами не ставили, отдавая предпочтения другому алкоголю.

Спустя несколько лет от команды единомышленников, которую хотел построить Медведев, не осталось и следа. Отдельные члены правительства попали за решетку, других отодвинули на маловлиятельные посты, а сам экс-премьер больше года безуспешно пытался вернуться из политического небытия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Команда единомышленников Дмитрия Медведева начала рассыпаться задолго до арестов Улюкаева, Абызова и братьев Магомедовых

Серьезные проблемы у приближенных Медведева начались еще в 2018 году, когда за решетку попали владельцы группы "Сумма" братья миллиардеры Зиявудин и Магомед Магомедовы. Бурный рост их бизнеса совпал с президентством Медведева. Их личное знакомство состоялось, по одной версии, через супругу Медведева, по другой - через Аркадия Дворковича - их сокурсника по экономфаку МГУ.

"Это был сильный удар [по Медведеву - прим Би-би-си], поскольку они были с ним связаны", - говорит источник в аппарате правительства Медведева.

Когда в 2018 году Медведева переназначили премьером, он не смог отстоять ближайших соратников в составе нового правительства. Там не оказалось бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который был до последнего уверен, что продолжит работу. А также - экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

И если Дворковича с трудом, но все-таки удалось пристроить руководить ФИДЕ и Сколково, то судьба Абызова оказалась куда менее радужной. После отставки он много времени проводил за границей, но в марте 2019 года экс-министра задержали в Москве и арестовали по обвинению в хищении совместно с соучастниками и выводе за рубеж 4 млрд руб.

В 2017-м за решетку попал другой член правительства Медведева - тогда глава минэкономики Алексей Улюкаев, - которого осудили по обвинению в вымогательстве взятки в 2 млн долларов у "Роснефти".

Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS Подпись к фото, Многим задумкам премьер-министра Медведева не суждено было сбыться

Все это - остаточные явления, завершение процесса, начавшегося сразу после перехода Медведева из Кремля в Белый дом, уверен политолог Глеб Павловский, который ранее возглавлял кремлевский "мозговой центр" Фонд эффективной политики.

Речь идет о "рокировке" 2012 года, когда Медведев уступил президентское кресло Владимиру Путину и перешел на пост премьера.

"После того как Медведев сам отказался от своего курса и согласился оставить пост президента, его лишили возможностей корректировать политику Путина. Правительство в качестве органа исполнительной власти разрушено, превратилась в телефонный-коммутационный центр, филиал АП [администрации президента]", - отметил Павловский.

"Неприятный сюрприз": знал ли Медведев о своей отставке?

По одной из версий, отставки 15 января 2020 года Медведев не ожидал. Премьер узнал о принятом решении за несколько часов до исторического январского послания Путина, где он объявил о подготовке к конституционной реформе. Об этом говорит Би-би-си бывший высокопоставленный член правительства.

По версии другого источника, работавшего в Белом доме, Путин сообщил Медведеву о решении за несколько дней.

"За два дня до отставки, 12 января, Медведев проводил награждение правительственной премией журналистов, и было видно, что он сам не свой. Мыслями он в тот момент был не в Доме правительства, а где-то в другом месте", - рассказал источник.

Позднее близкие к Медведеву люди передали Би-би-си третью версию. По их словам, главной причиной отставки премьера стало то, что в предложенном варианте конституционной реформы, о подготовке которой он якобы был осведомлен заранее, в последний момент появился фрагмент с обнулением сроков действующего президента. Этот пункт и тот факт, что Думе передавали право согласовывать министров, якобы подтолкнули Медведева к решению об уходе.

"Все так совпало, и он с облегчением решил, что восемь лет работы премьером с него хватит", - утверждает один из тех, кто передал эту версию.

Какая бы из версий ни была правильной, все собеседники Би-би-си признают: случившееся стало для премьера "большой неожиданностью" и "не очень приятным сюрпризом".

