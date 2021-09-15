Почему в Европе дорожает газ и кто от этого выиграет

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Газпром" недавно достроил "Северный поток-2"

Биржевые цены на газ в Европе в среду поднялись почти до 970 долларов за тысячу кубометров. Цены сейчас приближаются к историческому максимуму марта 2018 года - тогда газ дорожал на фоне аномальных холодов в европейских странах.

Цены при этом растут стремительно: за несколько часов с открытия Лондонской биржи в среду газ подорожал более чем на 100 долларов.

Бурный рост начался в начале сентября. Если 30 августа за тысячу кубометров газа давали чуть более 600 долларов, то 9 сентября цена превысила 700 долларов.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, говорят, что есть несколько причин для роста цен на газ.

Самая простая из них - это холодная зима. В Европе активно потребляли газ, что истощило запасы в подземных хранилищах.

Еще один фактор - это авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в начале августа, напоминает директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Филипп Мурадян.

Кроме того, сказались и структурные факторы: страны постепенно отказываются от угля и других сильно влияющих на экологию видов топлива.

"Пока альтернативные источники энергии - такие, как солнечная энергия, ветрогенерация - не могут в должной мере заменить уголь. При всем богатстве выбора, пока фактически альтернативы газу нет", - говорит Евгений Малыхин, руководитель инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент".

Мурадян дополняет, что рост цен на газ в первую очередь обусловлен повышенным спросом на него "у локомотивов азиатского экономического роста" - Китая и Индии. "В результате этого значительная часть СПГ, которая ранее поставлялась в Европу, ушла на исторически более маржинальные азиатские рынки", - объясняет аналитик.

По словам Евгения Малыхина, о ценах на уровне 240 -270 долларов за тысячу кубометров "можно забыть".

Как "Газпром" влияет на рынок газа

Помимо холодной зимы на истощившиеся запасы в подземных хранилищах Европы влияет и еще один важный фактор: эти хранилища медленно заполняются, уверены аналитики.

Прошлой зимой Европа активнее обычного опустошала хранилища газа во время непривычно продолжительных холодов, объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Летом же запасы газа не были в достаточной мере восполнены из-за высоких цен на него, поясняет эксперт.

Запасы газа, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, сообщает сам "Газпром" в своем телеграмм-канале со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

"Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 22,8 млрд куб. м газа. Восполнено всего 62% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом отопительном сезоне", - говорится в сообщении российской компании, активно поставляющий газ в Европу. При этом компания сообщает, что она наращивает поставки за рубеж, в том числе в европейские страны.

На фоне взрывного роста цен на газ "Газпром" объявил об окончании строительства и скором запуске газопровода "Северный поток-2" - его строительство сильно затянулось из-за санкций со стороны США и противодействия некоторых европейских стран.

Марсель Салихов считает, что "Газпром", вероятно, может использовать ситуацию с полупустыми хранилищами и ростом цен на газ как аргумент в свою пользу в диалоге с ЕС по вопросу о заполняемости "Северного потока-2".

25 августа стало известно, что компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде Германии дело об освобождении "Северного потока-2" от требований газовой директивы Евросоюза. Согласно правилам директивы, одна компания не может поставлять и транспортировать газ в ЕС, поэтому "Газпром" на территории Германии сможет заполнить газопровод лишь на 50%.

"Я так понимаю, у "Газпрома" стратегия такая: для них сейчас важен вопрос, разрешат ли им использовать "Северный поток-2" на полную мощность или на 50%", - говорит Салихов.

Россия рассчитывает, что разрешение на запуск газопровода будет получено в начале 2022 года, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как Россия хочет сбалансировать рынок газа Европы

"Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке", - заявил в эту среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как раз это и есть основной аргумент российских властей в споре с европейскими политиками и регуляторами: "Газпром" и "Северный поток-2" сделают европейский газовый рынок стабильнее и надежнее.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что цены на газ в Европе выросли для тех покупателей, которые не заключали с "Газпромом" долгосрочных контрактов.

Как отмечает, Филипп Мурадян, "Газпрому", безусловно, выгодны сложившиеся на рынке цены. "По сути европейские потребители сейчас испытывают негативные последствия своего отказа от ценообразования на основании долгосрочных контрактов", - говорит аналитик.

Марсель Салихов также считает, что ближайшие полгода для Газпрома "будут достаточно хорошими", поскольку цены будут оставаться довольно высокими.

"По нашим оценкам, при ценах 700-600 долларов в течение ближайших месяцев у Газпрома будет среднегодовая цена - 400 долларов. В прошлом году у них было 120 долларов за 1000 кубометров. Соответственно, это плюс 35-40 млрд долларов к выручке по сравнению с прошлым годом", - говорит эксперт.

По словам эксперта, поскольку нынешний уровень цен на газ в Европе мало связан с фундаментальными показателями, он очень неустойчив.

"Скорее всего, все закончится потом резким обвалом. Сейчас при таких ценах любые альтернативы газу являются более экономически привлекательными. Если где-то можно заменить газ, то при таких ценах нужно везде его заменить", - отмечает эксперт.

Обвал цен может произойти с запуском "Северного потока-2", говорит Марсель Салихов. Однако, по словам эксперта, цены в ближайшие месяцы вряд ли вернутся к уровням прошлого года.