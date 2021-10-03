Английский фасад. Как Азербайджан пытается стать частью развитой Европы - только без демократии

40 минут назад

Подпись к фото, Чтобы было как в Западной Европе - это важная составляющая облика современного Баку

Баку - город с европейской архитектурой разных периодов, такси-кэбами и красными телефонными будками - как в Лондоне. Азербайджан пытался провести у себя Олимпийские игры, а когда не получилось провел Европейские. Здесь игрались топ-матчи европейского футбола. Государство очень хочет выглядеть европейским и одновременно ведет политику, которая имеет мало общего с демократическими ценностями.

Желание Азербайджана внешне быть частью Европы резко контрастирует с риторикой властей. Проправительственная пресса, чиновники и сам президент часто критикуют Европу и демократические ценности.

Журналисты-расследователи, тем временем, находят в Европе деньги и имущество азербайджанских чиновников и близких родственников президента Алиева.

От Черного города до Белого

Старый Баку - это небольшая часть современного города, окруженная средневековой крепостной стеной. Его чаще так и называют - "Старый город" или иногда "Внутренний город" (Ичери шехер). Тут находится Дворец ширваншахов, несколько древних мечетей и лабиринты узких улочек с одноэтажными домами.

Все что за пределами "Внутреннего города" - это уже Баку, разросшийся после того, как здесь нашли нефть.

Подпись к фото, Старый и новый город в одном флаконе. Дворец ширваншахов на фоне современной архитектуры Баку

За крепостной стеной начинается нынешний центр, сформировавшийся в первый нефтяной бум в XIX веке, когда Азербайджан входил в Российскую Империю. Это, в основном, 2-3-этажные здания в разных европейских архитектурных стилях.

Есть тут и привычные для постсоветских стран жилые дома - "сталинки", особенно в центре, где жила партийная номенклатура. В микрорайонах подальше от центра до сих пор стоят пятиэтажки-хрущевки.

До революции 1917 года крупнейшая промзона Баку называлась "Черный город". Именно здесь, по замыслу писателя Бориса Акунина, погиб его легендарный сыщик Эраст Фандорин.

В годы независимости Азербайджана промзону снесли, и построили на ее месте "Белый город". Его главная достопримечательность - Центр Гейдара Алиева (это бывший президент и отец нынешнего президента), здание с музеями и конференц-залами. Оно спроектировано всемирно известным архитектором Захой Хадид, и это одна из ее самых известных работ.

Подпись к фото, Центр Гейдара Алиева - одна из главных достопримечательностей современного Баку

Эльчин Алиев, известный азербайджанский архитектор, называет Баку европейским городом.

"Только за последнее столетие мы получили роскошный "арт-нуво" конца XIX - начала XX века; брутальный конструктивизм 1920-1930-х годов, присущий только нескольким городам в мире; романтический сталинский ампир 1940-1960-х годов, советский модернизм 1970-1980-х и, наконец, современный период архитектуры", - говорит он.

"Баклажаны" и "помидоры"

В городе уже 10 лет работают такси-кэбы, похожие на лондонские. Они произведены китайской компанией Geely. Жители Баку называют их "баклажанами" - из-за сиреневого цвета.

В августе 2020-го Баку закупил новую партию китайских кэбов от Geely. Теперь красных - и их сразу же стали называть "помидорами".

Автор фото, AzerTag Подпись к фото, Новые бакинские кэбы тестировал лично президент Ильхам Алиев

Эти автомобили проправительственная пресса так и называет - лондонские такси. Перед выпуском на азербайджанские дороги на одном из "помидоров" проехал сам президент Алиев.

Первое время за проезд в кэбах-"баклажанах" платили по счетчику, но выходило дорого. Дорога из центра до пригорода могла обойтись в 10 долларов, что для Баку довольно много. Потом водители сами убрали счетчики, и теперь кэб можно вызвать через приложение Uber и проехать то же расстояние за 5 долларов.

В центре столицы много красных будок, стилизованных под лондонские телефонные. Только телефонов-автоматов здесь не было изначально, вместо них поставили терминалы оплаты коммунальных и банковских услуг, сотовой связи. Они появились в 2013 году, и первое время жители даже делали селфи около этих будок.

Евровидение в хрустале

Азербайджан всегда очень серьезно относился к Евровидению. Как и в России, у конкурса всегда высокие рейтинги, люди следят и обсуждают, какая страна сколько баллов поставила другой стране.