После отставки Медведев ушел с радаров.

Автор фото, Alexander Astafyev/TASS Подпись к фото, Отставка стала для Медведева неприятным сюрпризом

"Первое время ему действительно было плохо, он сидел, отдыхал, медитировал. Ведь и выбор Мишустина в качестве преемника с ним, экс-президентом и экс-премьером, тоже никто не обсуждал", - утверждает человек, входивший в близкий круг бывшего премьер-министра.

"Власть - это наркотик. Если был президентом и премьером, у тебя возникает ситуация причастности. И когда ты лишен этой возможности, - это сложно", - рассказал другой бывший член правительства.

После отставки Медведев залег на дно в прославленной расследованием Алексея Навального плесской резиденции в Ивановской области. Во время пандемии она стала для него постоянным местом пребывания.

"Для туристов Плес был закрыт. Там невозможно было ничего забронировать, потому что он там сидел на постоянке", - знает бывший чиновник Белого дома, сам много время проводивший в Плесе.

Это подтвердил Би-би-си один из бывших российских чиновников, имеющий недвижимость в этом районе. Он рассказал Би-би-си, что к Медведеву в Плес наведывались только люди из его самого ближайшего окружения, знакомые со времен университетской скамьи. В частности, там гостил бывший однокурсник, глава фонда "Дар" Илья Елисеев.

Периодически Медведев менял место дислокации на резиденцию "Горки-9" на престижной Рублевке. Уютное имение осталось в его пользовании еще со времен президентства. Экс-премьер с удовольствием проводил время и в другой своей неофициальной резиденции в районе села Гандурино Астраханской области и на Кавказе. О том, что у Медведева есть такая резиденция под Астраханью, в апреле 2020 года сообщало издание "Проект", позже признанное Генпрокуратурой России нежелательной организацией.

Автор фото, Yekaterina Shtukina/TASS Подпись к фото, Медведев работает преимущественно "на удаленке"

Со Старой площади в "дом дурака": как Медведев переехал от силовиков

Следом за объявлением об отставке по собственному желанию Медведев получил назначение на должность зампреда Совбеза. Должность создавалась непосредственно под Медведева, а председателем этого органа является президент Владимир Путин. Поэтому сенатор Джабаров поспешил окрестить его почетным "вице-президентом". На деле все оказалось не так однозначно.

Аппарат Совета безопасности располагается в одном из зданий Администрации президента на Старой площади (Ипатьевский переулок 4-10 с.1). И это логично, поскольку юридически он является частью кремлевской администрации. После официального назначения Медведеву предложили занять кабинет, где когда-то работал еще генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.

А незадолго до назначения Медведева в этом кабинете квартировал тогда экс-помощник президента, а ныне вице-премьер Андрей Белоусов. В правительстве Медведева Белоусов успел поработать министром экономики. Так что Медведеву доставался бы кабинет бывшего подчиненного.

В итоге работать на Старой площади он категорически не захотел.

Сказалось и нежелание бывшего президента соседствовать с отставными чекистами, которые составляют костяк аппарата Совбеза. Опыт работы с ними и понимание специфики этих людей у него были со времен работы главой администрации президента. Но вот отношения с силовиками у Медведева, как у человека "с гражданки", всегда вызывали дискомфорт.

Автор фото, Yekaterina Shtukina/TASS Подпись к фото, Медведев, перейдя в Совбез, выбрал офис подальше от силовиков

"Своим для них он не был никогда, это правда", - объясняет в разговоре с Би-би-си бывший высокопоставленный чиновник, лично знакомый с Медведевым.

"Если бы ему с ними было комфортно, он сидел бы рядом с начальником [президентом Владимиром Путиным - прим. Би-би-си] в Кремле. Ведь Совбез находится на Старой площади и в Большом Кремлевском [дворце] - оттуда до президента рукой подать", - добавляет собеседник.

