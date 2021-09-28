Творческий ступор и "бондовский аккорд": как Билли Айлиш с братом сочиняли главную песню для продолжения саги про агента 007

Марк Сэведж

Музыкальный обозреватель Би-би-си

29 минут назад

"Если Дэниелу Крейгу не понравится, вы эту работу не получите".

Этот разговор состоялся в феврале 2020 года, когда музыкант и продюсер Финнеас О'Коннелл и его сестра, 19-летняя американская поп-звезда Билли Айлиш взялись написать и исполнить саундтрек для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать".

"Да, его голос был решающим, и мы об этом знали. Он вникал абсолютно во все", - подтверждает слова брата Билли.

Мы уютно устроились в номере роскошного отеля Four Seasons с видом на Тауэрский мост. Брат и сестра веселы и разговорчивы, хотя, по их словам, малость подустали после выступлений вдвоем на церемониях "Оскара" и "Грэмми". А завтра вечером им предстоит впервые исполнить на церемонии Brit Awards песню No Time To Die в сопровождении оркестра из 20 человек.

Потом они улетят в Америку, а через несколько дней вернутся в Лондон на премьеру кинокартины, которую увидят целиком в первый раз.

"Это будет безумие, - говорит Билли, предвкушая, как впервые увидит титры [с ее песней]. - Боже, я сейчас описаюсь!"

По прихоти судьбы, в роли которой выступила глобальная пандемия, у Билли сорвался первый мировой тур, а премьера 25-го эпизода бондианы задержалась на 18 месяцев. Но теперь время умирать от нетерпения подходит к концу.

Вот как создавалась песня Билли Айлиш о Бонде: от творческого ступора и растоптанных идей до культовой тремоло-гитары Джонни Марра (он подключится к разговору в конце).

Би-би-си: Как вы пришли к работе над песней для фильма о Бонде? Бомбили Дэниэла Крейга текстами, пока он не смилостивился?

Билли: Нам всегда хотелось сделать песню о Бонде - задолго до того, как появилась такая возможность.

Финнеас: Пару лет до этого мы сочиняли разные мотивы и мелодии и говорили себе: "Как бы здорово было в один прекрасный день написать песню о Бонде!" Узнав, что начинаются съемки, мы немедленно вошли в контакт с Барбарой [Брокколи, продюсером картины] и предложили свои услуги.

Би-би-си: Говорят, у вас были конкуренты, например, группа Radiohead и Сэм Смит, сочинивший саундтрек к предыдущему фильму "Спектр"?

Билли: Полагаю, да, но нам никогда не говорили: "Вы будете соперничать с теми-то и теми-то". Все было не так.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первый вариант песни длился пять минут, а потом был сокращен до 3 минут 40 секунд

Би-би-си: Использовали ли вы какие-то свои старые идеи?

Билли: Нет, мы начали с нуля. В начале сентября 2019 года мы встретились с Барбарой в Ирландии, вскоре она прислала нам начало сценария.

Финнеас: И это было все, на что мы опирались, кроме общего сюжета.

Билли: Думаю, это облегчило нашу работу. Обычно нам пишется быстрее, если песня основана на какой-нибудь истории.

Би-би-си: Как одна из ваших первых песен, "Скрещенные пальцы", основывалась на сюжете фильма "Ходячие мертвецы"?

Билли: У-у-у! В целом да, но прошу вас, не слушайте ее! Пожалуйста.

Финнеас: Слушайте лучше No Time To Die!

Би-би-си: Как продвигалась работа?

Билли: Сперва мы впали в творческий ступор.

Финнеас: Сняли студию, но ничего хорошего в ней не записали.

Билли: Бог мой, я об этом и забыла!

Би-би-си: Что было дальше?

Финнеас: Мы закончили и записали трек в туристическом автобусе в Техасе.

Билли: Финеас придумал фортепианный мотив, мы сразу сказали: "О-о!" и с ходу досочинили всю песню.

Автор фото, Darkroom/Interscope Records

Финнеас: Да, потом все пошло как по маслу. Работа заняла каких-то три дня.

Билли: Что для нас очень быстро.

Би-би-си: По содержанию ваша песня - о неверной любви. В трейлере картины есть сцена, где Бонд упрекает Мадлен Суонн за измену. Вы вдохновлялись этой темой?