В 2011 году дуэт из Азербайджана - Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал - победил на Евровидении, и в следующем году по правилам Евровидения конкурс прошел в Баку.

Баку не скупился: специально под проведение конкурса Евровидения на площади Флага в центре города построили здание Baku Crystal Hall. Открывал конкурс певец Эмин Агаларов - сын российского миллиардера Араса Агаларова и зять (на тот момент) президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Азербайджан не пожалел денег на конкурс Евровидения, построив для него специальный концертный зал - Baku Crystal Hall

Евровидение-2012 в Баку стало самым дорогим в истории конкурса и даже без стоимости здания обошлось в 65 миллионов долларов.

С тех пор в Baku Crystal Hall выступали мировые звезды: Дженнифер Лопес, Шакира и Рианна.

Дорого и неудобно

Спорт - один из главных инструментов, с помощью которого Азербайджан хочет стать заметной страной Европы.

Азербайджан дважды подавал заявку на проведение в Баку Олимпийских игр 2016-го и 2020-го годов, нанимал немецкую архитектурную компанию Albert Speer und Partner, которая обещала сделать Баку одним из самых экологически чистых городов мира.

Азербайджан оба раза не получил право на проведение Игр и тогда провел собственные первые и пока что последние Европейские игры на уже построенных "олимпийских" объектах.

На открытии этих игр пела Леди Гага, которая, по данным телеканала "Евроспорт", получила за это короткое выступление гонорар в размере 2 млн долларов.

Главный из олимпийских объектов - "Олимпийский стадион" на 69 тыс. зрителей открылся в 2015 году и, по приблизительным оценкам, (государство сумму затрат не озвучивало) обошелся в 600 млн долларов. Что сделало его одним из самых дорогих спортивных объектов в мире.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даже топовые матчи (на фото сборная Азербайджана играет с Португалией) не могут собрать полный стадион

После того, как страна осталась без Олимпиад, стало понятно, что с использование стадиона будут большие проблемы. В самом Азербайджане просто нет спортивных событий, способных привлечь такое количество людей.

В 2019-м на нем прошел финал Лиги Европы, где сыграли лондонские "Челси" и "Арсенал". Но событие запомнилось не столько уверенной победой "Челси", сколько сопутствующими скандалами. Фанаты из Англии выяснили, что добираться до Баку - очень дорого и просили перенести матч в Лондон. В Баку не прилетел армянский игрок "Арсенала" Генрих Мхитарян, а полицейские в городе и стюарды на стадионе заставляли не всегда понимающих контекст фанатов снимать футболки с его фамилией на спине.

Наконец, британские комментаторы, прилетевшие в Баку, обнаружили, что смотреть сам футбол с их мест крайне неудобно. Один из них, Гари Линекер, сказал, что получил бы лучшую картинку, если бы посмотрел матч дома по телевизору.

В 2021-м в Баку прошло несколько матчей перенесенного из-за коронавируса Евро-2020. Ни один из них не собрал полный стадион - в частности из-за ограничений в связи с пандемией.

Азербайджанский экономист Тогрул Машаллы объясняет: "Стадион строили, когда у Азербайджана было много денег - и не задумывались о его будущем. И только после Европейских игр встал вопрос, а что с этим стадионом дальше-то делать".

Политический обозреватель Шахин Рзаев, говорит, что хотя местный футбол и делает успехи - команды регулярно попадают в Лигу Европы - стоимость стадиона никогда не отбить. "Стадион неудобный, зрительские трибуны находятся далеко, даже местные команды предпочитают другие площадки", - отмечает он.

Гонки по перекрытому городу

Еще одна гордость Баку - проведение здесь этапа "Формулы-1". Только в одном городе мира, Монте-Карло, эти гонки проходили прямо в его границах, а не на специально построенной для этого гоночной трассе. С 2017-го года вторым таким городом стал Баку.

Проправительственная пресса после первых гонок писала, что "спортивный пульс всего мира бился в Баку". Президент Алиев говорил, что "Формула-1" - отличный способ поднять престиж страны и привлечь туристов со всего мира.

На открытие гонок также приезжали музыкальные звезды мирового уровня: Мэрайя Кэри, Black Eyed Peas и Cardi B, получившая Грэмми в 2018 году.

В 2020 году гонки пришлось отменить, в 2021-м этап состоялся, пусть и прошел без зрителей.