Другой аргумент - эстетические предпочтения: Медведеву совсем не хотелось переезжать в комплекс зданий, где до 1991 года располагался ЦК КПСС. Архитектура зданий, их обветшалое состояние ему глубоко несимпатичны.

"Дмитрий Анатольевич в принципе сибарит и модерновый человек. Любит, чтоб было современно, эргономично, айпады. А конкретно этот корпус администрации производит удручающее впечатление, он давно не видел ремонта. Вплоть до того, что вместо бумажных полотенец там застенчиво стояли рулончики с туалетной бумагой", - рассказывает бывший сотрудник администрации президента.

При выборе нового офиса зампред Совбеза остановился на затейливом особняке Арсения Морозова на Воздвиженке. В 2000-е здание отремонтировали, и Медведев, еще будучи премьером, облюбовал это место и нередко проводил здесь мероприятия. Официально особняк носит название "Дом приемов правительства", а в народе его еще современники из-за затейливости архитектуры и судьбы владельца прозвали "дом дурака".

Автор фото, Boris Kavashkin/TASS Подпись к фото, Интерьеры особняка Арсения Морозова Медведеву ближе обстановки комплекса зданий на Старой площади, где располагается аппарат Совбеза

Формально все сотрудники аппарата Совбеза работают в администрации президента. И хотя в последние годы власти сокращали расходы на госаппарат, для комфортной работы экс-премьера минфин дополнительно выделил на 2021 год 1,7 млрд руб.

Медведев привел с собой из правительства небольшую команду - с ним из Белого дома в Совбез перебрались около двух десятков человек. В том числе Сергей Соболев (экс-начальника аппарата Белого дома), Михаил Тринога (бывший шеф секретариата) и Олег Осипов (был пресс-секретарем премьера).

Кроме того, Медведев привел с собой штат из нескольких спичрайтеров, фотографа и других технических сотрудников. Его уход с поста премьера ничего хорошего оставшимся в Белом доме аппаратчикам не сулил.

Часть людей, которым предлагали перейти вслед за бывшим премьером, не увидели в этом варианте перспектив - они отказались от предложения продолжить работу с Медведевым в новом качестве. Об этом рассказывают трое бывших сотрудников аппарата.

Впрочем, в отличие от сотрудников аппарата, Медведев не слишком часто появлялся здесь за последний год.

"Мог отхайповать на короне": чем Медведев занимается в Совбезе

Вместе с переездом рабочего кабинета из Белого дома в отдельный особняк изменился и функционал экс-премьера. В его блок полномочий вошли незначительная часть функций президента и дублирование части компетенций секретаря Совбеза.

От имени Совета безопасности Медведев взаимодействует с российскими органами власти всех уровней и даже с международными организациями. Ему же Путин поручил участвовать в разработке и реализации внешнеполитического курса, согласовывать предоставляемый президенту ежегодный доклад о состоянии национальной безопасности и проводить рабочие совещания с членами Совбеза и другими чиновниками.

В Совбезе Медведев возглавил межведомственную комиссию по борьбе с коронавирусом и новыми инфекциями. Такая миссия могла дать шанс пересобрать его образ, вернуться в политику в новом качестве, ведь в 2020-м борьба с коронавирусом стала главной общемировой темой, говорит собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента. Но Медведев воспользоваться шансом не смог.

Автор фото, ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Подпись к фото, После ухода из Белого дома спектр задач Медведева поменялся

"Они весь этот год торжественно просидели в Доме приемов. Работы как таковой нет. Пытались придумать какие-то инициативы. И ни одна из инициатив не зашла особо, - возмущается федеральный чиновник, ранее много лет работавший у Медведева. - У него же широкая формулировка, чем ему дали заниматься. Ее можно было насытить, чем хочешь. На теме борьбы с инфекционными заболеваниями легко можно было отпиариться, отхайповать. Более того, он мог отвечать за блок, связанный с международным сотрудничеством. Силовики и охранители за эту тему не берутся, у них она непопулярная. А Медведев, наоборот, мог бы взять на себя роль мягкого переговорщика со всеми по поводу вакцины".

