"Не время умирать": Крейг уходит, но Джеймс Бонд останется. В каком обличье?

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

4 минуты назад

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures

28 сентября пышной, поистине королевской премьерой - в присутствии двух принцев, Чарльза и Уильяма с супругами - в величественном лондонском Альберт-холле начал свое долгожданное шествие по мировым экранам новый, 25-й фильм бондианы "Не время умирать".

Сказать, что эта премьера была долгожданной - ничего не сказать. Вот уже почти шесть десятилетий, с "Доктора Ноу", самой первой вышедшей в 1962 году экранизации придуманных английским писателем Яном Флемингом головокружительных приключений непобедимого агента 007, каждый новый бондовский фильм с нетерпением ожидают по всему миру.

Отложенная премьера

Премьера "Не время умирать" была намечена на апрель 2020 года. Никто тогда не мог предположить, что буквально за несколько дней до этого мир погрузится в пандемию, жизнь замрет, и кинотеатры, как и все остальные зрелищные предприятия, окажутся запертыми для зрителя.

Киноиндустрия погрузилась в кризис. Прокатчики отложили свои премьеры на несколько месяцев, рассчитывая, что пандемия все же схлынет.

Производящая фильмы бондианы продюсерская компания EON дала себе фору в полгода, отложив премьеру на ноябрь 2020 года.

К лету стало ясно: спад заражений коронавирусом если и есть, то временный и нестабильный. Терпение прокатчиков иссякало, и большинство из них, отчаявшись, выпускали свои фильмы на цифровых платформах, так и не дождавшись возможности запустить их в полноценный кинопрокат.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Заявленную было на 2 апреля 2020 года мировую премьеру 25-го фильма бондианы "Не время умирать" пришлось неоднократно откладывать

Но то, что годится для относительно скромных фильмов небольшого формата, никак не подходит для грандиозных блокбастеров. А что может быть грандиознее бондовского фильма? Таким картинам нужен большой экран.

Чуть ли не единственным из крупнобюджетных фильмов прошлого года, сумевших-таки получить более или менее полноценную кинопремьеру, был "Довод" Кристофера Нолана. Ему удалось втиснуться в короткий просвет конца лета, когда ковид временно утих, ограничения были ослаблены, и на некоторое время кинотеатры открылись.

Однако правильность такого решения была явно сомнительной. Кинотеатры открылись не везде и не в полной мере, зритель был по-прежнему напуган, многие избегали посещения мест большого скопления людей, и "Довод" собрал кассу значительно меньше той, на которую мог рассчитывать.

EON Productions идти на такой риск не хотела. Да и не могла: летний просвет случился неожиданно, а лихорадочно менять дату уже отложенной на ноябрь премьеры столь гигантского кинопроекта было бы несолидно.

К осени, однако, ситуация резко ухудшилась. Ровно в канун ноября, 31 октября, в Британии был объявлен второй локдаун, и о премьере фильма не могло быть и речи. Очередная отсрочка была объявлена до 2 апреля 2021 года.

И без того задыхающаяся без зрителя индустрия кинопроката стала давать уже серьезные, грозящие летальным исходом трещины. Сразу после объявления об очередном переносе премьеры "Не время умирать" вторая в мире по количеству кинотеатров британская кинопрокатная сеть Cineworld заявила о бессрочном прекращении своей деятельности.

Именно отсрочка бондовского фильма стала "последней соломинкой", по выражению главы Cineworld, сломавшей спину этого гиганта кинобизнеса.

Тяжелая осень и зима прошлого года больших надежд не добавили, и в январе 2021-го EON была вынуждена объявить об очередной отсрочке - вновь на длительный срок, до сентября-октября 2021 года.

На сей раз, наконец-то, откладывать больше не пришлось. Через два дня после торжественной премьеры, 30 сентября, "Не время умирать" вышел в британский кинопрокат. 8 октября он появится в американских кинотеатрах, а днем раньше - в российских.

Путь к экрану

На самом деле первая отсрочка с премьерой случилась еще до коронавируса и вызвана была совершенно другими, уже не социально-медицинскими, а сугубо творческими причинами.

После поставленных оскаровским лауреатом Сэмом Мендесом двух невероятно успешных и в коммерческом, и в творческом смысле последних бондовских фильмов "Координаты "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015) к режиссуре нового фильма был приглашен Дэнни Бойл, постановщик церемонии открытия лондонской Олимпиады в 2012 году и тоже оскаровский лауреат за "Миллионера из трущоб".