Каждый год за месяц до гонок город начинают перегораживать, и этим очень недовольны таксисты: их доходы резко падают.

Подпись к фото, Минимум за месяц до начала гонок "Формулы-1" Баку превращается в не самое уютное место для жителей

В дни самих гонок жителям центра Баку трудно попасть в магазин, на работу или вернуться к себе домой - из-за строгих ограничений.

Минимальная стоимость билетов на трибуны - 70 манатов (41 доллар); во время гонок многие следят за событиями из окон, с балконов и сквозь щели в рекламных баннерах.

Особый азербайджанский путь

С политической точки зрения Баку и не думает соответствовать развитым западно-европейским демократиям. Проправительственная (то есть, практически вся) пресса часто критикует собирательный образ Запада и обвиняет его в ведении "подрывной деятельности" в Азербайджане и "экспорте бархатных революций".

Местные СМИ перепечатывали программный текст бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева "Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан". Его ключевая мысль: за революционной сменой власти в самых разных странах всегда стоят США и Европа. Они же финансируют азербайджанских правозащитников и оппозицию. Однако никому из них не под силу расшатать "прочный фундамент современного независимого Азербайджана", который строили Гейдар и Ильхам Алиевы.

Работа неправительственных организаций в Азербайджане сильно затруднена. Правозащитники говорят о преследовании несогласных, в том числе и тех, кто уехал за границу. Те же правозащитники отмечают, что, как правило, в Азербайджане всегда больше сотни политзаключенных, систематически нарушаются права человека, в том числе, практикуются пытки при дознании.

Многие журналисты покинули страну и продолжают работать из Европы и США.

В рейтинге демократических свобод от Freedom House Азербайджан занимает 193-е место из 209-ти. В рейтинге свободы прессы от "Репортеров без границ" страна на 163-м месте из 180-ти (для сравнения, соседи Азербайджана по региону Грузия и Армения занимают в этом списке 60-е и 63-е место; Россия - на 150-м).

Президент Ильхам Алиев возглавляет страну уже 18 лет. При нем в Конституцию были внесены поправки: разрешили президенту избираться более двух раз, а срок президентства увеличили с пяти до семи лет.

Его отец Гейдар Алиев правил республикой, а потом уже и независимым Азербайджаном: соответственно с 1969 по 1982 год, а потом с 1993-го и до смерти в 2003-м году. Его именем в стране названы парки, здания, центральные улицы городов, мечети а также международный аэропорт в Баку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отец и сын Гейдар и Ильхам Алиевы - архитекторы современной политической системы Азербайджана

"Благодаря общенациональному лидеру [Гейдару Алиеву] у Азербайджана появился свой путь формирования государства, который вошел в мировую политическую науку как "азербайджанский путь" развития", - говорится в статье на сайте государственного информагентства Media.az.

Совет Европы и дома в Лондоне

У Азербайджана и западной Европы две основные точки соприкосновения. Первая: страна является членом Совета Европы, и на нее распространяются решения Европейского суда по правам человека.

Правда, Азербайджан не любит их исполнять. Например, в 2017-м году, незадолго до очередных президентских выборов несмотря на прямое требование ЕСПЧ местный суд не стал освобождать одного из лидеров оппозиции Ильгара Мамедова.

Азербайджан в ответ на это решение ЕСПЧ пригрозил покинуть Совет Европы, но угрозы так и не выполнил. Мамедова же освободили после того, как Ильхам Алиев избрался на новый срок.

А вторая точка: азербайджанская элита покупает недвижимость в странах, чью политическую систему она так критикует.

Например, журналисты-расследователи из объединения OCCRP выяснили, что общая цена недвижимости членов семьи Ильхама Алиева, в частности, в Лондоне и Карловых Варах в Чехии составляет примерно 140 млн долларов.

Они же выяснили, что двоюродная сестра президента Азербайджана Иззат Джавадова и ее муж Сулейман Джавадов владеют имуществом стоимостью более 20 млн долларов в Лондоне и на Ибице.

А дело Замиры Гаджиевой, жены председателя Международного Банка Азербайджана (крупнейшего в стране), стало очень важным для британской правоохранительной системы. Власти применили к ней новый закон, позволяющий конфисковывать в пользу государства недвижимость и другие ценности - если их владелец не сможет объяснить происхождение средств, на которые они были приобретены.

Гаджиева же вела роскошный образ жизни, вообще не имея официального дохода. А ее траты были несопоставимы с зарплатой мужа.