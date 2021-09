"Последнее домино?" Легендарная группа Genesis отправляется в свой прощальный тур

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Genesis: Тони Бэнкс, Фил Коллинз, Майк Резерфорд на церемонии включения группы в Зал славы рок-н-ролла. Нью-Йорк, 15 марта 2010 г.

20 сентября концертом в Бирмингеме группа Genesis начинает свой рассчитанный на три месяца тур по Британии, США и Канаде. Тур называется The Last Domino? и, как уже объявили музыканты, он станет для них последним, завершив тем самым полувековую историю группы.

Возвращение через 14 лет

Начинающийся в эти дни тур - первые за 14 лет, с 2007 года, гастроли под эгидой Genesis Фила Коллинза, Тони Бэнкса и Майка Резерфорда - трех музыкантов ее оригинального состава. Тогда, в 2007 году, им казалось, что группа себя изжила, и совместную работу продолжать больше не стоит.

Автор фото, Yui Mok/PA Подпись к фото, Genesis: Тони Бэнкс, Фил Коллинз и Майк Резерфорд объявляют о начале казавшегося тогда последним тура Turn It On Again. Отель Mayfair, Лондон, 7 ноября 2006 г.

Все эти годы каждый из них занимался своим делом. Фил Коллинз продолжал свою необычайно успешную, начатую еще в пору расцвета Genesis в 1978 году сольную карьеру поп-певца - он написал десятки песен, ставших хитами в разных странах мира, восемь премий "Грэмми", один "Оскар" и беспрецедентный для бывшего скромного барабанщика коммерческий успех.

Их любили хиппи и поколение MTV. Кто такие Genesis

Genesis основали в 1967 году пятеро учеников престижной частной школы Charterhouse School в графстве Сюррей Питер Габриэл (вокал, флейта), Тони Бэнкс (клавишные), Майк Резерфорд (бас-гитара), Энтони Филипс (гитара) и Крис Стюарт (барабаны). Группа стала одной из главных в жанре прогрессив-рока: ориентировалась на длинные и сложные композиции, где рок-инструментарий сочетался с усложненным, заимствованным из классической музыки подходом с композиционной структуре.

После второго альбома Tresspass (1970) Филипса сменил Стив Хаккет, а Стюарта Фил Коллинз. Сформировавшийся таким образом классический состав группы достиг апогея своего развития в грандиозной, растянутой на две пластинки рок-опере The Lamb Lies Down on Broadway (1974). После этого Габриэл неожиданно объявил об уходе из группы, и поначалу это было воспринято как трагедия ("Это как если бы Мик Джаггер объявил об уходе из Rolling Stones", - писала газета New Music Express). Еще через два года группу покинул и Хаккет.

Место лидирующего вокалиста занял Фил Коллинз и постепенно саунд и музыкальный строй становились проще, доступнее и приемлемее для массовой аудитории. Утрата андерграундного реноме с лихвой компенсировалась растущим коммерческим успехом.

В 1978 году нынешний состав трио записал альбом символическим названием …And Then There Were Three… (А потом их осталось трое). Он принес группе и первый их хит - Follow You, Follow Me - короткую трехминутную сентиментальную поп-песню, далеко ушедшую от прошлых монументальных композиций.

В 1986-1992-м годах после выхода альбомов Invisible Touch и особенно We Can`t Dance группа стала мегапопулярной среди "поколения MTV".

Успех этот многократно превысил успех и самой группы, сделал его мегазвездой, одним из самых знаменитых и богатых поп-музыкантов на планете. В 1996 году он даже объявил об уходе из Genesis, но в 2006-м трио Коллинз, Бэнкс, Резерфорд воссоединилось, правда, как оказалось, ненадолго.

Гитарист и бас-гитарист Майк Резерфорд продолжал выступать и выпускать альбомы со своей созданной еще в 1984 году группой Mike + The Mechanics, изредка появляясь в проектах своих партнеров по группе, как давно ушедшего Питера Гэбриела, так и действующего - Фила Коллинза.

