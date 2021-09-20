Герой фильма "Отель Руанда" Поль Русесабаджина признан виновным в поддержке террористов

час назад

Автор фото, Reuters

Поль Русесабаджина был прототипом главного героя в обласканном критиками голливудском фильме "Отель Руанда", потом основал группировку, боевое крыло которой руандийские власти считают террористической организацией, а последний год провел в тюрьме, после того как его обманом привезли на родину. В понедельник суд в Руанде признал его виновным в поддержке терроризма и приговорил к 25 годам лишения свободы.

Суд счел, что 67-летний Русесабаджина поддерживал вооруженную группу "Национальный фронт освобождения" (FLN) - вооруженное крыло оппозиционного Руандийского движения за демократические перемены (MRCD). Это движение выступает против президента Руанды Поля Кагаме - этнического тутси, которого Русесабаджина и его сторонники обвиняют в притеснениях народности хуту.

Русесабаджина признает, что является лидером MRCD, но отрицает ответственность за насильственные действия, в которых виновата FLN. По утверждению властей Руанды, в 2018 и 2019 годах группировка осуществила два нападения, в результате которых погибли девять человек.

В 1994 году в Руанде произошел геноцид - один из самых страшных в истории человечества. Около 200 тыс. экстремистов, представляющих народность хуту, в течение ста дней убили примерно 800 тысяч тутси. Людей убивали руандийская полиция, армия и военизированные формирования, им помогали гражданские лица.

До последнего времени Русесабаджина, во время геноцида работавший управляющим отеля Hôtel des Mille Collines в Кигали, считался героем вроде Оскара Шиндлера, который, укрывал в номерах отеля беженцев-тутси.

"Отель Руанда"

Отец Русесабаджины был представителем народности хуту, а его мать и жена - тутси. После геноцида он стал гражданином Бельгии, жил в Брюсселе и работал таксистом, в течение десяти лет о нем почти никто не знал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 2004 год: пресс-конференция после выхода фильма «Отель Руанда» на кинофестивале в Торонто. Перед камерами позируют актеры и прототип главного героя - Пол Русесабаджина (на снимке он крайний справа).

Мировую славу Русесабаджина приобрел после 2004 года, когда вышел голливудский фильм "Отель Руанда". В этой ленте его сыграл Дон Чидл, другие роли исполнили Ник Нолти и Хоакин Феникс.

Фильм был хорошо принят и номинирован на три "Оскара". Критики хвалили его за психологическую точность. Русесабаджина был выведен в нем гуманистом, в одиночку противостоящим хаосу геноцида, чтобы защитить свою семью. На титрах в конце фильма утверждалось, что скромный управляющий спас 1200 беженцев - и тутси и хуту.

После выхода фильма Русесабаджина стал знаменитым и выступал в университетах по всему миру. К геноциду в Руанде было привлечено огромное внимание. Создатели фильма вместе с ООН создали Фонд восстановления Руанды и предлагали зрителям не только посмотреть на трагедию африканской страны, но и попытаться ее спасти.

В 2005 году Русесабаджина получил из рук президента США Джорджа Буша самую высокую американскую награду для гражданских лиц - Президентскую медаль Свободы, в указе о ее вручении было сказано: "Его жизнь напоминает нам о нашем моральном долге противостоять злу во всех его проявлениях".

Оппозиционер

Однако Русесабаджина начал открыто и часто критиковать нового президента Поля Кагаме, этнического тутси, который командовал вооруженными силами, положившими конец геноциду.

Придя к власти в 2000 году, Кагаме, благодаря конституционным манипуляциям, имеет право оставаться на посту до 2034 года. На своих четвертых по счету выборах в 2017 году он получил, по официальным данным, 99% голосов. Основные оппозиционные политики давно находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции.

В 2006 году Русесабаджина основал Руандийское движение за демократические перемены (MRCD), боевым крылом которой стал Национальный фронт освобождения" (FLN). Все члены партии живут и работают в Европе и США. Большинство из них - хуту, а некоторые наблюдатели связывают партию с группами, исповедующими идеи превосходства этой этнической группы. Ее члены, впрочем, это отрицают.

В 2007 году Русесабаджина заявил, что суд ООН по преступлениям в Руанде должен привлечь к ответственности некоторых членов партии президента Кагаме, поскольку они, по его словам, виновны в геноциде. В 2014 году во время выступления в одном из американских университетов он сказал, что группы, действующие при поддержке властей Руанды, виновны в убийстве сотен тысяч беженцев-хуту в Демократической Республике Конго. Эти утверждения частично подтверждал доклад ООН, появившийся в 2010 году, однако руандийское правительство назвало этот документ "неверным и опасным".

Анализ: беспрецедентный суд

Кюзузо Самба, служба Би-би-си для региона Великих Африканских озер

За рубежом живет несколько известных противников президента Поля Кагаме, но никогда ранее властям не удавалось заманить кого-либо из них на территорию страны и подвергнуть суду за терроризм.

Учитывая, что Русесабаджина активно использовал свою славу, чтобы критиковать политику Кагаме, это дело имеет особенное значение.

Русесабаджина считал себя возможным претендентом на должность президента страны.

Многие ожидали, что суд удовлетворит просьбу прокуроров и оставит его за решеткой до конца жизни. Но 25 лет в тюрьме "для 67-летнего человека равносильны пожизненному заключению", сказала Би-би-си его дочь Анаис Канимба.

В 2018 году Русесабаджина опубликовал видеообращение, в котором заявил: "Пришло время использовать все возможные способы, чтобы добиться перемен в Руанде. Поскольку мы уже безуспешно попробовали все политические методы, пора попытаться применить самые крайние меры".

Тем временем государственные СМИ Руанды назвали Русесабаджину "искусственным героем". Его роль во время геноцида также стали подвергать сомнению некоторые очевидцы событий.

В 2008 году советник Поля Кагаме Альфред Ндахиро и журналист Приват Рутазибва выпустили книгу интервью с пережившими геноцид тутси и умеренными хуту. Они утверждали, что Русесабаджина вымогал у гостей деньги за комнаты и еду и якобы передал одному из командующих руандийской армией список фамилий гостей отеля и их номеров. Глава ассоциации переживших геноцид Тутси тоже резко критиковал Русесабаджину, утверждая, что тот "монополизировал героизм".

Среди критиков фильма "Отель Руанда" был и канадский сенатор Ромео Даллер, на котором основан персонаж полковника наблюдателей ООН, которые в фильме почти ничего не делают для спасения тутси. Даллер изложил свою версию произошедшего в автобиографии, по которой сняли фильм "Пожать руку дьяволу", но такого внимания публики, как "Отель Руанда", он не снискал.

Обманом на родину

Русесабаджину задержали в августе 2020 года в результате специальной операции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семья Русесабаджины утверждает, что ему не дают встретиться с адвокатом. На фото его дочь Анаис Канимба

Семья политика заявила, что его похитили, когда он находился в Дубае, и силой вывезли в Руанду. Однако во время суда прозвучала другая версия событий: бывший сторонник Русесабаджины заявил, что заманил того в самолет, сказав ему, что рейс направляется в соседний Бурунди.

Президент Кагаме заявил, что в отношении Русесабаджины сила не применялась, и сравнил историю с его приземлением в Руанде с человеком, который "ошибся телефонным номером".

В марте нынешнего года Русесабаджина отказался принимать участие в процессе, сказав, что его право на честный суд нарушено. В деле еще 20 обвиняемых, предположительно причастных к FLN, которые упоминают о нем в своих показаниях.