На практике все свелось к рутинным заседаниям комиссий в Совбезе (около полутора десятков), нескольким статьям и интервью. Публичное лидерство в формулировании и координировании политики государства в борьбе с коронавирусом захватили премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и столичный мэр Сергей Собянин.

Медведев пытался непублично влиять на эти процессы, но для массовой аудитории и избирателей эти попытки были незаметны, сказали Би-би-си собеседник в руководстве Госдумы и человек, близкий к администрации президента.

Зато его перемещение вниз в табели о рангах было заметно невооруженным глазом. Если на заседаниях Совбеза раньше он всегда сидел по правую руку от президента и всегда был вторым в списке, то теперь - переместился на пятое место после Мишустина, Матвиенко и Володина. Рассадка участников на всех мероприятиях не произвольная: ее курирует служба президентского протокола, место каждого из участников зависит от значимости его должности.

После стольких лет во главе правительства Медведев выбрал для себя более расслабленную модель работы.

"Конечно, трудно себе представить более насыщенный график, чем у премьера, который по сути управляет заводом по принятию решений. По сравнению с этим Совбез - куда более relaxed [расслабленный]. Там куда больше времени заниматься здоровьем, плавать. При желании можно, конечно, каждый день проводить по десять совещаний. Но, как видим, этого не происходит", - говорит бывший высокопоставленный сотрудник Кремля.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Переход в Совбез сказался на влиятельности и аппаратном весе Медведева

СМИ и соцсети отмечали бросающийся в глаза загар зампреда Совбеза. В конце апреля 2021 года Медведев выделялся смуглым цветом кожи на фоне других чиновников во время послания Федеральному собранию, в связи с чем газета "Московский комсомолец" предположила, что он мог вернуться с отдыха.

Снизила свою публичную активность и супруга Медведева - Светлана, которая раньше вела активную общественную и благотворительную деятельность. В последнее время ее Фонд социально-культурных инициатив, созданный в 2008 году, отчитывается о проведении мероприятий, но без участия самой Светланы Медведевой. Одно из последних упоминаний о деятельности Медведевой на сайте ее Фонда датируется апрелем 2020 года, когда она поздравила православных христиан с Пасхой.

"Системный либерал": как Медведев заочно дискутировал с Патрушевым

Ролью зампреда Совбеза Медведев довольствоваться не хотел.

"Дмитрий Анатольевич тяготеет к возвращению в паблик, но ему, грубо говоря, не с чем. В среде силовиков он незаметен и менее тяжеловесен, чем [секретарь Совбеза] Николай Платонович [Патрушев] и [председатель "Роснефти"] Игорь Иванович [Сечин]", - говорит бывший высокопоставленный федеральный чиновник.

За время работы в Совбезе Медведев запомнился несколькими статьями. В журнале "Россия в глобальной политике" он рассуждал о мире после пандемии, затрагивал широкий круг вопросов - от внешней до внутренней политики. Бывший президент говорил о структурных реформах российской экономики (которая сейчас находится в ведении его преемника на посту премьера Михаила Мишустина) и о необходимости придерживаться принципов свободной торговли, сохранять сотрудничество с Западом.

"По сути, Медведев попытался продемонстрировать, что остается главным системным либералом России", - говорит тот же источник.

В феврале 2021 года экс-премьер неожиданно опубликовал на своей странице в "Инстаграме" три фотографии с горящими фонарями на фоне заснеженных деревьев. В соцсетях предположили, что Медведев мог выразить поддержку акции сторонников арестованного Алексея Навального, которые в этот день проводили протестную акцию с включенными фонариками на улицах страны. Сам зампред Совбеза в ответ на один из комментариев к своему посту написал, что это предположение ошибочно.

