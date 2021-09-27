Умер российский киновед Кирилл Разлогов
Российский кинокритик и киновед Кирилл Разлогов умер в воскресенье в возрасте 75 лет.
"Папа умер вчера вечером, сердечная недостаточности. Приехал из одной командировки, собирался в другую, все очень внезапно", - сказала Интерфаксу дочь кинокритика Анастасия Разлогова. Дата и место прощания пока неизвестны.
Разлогов - советский и российский киновед, культуролог, критик. Он был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, программным директором Московского международного кинофестиваля.
На телеканале "Культура" по выходным выходила его программа "Культ кино". Разлогов написал почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа - и почти 20 книг.
Разлогов родился в номенклатурной советской семье в 1946 году. Его отец и дед по материнской линии были дипломатами, а дед по отцовской линии - болгарский революционер Никола Разлогов.
При советской власти - в 1984 году - Разлогов защитил в Академии общественных наук при ЦК КПСС докторскую диссертацию по теме "Кинопроцесс в современном буржуазном обществе".
В 1989-2013 годах он был директором Российского института культурологии.
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