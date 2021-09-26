В Германии - первые с начала века выборы без Меркель

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

45 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер зеленых Анналена Бербок, лидер социалистов и вице-канцлер при Меркель Олаф Шольц, новый лидер партии Меркель Армин Лашет - все они с разной степенью обоснованности надеются стать канцлером Германии

В Германии в это воскресенье проходят первые за 19 лет выборы Бундестага, на которые правящий Христианско-демократический союз ведет не Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще три года назад объявила, что после этих выборов уйдет на покой. В результате ХДС может лишиться власти.

Предвыборные опросы вообще показывают, что в Германии, скорее всего, закончилась долгая эпоха, когда страной, время от времени сменяясь - или вступая в коалицию друг с другом, как в трех из четырех последних циклов, - правили две большие "зонтичные" партии: правоцентристский блок ХДС/ХСС и левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ).

Часть голосов у тяжеловесов отобрала анти-иммигрантская правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", поднявшаяся на миграционном кризисе 2015-2016 годов, а в последнее время еще более впечатляющий рывок сделали немецкие зеленые.

Кроме того, от ХДС отвернулись многие избиратели, которые голосовали скорее за Меркель, чем за ее партию.

В итоге у трех лидирующих партий - социал-демократов, ХДС и зеленых - рейтинги настолько близки, что, с одной стороны, день голосования может преподнести любые сюрпризы, а с другой, один результат выборов можно предсказать с очень большой долей уверенности: Германией будет править коалиция, причем, скорей всего, коалиция трех партий, а не двух, как было все четыре избирательных цикла при Меркель.

Есть несколько вариантов состава этой коалиции. Лидеры социалистов и зеленых на финише предвыборной кампании довольно наглядно демонстрировали симпатию и близость взглядов. Кроме того, все ведущие игроки решительно отказываются брать в будущее правительство "Альтернативу".

Какой бы ни оказалась новая правящая коалиция, серьезных перемен в политике в отношении России немецкие обозреватели не ждут.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Олаф Шольц и Анналена Бербок в последних предвыборных дебатах, как показалось немецким комментаторам, старались не особо критиковать друг друга - это было истолковано как их готовность к работе вместе в правительственной коалиции

Социал-демократы многие годы считались более дружелюбной к Москве партией, чем ХДС, но Олаф Шольц - не "друг Путина" экс-канцлер Герхард Шрёдер (хотя и был при Шрёдере генеральным секретарем партии). Шольц вообще, как и лидеры других ведущих партий, по ходу этой кампании довольно мало говорил о внешней политике, а если и говорил, то декларировал примерно то же самое, что до сих пор делала Меркель. Его главный тезис: Германия должна вести согласованную, общую со всем Евросоюзом внешнюю политику.

Зеленые решительно настроены против второй очереди российского газопровода "Северный поток", а кроме того, декларируют намерение вести внешнюю политику, основанную на западных ценностях и защите прав человека и гражданских свобод.

Небольшие перемены на российском направлении возможны разве что в том случае, если в федеральное правительство вдруг возьмут борцов с мировым капитализмом из Левой партии (Die Linke). Тогда промосковская риторика просто зазвучит на новом официальном уровне, и у российских агентств появится возможность вместо нынешних редких новостей под заголовком "в Бундестаге поддержали Россию" писать новости под заголовком "немецкий министр поддержал Россию".

Главными же темами этой предвыборной кампании были не внешняя политика и тем более не Россия, а "зеленые" экономика вообще и энергетика в частности, перераспределение налогового бремени с повышением налогов на богатых, повышение минимальной зарплаты и, конечно, выход из пандемии, а именно спор об отмене или сохранении "коронавирусных" чрезвычайных экономических мер.

Выбор удачный и неудачный

После объявления Ангелы Меркель об уходе руководство Христианско-демократического союза долго подбирало ей замену и трижды сделало осторожный, "номенклатурный" и, как можно судить по предвыборным опросам, неудачный выбор. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет в рейтингах личной популярности сильно уступает Олафу Шольцу и лишь немного опережает, например, лидеров "Альтернативы" Алису Вайдель и Тино Крупаллу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новый лидер ХДС Армин Лашет внешне примерно так же нехаризматичен, как Ангела Меркель и Олаф Шольц, но рейтинг у него при этом пока заметно хуже

Зеленые тоже, судя по результатам опросов, прогадали, назначив "шпитценкандидатом", то есть лидером списка и кандидатом в канцлеры, сопредседательницу партии Анналену Бербок. В конце апреля - начале мая, сразу после назначения Бербок, партия "Союз 90/Зеленые" (Bündnis 90/Die Grünen) ненадолго стала самой популярной партией Германии, но затем растеряла преимущество.

Социалисты же поступили несколько нетривиально, назначив кандидатом в канцлеры не одного из двух сопредседателей партии, представителей левого крыла в СДПГ Саскию Эскен или Норберта Вальтер-Борьянса, а консервативного вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца.