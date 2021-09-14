Изменение климата: в мире теперь в два раза больше дней, когда зашкаливает за 50°C

Что такое "локация"?

Локация - это конкретное место на поверхности земного шара площадью около 25 кв км.

Климатические данные обычно представлены в виде квадратов с координатной сеткой, покрывающих значительную площадь.

Размеры сетки координат в этом наборе данных - 0,25 градуса широты и 0,25 градуса долготы.

На карте выше показаны локации, в которых максимальная температура в определенном квадрате превысила 50°C в определенный день указанного года.

Как круги соотносятся с днями?

Размер круга на карте соответствует количеству дней в году, когда температура превышала 50°C в этом конкретном месте.

Размер круга соответствует числу от 1 до 25 дней.

Когда представлены все годы, круги показывают общее количество дней с температурой выше 50 ° C в каждой точке. Для удобства восприятия шкала ограничена 25 днями.

Откуда взяты эти данные?

Мы используем максимальные дневные температуры из глобального набора данных ERA5, подготовленного Службой изменения климата Copernicus.

Климатические данные обычно представлены в виде квадратов в сетке координат, которые покрывают значительную площадь поверхности. Хотя каждый квадрат может покрывать территории с разной топографией, данные по каждому квадрату обрабатываются единообразно.

ERA5 объединяет наблюдения за погодой из многих источников, таких как метеостанции и спутники, с данными моделей прогнозирования погоды.

Это позволяет заполнить пробелы, образовавшиеся в результате недостаточного количества метеостанций в разных частях мира.