Сценарий доверили писать Джону Ходжу, давнему соратнику Бойла, автору сценариев многих его фильмов, начиная от раннего "Неглубокая могила" и включая всемирно известные "На игле" и "Пляж".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Продюсеры бондовских фильмов Барбара Брокколли и Майкл Уилсон

Однако Бойл, в отличие от Мендеса, не сумел или не захотел даже ради Бонда отказываться от своей неортодоксальной режиссерской манеры, и в августе 2018 года из-за творческих разногласий контракт с Бойлом и Ходжем был расторгнут.

После затянувшегося поиска продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили имена новой творческой команды.

Точнее, сценарная команда была лишь отчасти новой: свежая кровь в лице 33-летней модной в Британии актрисы, сценаристки и режиссера Фиби Уоллер-Бридж ("Убивая Еву", "Дрянь") была влита в опытнейший и испытанный творческий союз Нила Первиса и Роберта Уэйда, авторов семи сценариев к фильмам о Бонде.

А вот режиссер-постановщик Кэри Фукунага был действительно новым человеком. Более того, пригласив его, Томас и Брокколи порушили до сих пор неколебимое правило: Фукунага - первый режиссер не британец, которому доверена честь ставить фильм бондианы.

Именно из-за этой смены команды и произошла первая отсрочка премьеры - с ноября 2019-го на апрель 2020-го.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Режиссер-постановщик "Не время умирать" Кэри Фукунага

Фукунаге 44 года. Несмотря на японское имя и азиатскую внешность, он - американец уже не в первом поколении и к Бонду пристрастился в нежном возрасте восьми лет, увидев в 1985 году "Вид на убийство" - лебединую песню Бонда Роджера Мура.

"Финал фильма на мосту "Золотые ворота" в Сан-Франциско навсегда засел у меня в памяти, - вспоминает режиссер. - Бонд ворвался в мой мир и ворвался навсегда".

Послужной список Фукунаги не так уж велик, но зато разнообразен. Его дебют, американо-мексиканский фильм "Без имени" о подростковых уличных бандах и нелегальной иммиграции в Латинской Америке, был отмечен за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс" в 2009 году.

Год спустя он снял традиционную, в духе костюмных драм, экранизацию романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" с Мией Васиковской, Майклом Фассбендером, Джейми Беллом и Джуди Денч в главных ролях. А в 2015 вышел его погруженный в жестокость гражданской войны в одной из стран Африки фильм "Безродные звери" с Идрисом Эльбой в главной роли.

"Все фильмы Кэри совершенно невероятные, он способен работать в любом жанре, - объясняет свой выбор продюсер Майкл Уилсон. - Он человек подлинно интернациональный, говорит на семи языках и много путешествовал. Он молод, полон энтузиазма и обладает уникальным творческим видением. Любые самые сложные вещи он может сделать понятными, и именно это нам нужно было в этой истории".

Фильм

Ну а что же сам фильм?

Нет смысла пересказывать как всегда закрученную до предела и, как нередко бывает в бондовских фильмах, трудно улавливаемую сюжетную линию. Как нет смысла придираться к хоть какой бы то ни было достоверности фантасмагоричного нового смертоносного оружия, которым очередные противники Бонда грозятся уничтожить мир, и от которого непобедимый агент 007 этот мир спасает.

Смысл и притягательность бондовских фильмов - не в их достоверности и не в сюжетной стройности. Единственно, что могу посоветовать тем, для кого этот фильм про Бонда будет первым - прежде чем отправляться на "Не время умирать", посмотрите "Спектр".

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures Подпись к фото, Возлюбленная Бонда Мадлен Суонн (Леа Сейду)

В отличие от прежних фильмов, каждый из которых был самодостаточной и не связанной с предыдущими картинами историей, здесь появляется преемственность и по сюжету, и по героям - не только неизменным коллегам Бонда (М, Кью, Маннипенни), но и перешедшей из "Спектра" его возлюбленной Мадлен Суонн (Леа Сейду) и томящимся в заключении бывшем главе "Спектра" Эрнсте Блофельде (Кристоф Вальц).