Финнеас: Думаю, ваше предположение верно, но до выхода в свет картины об этом говорить не стоит.

Билли: Мы не имеем права раскрывать сюжет, но вы же сами видели, что в трейлере происходит нечто. Кто-то предал, кого-то предали…

Финнеас: Главные атрибуты историй про Бонда - курение, зеркала и предательство.

Билли: Да, такая уж у него жизнь.

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures Подпись к фото, Билли Айлиш: "нам всегда хотелось сделать песню о Бонде - задолго до того, как появилась такая возможность".

Финеас: Тема предательства совпала с тем, что мы прочитали в присланном нам куске сценария. И в целом: кто-то во что-то верит, а оно оказывается неправдой. Это стало главной темой.

Би-би-си: В песне есть слова: "И другие об этом знали?" Это вопрос, который люди обычно задают друзьям после разрыва с любимой: "И вы, парни, все знали?"

Билли: Как правило, знали. Не зря говорится: любовь слепа. Вы слепнете и ничего не замечаете. Все тревожные сигналы, все красные флажки проходят мимо сознания.

Думаю, Финнеас прав. Мы не хотели писать песню, которая имела бы смысл только в сочетании с фильмом. Мы писали о том, что затрагивает всех людей. Слова песни перекликаются с некоторыми вещами, которые случились со мной после того, как она была закончена. Вот как на свете бывает.

Би-би-си: В конце песни вы берете высокую ноту. Это что-то новое в вашем творчестве.

Билли: О да! Я сама себя испугалась.

Финнеас: Мы сделали запись, а ночью она мне позвонила и сказала: "Сотри это!"

Билли: Я правда была не в себе.

Би-би-би: Но это реально круто!

Билли: Спасибо. Но я никогда раньше такого не делала, и даже не пыталась. Никогда в жизни не издавала подобного звука.

В другом месте мы тоже использовали белтинг [техника извлечения сильного звука на верхнем пределе грудного звучания], но потом решили, что песня должна быть короче.

Финнеас: Первый вариант длился пять минут, а потом мы сократили ее до 3 минут 40 секунд.

Билли: Но все-таки была нужна кульминация, потому что это, в конец концов, песня про Бонда. Я всегда пою негромко, но тут сказала себе: "Ты сможешь!"

Финнеас: Я думаю, это одно из условий для песни про Бонда. Обязательно были нужны "бондовский аккорд", оркестр и сильные ноты.

Билли: Мы записывались стоя. У меня где-то есть запись, как мы стоим в гостиной Финеаса и орем в микрофон: "Вагага!".

Би-би-си: И все-таки это песня Билли Айлиш с вплетенными в нее бондовскими мотивами. Вы явно не хотели копировать песню из фильма "Голдфингер".

Финнеас: Да, мы очень за этим следили. Мы совершенно точно не стремились сделать сплошной гитарный серф "дэнг-дагга-дэнг-дэнг".

Джонни Марр (присоединяется к дискуссии): "Все вовлеченные в процесс старались сохранить целостность традиционного стиля Билли, одновременно насыщенного и минималистского. Легче всего было бы начать c труб и забираться выше и выше, но это звучало бы напыщенно.

Финнеас: Мы также не стали включать в песню басовые модуляции. У фильмов о Бонде есть высокий класс, и мы старались ему соответствовать. Мы хотели написать песню такую же вечную, как эти фильмы.

Би-би-си: В финале песни звучит ставший уже знаменитым "бондовский аккорд". Чья это была идея?

Билли: Мы тут ни при чем. Это все Джонни Марр.

Марр: Ми-минор 9 - классика песен про Бонда, не так ли? Сыграть это по-настоящему можно только на гитаре, так что я воздал должное Джону Барри [ныне покойный автор музыки в 11 фильмам бондианы]. Чуть-чуть традиции.

Би-би-си: Вы известны тем, что включаете в ваши композиции диссонансы и экстравагантные звуки. Здесь было то же самое?

Марр: В начале звучит микротоновое скольжение. Я хотел, чтобы это напоминало отходящий поезд. И оно возвращается на протяжении всей песни. Это ее музыкальная основа.

Билли: Это мои любимые куски.

Би-би-си: Что вы чувствовали, закончив работу?

Билли: В процессе я волновалась и все время говорила себе: "Для Бонда этого мало". А прослушав готовую запись, была суперсчастливая...