Научный дайджест: можно ли выжить без секса и почему собаки понимают человека

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

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Можно ли выжить без секса (да, если вы - клещ)

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Шесть миллионов лет без секса

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Oppiella nova

Давайте признаемся честно, секс того не стоит. В самом деле, столько усилий, и ради чего? Не проще ли размножаться без посторонней помощи и лишней головной боли?

Увы, эволюция диктует свои правила и жестоко наказывает за отсутствие секса. Рано или поздно все эукариоты (живые существа, клетки которых содержат ядро, в том числе и мы, люди) вынуждены обмениваться хромосомами для поддержания генного разнообразия или оказаться на грани вымирания.

Таково общее правило, но панцирный клещ Oppiella nova решил стать редким исключением и отказался от секса. Совсем.

Эти крошечные, в одну пятую миллиметра, клещи имеют по две копии каждой хромосомы, и это позволяет причислять их к диплоидным (то есть содержащим одну или несколько хромосом более чем в двойном числе) организмам, таким же, как мы с вами.

Но при том, сравнив его геном с геномом близкого родственника, клеща Oppiella subpectinata, учебные пришли к выводу, что этот уникум принял обет безбрачия несколько миллионов лет назад, и при этом продолжает успешно выживать!

Обмен хромосомами и их смешивание позволяет создать множество генетических комбинаций, которые могут сыграть решающую роль в трудные времена: если случилась чума, резко поменялся климат или появился смертельный новый хищник, все умрут, но всегда найдется несколько индивидуумов, которые способны будут этому противостоять и продолжить род.

Собственно, секс - именно про это, но все ему сопутствующее - от поиска партнера и борьбы за него до трудностей беременности - это та высокая цена, которую приходится платить за генетическое разнообразие.

Но есть и другой способ поддерживать генную вариативность, не прибегая к половому размножению. Это процесс мутации в одних и тех же генах, позволяющий создать уникальную генную подпись у бесполых организмов.

Такая мутация, известная как эффект Мезельсона (по имени гарвардского генетика Мэтью Мезельсона) с полным основанием позволяет называть диплоидный организм асексуальным, то есть не имеющим пола видом.

Однако проблема с эффектом Мезельсона заключается в том, что до сих пор никто не мог предоставить однозначного свидетельства его проявления. Так, одни древние виды, считавшиеся бесполыми, на самом деле оказывались не такими уж и древними, другие сторонники воздержания - какой скандал! - на поверку оказывались любителями оргий, сильно разнообразивших их гены.

А ученым нужно было веское доказательство генной вариативности у животного, которое очень-очень давно отказалось от полового размножения и никогда уже к нему не возвращалось.

Что и привело их к панцирным клещам O. nova, которые отделились от общего родственника всех клещей от 6 до 16 млн лет назад и с тех пор на практике демонстрировали действие эффекта Мезельсона, успешно размножаясь сами по себе.

Учитывая размеры этих клещей, ученым пришлось немало повозиться, сначала для того, чтобы найти их, а потом - чтобы извлечь генный материал. Затем понадобилось создать специальную программу для анализа ДНК, но в итоге исследователи были вознаграждены.

"Результаты наших анализов однозначно доказали, что O. nova размножаются исключительно бесполым путем, - подчеркивает автор исследования, специалист в области репродуктивной биологии Лозаннского университета Йенс Баст. - Так что когда речь заходит о работе эволюции без секса, эти панцирные клещи могут преподнести не один сюрприз".

Конечно, признают ученые, эти клещи - редкое исключение, и у бесполого размножения тоже хватает минусов. Однако 6 млн лет успешной жизни без секса кое о чем говорят.

Доказано: собаки запрограммированы понимать людей

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Собаки понимают хозяев с полуслова. Иногда достаточно крошечного жеста, чтобы команда или желание были с радостью выполнены. И ведь далеко не все собаки прошли для этого специальную подготовку или обучение. Это - врожденное, говорят ученые.

"Способность собак к общению с человеком позволила им заполнить уникальную нишу по соседству с людьми, - утверждает исследователь когнитивных способностей собачьих из Аризонского университета в Тусоне Эмили Брэй (результаты ее экспериментов опубликованы в издании Business Insider). - Многие из заданий, которые они для нас выполняют, от охоты до охранных функций, связаны с их способностью понимать наши подсказки".

Разумеется, чтобы такое сотрудничество было взаимовыгодным, собака нуждается в вознаграждении, и вот тут ученые сделали открытие: оказывается, четвероногие друзья отлично отличают заслуженную награду от случайно выпавшей из кармана или умышленно придержанной в назидание.