Клавишник Тони Бэнкс записывал сольные рок-альбомы, писал музыку для кино и, вспомнив свою юношескую любовь к классической музыке и полученное в детстве классическое музыкальное образование, выпустил несколько альбомов оркестровой классической музыки.

В 2014 году Би-би-си выпустила полуторачасовой документальный фильм "Genesis: Together and Apart" (Genesis: вместе и поодиночке), в создании которого приняли участие и давно ушедшие из группы музыканты ранних составов: гитаристы Энтони Филиппс и Стив Хаккет и вокалист Питер Гэбриел.

Фильм воспринимался как подведение итогов, чуть ли не как надгробный памятник прекратившей свое существование группе.

Подпись к фото, В 2014 году классический состав Genesis собрался - но не для концертов или записей, а для участия в документальном фильме Би-би-си об истории группы. Слева направо: Питер Гэбриел, Стив Хаккет, Майк Резерфорд, Фил Коллинз, Тони Бэнкс

Однако Коллинз, Бэнкс и Резерфорд, в отличие от многих других распадавшихся рок-групп, ни отчуждения, ни тем более вражды по отношению друг к другу не испытывали, связи не теряли, и каждый, в большей или меньшей степени, испытывал и ностальгию по славным временам тесного рок-братства в группе, и по работе с давними, проверенными и верными партнерами-друзьями. Менеджер группы Тони Смит очень точно охарактеризовал это ощущение - "не до конца сделанное дело".

Как рассказывает теперь Коллинз, однажды после его концерта в Royal Albert Hall к нему в артистическую пришли Тони и Майк, и в процессе непринужденного дружеского общения было решено: а почему бы не попробовать еще?

Отложенный тур

Музыканты собрались на совместные репетиции в январе 2020 года, и уже в марте был объявлен намеченный на ноябрь-декабрь того же 2020 года тур по Британии с одним концертом в Дублине. С самого начала было объявлено, что речь о приглашении Хаккета и Гэбриела даже не идет. "Они ушли так давно [Гэбриелпокинул группу в 1975 году, Хаккет в 1977-м - Би-би-си], я не представляю себе, что мы можем делать вместе", - заявил Резерфорд. "Воссоединение со Стивом и Питом было бы слишком сложной задачей, играть с Майком и Тони - более простой, реалистичный вариант", - вторил ему Коллинз.

Репетиции шли полным ходом, когда на мир обрушилась пандемия коронавируса. В июле осенний тур 2020 года был перенесен на апрель 2021-го. В январе 2021-го стало ясно, что к апрелю коронавирусные ограничения сняты не будут, и тур перенесли на осень. Тогда же группа выпустила 50-секундный трейлер со съемками репетиций предстоящего тура.

В апреле было объявлено, что к 19 концертам в Британии (Дублин отпал) будут добавлены еще 14 в США и Канаде с началом тура 20 сентября в Бирмингеме и завершением его 17 декабря в Бостоне.

В первые дни сентября сначала на телеканале PBS в США а затем на канале Sky Arts в Британии был показан часовой документальный фильм с подробнейшими съемками репетиций, кадрами сценического оформления и видеосопровождения музыкального материала и подробными интервью со всеми музыкантами.

Здоровье и финансы Фила Коллинза

Из этих интервью становится очевидно, что наименьший энтузиазм из трех участников группы предстоящий тур вызывает у Фила Коллинза.

С одной стороны, это можно объяснить финансовыми причинами. Коллинз, безусловно, самый обеспеченный их трех музыкантов Genesis и меньше других нуждается в дополнительной, обременительной для перевалившего за восьмой десяток музыканта нагрузке.

С другой, фильм намекнул на возможность заинтересованности Коллинза - по тем же финансовым причинам. Он подтвердил наличие у него серьезных проблем, связанных с его третьей женой - швейцарской моделью мексиканского происхождения Орианной Цевей. Они поженились в 1999 году, у них двое детей, но в 2008 году они развелись, в результате чего Цевей получила изрядную сумму - 25 млн фунтов, одна из крупнейших выплат в истории бракоразводных процессов. В 2016 году Коллинз объявил о воссоединении и о счастливой совместной жизни разведенных супругов на его вилле в Майами.

