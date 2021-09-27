Губернаторам разрешат "обнулиться" вслед за Путиным. Для кого это делают?

20 минут назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Татарстана Рустам Минниханов - одни из тех, чьи сроки могут быть обнулены

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение парламента законопроект о региональной власти, в числе прочего позволяющий главам регионов России избираться более чем на два срока подряд. Если президентские сроки Владимира Путина обнулены, то почему бы не пойти навстречу губернаторам, описывает логику авторов политолог.

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", разработанный Клишасом и Крашенинниковым, должен многое изменить в жизни российских губернаторов.

Во-первых, проект предусматривает отмену ограничения, которое запрещает главам регионов избираться на эту должность больше двух сроков подряд.

Во-вторых, срок полномочий глав регионов фиксируется на пять лет - сейчас этот срок определяется самой региональной властью, но не может превышать пять лет.

В-третьих, у президента появится более широкая линейка мер, с помощью которых он сможет наказать губернаторов. Сейчас он имеет право отправить их в отставку в связи с утратой доверия - Владимир Путин не раз пользовался этой возможностью. Теперь же будут и другие меры - предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.

В-четвертых, для разрешения споров, в том числе о распределении полномочий, губернаторы теперь смогут обращаться в Госсовет.

Наконец, официально они перестанут называться губернаторами - руководителей регионов предлагается называть "главами субъектов Российской Федерации", а высший орган исполнительной власти региона - "правительством субъекта Российской Федерации".

Это очередной законопроект, который внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции - поправки к основному закону были приняты с подачи Путина в июле прошлого года. В числе прочего они предусматривали обнуление президентских сроков самого Путина, а также закрепили в Конституции веру в бога, память предков и принцип семьи как союза мужчины и женщины.

Текст законопроекта с новыми правилами для губернаторов (глав регионов) пока не опубликован, о его внесении в парламент журналистам сообщил Клишас.

Кому адресован законопроект

Принятие законопроекта позволит баллотироваться на третий срок в том числе мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву, срок полномочий которых истекает в 2023 году.

Этих двух губернаторов "некем заменить" и почти "некуда направить еще выше", рассуждает политолог Александр Пожалов. "Федеральных должностей для них нет - да и зачем ломать то, что работает? Электоральные процессы они контролируют, с подсчетом голосов Москва и Подмосковье не подводят", - сказал Би-би-си политолог Константин Калачев.

Еще двумя "незаменимыми" руководителями оба эксперта называют главу Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Полномочия Минниханова истекают в 2025 году, Кадырова - на год позже.

"Татарстану, как я понимаю, предложена неформальная сделка - отказ от давно отмененного законом "президентства" на возможность нового срока", - пишет в "Фейсбуке" Пожалов.

Татарстан - последний регион в России, руководитель которого называется президентом. "Отказ Минниханова от президентства будет носить очень символический характер. Конец эпохи", - полагает Калачев.

"Если президент обнулился, почему бы не пойти навстречу губернаторам?" - описал он логику авторов законопроекта.

А вот губернаторам-"технократам" "новой волны" дают сигнал, что их, возможно, не заберут обратно в Москву с повышением на федеральном уровне, а ведь "многие федеральные замминистры и другие чиновники уходили в губернаторы явно с прицелом вернуться в правительство", считает Пожалов.

Политолог Аббас Галлямов допускает, что отмена ограничений по числу сроков для губернаторов может усилить протестные настроения в стране.

"Столь демонстративная консервация и без того надоевшего статус-кво возмутит людей, - сказал он Би-би-си. - Путин продолжает демонстрировать принципиально наплевательское отношение к общественному мнению. Он словно бы говорит людям: "Хотите перемен? А мне до этого дела нет. Вот вам еще несменяемые губернаторы".