Во времена работы Медведева премьером за его соцсети отвечало отдельное подразделение в аппарате Белого дома, но и тогда он мог неожиданно выложить что-то или оставить комментарий самостоятельно, вспоминает бывший сотрудник Белого дома.

"Фонарики - это троллинг со стороны Дмитрия Анатольевича, это полностью в его стиле. Но если раньше за его активностью в соцсетях следили специальные сотрудники, то теперь специальных людей у него в штате нет", - отмечает собеседник Би-би-си.

Что касается статьи в журнале "Россия в глобальной политике", то в тот же день секретарь Совбеза Николай Патрушев, часть полномочий которого получил Медведев, опубликовал статью "Нужны ли России "универсальные" ценности?" В противовес Медведеву Патрушев рассуждал о том, что "насаждаемые Западом неолиберальные ценности не только разрушают традиционные духовные основы государств, но также подрывают систему глобальной безопасности".

"Выход интервью двух высокопоставленных представителей Совбеза, конечно, может быть совпадением, но в такое поверить сложно. Больше похоже на ответку со стороны силовиков", - сказал бывший высокопоставленный сотрудник Кремля. Такого же мнения придерживается экс-сотрудник правительства Медведева.

"Отлежаться и выиграть время": зачем Медведева командировали в Совбез

Медведева могли отправить в Совбез с целью "отлежаться и выиграть время", говорит бывший высокопоставленный сотрудник Кремля.

"Но для самого Медведева это странная логика. Он довольно молодой, чтобы тратить свои активные годы, чтобы вот так отлеживаться", - рассуждает собеседник.

Допускает такую версию и экс-глава Института современного развития Игорь Юргенс: "Безусловно, когда-то будет нужен преемник. Скамейка в зависимости от того, какой будет выбран курс и что нужно будет для обеспечения безопасности уходящего президента, - обширная. И Медведевым не ограничивается. Но он может быть одним из участников этой скамейки запасных с учетом огромного опыта работы на разных административных уровнях. Наряду с целым рядом коллег, начиная с [министра обороны] Сергея Шойгу и заканчивая [директором СВР] Сергеем Нарышкиным. Медведев вполне в этой категории сейчас и не подвергается пиар-атакам, поскольку занимает сейчас не очень заметное место".

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS Подпись к фото, Эксперты допускают, что Медведев сохраняет место на скамейке запасных и в списке потенциальных преемников

Есть и другая версия. По ней, Владимир Путин назначил своего бывшего премьера в Совбез для того, чтобы иметь альтернативный взгляд на деятельность, которую курирует совет.

"За время работы президентом и премьером Дмитрий Анатольевич научился очень эффективно работать с огромными объемами документов. Его функция там - быть своего рода визирем - доступ ко всем проходящим через Совбез бумагам у него полный", - говорит бывший сотрудник аппарата правительства времен Медведева.

Игорь Юргенс тоже допускает вариант с негласным контролем за силовиками.

"Можно себе представить, что президенту в оплоте силовиков нужен был свой человек с соответствующим авторитетом, которого председатель Совбеза и другие его коллеги игнорировать не могут. Через которого проходят все материалы Совбеза. Ведь Совбез с легкой руки некоторых политологов не только приравнен политбюро, но в нем еще и очень сильны позиции силовых ведомств. Это придает ему в нашей архитектуре государства особое значение", - полагает Юргенс.

Между Думой и Совфедом: куда метил Медведев и кто ему противостоял

Одной из главных надежд Медведева вернуться в активную политику было - возглавить список "Единой России" на выборах с перспективой стать спикером Думы. Возможно, это был не самый лучший для него вариант, но в нынешних условиях у него не было другого выбора, отмечают четыре источника Би-би-си: в кремлевской администрации, бывший федеральный чиновник и экс-сотрудник аппарата правительства, а также собеседник в "Единой России".