Однако в прошлом году 46-летняя Цевей неожиданно вышла замуж за своего молодого любовника и теперь отказывается покидать ту самую виллу во Флориде.

На самом деле, гораздо серьезнее, конечно, медицинские проблемы Фила Коллинза.

Еще в 2000 году у него обнаружилась частичная потеря слуха в левом ухе, по счастью, правда через два года слух восстановился.

В апреле 2009-го он перенес операцию на позвоночнике, в результате чего утратил чувствительность пальцев и, соответственно, полностью возможность играть на барабанах. В 2011 году он даже объявил о прекращении своей музыкальной карьеры.

У него развилась депрессия, алкоголизм, и, как он сам признавал в вышедшей в 2016 году автобиографии, стали появляться мысли о самоубийстве.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С 2017 года Фил Коллинз с трудом ходит - только с тростью и с посторонней помощью

С 2017 года он с трудом ходит - только опираясь на трость, и поет на сцене, не вставая с кресла.

Все это совершенно явственно видно в подготовленном к новому туру документальном фильме. И совершенно понятны настойчивые заявления музыкантов - в первую очередь Коллинза - что на этом туре история Genesis подходит к концу.

Хотя за барабанами в группе по-прежнему Коллинз - 20 летний сын Фила Ник. Он с детства пошел по стопам отца, и с 2019 года, с возраста 18 лет играл в его группе на барабанах.

Мальчишеская внешность Ника Коллинза выглядит резким контрастом на фоне убеленных сединами Бэнкса и Резерфорда и утратившего не только гибкость движений, не только все волосы на голове, но даже и гибкость голоса отца.

Однако ощутимая даже по видеозаписям репетиций композиционная мощь классических композиций группы, великолепное театрализованное шоу и магия легендарного имени делают предстоящие концерты Genesis незаурядным событием в истории рок-музыки.

Что прозвучит на концертах

Тур получил название The Last Domino? - и долгое время державшееся в секрете содержание предстоящих концертов несколько прояснилось с выходом уже упомянутого фильма с записью репетиций и одноименного альбома The Last Domino? - The Hits - собранных на двух компакт-дисках или четырех виниловых пластинках лучших композиций группы, выходивших в течение двух десятилетий: от альбома Selling England by the Pound (1973) до альбома We Can't Dance (1991).

The Last Domino - вторая часть двухчастной композиции Domino из альбома 1986 года Invisible Touch. Написанная Тони Бэнксом монументальная, почти на одиннадцать минут песня была вдохновлена бомбардировками Бейрута в 1982 году и падающими под бомбами одно за другим, как костяшки домино, высотными зданиями.

Теперь он говорит, что эти здания и образ домино - это образ надгробных камней. В таком же абстрактно-мрачном духе выстроено и величественное видеосопровождение песни.

А вопросительный знак после названия должен, по словам Бэнкса, несколько снять слишком торжественный похоронный пафос и придать и туру, и альбому легковесный, даже веселый характер.

Новый смысл обретают и некоторые другие песни. Так, скажем, написанная в 1986 Майком Резерфордом редкая для Genesis "песня протеста" The Land of Confusion высмеивала тогда в своем видеоклипе Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер - в стиле британского сатирического телешоу Spitting Image, ставшего вдохновением для популярной в 1990-е годы в России телепрограммы "Куклы".

Сегодня, и в особенности в процессе подготовки тура "Страна смятения" обрела новый смысл - опустевшие из-за карантина улицы городов и люди с антивирусными масками на лицах.

На репетиции звучит даже Cinema Show из записанного еще с Питером Гэбриелом (и, признаюсь, моего любимого) альбома 1973 года Selling England by the Pound.

Конечно, сказать, что будут представлять собой эти концерты, можно будет, только на них побывав, но даже теперь понятно, что это будет, несмотря на слабость и подорванное здоровье лид-вокалиста, могущественное шоу, представляющее величественное наследие замечательной группы.