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures Подпись к фото, Главный враг Бонда - Люцифер Сафин (Рами Малек)

На смену ему пришел новый главный враг - Люцифер Сафин в исполнении памятного всем по роли Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии" Рами Малека. Увы, Малеку, даже с изуродованным для придания ему пущей зловещности лицом далеко до дьявольского обаяния Кристофа Вальца.

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures Подпись к фото, Даже такая красавица (Ана де Армас) не смогла сломить целомудрия Бонда

Интересно, как политкорректность и последствия движения #MeToo сказались на поведении Бонда.

Оказавшись на Кубе, он сталкивается на торжественном приеме с помогающей ему там резиденткой ЦРУ по имени Палома в исполнении обворожительной и невероятно сексуальной в своем открытом платье Аны де Армас.

Любой прежний Бонд - от Шона Коннери до Пирса Броснана - непременно уложил бы такую красавицу в постель. Бонд же ведет себя предельно сдержанно - не только потому, что это подобает положительному герою в XXI веке, но еще и потому, что он хранит верность возлюбленной, хотя связь с ней потерял уже пять лет назад.

Необыкновенно интригует появление в структуре британской разведки через несколько лет после отставки Бонда нового агента 007 - чернокожей женщины по имени Номи в исполнении Лашаны Линч.

Бонд возвращается, и, узнав, что ей присвоен его заветный номер, делает вид, что ему это безразлично: "Это всего лишь цифра". Но потом все же просит вернуть ему код 007, объясняя свое решение теми же словами.

За исключением, пожалуй, секса, здесь есть все, что зритель привык видеть в бондовских фильмах: головокружительные погони, общепланетарный размах, сыплющиеся, как шашки с доски во время игры в поддавки, безликие враги, сногсшибательная безотказная техника, безудержные рукопашные схватки и так далее.

Есть и традиционная заглавная песня, автором и исполнителем которой стала молодая американская поп-звезда Билли Айлиш.

Но, конечно, главное в фильме - сам Бонд. Дэниел Крейг в своей лебединой песне превзошел себя.

В нем есть и мужество, и достоинство, и неувядающая внешность (поклонницы, берегитесь, вас поджидает сцена душа под тропическим водопадом), и самоотверженный героизм.

И как достойное завершение растянувшейся на полтора десятилетия карьеры Дэниела Крейга - в канун премьеры "Не время умирать" Военно-морской флот Великобритании присвоил актеру звание почетного коммандера за безупречную службу в роли Джеймса Бонда.

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures

Да, такому Бонду наследовать будет трудно.

Кто сменит Крейга

Еще до начала работы над картиной "Не время умирать" Дэниел Крейг, которому в этом году исполнилось 53 года, объявил, что этот, пятый для него, бондовский фильм станет последним.

Смена играющего Бонда актера, хоть и стала за эти шесть десятилетий делом привычным (Крейг - шестой по счету агент 007) тем не менее всякий раз воспринимается как событие экстраординарное.

И дело не только во всемирной популярности и неотразимой мужской притягательности героя. Дело еще, а для многих и главным образом, в том, что Джеймс Бонд - воплощение британскости, один из последних, отказывающихся умирать символов давно ушедшей империи, мифический герой, отражающий былое величие.

Но никогда прежде эта неизбежная смена не вызывала столь бурной реакции, столь плохо сдерживаемого потока противоречащих друг другу мнений, выходящих далеко за пределы эстетических пристрастий и отражающих напряженный накал нынешнего идеологического дискурса.

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures Подпись к фото, Джеймс Бонд стал сосредоточением и фокусом культурных войн

Причина напряженности - в идеологических дебатах о гендерном и расовом равноправии, уже давно довольно острых, но раскалившихся до предела в результате кампании #MeToo, а затем скандала вокруг убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

В ходе этих дебатов, охватывающих еще и не имеющие отношения к Бонду, но не менее острые проблемы прав ЛГБТ-сообщества и некоторые другие, широкое распространение получил английский термин "woke", взятый на вооружение - леворадикальными активистами, отстаивающими (иногда без оглядки на здравый смысл) всеобщее равноправие.

