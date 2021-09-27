Умер российский киновед Кирилл Разлогов

час назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российский кинокритик и киновед Кирилл Разлогов умер в воскресенье в возрасте 75 лет.

"Папа умер вчера вечером, сердечная недостаточности. Приехал из одной командировки, собирался в другую, все очень внезапно", - сказала Интерфаксу дочь кинокритика Анастасия Разлогова. Дата и место прощания пока неизвестны.

Разлогов - советский и российский киновед, культуролог, критик. Он был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, программным директором Московского международного кинофестиваля.

На телеканале "Культура" по выходным выходила его программа "Культ кино". Разлогов написал почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа - и почти 20 книг.

Разлогов родился в номенклатурной советской семье в 1946 году. Его отец и дед по материнской линии были дипломатами, а дед по отцовской линии - болгарский революционер Никола Разлогов.

При советской власти - в 1984 году - Разлогов защитил в Академии общественных наук при ЦК КПСС докторскую диссертацию по теме "Кинопроцесс в современном буржуазном обществе".