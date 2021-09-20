Перья, когти, стразы: самые яркие образы красной дорожки на "Эмми"-2021
Минувшим вечером в Лос-Анджелесе по красной дорожке 73 ежегодной церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" прошли главные звезды США, Британии и других стран.
В прошлом году мероприятие проходило в онлайн-формате, и зрители, да и сами участники, были лишены традиционной феерии красной дорожки. Тогда на церемонию приехали лишь единицы представителей телеиндустрии. Но, похоже, накануне это удалось с легкостью наверстать.
Представляем самые яркие наряды "Эмми"-2021.
Аня Тейлор-Джой сыграла главную роль в сериале производства Netflix "Ход королевы". В категории мини-сериалов этот фильм собрал почти все главные награды, в том числе за лучшую режиссуру и сценарий. Правда, сама Аня упустила премию за лучшую женскую роль.
Эмиральд Финнел - британская актриса, номинированная на премию за образ герцогини Корнуолльской в сериале "Корона", признанном лучшим драматическим сериалом года.
В категории "реалити-шоу" уже четвертый раз подряд победили "Королевские гонки РуПола". На фото звездный состав шоу во глави с самим РуПолом.
Майкл Дуглас и его супруга Кэтрин Зета-Джонс смотрелись по сравнению с другими гостями церемонии весьма сдержанно, но очень элегантно. Дуглас был номинирован на премию в категории "лучший комедийный актер" за работу в американском веб-сериале Чака Лорри "Метод Комински".
Американский актер и комик Кинан Томпсон попал сразу в две номинации: как лучший комедийный актер в телепроекте "Кинан" и за лучшую комедийную роль второго плана в музыкально-юмористической передаче "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live) на канале Эн-би-си.
Триумфатором прошлогодней церемонии "Эмии" стал канадский телевизионный ситком "Шиттс Крик", собравший сразу девять статуэток. Тогда исполнители главных ролей отец и сын Юджин и Дэн Леви не смогли приехать в Лос-Анджелес, но на этот раз им ничто не помешало, и они вручали приз в одной из номинаций.
Церемонию в Лос-Анджелесе вел комик Седрик Антонио Кайлс, известный как Седрик "Развлекатель".
Кейли Куоко, широко известная своей работой в сериале "Теория Большого взрыва", получила премию за лучшую женскую комедийную роль в американском телевизионном мини-сериале производства HBO Max "Бортпроводница".
Британская актриса Синтия Эриво исполнила роль Ареты Франклин в сериале "Гений: Арета".
Исполнивший главную роль в сериале "Тед Лассо" Джейсон Судейкис назван лучшим комедийным актером.
Михаэла Коэл получила награду за сценарий к мини-сериалу "Я могу уничтожить тебя".
Кейт Уинслет победила в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале" за главную роль в мини-сериале "Мейр из Исттауна".
Исполнивший роль принца Чарльза в сериале "Корона" Джош О'Коннор также ушел домой со статуэткой.
Джиллиан Андерсон получила "Эмми" в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за роль Маргарет Тэтчер в "Короне".
Аанглийская актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в сериале "Корона" выбрала необычный наряд для красной дорожки.
Билли Портер был номинирован на Эмми за роль в сериале "Поза".
Исполнительница роли Елизаветы Второй в сериале "Корона" Оливия Колман получила награду "Лучшая актриса драматического сериала".
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