"В Мали уже сейчас заходим": как "ЧВК Вагнера" осваивает новую страну

Илья Барабанов

Би-би-си

19 минут назад

Автор фото, Reuters

Франция, Германия и Эстония заявляют о готовности вывести своих миротворцев из Мали, если власти этой африканской страны пригласят к себе "ЧВК Вагнера". Но наемники из России уже в Мали, фактически подтвердил в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров. Собеседники Би-би-си в ЧВК утверждают, что они приступили к работе в стране еще в августе, а на полигоне Молькино в Краснодарском крае идет набор готовых отправиться в Африку.

Эстонские военнослужащие покинут Мали, если власти этой страны начнут сотрудничать с российской частной военной компанией, заявил 22 сентября министр обороны Эстонии Калле Лаанет. За неделю до этого аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан: "Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием".

Глава МИД России Сергей Лавров ответил им в субботу, фактически подтвердив, что наемники из России уже находятся в Мали. "Они [власти Мали] обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами", - сказал министр, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Международный миротворческий контингент находится в Мали восемь лет - с тех пор, как в 2013 году была утверждена многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По данным на февраль 2021 года, за эти годы там погибли 235 миротворцев, более 380 военнослужащих и гражданских сотрудников ООН получили ранения.

Международное вмешательство в дела Мали потребовалось после свержения в соседней Ливии Муамара Каддафи. Многие бойцы его армии устремились в соседнюю страну, где присоединились к борьбе малийских туарегов за независимость. В результате правительство Мали практически потеряло контроль над северными районами страны - и именно туда были введены миротворцы.

В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал закрытие до конца года части военных баз в городах Кидаль, Тесалит и Томбукту. Занять место французов в этой африканской стране поспешили российские наемники из "ЧВК Вагнера".

"В Мали уже сейчас заходим", - рассказал Би-би-си один из бойцов в конце августа, вернувшись из очередной африканской командировки.

Два госпереворота за год

Появлению российских наемников способствует нестабильная политическая обстановка в стране, где за последний год случились два военных переворота.

Решение о вводе международного контингента принималось при президенте Ибрагиме Кейта, правившем в 2013-2020 годы. 18 августа 2020 года в результате военного переворота он был свергнут, временным президентом стал бывший министр обороны Ба Ндау. Правил Ндау недолго - 24 мая 2021 года новый военный переворот лишил его власти, новым временным президентом стал 38-летний полковник Ассими Гоита.

Именно после майского переворота французские власти объявили о сворачивании военной помощи Мали и начале постепенного вывода своего воинского контингента. Потеряв одних военных союзников, полковник Гоита начал искать новых - и нашел их в России.

22 сентября, когда Мали отмечает день независимости, в столице страны Бамако была организована демонстрация, участники которой требовали скорейшего вывода французских войск - и ввода российских.

Издание Jeune Afrique 20 сентября сообщало, что сумма контракта, который предусматривает "размещение наемников вместе с малийской армией, а также защиту высокопоставленных лиц", оценивается примерно в 9,1 млн евро.

Интерес Москвы к ситуации в Мали подтверждает и Москва. На прошлой неделе МИД России сообщил, что на встрече Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН обсуждались ситуация не только в Афганистане и на Украине, но и в этой африканской стране.

22 сентября ситуацию в Ливии, ЦАР и Мали там же в Нью-Йорке обсуждал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин с заместителем генерального секретаря ООН по операциям в пользу мира Жан-Пьером Лакруа. А 25 августа в Москву прилетал министр обороны Мали Садио Камара - формально его поездка объяснялась участием в военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Самое время России прийти в Мали"

Одновременно с активизацией дипломатической работы в краснодарском Молькино начался набор наемников в ЧВК. Об этом Би-би-си сообщили двое "вагнеровцев". Соответствующие объявления стали появляться в связанных с ЧВК пабликах в соцсети "ВКонтакте".

Набор идет среди самых разных специалистов, в ЧВК требуются: переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, врачи общей направленности, инженеры, повара, водители. Востребованы и все военные специальности - особенно саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов.

В ЧВК принимают мужчин от 23 до 45 лет, основанием для отказа могут стать налоговые задолженности, судимости по уголовным статьям, плохие зубы или серьезные заболевания. Не принимают в ЧВК граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР. Во всех записях отдельно уточняется, что записаться в "вагнеровцы" не смогут ни уроженцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ни жители аннексированного Россией Крыма, что вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины.

Первые сообщения о наборе наемников в Африку стали появляться как раз в день визита малийского министра обороны в Москву. "Если вы ждали большой набор с поблажками, то это он и есть!" - говорилось в них. Минимальная зарплата в ЧВК начинается от 150 тысяч рублей в месяц, но в 90% случаев она бывает значительно выше.

Начиная с конца августа о ситуации в Мали начали писать СМИ, которые связывают с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Многочисленные журналистские расследования называли его создателем "ЧВК Вагнера". Сам он категорически отрицает связь с наемниками и инициировал судебные иски после публикаций, в которых шла речь о предполагаемых отношениях с "вагнеровцами".

Идею вмешательства России в малийский кризис развивает и принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву телеканал "Царьград".

"В Мали на митингах можно увидеть даже флаги России. Народ требует, чтобы новое руководство поскорее обратилось к нашей стране, - говорил 23 сентября в эфире канала политолог Александр Дугин. - В многополярном мире у России появляется шанс прийти в Африку с совершенно новой миссией. Россия не имеет колониальной истории в Африке. И традиционные связи с африканскими странами и антиколониальными движениями у Москвы имеют долгую и в целом положительную историю. Самое время России прийти в Мали. С уважением к ее древней истории, культуре, идентичности. Без малейшего намека на превосходство или алчные намерения".

Мали - не единственная новая африканская страна, где в ближайшее время могут появиться наемники из России. После Ливии, Судана и ЦАР, где они уже есть давно.