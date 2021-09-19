"Свой парень в Москве". Как губернатор Дегтярев пытался понравиться протестному Хабаровскому краю

Петр Козлов

Би-би-си, Хабаровск

час назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Год назад Хабаровск прогремел на весь мир из-за самых массовых за последнее десятилетие протестов в России, которые из-за ареста теперь уже экс-губернатора Сергея Фургала несколько месяцев сотрясали край и весь Дальний Восток. За прошедший год местные власти под патронажем Москвы и при поддержке людей в погонах - полиции, следователей, а также судов смогли выдавить массовый протест с улиц. А назначенный Кремлем врио губернатора Михаил Дегтярев попытался использовать это время, чтобы понравиться хабаровчанам и избраться главой края.

Противники избрания Михаила Дегтярева губернатором призывали приходить на участки в воскресенье - в последний день трехдневного избирательного марафона. Это позволило бы избежать потенциальных махинаций с бюллетенями, которые на ночь оставляли на участках в сейф-пакетах, полагали они.

В последний день на участки в Хабаровске действительно пришло больше людей. Но устроить мощную мобилизацию избирателей, выходивших в прошлом году на акции в поддержку Сергея Фургала, у противников Дегтярева не получилось. Штабу Дегтярева низкая явка была на руку.

По предварительным данным, явка хоть и увеличилась вдвое по сравнению с пятницей и субботой, но не сильно превысила 50%. Михаил Дегтярев набирает 57,5%, его ближайшая конкурентка Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду") - 24,5%.

Корреспондент Русской службы Би-би-си отправился в Хабаровск, чтобы узнать, как Дегтярев пытался покорить протестный регион и что у него из этого получилось, а также понаблюдать за тем, как голосовали хабаровчане.

"Губернатор как танк"

Врио губернатора Михаил Дегтярев в шлемофоне выглядывает из несущегося по грязи танка. На следующем кадре он уже стоит на броне и похлопывает по пушке, еще одна смена кадра - и врио губернатора с довольной улыбкой пожимает руки военнослужащим, облаченным в парадную форму.

- Я думаю всех победить! Губернатор должен быть как танк Т-80, надежный, мощный, работающий в любых условиях. У меня получается? - радостно обращается Дегтярев к подписчикам своего тик-тока.

Пиар-компания Дегтярева продолжалась с размахом вплоть до начала голосования. На подмогу врио губернатора из Приморья, а затем и из Москвы прибыла группа поддержки в лице пиарщиков и политических технологов. Руку на пульсе кампании держали также чиновники полпредства на Дальнем Востоке. А ближе к началу трехдневного голосования в непубличный предвыборный штаб подтянулись и сотрудники администрации президента из Москвы. "Миссия состояла в том, чтоб самый строптивый российский регион вернулся в фарватер политики президента. И эту задачу общими усилиями штаб, работавший на избрание Дегтярева, смог выполнить", - сказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник. Задача стояла добиться этого без вторых туров, добавил он.

Штаб строил кампанию Дегтярева на месседже: "основной кандидат - свой парень хабаровчан в Москве". То есть человек, способный благодаря своим связям в федеральных структурах решать проблемы хабаровчан, привлекать дополнительное финансирование на нужды края.

Так, врио губернатора объявлял о закупках пожарной техники, новых самолетов для местных авиалиний, перерезал ленточки на открытии школ, стоял с удочкой с простым рыбаком, осушал хабаровские лужи и вместе с городскими властями обещал вырыть в городе ливневую канализацию. Свои лоббистские способности Михаил Дегтярев во всей красе проявил, когда Центробанк объявил, что планирует изменить дизайн пятитысячной купюры. Изображение хабаровских моста через Амур и памятника графу Муравьеву-Амурскому собираются заменить видами Екатеринбурга. Тогда Дегтярев заявил, что добился встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и договорился, что главный российский банк "не будет расстраивать хабаровчан" и сохранит виды Хабаровска на купюре до 2030-2035 года.

Об успехах и достижениях, по крайней мере именно так команда Дегтярева представляла свою работу, день и ночь трубило большинство региональных СМИ во главе с каналом "Губерния" и хабаровским отделением ВГТРК. И некоторые жители края, которых на улице встречал корреспондент Би-би-си, перечисляли услышанное по телевидению.

- Нормально он работает, многого уже достиг. Надо дать ему еще время, - говорила, например, хабаровчанка Евгения.

Однако многие сомневаются в наличии реальных успехов и называют всю эту активность врио "предвыборным пиаром". Например, пара пенсионеров, живущая в бараке 1930-х годов на Локомотивной улице, которых навестил корреспондент Би-би-си. Они попросили не упоминать их имена.

- У нас есть решение суда о признании дома аварийным. Живем уже больше 30 лет здесь - без центрального отопления и канализации. Недавно прислали бумагу, что до 2032 года нас не расселят, рассказывает жительница барака.

Состояние дома действительно удручающее - лестница покосилась, стены в трещинах, в двускатной крыше зияют дыры, через которые в первый день голосования на чердак дома бьет солнечный свет.

- Дегтярев попиарился, два таких барака на проспекте 60-летия Октября снесли, людей переселили. Но на этом все закончилось. А нас таких, кто живет в бараках - еще полно, но до нас уже дела нет! - возмущается пара. Во дворе напротив окна их квартиры стоит покосившийся деревянный туалет без двери: удобства для жителей бараков - на улице.

- Дегтярева мы поддерживать не будем, как не голосовали и за Фургала. Я коммунист со стажем и свои взгляды не меняю, в отличие от Сани Соколова, который 30 лет назад принимал меня в комсомол, а сейчас знаете же где, да? - сбежал за океан и давно живет в Штатах. (Соколов был мэром Хабаровска с 2000-го по 2018 годы).

