Фильмов братьев Коэнов больше не будет? Джоэл Коэн снял "Макбета" в одиночку

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Братья Джоэл и Итан Коэны - один из самых оригинальных, плодотворных и успешных творческих союзов современного кино

Начинающийся 24 сентября Нью-Йоркский кинофестиваль откроет новый фильм Джоэла Коэна "Трагедия Макбета" - первый "сольный" проект одного из братьев Коэнов. Кинопресса полна догадок и слухов о завершении одного из самых плодотворных творческих тандемов современного кино.

Впервые за почти 40 лет тесного братского сотрудничества Джоэл Коэн поставил фильм без своего родного брата Итана. Информацию о возможном, более того, вероятном конце братского сотрудничества распространил композитор фильма Картер Бёруэлл, заявив буквально следующее: "Итан больше не хочет работать в кино. Его вполне устраивает то, что он сейчас делает. У братьев лежит на полке куча нереализованных сценариев, но что именно будет делать Джоэл без брата, сказать пока трудно".

Картер Бёруэлл, по всей видимости, знает, о чем говорит. Его сотрудничество с Коэнами почти столь же долгое, как и их собственное сотрудничество друг с другом. Он писал музыку ко всем их фильмам, начиная с самого первого - "Просто кровь" 1984 года.

До сих пор за охватывающую почти четыре десятилетия кинокарьеру у братьев не было ни одного фильма, которые они бы делали поодиночке, в отрыве от друга.

Понятно поэтому, с каким нетерпением все ждут нового фильма. Тем более что сам материал, к которому обратился для своего самостоятельного дебюта Джоэл, выглядит на фоне фильмографии Коэнов крайне необычно. Действие большинства их фильмов происходит либо в наше время, либо в недавнем прошлом, и именно саркастическая, ироничная оценка современности - то, за что их любят зрители.

А даже если они и углубляются в прошлое, то это относительно недавнее и классическое для американской культуры прошлое - будь то эпоха вестернов ("Железная хватка", "Баллада Бастера Скрэггса") или славное время становления фолк-рока в начале 60-х ("Внутри Льюина Дэвиса"). И никогда до сих пор они не брались за экранизацию великих шедевров мировой литературы.

Буквально несколько кадров, вошедшие в опубликованный в преддверии премьеры трейлер, дают лишь некоторое представление о стилистическом языке картины.

Чуть-чуть свет на стилистику фильма Коэна пролил тот же Картер Бёруэлл:

"Фильм черно-белый, полностью снят в павильонах, без попыток приблизиться к шотландской реальности. На Шотландию не похоже. Больше смахивает на мир психологизма. Несмотря на это, театральной постановкой это тоже не назовешь. Джоэл сравнивал его с кино немецкого экспрессионизма. Вы находитесь в психологическом мире, это становится ясно с первого же кадра", — рассказал изданию IndieWire композитор.

В главной роли - Дензел Вашингтон. Это первая его роль в коэновском фильме. До сих пор чуть ли не единственное соприкосновение знаменитого актера с братьями Коэнами было в 2008 году, когда он вручал им "Оскара" за лучший фильм за картину "Старикам тут не место".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дензел Вашингтон вручает продюсеру Скотту Рудину и братьям Коэнам "Оскара" за лучший фильм за картину "Старикам тут не место". Лос-Анджелес, 24 февраля 2008 г.

Во второй главной роли, Леди Макбет, - постоянная участница коэновских фильмов, их талисман и жена Джоэла Фрэнсис Макдорманд. Также в фильме снимались ирландец Брендан Глисон в роли короля Дункана, британец Гарри Меллинг в роли его сына Малькольма и другие.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актриса Фрэнсис Макдорманд и режиссер Джоэл Коэн женаты с 1984 года. Макдорманд - талисман творческого союза братьев Коэнов. Она снялась в восьми их фильмах. "Макбет", в котором она играет роль Леди Макбет, - девятый.

Как и практически любой из известных шекспировских сюжетов, "Макбет", подвергался бесчисленным экранизациям, практически с самого начала существования кинематографа - самая первая датируется 1908 годом.

За "Макбета" брались признанные мастера мирового кино Орсон Уэллс (1948), Роман Полански (1971), Тревор Нанн (1979), венгр Бела Тарр (1982). Есть начатая в конце 1950-х годов и так и незавершенная экранизация великого Лоуренса Оливье, в которой сам он играл Макбета, а Вивьен Ли - Леди Макбет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новость о грядущем распаде творческого тандема братьев Коэнов огласил композитор Картер Бёруэлл, постоянный партнер братьев, автор музыки ко всем их фильмам, начиная с самого первого "Простая кровь".

В ожидании нового фильма, с которого творческие пути братьев Коэнов могут разойтись, мы решили вспомнить, что они за долгие годы создали вместе.