Автор фото, Yulia Zyryanova/TASS Подпись к фото, Незадолго до съезда "Единой России" бывший премьер решил нарастить свою активность в СМИ

"Сейчас [в Совбезе] он на приставном стульчике. Непонятно что это такое. Полагаю, что он ненавидит название своей должности. Ему нужно менять статус однозначно, для этого ему нужна публичная роль и победа на выборах с партией. Для этого Медведеву нужно было возглавить список", - говорит близкий к Кремлю источник.

Нынешнюю должность в Совбезе постоянной Медведев не воспринимает. Сидеть в солидном кабинете и почивать на лаврах - не его. Он видит себя активным политическим деятелем, который принимает непосредственное участие в принятии оперативных решений, интересуется международными событиями. Такой версии придерживаются три собеседника Би-би-си (сотрудник администрации президента, федеральный чиновник и бывший сотрудник аппарата правительства).

В условиях, когда есть действующие президент и премьер и когда нет никаких предпосылок к тому, чтобы он мог вернуться на старый пост, самым привлекательным из имеющихся вариантов для Медведев выглядела именно Госдума.

Но на этом пути у него было немалое количество препятствий. Одно из главных - традиционные оппоненты. Их число сократилось с тех пор, как он перестал быть премьер-министром, а значит, тем, кто, согласно Конституции станет и.о. президента, если действующий президент не сможет исполнять свои обязанности. Но это не означает, что у Медведева не было противодействия.

"Тем, кто боролись с Медведевым в этом качестве, это делать уже не интересно и ни к чему тратить на силы. Сейчас он их не интересует. Но, если они почувствуют, что при каких-то обстоятельствах он может вернуться к власти в прежнем качестве, эта классовая борьба вновь обострится", - говорит бывший высокопоставленный сотрудник Кремля, ранее работавший с Медведевым.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Возгдавить список единороссов н выборах - это то, к чему стремился Медведев

В кремлевской администрации при выборе лидера списка "Единой России" Сергея Кириенко смущали не только антирейтинги Медведева, но и потенциальное попадание бывшего президента на пост спикера нижней палаты. Такой сценарий снизил бы управляемость Думы для внутриполитического блока администрации.

Помимо Кириенко видеть Медведева на посту председателя Госдумы не хотел и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин - он абсолютно не горел желанием уступать кресло бывшему премьеру.

"Нервировать Матвиенко": как в Кремле пытались сделать Медведева сенатором

Поэтому Медведева всячески пытались направить в другую сторону. На публику эта борьба вылилась в принятый в 2020 году закон пожизненном сенаторстве для бывших президентов.

Автор фото, Yekaterina Shtukina/TASS Подпись к фото, Становиться пожизненным сенатором Медведеву было не интересно

В первом чтении в тексте появилась оговорка о том, что на принятие решения, после того как закон вступит силу, у Медведева было всего три месяца. В администрации президента хотели, чтобы он до весны определился со своим будущим и желательно дал свое согласие уйти в Совфед.

"Хотя эта оговорка была неконституционна и все это понимали, в первую редакцию ее внесли именно для того, чтобы толкнуть Дмитрия Анатольевича в Совфед. Или как минимум, чтобы добиться от него обещания не идти в Думу. Появилась она неслучайно - это был сигнал. Но Медведев на него не повелся", - отметил источник в администрации президента.

В итоговой версии закона, которую Путин подписал 22 декабря 2020 года, оговорки про три месяца на принятие решения действительно не оказалось.

И эта попытка была не первой. Еще раньше, а именно - летом 2020-го вопрос обсуждался в администрации президента. Позднее глава администрации президента Антона Вайно провел переговоры с Медведевым, и тот открытым текстом сказал, что не хочет идти в Совфед, говорит источник в Кремле.

Из-за не скрываемых попыток администрации президента добиться от Медведева отказа идти в Думу нервничать начала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, рассказал источник в Кремле.

