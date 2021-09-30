В Лондоне снова произошло громкое убийство женщины. Что о нем известно?
28-летняя лондонская учительница Сабина Несса пропала вечером 17 сентября по дороге из дома в паб, где ее ждал друг. Ее путь должен был занять около пяти минут, а дорога проходила через небольшой парк. Но до паба она так и не дошла.
На следующий день ее тело было обнаружено прохожим в парке под листьями. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался 38-летний житель графства Западный Суссекс.
Что известно об убитой?
Сабина Несса была учительницей начальных классов школы в лондонском районе Кэтфорд на юго-востоке города, а жила неподалеку в Кидбруке.
Этот район состоит по большей части из новостроек, возведенных в последние несколько лет на месте печально известного жилого комплекса Ferrier Estate, где располагалось муниципальное жилье. Уровень преступности в этом месте был очень высоким.
В последние годы Кидбрук считался благополучным и респектабельным районом.
В пятницу, 17 сентября, около 20:30 Сабина Несса вышла из дома и направилась через небольшой местный парк к пабу Depot на Пеглер-сквер возле железнодорожной станции, где ее ждал друг.
Полиция говорит, что весь путь должен был занять около пяти минут. По дороге на нее было совершено нападение, но что именно произошло - пока неизвестно. На следующий день местный житель, выгуливавший собаку, обнаружил тело Нессы на дорожке возле здания местного общественного центра. Тело было прикрыто листьями.
Сообщалось, что первоначальная экспертиза причин смерти не дала результатов, а мотивы преступления выясняются.
Директор школы, где работала женщина, говорит, что она была блестящей учительницей.
"Она была доброй, заботливой и абсолютно преданной своим ученикам", - сказала Лиза Уильямс.
Семья Сабины в шоке от горя. "У Сабины было золотое сердце, она никогда не говорила ни о ком ничего плохого", - говорит двоюродный брат убитой Зубель Ахмед.
В минувшие выходные в Кидбруке прошла траурная церемония в память о Нессе, на которую собрались сотни людей, в том числе местные жители и родственники убитой.
Что известно о подозреваемом?
38-летний Кочи Селамай был арестован в воскресенье в Истборне в графстве Восточный Суссекс.
Изначально полиция задержала двух подозреваемых неподалеку от места преступления, однако позднее была вынуждена отпустить их в связи с отсутствием доказательств.
В британских СМИ также появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой неизвестный мужчина проходит мимо жилых домов в Кидбруке и предположительно пытается спрятать некий красный предмет, который находится у него в руках. В полиции тогда попросили не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.
Во вторник Селамай впервые предстал перед магистратским судом в Уилсдене на северо-западе Лондона. Он был одет в спортивный костюм и пользовался услугами переводчика с албанского.
Когда судья спросил его о том, признает ли он вину, адвокат подозреваемого Эйдан Харви заявил, что его клиент не намерен этого делать.
Старший детектив-инспектор Нил Джон из отдела по борьбе с преступностью лондонской полиции заявил, что власти проинформировали об аресте подозреваемого семью убитой женщины и находятся в постоянном контакте с ее родственниками.
О личности подозреваемого известно немного - в прессе сообщалось, что раньше он работал в службе доставки, а вычислить его, возможно, удалось по автомобилю Nissan, которым он владеет.
В четверг Селамай должен предстать уже перед уголовным судом Олд Бейли.
Убийства женщин в Лондоне
Полгода назад Лондон потрясла друга трагедия - 33-летняя Сара Эверард была похищена, изнасилована и убита 48-летним сотрудником полиции Уэйном Казинсом.
На слушаниях он признался, что использовал удостоверение сотрудника и наручники, чтобы напугать Сару, обвиняя ее в том, что она нарушила правила локдауна, который действовал тогда в Лондоне.
Как и Сабина, Сара шла по улице в относительно ранний час, около девяти вечера. Как и Сабина, Сара не добралась до пункта назначения и исчезла. Ее тело обнаружили в лесу в английском графстве Кент несколько дней спустя.
Убийство Сары Эверард вызвало ожесточенную дискуссию в обществе о том, насколько улицы британских городов безопасны для женщин. Общественные организации требовали отставки главы лондонской полиции Крессиды Дик, особенно после того, как полицейские жестко разогнали митинг в память о погибшей.
После убийства Сары Эверард Дик пыталась заверить общество, что случаи похищений и убийств женщин на улицах Лондона - это невероятно редкие случаи.
Это действительно так: из всех совершаемых в британской столице убийств на женщин приходится около трети из них. При этом только 13% от общего числа были убиты незнакомцами.
Большинство убитых - жертвы нынешних или бывших партнеров]. Вероятность, что женщину убьют дома, действительно гораздо выше того, что это произойдет в общественном месте, например, в парке.
Убийство Сабины Нессы вновь заставило говорить не только о безопасности улиц для женщин, но и безопасности их жизни вообще.
Мэр Лондона Садик Хан сказал, что для решения этой проблемы нужна единая государственная политика, чтобы еще со школы учить мальчиков и девочек уважать друг друга и воспитывать здоровые взаимоотношения.
Он также призвал британское правительство признать преследование женщин в общественном месте уголовным преступлением.
Помощник главы лондонской полиции Луиза Рольф при этом заявила, что насилие в отношении женщин имеет признаки эпидемии.
"Общество слишком терпимо к насилию, и наша задача - не только раскрывать, но и предотвращать эти преступления", - сказала она.
При этом Рольф раскритиковала "памятку о безопасности", которую подготовили для женщин некоторые общественные организации. В ней, в частности, рекомендуется не ходить по улицам в темное время суток, не слушать музыку в наушниках, а также стараться не бывать одной в незнакомых местах.
"Женщины не должны менять своего поведения из-за страха быть убитой или изнасилованной. Они должны иметь возможность свободно жить, не опасаясь жестокого обращения только потому, что что они женщины", - заявила она.
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