В Лондоне снова произошло громкое убийство женщины. Что о нем известно?

8 минут назад

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Сабина Несса была найдена убитой в парке на юго-востоке Лондона

28-летняя лондонская учительница Сабина Несса пропала вечером 17 сентября по дороге из дома в паб, где ее ждал друг. Ее путь должен был занять около пяти минут, а дорога проходила через небольшой парк. Но до паба она так и не дошла.

На следующий день ее тело было обнаружено прохожим в парке под листьями. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался 38-летний житель графства Западный Суссекс.

Что известно об убитой?

Сабина Несса была учительницей начальных классов школы в лондонском районе Кэтфорд на юго-востоке города, а жила неподалеку в Кидбруке.

Этот район состоит по большей части из новостроек, возведенных в последние несколько лет на месте печально известного жилого комплекса Ferrier Estate, где располагалось муниципальное жилье. Уровень преступности в этом месте был очень высоким.

В последние годы Кидбрук считался благополучным и респектабельным районом.

В пятницу, 17 сентября, около 20:30 Сабина Несса вышла из дома и направилась через небольшой местный парк к пабу Depot на Пеглер-сквер возле железнодорожной станции, где ее ждал друг.

Полиция говорит, что весь путь должен был занять около пяти минут. По дороге на нее было совершено нападение, но что именно произошло - пока неизвестно. На следующий день местный житель, выгуливавший собаку, обнаружил тело Нессы на дорожке возле здания местного общественного центра. Тело было прикрыто листьями.

Подпись к фото, Место, где было обнаружено тело Сабины Нессы

Сообщалось, что первоначальная экспертиза причин смерти не дала результатов, а мотивы преступления выясняются.

Директор школы, где работала женщина, говорит, что она была блестящей учительницей.

"Она была доброй, заботливой и абсолютно преданной своим ученикам", - сказала Лиза Уильямс.

Семья Сабины в шоке от горя. "У Сабины было золотое сердце, она никогда не говорила ни о ком ничего плохого", - говорит двоюродный брат убитой Зубель Ахмед.

В минувшие выходные в Кидбруке прошла траурная церемония в память о Нессе, на которую собрались сотни людей, в том числе местные жители и родственники убитой.

Что известно о подозреваемом?

38-летний Кочи Селамай был арестован в воскресенье в Истборне в графстве Восточный Суссекс.

Изначально полиция задержала двух подозреваемых неподалеку от места преступления, однако позднее была вынуждена отпустить их в связи с отсутствием доказательств.

В британских СМИ также появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой неизвестный мужчина проходит мимо жилых домов в Кидбруке и предположительно пытается спрятать некий красный предмет, который находится у него в руках. В полиции тогда попросили не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.

Автор фото, PA Media

Во вторник Селамай впервые предстал перед магистратским судом в Уилсдене на северо-западе Лондона. Он был одет в спортивный костюм и пользовался услугами переводчика с албанского.

Когда судья спросил его о том, признает ли он вину, адвокат подозреваемого Эйдан Харви заявил, что его клиент не намерен этого делать.

Старший детектив-инспектор Нил Джон из отдела по борьбе с преступностью лондонской полиции заявил, что власти проинформировали об аресте подозреваемого семью убитой женщины и находятся в постоянном контакте с ее родственниками.

О личности подозреваемого известно немного - в прессе сообщалось, что раньше он работал в службе доставки, а вычислить его, возможно, удалось по автомобилю Nissan, которым он владеет.

В четверг Селамай должен предстать уже перед уголовным судом Олд Бейли.

Подпись к фото, Паб, в который шла Сабина, находился в пяти минутах ходьбы от ее дома

Убийства женщин в Лондоне

Полгода назад Лондон потрясла друга трагедия - 33-летняя Сара Эверард была похищена, изнасилована и убита 48-летним сотрудником полиции Уэйном Казинсом.

На слушаниях он признался, что использовал удостоверение сотрудника и наручники, чтобы напугать Сару, обвиняя ее в том, что она нарушила правила локдауна, который действовал тогда в Лондоне.

Как и Сабина, Сара шла по улице в относительно ранний час, около девяти вечера. Как и Сабина, Сара не добралась до пункта назначения и исчезла. Ее тело обнаружили в лесу в английском графстве Кент несколько дней спустя.

Убийство Сары Эверард вызвало ожесточенную дискуссию в обществе о том, насколько улицы британских городов безопасны для женщин. Общественные организации требовали отставки главы лондонской полиции Крессиды Дик, особенно после того, как полицейские жестко разогнали митинг в память о погибшей.

После убийства Сары Эверард Дик пыталась заверить общество, что случаи похищений и убийств женщин на улицах Лондона - это невероятно редкие случаи.

Это действительно так: из всех совершаемых в британской столице убийств на женщин приходится около трети из них. При этом только 13% от общего числа были убиты незнакомцами.

Большинство убитых - жертвы нынешних или бывших партнеров]. Вероятность, что женщину убьют дома, действительно гораздо выше того, что это произойдет в общественном месте, например, в парке.

Убийство Сабины Нессы вновь заставило говорить не только о безопасности улиц для женщин, но и безопасности их жизни вообще.

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что для решения этой проблемы нужна единая государственная политика, чтобы еще со школы учить мальчиков и девочек уважать друг друга и воспитывать здоровые взаимоотношения.

Подпись к фото, Сара Эверард возвращалась домой из гостей и по дороге была похищена

Он также призвал британское правительство признать преследование женщин в общественном месте уголовным преступлением.

Помощник главы лондонской полиции Луиза Рольф при этом заявила, что насилие в отношении женщин имеет признаки эпидемии.

"Общество слишком терпимо к насилию, и наша задача - не только раскрывать, но и предотвращать эти преступления", - сказала она.

При этом Рольф раскритиковала "памятку о безопасности", которую подготовили для женщин некоторые общественные организации. В ней, в частности, рекомендуется не ходить по улицам в темное время суток, не слушать музыку в наушниках, а также стараться не бывать одной в незнакомых местах.