Братский союз

Режиссерский тандем двух братьев - случай в истории мирового кино далеко не единичный, даже не редкий.

Ведь даже изобретатели кино, авторы первого в мире кинофильма "Прибытие поезда" Огюст и Луи Люмьеры были братьями.

Широко популярны в 1930-е годы были американцы братья Маркс.

В то же время в СССР работали Братья Васильевы - постановщики легендарного "Чапаева" Георгий и Сергей Васильевы. И хотя на самом деле были они не братьями, а всего лишь однофамильцами, в историю кино они вошли именно как Братья Васильевы.

Бельгийцы Жан-Пьер и Люк Дарденны получили Золотую пальмовую ветвь в Каннах за свою "Розетту" (1999) и с тех пор последовательно разрабатывают свой стиль жесткого социального реализма.

Живущие и работающие в Британии под именем Братья Куай братья-близнецы Стивен и Тимоти Куай работают в стиле авангардной, сюрреалистической анимации.

Итальянцы Паоло и Витторио Тавиани пришли в кино на волне позднего неореализма, и их фильмы завоевывали и Золотую пальмовую ветвь в Каннах ("Отец-хозяин", 1977), и Золотого Медведя в Берлине ("Цезарь должен умереть", 2012).

Особый случай - авторы всемирно известной франшизы "Матрица", некогда братья, а теперь сестры Вачовски. Урожденные братья Лоуренс и Эндрю, уже будучи всемирно известными кинематографистами, превратились в сестер Лану и Лили.

В 1990 годы прославились американские комедиографы Братья Фаррелли, Питер и Бобби, начинавшие с непритязательных и грубоватых комедий типа "Тупой и еще тупее" или "Все без ума от Мэри", но в конце концов заработавшие "Оскар" за "Зеленую книгу".

Но даже и на этом богатом и пестром фоне братья Коэны выделяются. И обширной фильмографией, и своим уникальным авторским стилем, и в конце концов, полученными за четыре десятилетия лауреатскими наградами: 39 оскаровских номинаций, шесть золотых статуэток; 37 номинаций BAFTA и тоже шесть наград; 20 номинаций на "Золотой Глобус", из них три увенчаны успехом. Не говоря уже о "Золотой пальмовой ветви" и Гран-при в Каннах и множестве других, менее престижных наград.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За фильм "Фарго" братья получили "Оскара" за лучший сценарий, а Фрэнсис Макдорманд - за лучшую женскую роль

"Как братья Гонкуры…"

Характер совместной работы, соавторства, пусть даже и таких близких друг другу людей, как родные братья, всегда был для простых смертных загадкой.

Хорошо известен полуанекдотический ответ, которым Илья Ильф и Евгений Петров удостаивали своих многочисленных знакомых, бесконечно досаждавших им вопросами о том, как они пишут вместе: "Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые..."

Чисто формально, до 2004 года, функции Джоэла и Итана были разделены. Джоэл числился режиссером, Итан продюсером, и оба они в титрах фильма были указаны в качестве сценаристов.

Причина такого разграничения была вынужденной и чисто формальной. По существовавшим в Гильдии режиссеров Америки (ГРА) правилам, в качестве постановщика картины мог быть указан только один человек. Гильдия таким образом пыталась оградить своих членов от размывания и преуменьшения значимости режиссерской профессии.

Братья шутили, что разделение они сделали также по сугубо формальному признаку. Джоэл был назначен режиссером просто по старшинству - он на три года старше Итана.

Правила ГРА, впрочем, допускали исключение - возможное лишь в том случае, если сорежиссеры представляют собой "устоявшийся тандем". К 2004 году, через два десятилетия после начала своей профессиональной карьеры и после десятка полнометражных художественных фильмов, в числе которых были и оскаровские лауреаты, и обладатели "Золотой пальмовой ветви" в Каннах, братья Коэны наконец-то были признаны "устоявшимся тандемом", и начиная с фильма "Игры джентльменов" (The Ladykillers, 2004) Джоэл и Итан оба числились в титрах как сорежиссеры своих картин.

И это еще не все. Чтобы не перегружать титры фильмов фамилией Коэн, они выдумали вымышленного монтажера, дав ему имя Родрик Джейнс. В течение многих лет им удавалось дурачить профессиональное киносообщество - настолько, что несуществующий Родрик Джейнс дважды был номинирован на получение "Оскара" как лучший монтажер.

(Не)расторжимое единство

На самом деле, творческий союз братьев Джоэла и Итана Коэнов представлял собой на протяжении всех этих десятилетий тесное нерасторжимое единство, реальное разделение функций в котором - если оно и было - известно только им самим. Братья вместе писали сценарии своих картин, вместе их ставили, вместе продюсировали и вместе монтировали.