Недовольны Дегтяревым и ближайшие соратники Сергея Фургала - они считают, что врио не заинтересован в том, чтобы отстаивать интересы хабаровчан, как это делал его предшественник. Новый руководитель "лишь думает о собственных интересах" - например, назначил на должности в правительство много чужих для края людей из других регионов, сказал в разговоре с Би-би-си бывший спикер городского парламента Михаил Сидоров. Он и около десятка его соратников, а также оба члена Совета Федерации от Хабаровского края - Сергей Безденежных и Елена Грешнякова - вышли из рядов ЛДПР еще в начале года.

"Голосовали бы и за табуретку"

Другая часть стратегии Кремля по избранию Михаила Дегтярева состояла в жестком отсеивании соперников на выборах. Например, до выборов не был допущен кандидат от КПРФ - Петр Перевезенцев. В 2018 году, когда действовавшего губернатора неожиданно во втором туре победил Сергей Фургал, кандидат от КПРФ (тогда им была Анастасия Саламаха) заняла третье место.

- Было много споров по кандидатурам, но в главном все были согласны - необходимы такие фигуры, глядя на которых хабаровчане действовали бы по принципу - из двух зол выбираю меньшее, и ставили бы галочку напротив фамилии Михаила, - рассказал Би-би-си на условиях анонимности кремлевский чиновник, осведомленный о планировании кампании Дегтярева, но не уполномоченный давать комментарии СМИ.

В результате было решено, что такой линейкой кандидатов станут телеведущая Марина Ким ("Справедливой России - За правду"), бизнесмен в сфере общественного питания Бабек Юсиф оглы Мамедов ("Родина"), а также глава созданного в крае лишь весной отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Парфенов. По совпадению, Парфенов оказался мужем пресс-секретаря Дегтярева - Елены.

Автор фото, Denis Dmitriyev/TASS Подпись к фото, Многие из недовольных Михаилом Дегтяревым решили поддержать ведущую Первого канала Марину Ким

Однако чего не могли заранее предугадать в Кремле, так это того, что многие сторонники Фургала, ушедшие с улицы под натиском давления властей, могут взять на вооружение тактику протестного голосования и объединиться вокруг одного из предложенных кандидатов-спойлеров. К этому же призывали и в закрытом весной штабе оппозиционного политика Алексея Навального. Его координатора Алексея Ворсина сейчас судят по 212-й ("дадинской") статье, на прошлой неделе обвинение запросило для него два года колонии.

- Мы поддерживаем Марину Ким, будем голосовать за нее, - такой ответ корреспондент Би-би-си на протяжении нескольких дней слышал от разных представителей протестного движения в поддержку Фургала. Например, об этом говорили участники бессрочных пикетов на Комсомольской площади Хабаровска. Среди людей, недовольных Дегтяревым, ходила шутка, что они, протестуя против нового губернатора, голосовали бы и за табуретку.

- Здесь и в другой части города активисты собираются каждый день, полиция не задерживает нас, поскольку есть договоренность о том, что мы нас здесь должно быть не больше десяти, - сказал Би-би-си активист Валентин, которого здесь с прошлого года ласково называют Фредди (за стильную шляпу, в которой он обычно появлялся на протестах).

Подпись к фото, Сын Сергея Фургала тоже поддерживал Марину Ким. Сам он пытался баллотироваться в депутаты Госдумы, но не смог преодолеть фильтр по подписям

С ним рядом стоит и кивает в знак согласия его жена Евгения. Оба за свое участие в протестах не раз пострадали: он отсидел много дней по нескольким административным арестам, она - лишилась работы в службе судебных приставов. А недавно вместе с детьми им пришлось срочно просить знакомых приютить их - по решению властей семью выселили из предоставленного им социального жилья. Как раз из одного из тех самых бараков на Локомотивной улице.

В поддержку Марины Ким в разговоре с Би-би-си высказался и сын арестованного экс-губернатора Антон Фургал. Сам он пытался выдвинуться на выборы в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае, но зарегистрироваться кандидатом ему так и не удалось.

Телеведущая без лица

Увидеть соперников Михаила Дегтярева и поговорить с ними хабаровчане практически не могли. Кроме того, лишили их и возможности послушать дебаты - их просто не было. По сути, как таковой избирательной кампании большинство кандидатов тоже не вели.

Однако протестные настроения в крае никуда не делись, и симпатии многих вызвала ведущая Первого канала Марина Ким. Хабаровский край - не ее родной регион, но определенная узнаваемость у нее была. И это несмотря на то что штабу Ким, которая параллельно баллотировалась в Госдуму в соседнем Приморье, было "дано указание максимально вымарывать все, что связано с губернаторскими выборами в Хабаровске". Об этом Би-би-си рассказал собеседник, близкий к штабу телеведущей.

В итоге за несколько недель до выборов в штабе Дегтярева почувствовали угрозу даже в такой технической сопернице. Примерно тогда же на баннерах Марины Ким в Хабаровске неизвестные начали заклеивать ее изображение, оставив только слоган. Кроме того, штаб самой Ким заменил в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре часть баннеров на другие, без ее изображения. Такая реакция может свидетельствовать лишь о том, что власти испугались популярности Ким, а снятие ее изображений на практике могло дать обратный эффект - привлечь к ней дополнительное внимание, писало местное издание DVhab.ru.

Даже приезд Марины Ким на избирательный участок был засекречен ее штабом. Она проголосовала утром в пятницу, когда людей там не было, а информация о ее голосовании появилась лишь утром в воскресенья, 19 сентября. На видео, размещенном на странице Ким в "Инстаграме", она приезжает на участок и опускает один бюллетень в урну (только по спискам, так как Ким даже не зарегистрирована в Хабаровском крае).