"В последние годы агент 007 стал сосредоточением и фокусом культурных войн, - говорит глава международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджей Чаудури. - Бондовские фильмы - временные капсулы, отражающие эпоху, в которой они были сделаны. И в нашу эпоху встает вопрос: почему Бонд не может быть азиатом или чернокожим?"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На премьере новой серии бондианы в Альберт-холле

Барбара Брокколи, потомственный продюсер бондовских фильмов (эту роль она унаследовала от своего отца, основоположника кинобондианы и основателя EON Альберта Брокколи) еще в 2018 году сказала, что приветствовала бы конец монополии белых актеров на роль Бонда. Это мгновенно вызвало заинтересованную реакцию Идриса Эльбы и поддержку со стороны этнических меньшинств Британии.

Однако, хотя люди различного происхождения давно влились в пеструю этническую и культурную палитру современной Британии, смена лица такого традиционного культурного символа страны как Джеймс Бонд не может не вызывать у многих недоумения или откровенного отторжения.

Автор фото, Bonhams Подпись к фото, Крейг с режиссером фильма на съемках в 2019 года

Реакция эта уже вовсю идет, и лучше всего ее сформулировала солидная, обычно сдержанная газета Daily Telegraph, выразитель традиционных британских консервативных ценностей.

"Если Бонд станет woke, то его можно отменять", - заявила газета в заголовке статьи.

В то же время, говорят более либеральные критики, традиционный Бонд - воплощение культурного империализма и мужского шовинизма, и эти ценности не могут быть приемлемы в XXI веке.

Живущие и работающие под пристальным и неослабевающим контролем со стороны СМИ продюсеры не могут не принимать все это во внимание.

Именно этим вызваны и уже состоявшиеся расово-гендерные подвижки в актерской палитре персонажей бондовских фильмов (появившаяся впервые в "Скайфолл" и сохранившая свою роль в "Спектре" и в "Не время умирать" чернокожая актриса Наоми Харрис в роли Маннипенни), и только что введенная на роль нового агента чернокожая Лашана Линч.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сменить Дэниела Крейга в роли Бонда будет трудно

Во всяком случае, затихли вроде бы разговоры о возможности появления Джун Бонд - женской ипостаси агента 007. Против этого высказались и Барбара Брокколи, и Дэниел Крейг.

Итак, кто же станет следующим Бондом? Букмекеры принимают ставки на всех кандидатов, невзирая на расовую и половую принадлежность. На сегодняшний день список их выглядят следующим образом:

Том Харди - 5/2. 44-летний актер с заслуженно яркой репутацией, богатым и блестящим послужным списком - явный фаворит.

Реге Жан-Пейдж - 3/1. 31-летний чернокожий актер своей нынешней известностью и популярностью обязан роли герцога Гастингса в недавнем телесериале "Бриджертоны".

Джеймс Нортон - 3/1. Нортону 36 лет, его самая заметная на сегодняшний день роль - Алекс Гудман в телесериале "Макмафия" о засилье русской мафии в Лондоне.

Люк Эванс - 6/1. 42-летний валлиец более всего известен ролью лучника Барда в трилогии "Хоббит". Также играл в фильме "Форсаж-6", "Дракула" и вместе с Николь Кидман - в недавнем сериале "Девять совсем незнакомых людей".

Идрис Эльба - 8/1. 49-летний Эльба - один из самых популярных чернокожих актеров Британии, у себя в стране более всего известен благодаря экшн-герою телесериала Лютер. Также играл роль Нельсона Манделы в фильме "Долгий путь к свободе".

Генри Кавилл - 8/1. Когда после отставки Пирса Броснана в 2005 году шел отбор нового Бонда для фильма "Казино Рояль", Кавилл чуть было не опередил Крейга. Режиссер Мартин Кэмпбелл отдавал именно ему предпочтение, но продюсеры отвергли его кандидатуру исключительно из-за молодости, Кавиллу тогда было всего 22 года. Сегодня ему 38 - самый бондовский возраст, и за плечами у него множество ролей, в том числе Супермена в геройской франшизе Зака Снайдера. В 2020 году искусственный интеллект определил именно Кавилла как идеального преемника Крейга в роли Бонда.

Сюранна Джонс - 9/1. 43-летняя актриса снимается главным образом в телесериалах, а в число кандидатов попала благодаря ролям полицейского инспектора в сериалах "Скотт и Бейли" и "Дежурство".

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures Подпись к фото, Номи (Лашана Линч) - новый агент 007. Но не новый Бонд!