Это единство сложилось еще в детстве. Дети из интеллигентной профессорской еврейской семьи (отец - университетский преподаватель экономики, мать - искусствовед), братья, разница в возрасте у которых составляет три года (Джоэл родился в 1954, Итан в 1957 году), с юных лет, проведенных в пригороде Миннеаполиса, вместе, не отрываясь от телевизора, поглощали и впитывали в себя всю доступную в американской провинции кинопродукцию - от сериалов про Тарзана до фильмов-нуар, от комедий и мюзиклов до изредка пробивающихся на американский экран фильмов итальянского неореализма и французской Новой волны.

В середине 60-х подросток Джоэл на заработанные от стрижки газонов в соседских домах деньги купил любительскую 8-миллиметровую кинокамеру, и братья занялись созданием своих детских римейков полюбившихся им кинофильмов. Постепенно стали снимать и собственные, оригинальные картины.

Образование тоже шло по одной дорожке. Они учились - соответственно с разницей в три года - сначала в одной школе, затем в одном колледже, престижном, частном, либеральном, то есть ориентированном на гуманитарные предметы Бард-колледже (в России в этом году это учреждение объявили "нежелательной организацией").

Лишь на уровне дальнейшего образования их пути ненадолго разошлись. Джоэл сразу поступил в киношколу Нью-Йоркского университета, а затем в аспирантуру по кино в Университете штата Техас. Итан изучал философию в Принстоне.

С первого же совместного фильма, снятой в 1984 году "Простой крови", сложился уникальный, своеобразный и мгновенно узнаваемый стиль братьев Коэнов: очевидные для любого киномана ссылки на американское жанровое кино - фильмы-нуар, классические вестерны, криминальные драмы, хоррор и даже мюзиклы.

Причудливые сюжетные повороты, которыми они разукрашивают на первый взгляд простые, непритязательные истории; непременный черный юмор и столь же непременное ироничное, но с любовью отношение к своим незадачливым героям - вспомните, к примеру, героев "Большого Лебовски", преступников-недотеп в "Фарго" или напыщенного идиота-кинозвезду в "Да здравствует Цезарь!"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из самых популярных и всеми любимых фильмов Коэнов - "Большой Лебовски". Вверху - исполнители главных ролей Джеффри "Чувака" Лебовски Джефф Бриджес и Уолтера Собчака Джон Гудман. Внизу - Джоэл и Итан Коэны на съемке.

Даже собственное еврейское этнически-религиозное происхождение становится для них предметом уморительно-смешного, невероятно остроумного, иронично-абсурдистского и вместе с тем теплого исследования в фильме "Серьезный человек".

"Повлияло ли наше происхождение на наши фильмы? Кто знает? Мы никогда об этом не думали. Но нет сомнения в том, что еврейское наследие сказалось на том, как мы смотрим на мир", - говорил Джоэл.

За эти годы сложился переходящий из фильма в фильм набор блестящих актеров - Джон Гудман, Джон Туртурро, Стив Бушеми. И главная из них - ставшая женой Джоэла Фрэнсис Макдорманд, снявшаяся в девяти коэновских фильмах - от самой первой "Простой крови" до нынешнего "Макбета".

Неизведанная территория

Как привычная абсурдистская ирония Коэнов увяжется с величественной, не предполагающей ироничное к себе отношение шекспировской трагедией? И увяжется ли? Адаптирует ли Джоэл Коэн кровавую борьбу за власть шотландских кланов под свой привычный стиль, снизив тем самым трагический накал "Макбета"? Или под грузом Шекспира впервые, вместе с сотрудничеством с братом, откажется и от выработанного ими годами и ставшего их фирменным знаком коэновского стиля?

Ответы эти вопросы зрители Нью-Йоркского кинофестиваля получат уже в пятницу. Европейская премьера намечена на день закрытия Лондонского кинофестиваля 17 октября. В прокат картина выйдет 25 декабря, а на платформе Apple TV + появится 14 января 2022 года.

А вот другие, на самом деле более важные вопросы, видимо, еще какое-то время будут оставаться без ответа.

Станет ли "Макбет" на самом деле концом братского союза или же отход Итана от кино временный, и спустя время он вернется к сотрудничеству с братом? А если не вернется, то чем, собственно, он будет заниматься? Что кроется за загадочной фразой композитора Картера Бёруэлла: "Его вполне устраивает то, что он сейчас делает"?

Что станет с их совместной производственной компанией Mike Zoss Productions, названной так по имени любимой аптеки-забегаловки в их родном городке Сент-Луис Парк, где подростки-братья любили проводить время в 60-е годы?

И что будет со множеством в разное время заявленных, но так и не реализованных совместных проектов - от экранизации романа Майкла Шейбона "Союз еврейских полисменов" до сиквела к удостоенному Золотой пальмовой ветви в Каннах "Бартону Финку" с названием "Старый Финк", от музыкальной комедии об оперной певице до римейка классического "Лица со шрамом"?