Отравление Скрипалей. Британия предъявила обвинения третьему подозреваемому

час назад

Автор фото, Metropolitan Police

Британская полиция впервые официально назвала имя третьего россиянина, который, по мнению правоохранительных органов, был причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Полиция уверена, что этого человека зовут Денис Сергеев - он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов".

Имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля начало мелькать в прессе еще в начале 2019 года. Тогда расследователи из Bellingcat заявили, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев.

Позже Би-би-си выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.

Сергеев в Лондоне

Автор фото, Metropolitan Police Подпись к фото, На снимке - Денис Сергеев (он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов") прибыл в Лондон

Ранее было известно, что двое мужчин, которые называли себя Александром Петровым и Русланом Бошировым, прилетели в аэропорт Гатвик 2 марта 2018 года. Реальные имена этих людей называли раньше расследователи из Bellingcat. Британская полиция впервые официально подтверждает: журналисты не ошиблись - настоящие имена этих людей - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Денис Сергеев с документами на имя "Сергея Федотова", прилетел в другой лондонский аэропорт - Хитроу - в тот же день в 11 часов утра.

В воскресенье, 4 марта, Чепига и Мишкин отправились в Солсбери. В тот же день были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Сергеев в Солсбери не ездил - все время он провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет Лондон - Москва и улетел из Британии 4 марта в 13:45, сообщает полиция. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.

Автор фото, Russian army Подпись к фото, Это стоп-кадр из интервью капитана ВДВ Дениса Сергеева. Расследователи Bellingcat считают, что именно этот человек позже станет офицером ГРУ и возьмет псевдоним Сергей Федоров

Британская полиция утверждает, что теперь у нее достаточно доказательств, чтобы заявить: эти трое россиян действовали как одна команда, они несколько раз встречались в Лондоне во время их короткой поездки: иногда - на открытом воздухе, иногда - в помещениях, но полиция не уточняет, где именно.

Британская полиция считает, что Сергеев, как и другие подозреваемые, скрывается в России. Москва всегда отрицала свою причастность к "инциденту в Солсбери".

Автор фото, Bellingcat, The Insider Подпись к фото, "Боширов", "Петров" и "Федотов" связаны с российскими спецслужбами, считает британская полиция

Чепиге, Мишкину и Сергееву заочно предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства, в покушении на убийство, в причинении тяжких телесных повреждений, а также в использовании и хранении химического оружия. Британские власти в ближайшее время передадут информацию в Интерпол.

"Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ", - заявили в британской полиции.

Звонки с одного номера

Летом 2019 года Bellingcat и Би-би-си удалось узнать подробности о поездке Дениса Сергеева в Лондон. Сергеев поселился возле лондонского вокзала Паддингтон, в то время как его коллеги сняли номер в другой части города.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Еще одна камера наружного наблюдения запечатлела Сергеева в аэропорту

Сергеев сотни раз за эти дни пользовался интернетом через 3G и 4G и избегал публичных Wi-Fi точек. В основном он писал сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram.

Звонил Сергеев только на один телефонный номер, который, вопреки российским законам, несколько лет не имел владельца. Самому Сергееву с этого номера звонили десять раз.

Большую часть времени он провел в районе Паддингтон, но утром 3 марта доехал до набережной Темзы. Если сопоставить эту информацию с ранее опубликованными данными полиции о местонахождении других подозреваемых, то можно предположить, что именно там он встретился с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд до Солсбери.

Это удалось выяснить после того, как Bellingcat получил данные биллинга мобильного телефона Сергеева и поделился ими с Би-би-си. Данные Bellingcat показывают, что "Сергей Федотов" до этого еще дважды бывал в Британии - в 2016 и в 2017 годах. Причем в 2017 он находился в стране одновременно с полковником Александром Мишкиным.

В феврале 2019 года жена Сергеева Татьяна в телефонном разговоре с Би-би-си назвала "сказкой" предположение о том, что ее муж служит в ГРУ. При этом она отказалась ответить на вопрос, чем занимается Сергеев.

Поездки в Болгарию и Чехию

"Федотов" ранее несколько раз бывал и в Болгарии, отмечали власти этой страны. В апреле 2015, как сообщали ранее расследователи Bellingcat, "Федотов" прилетел в страну, но на обратный рейс не явился.

Именно в это время в Болгарии отравили местного оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева. 28 апреля 2015 года он почувствовал себя плохо после ужина с бизнес-партнерами. Плохо стало еще двоим - сыну Гебреву и одному из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Позже Гебрев заказал экспертизу в лаборатории, и специалисты пришли к выводу, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Это же вещество обнаружили на дверной ручке дома, где жил Сергей Скрипаль.

"Федотов", по данным пражских журналистов, бывал и в Чехии. Еженедельник Respekt, участвовавший в расследовании, пишет, что в конце января 2014 года он приезжал в Чехию вместе с Александром Мишкиным.

В октябре и декабре того же года в Чехии произошли два взрыва складов боеприпасов. Чешские следователи заявили, что виновными считают агентов ГРУ Александра Мишкину и Анатолия Чепигу. Обоих объявили в розыск.