"Валентина Ивановна понимала, что если его все же убедят стать сенатором по закону о пожизненном сенаторстве для бывших президентов, то Дмитрий Анатольевич не согласится на роль рядового члена и будет добиваться для себя должности председателя", - вспоминает собеседник Би-би-си в Кремле.

Автор фото, Yekaterina Shtukina/TASS Подпись к фото, В администрации президента пытались мотивировать Медведева переехать в верхнюю палату парламента

В начале февраля 2021 года Медведев публично выразил нежелание становиться пожизненным сенатором.

"Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. <...> Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, но право такое по Конституции есть. А я сейчас другими вопросами занимаюсь, и мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи", - заявил он в интервью крупнейшим российским СМИ.

За неделю до съезда Медведев на вопрос "Коммерсанта" о том, возглавит ли он список "Единой России", не ответил, предложив дождаться решения съезда. Он очень рассчитывал, что лидером списка станет именно он, но публично о таких вещах в российской политике говорить не принято.

Потому тогда экс-премьер деликатно умолчал, сказал Би-би-си уже на самом съезде высокопоставленный единоросс, попросивший об анонимности.

Зачистка Белого дома: из-за чего у Медведева не сложились отношения с Мишустиным

Два собеседника Би-би-си рассказывают, что помимо препон со стороны кремлевских чиновников непростые отношения у Медведева и с премьером Михаилом Мишустиным, хотя на публику они соблюдают политес.

Все дело в том, что когда Мишустин заходил в правительство, аппарат Белого дома грубо зачищался под новую команду. Из правительства моментально увольняли как близких к Медведеву людей, так и рядовых аппаратчиков. Вплоть до того, что людей вынуждали собрать вещи за день и покинуть ведомственный кабинет на такси - их одномоментно лишили ведомственных машин с водителями. В частности, в такую ситуацию попал один из вице-премьеров. Об этом рассказали Би-би-си бывший сотрудник Белого дома и экс-чиновник Кремля.

Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS Подпись к фото, Приход Мишустина в Белый дом ознаменовал массовый исход аппаратчиков времен премьерства Медведева

"Так себя вести в системе не принято, и конечно, на Мишустина закусились многие", - сходятся несколько чиновников, многие годы работающие во власти.

Мишустин развил свое наступление - в начале 2021 года снял с должности главы ПФР Максима Топилина, экс-министра труда в правительстве Медведева. И постоянно ходят слухи о готовящейся отставке главы минюста Константина Чуйченко. Он - однокурсник Медведева, ранее занимал посты вице-премьера и руководителя аппарата правительства.

Мишустин постоянно ведет войну и с министром финансов Антоном Силуановым, который работает в правительстве с медведевских времен.

"Внутренне это не недосказанность, а именно обида. Особенно у Медведева на Мишустина на то, как все эти зачистки происходили. Мишустин понимает, как к этому может относиться Медведев, и встречная рефлексия у него какая-то есть", - говорит источник Би-би-си, знакомый и с бывшим, и с действующим премьером. Он оговаривается, что воевать с Мишустиным у Медведева сейчас возможностей нет.

Кроме того, как рассказал Би-би-си источник, близкий к правительству, в определенный момент Мишустин, хоть и кулуарно, но тоже обозначал интерес к должности председателя "Единой России". Для сменщика Медведева тот факт, что в России председатель правительства - глава правящей партии - это "традиция", пояснил источник. И Мишустин "совершенно не против такой традиции".

Все это не могло прийтись по нраву бывшему премьеру Медведеву, который продолжал оставаться председателем "Единой России".

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, "Единая Россия" была для Медведева потенциальным шансом вернуться в активную политику

Аппаратная борьба за первый номер в списке единороссов продолжалась до самого съезда. "Медведев до последнего рассчитывал на решение в свою пользу и был сильно огорчен. Об этом красноречиво говорило даже его выражение лица перед началом съезда", - сказали источники Би-би-си.

С другой стороны, важной победой стало для него то, что список не возглавил Михаил Мишустин.