В ходе эксперимента человек и собака были разделены барьером с небольшой щелью, в которую можно было просунуть вкусняшку, при этом при желании собака могла и обойти барьер.

Награда выдавалась тремя способами: сначала ее протягивали в щель, но потом «неожиданно» роняли с характерным вскриком ой. Потом награду вроде бы хотели дать, но она никак "не пролезала" в щель, и, наконец, печеньку сначала протягивали, а потом со смехом отдергивали руку.

Как показали результаты, в последнем случае все собаки ждали намного дольше, прежде чем искать обходной путь. Зато сразу бросались в обход, когда понимали, что награда ждет героя, но по каким-то причинам вышла задержка.

По мнению ученых, это доказывает, что собаки отличают случайности от закономерностей в поведении хозяев и поступают соответственно.

Ранее Брэй с коллегами уже проводила эксперименты с двухмесячными щенками на базе компании, которая готовит служебных собак. Там их было около 400, так что у животных практически не было индивидуальных контактов с людьми.

Щенкам отдавалась команда "Ищи!", после чего им смотрели в глаза и указывали рукой на место, где находилось вознаграждение. Щенки успешно находили угощение, и поскольку их реакция на протяжении эксперимента не улучшалась, Брэй с коллегами пришли к заключению, что умение не было частью процесса обучения - собаки уже рождались с заложенной на генетическом уровне способностью понимать наши намерения.

Выводы Брэй и ее коллег подтверждаются сравнительным анализом поведения щенков собак и волков, с рождения находившихся в постоянном контакте с человеком в центре дикой природы в американском штате Миннесота.

Исследователи решили посмотреть, насколько быстро щенки собак и волков смогут найти угощение, спрятанное под одной из двух перевернутых плошек, руководствуясь указанием взгляда и пальца человека.

Собаки в два раза успешнее справлялись с задачей, при том, что до этого не так много контактировали с людьми, как волки. Многие щенки с первого раза решали задачу, что свидетельствует о том, что им вообще не нужна была предварительная тренировка.

"Собаки с самого рождения обладают лучшей, чем волки, способностью понимать человека", - поясняет соавтор этого исследования из Университета Дьюка в Северной Каролине Ханна Саломонс.

Эксперимент также показал, что вероятность того, что собака подойдет к незнакомому человеку, в 30 раз (!) выше, чем у волков, равно как и то, что при выполнении сложного задания собаки намного чаще обращаются к людям за помощью. Волк же старается все делать самостоятельно, оправдывая сложившийся образ одиночки.

Чужие среди своих: как этруски сохранили свою культуру и язык

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сцена этрусского пира

За много веков да возникновения Римской империи на Апеннинском полуострове главенствовала совсем иная культура и жили иные люди - этруски. Они были умелыми купцами, земледельцами и ремесленниками, торговавшими с соседями по Средиземноморью.

Но при этом их цивилизация с центром в современной Тоскане была куда более развитой, чем у тех же соседей, женщины были наделены большими правами, уровень искусства был на порядок выше, и даже язык, насколько можно судить по сохранившимся фрагментам письменности на гробницах, был совершенно не похож на остальные языки Европы того периода.

Историей этрусков интересовался еще Геродот примерно в 500 году до н.э. По его мнению, они пришли из Анатолии и принесли с собой язык и культуру тех мест.

Между тем, как свидетельствуют результаты нового исследования ДНК этрусков, генетически они не отличались от своих соседей .

Группа археологов, лингвистов и генетиков под руководством Козимо Поста из Тюбингенского университета на основе анализов образцов десятков скелетов берется утверждать, что этруски, по крайней мере отчасти, были потомками земледельцев каменного века, населявших Европу за 6 тыс. лет до н.э., то есть имели те же корни, что и латиняне.

И, подобно своим соседям, около 1600 года до н.э. они приняли поток пришельцев из степей, с территории современной России и Украины.

"Этруски ничем внешне не отличались от латинян, и в их жилах течет немало крови степняков", - утверждает Пост.

Но как же тогда быть с языком? Ведь вместе со степными кочевниками в Италию и остальную Европу пришли индоевропейские языки.

"Обычно с прибытием индо-европейских языков другие языки вытеснялись, - отмечает соавтор исследования, лингвист из Лейденского университета Гус Кроонен, - так как же получилось, что этруски продолжили пользоваться своим языком?"

По мнению ученых, язык и культура этрусков оказались особо невосприимчивыми к такому "нашествию". Судя по всему, пришельцы, добравшиеся до Тосканы, сами выучили этрусский, переженились на местных и стали частью этрусского общества.