За честные выборы. Британцев обяжут показывать паспорт при голосовании, и многим это не нравится

Ольга Смирнова

Би-би-си

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Британское правительство планирует обязать избирателей предъявлять при голосовании удостоверение личности с фотографией. Это серьезное изменение правил: последний раз удостоверения личности для голосования были нужны в 1950-х годах.

Сейчас на выборах в Великобритании (за исключением Северной Ирландии) не нужно показывать никакого удостоверения личности. Избиратели голосуют по почте или приходят на участки, где просто говорят свои имя, фамилию и адрес.

Предыдущая попытка ввести удостоверения личности в Британии в начале 2000-х закончилась провалом. И сейчас многие противятся введению такого закона.

Русская служба Би-би-си рассказывает, почему британцы так не любят показывать свои документы.

Два миллиона жителей без паспортов

Цель нового законодательства - предотвратить возможные подтасовки на выборах. Однако противники нововведения сомневаются в том, что это настоящая причина.

"Если бы министры стремились к более справедливой системе голосования, они бы не стали создавать новые препятствия для него. Они бы наоборот облегчили бы этот процесс" - заявила Грейси Брэдли, представитель независимой организации Liberty, защищающей права человека в Британии.

По официальной статистике, сейчас примерно у 2 миллионов британцев нет ни одного документа с фотографией, подтверждающего удостоверение личности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Противники законопроекта говорят, что он ударит по бедным слоям населения и мигрантам

"Новый закон фактически лишает права голоса тех, кто не сможет позволить себе оформить такой документ, - говорит Марша де Кордова, член британского парламента от Лейбористской партии. - Это будут, в основном, женщины, чернокожее и азиатское население, этнические меньшинства, инвалиды и бедняки".

Явка, но не тех

В 2015 году суд отстранил от должности главу лондонского района Тауэр-Хэмлетс Алибора Чудхури по обвинению в махинациях на выигранных им выборах - с помощью голосования по почте и с привлечением мигрантов, которые не имели права голоса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Результаты местных выборов в районе Тауэр-Хэмлетс пришлось отменить из-за нарушений. Предъявление паспортов должно их предотвратить

В декабре 2016 года британский консервативный политик Эрик Пиклз написал доклад по итогам этих событий. И среди мер, которые он предложил, была обязательная идентификация личности голосующего.

Критики того доклада настаивали, что нарушений было не так много, чтобы требовать столь радикальной меры.

Более того, в 2019 году в Британии проходило несколько всеобщих и местных выборов, а также выборы в Европейский парламент. Тогда лишь два человека были осуждены за мошенничество в ходе их проведения.

Удостоверение ущемления личности

Удостоверения личности, аналог российского внутреннего паспорта, существовали в Британии во время Второй мировой войны и до начала 1950-х годов.

Уинстон Черчилль отменил их, когда его переизбрали премьером в 1952 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уинстон Черчилль был противником обязательных документов для граждан - и отменил их

Он не любил обязательные удостоверения личности - они ассоциировались у него с социалистической системой, где роль карательных и правоохранительных органов была в разы больше. И он не хотел, чтобы силовые структуры Великобритании обладали чрезмерным влиянием.

"Во время войны необходимость удостоверений личности объяснили соображениями безопасности. Люди мирились с ущемлением свободы в обществе из-за этого", - рассказывает Мартин О'Нил, профессор политической философии Йоркского университета.

Профессор О'Нил вспоминает одну из знаменитых британских кинокомедий "Паспорт в Пимлико", вышедшую в прокат в 1949 году. В ней рассказывается, как Пимлико, один из районов Лондона, провозглашает независимость от Британии. Профессор говорит, что он отражает что-то очень глубокое в национальной психологии британцев, которые свою личную свободу ценят очень высоко.

Одна из знаменитых сцен в фильме показывает ликующий паб, где перестали действовать законы об ограничении на продажу алкоголя. "Это рассказ об обществе, которое хочет вернуть существовавший до войны образ жизни без ограничений со стороны властей", -объясняет О'Нил.

Обоснуйте ваши ограничения

Идея вернуть удостоверения личности появилась в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда у власти были лейбористы во главе с Тони Блэром.

Тогда у идеи было очень много противников, оппоненты Блэра указывали на то, что это очень дорогой проект. В 2007-м лейбористы проиграли выборы - и идея быстро забылась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британцам нужен паспорт только для путешествий за границу. Внутри страны он пока не особенно полезен

"Британцы полагают себя частью культуры, которая ценит свободу индивидуума", - говорит Русской службе Би-би-си Халлвард Лиллехаммер, профессор философии из Лондонского университета Биркбек. - Государство не вмешивается в твои дела и не создает препятствий в твоей жизни".

Профессор О`Нил говорит, что британцы платят налоги, выполняют законы - и считают это максимумом, который может позволить себе государство, вмешиваясь в их жизнь. А что касается ограничений: государство обязано их обосновать и оправдать.

"Простые граждане в форме"

Другая главная претензия противников того, чтобы у каждого человека был свой документ - его обязательно начнет требовать полиция при любом подозрении, а это значит, что роль полицейского станет больше, чем роль обычного гражданина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Значительная часть британских избирателей считает, что на выборах им достаточно предъявить себя, а документы - не обязательно

В Британии работа полиции еще с XIX века строится на принципе "policing by consent" то есть, поддержание порядка с согласия населения и с его поддержкой.

"Полицейские - это простые граждане в форме. У них такие же привилегии как у обычных людей, и они обязаны следовать тем же правилам, что и обычные люди", - объясняет профессор О`Нил.

"Очень ценная часть британской культуры: если ты не нарушаешь закон, ты не обязан предъявлять документы представителям государства", - говорит профессор философии Лиллехаммер.

Таким образом, необходимость предъявлять полицейским удостоверение личности с фотографией, по мнению противников нового законодательства, идет вразрез с основным принципом работы полиции.

Начиная с 1960-х годов полицию и так часто обвиняли в нарушениях основных гражданских свобод. Здесь отлично помнят жесткие разгоны митингов бастовавших в 1980-х шахтеров и рабочих. Полицию обвиняют в том, что своими жестокими действиями они провоцировали беспорядки в районах, где живут этнические меньшинства - так было, например, в лондонском районе Брикстон в 2011 году.

Последний громкий скандал произошел в марте 2021 года, когда полиция применила силу к мирным демонстрантам, которые собрались на акцию памяти Сары Эдвардс - жительницу Лондона убил полицейский.

"Все эти эпизоды напоминают британцам о том, что нужно быть очень осторожными, прежде чем расширять полномочия полиции", - говорит О'Нил.

Шанс для консерваторов

Правительство обещает, что когда появится требование предъявлять на выборах удостоверение личности, избиратели могут подать заявление на такой документ бесплатно.

Во время пилотного проекта в 2019 году в некоторых районах Великобритании избирателей просили предъявлять удостоверение личности с фотографией. Оказалось, что молодые избиратели, а также представители этнических меньшинств плохо знали о новых требованиях - и не озаботились заранее получением такого документа.

В адрес премьер-министра Бориса Джонсона зазвучали обвинения в том, что правительство хочет лишить именно эти группы людей права голосовать, потому что среди них сторонников консерваторов мало.