Кто бы с кем ни боролся и в какие бы альянсы ни вступал, позицию уровня спикера Госдумы определяет только лично Владимир Путин, знают три источника Би-би-си, имеющие опыт работы в Кремле и в "Единой России".

"Безусловно, ему готовят предложения профильные подразделения. Но решение по таким вопросам принимает только президент, и никто другой", - отметил один из них.

"Как атомная субмарина за капитаном"

Несмотря на все проблемы Медведева - потерю команды и надежд возглавить список единороссов, эксперты предлагают пока не списывать бывшего премьера. Ведь он остается близок к президенту и в совершенстве овладел мастерством аппаратного выживания.

Автор фото, Mikhail Klimentiev/TASS Подпись к фото, Главным ресурсом Медведева является то, что он входит в команду Путина

"Он сам по себе и сам за себя, как атомная субмарина, которая ходит по курсу за одним капитаном, - приводит метафору бывший сенатор, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. - Думаю, что скорее кто-то за него придумывает ему команду. Это он в команде, и понятно чьей, а не у него команда, и я не думаю, что он ее когда-то всерьез формировал. Сейчас вообще нет никаких других команд".

Бывший чиновник правительства, которые много лет проработал с Медведевым, тоже считает некорректным утверждение, что экс-премьер не спас или растерял свою команду.

"Главная его сила как раз в том, что он всегда умел находить язык и работать с теми людьми, которых ему давали. В этом и есть главная сила и главная ценность Медведева, наряду с максимальной лояльностью Путину", - объясняет он.

"Аппаратное православие"

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, После ухода с должности премьер-министра федеральные СМИ все меньше упоминают о Дмитрии Медведеве

Дмитрий Медведев до 2007-2008 годов не был воцерковленным человеком, рассказали Би-би-си двое его знакомых, с кем он сотрудничал еще по работе в Санкт-Петербурге. Однако все изменилось, когда он оказался одним из претендентов в момент выбора Владимиром Путиным преемника в 2008 году. В тот момент, как говорят в этих кругах, он вступил в "аппаратное православие".

"От него никогда нельзя было услышать и слова о религии. Он всегда был предельно далек от этого", - вспоминает один из собеседников. "Дмитрий Анатольевич вообще был не про это ни с духовной, ни с культурологической точки зрения", - вспоминает второй.

Когда Владимир Путин во время своего второго президентского срока решил на время оставить должность, чтобы формально соблюсти требование Конституции о двух сроках, он занялся вопросом выбора преемника и включил Медведева в шорт-лист, все сильно изменилось. В один из холодных дней весны 2007 года Медведев позвал нескольких знакомых на прогулку в Ленинградской области.

"Гуляем по парку, и вдруг Дмитрий Анатольевич неожиданно говорит: "Слушайте, а давайте зайдем в церквушку", - вспоминает свое удивление один из участников той прогулки. - Заходят - "Давайте свечку поставим". Ставят свечки. "А теперь давайте помолимся!", - огорошил всех Медведев.

"Эти вещи часто встречаются у людей на госслужбе. Человек в какой-то момент от карьерного восторга, когда вверх несет, думает, может правда меня бог так подхватил и понес? И это искренне вполне. А тем более, когда начальник [Владимир Путин] верующий. Потом, правда, когда по башке жизнь даст, нередко бывает, что отваливается это все", - подытоживает в разговоре с Би-би-си один из собеседников, знакомый с Медведевым еще по работе в Петербурге.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в аппарат Дмитрия Медведева с просьбой прокомментировать: ситуацию вокруг лидерства в списке ЕР и его желание стать спикером Госдумы ; попытку отправить экс-премьера в Совфед; переезд в особняк Арсения Морозова; получение им информации о грядущей отставке с поста премьер-министра в 2020 году и о непопадании в партийный список на выборах в Госдуму в 2021 году лишь накануне ее публичного обнародования.