Творческий ступор и "бондовский аккорд": как Билли Айлиш с братом сочиняли главную песню для продолжения саги про агента 007

29 минут назад

Мы уютно устроились в номере роскошного отеля Four Seasons с видом на Тауэрский мост. Брат и сестра веселы и разговорчивы, хотя, по их словам, малость подустали после выступлений вдвоем на церемониях "Оскара" и "Грэмми". А завтра вечером им предстоит впервые исполнить на церемонии Brit Awards песню No Time To Die в сопровождении оркестра из 20 человек.