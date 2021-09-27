От Шольцомата до канцлера. Чем Олаф Шольц покорил немцев

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Партия канцлера Ангелы Меркель, вполне вероятно, скоро уйдет в оппозицию, а ее место займет партия вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца

Еще пять месяцев назад немолодого и неяркого лидера списка социал-демократов Олафа Шольца никто не считал главным претендентом на место канцлера Германии, которое освобождает Ангела Меркель. Но к концу сентября Шольц лично дотащил свою партию до победы над партией Меркель.

По предварительным данным, на выборах бундестага 26 сентября Социал-демократическая партия Германии во главе с Шольцем пусть ненамного, всего на 1,6% голосов и 10 депутатских мандатов, но опередила своих партнеров по нынешней коалиции, правящий блок ХДС/ХСС.

Теперь, если не случится каких-то неожиданных поворотов, 63-летний Олаф Шольц сформирует новое коалиционное правительство и станет новым канцлером Германии.

Еще в мае и Шольц, и его партия сильно отставали в рейтингах от главных конкурентов, на тот момент - зеленых и их сопредседательницы Анналены Бербок.

Но потом Шольц сделал рывок - и уже с начала лета вел кампанию в роли самого популярного кандидата в канцлеры.

Чуть позже за рейтингом Шольца подтянулся и рейтинг партии: какая-то часть немецких избирателей, очевидно, сообразила, что это нелогично - хотеть Шольца в канцлеры, но не хотеть голосовать за социал-демократов.

Раздатчик денег и замена Меркель

Разбираясь в причинах успеха Шольца, немецкие комментаторы выделяют несколько факторов.

Изначально Шольцу, скорее всего, немало помогло то обстоятельство, что в нынешнем коалиционном правительстве Меркель он занимает пост министра финансов и по ходу пандемии руководил раздачей миллиардов евро чрезвычайной помощи

Какую-то роль сыграли предвыборные обещания социалистов и Шольца, в частности, обещание повысить минимальную почасовую оплату труда до 12 евро в час с нынешних 9 евро 60 центов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Олаф Шольц в эту предвыборную кампанию старался выглядеть живее, чем выглядел всю свою политическую карьеру

Шольц слегка поменял имидж: политик, которого когда-то за сухость и бесстрастность называли "Шольцоматом", в этой предвыборной кампании постарался выглядеть более живым, улыбчивым и эмоциональным.

Но главное, о чем говорят аналитики - именно в Шольце, а не в его главных конкурентах, часть избирателей увидела приемлемую замену уходящей на покой Ангеле Меркель.

"Шольц во многом соответствует портрету "идеального канцлера" в представлении значительного количества немецких избирателей, у которых есть запрос на перемены, но о-о-очень осторожные, с сохранением политических традиций. Сам Шольц не называет себя напрямую "наследником Меркель", но и не отрицает наследия "самой левоцентристской" из консервативных канцлеров ФРГ. Одним словом, Шольц - это фронтмен осторожных перемен на спокойной, "бюрократической" основе", - объясняет германский политолог Дмитрий Стратиевский.

Шольц, - поясняет доктор Стратиевский, - одновременно и новое, и "старое" лицо: он много лет в большой политике, но на пост канцлера до сих пор не претендовал. СДПГ предлагает свой курс и свое представление о развитии страны, отличающиеся от ХДС и зеленых, но без радикальных "поворотов".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обаяния Анналены Бербок не хватило, чтобы удержать зеленых на лидерских позициях

Соперники же оказались слабы. Правящий ХДС поставил во главе списка изначально непопулярного формального преемника Меркель Армина Лашета, хотя гораздо более перспективным кандидатом в канцлеры выглядел лидер сестринской партии, баварского Христианско-социального союза, Маркус Зёдер.

Кандидат зеленых Анналена Бербок, стартовав в апреле с позиции лидера предвыборной гонки, просто провалила кампанию.

"ХДС допустили ужасную ошибку с выбором Лашета. Зеленые совершили такую же. Оказалось, мало быть женщиной, зеленой и даже молодой. Надо еще что-то. У Бербок этого нет. Из трех лидеров только Шольц не вызывал вопросов. Верхушка его партии была против его выдвижения, но на фоне своих конкурентов он - звезда", - говорит берлинский издатель и политобозреватель Борис Фельдман.

Новая-старая политика в отношении России

"Основываясь на ценностях и принципах ОБСЕ, мы выступаем за формирование новой европейской Восточной политики с фокусом на единой и последовательной политике ЕС в отношении России", - говорится в программе СДПГ.

Но в чем именно эта новая политика будет нова, не вполне ясно, потому что тут же в программе излагаются тезисы, которые много раз повторяли и Ангела Меркель, и другие немецкие политики мейнстрима: с Россией нужно поддерживать диалог, с ней нужно обсуждать вопросы безопасности, разоружения, энергетики и климата, но - "мы видим также, что в отношениях Европы с Россией постоянно происходят откаты назад ... Россия постоянно нарушает международное право и создает напряжение в отношениях с соседями".

Вполне вероятно, что большое влияние на внешнюю политику кабинета Шольца будут оказывать самые вероятные партнеры по коалиции, зеленые, а они к России неприветливы. Их лидер Анналена Бербок выступала за закрытие "Северного потока - 2", а вообще внешнюю политику зеленые обещают строить на защите прав человека и гражданских свобод.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Преемник Меркель на посту лидера ХДС Армин Лашет изначально был не слишком популярен среди немцев - и по ходу предвыборной кампании ничего не смог с этим поделать

В любом случае и для социал-демократов Шольца, и для зеленых Бербок главное во внешней политике - хорошие отношения с партнерами по Евросоюзу и североамериканскими союзниками.

"И СДПГ, и зеленые - убежденные атлантисты", - отмечает директор Европейского института при нью-йоркском Колумбийском университете Адам Туз.

Кто такой Олаф Шольц

Олаф Шольц, которому сейчас 63 года, вырос в Гамбурге, там же учился на юриста и там же в восьмидесятые годы начал работать в юридической конторе, специализируясь на трудовом праве.

Политикой Шольц занялся тогда же, в восьмидесятые, но депутатом бундестага от Социал-демократической партии избрался только в сорок лет, в 1998 году, когда социалисты пришли к власти.

Через четыре года он стал генеральным секретарем, то есть главой аппарата СДПГ при канцлере-социалисте Герхарде Шрёдере. Входил в состав первого коалиционного правительства Ангелы Меркель - он был там министром труда и социального обеспечения.

В 2011-2018 Шольц был мэром Гамбурга, который имеет статус отдельной земли в составе Германии.

Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст полностью посвятили себя политике. Эрнст - министр образования в правительстве земли Бранденбург, детей у них нет.

Министром финансов и вице-канцлером в нынешнем коалиционном правительстве ХДС/ХСС и социалистов Шольц стал в начале 2018 года.