Бюджет без бурного роста. Чего ждать от главного финансового документа России?

Алексей Ильин, Анастасия Стогней, Ксения Чурманова

Би-би-си

31 минуту назад

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/TASS

Российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. Он верстался на фоне высоких цен на нефть и оказался профицитным. Более того, в последний момент чиновники даже решились на увеличение социальных расходов. Поможет ли это повысить уровень жизни населения, компенсировать слишком быстрый рост цен и ускорить рост экономики?

В четверг правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. О параметрах этого бюджета чиновники спорили в последние недели, а незадолго до его принятия увеличили объемы расходов, прежде всего социальных.

Если 21 сентября министр финансов Антон Силуанов говорил, что общие расходы составят около 25 трлн рублей, то в нынешнем варианте они будут расти с 23,69 трлн рублей в 2022 году до 26,35 трлн рублей в 2024 году.

Пересмотр параметров бюджета произошел после заявлений президента Владимира Путина о том, что в нем заложены средства на индексации пенсий, а также увеличения денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов, включая Росгвардию, полицию и другие.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин требовал пересмотреть бюджет и повысить расходы на несколько миллиардов.

В итоге в новом бюджете часть расходов действительно была повышена, например, это касается социальных расходов и средств, выделенных на национальные проекты. В 2022 году на них заложено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей, отмечало издание.

Очевидно, что никакой связи между тем, как исполняются национальные проекты, и объемом выделенных на них средств нет. Указ о национальных целях Владимир Путин подписал еще в 2018 году, и задумывались они как способ обновить инфраструктуру страны и ускорить экономику. Но пока ускорение нужно самим нацпроектам: по факту их начали реализовывать только в 2019 году.

Главный критик нацпроектов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин постоянно озвучивает одни и те же претензии к ним: все идет медленно, и деньги попросту не успевают освоить. Так, по последней оценке Счетной палаты на ноябрь 2020 года, годовые расходы на нацпроекты исполнили на 70,2%. Более того: по данным все той же Счетной палаты, средства на нацпроекты осваиваются хуже, чем по бюджету в целом.

Рост расходов, но не экономики

Правительство в этом году разрабатывало бюджет на фоне высоких цен на нефть и газ. Документ исходит из того, что российская экономика в ближайшие три года будет в среднем расти на 3%, а доходы бюджета будут постепенно увеличиваться почти каждый год. В бюджете заложена стоиомсть нефти на уровне 44,2 доллара за баррель в 2022 году и 45,9 доллара за баррель к 2024 году - именно на такой цене нефти строится прогноз по доходам бюджета. На этой неделе нефть марки Brent стоила выше 80 долларов за баррель.

До пандемии коронавируса и последовавшего за ней экономического кризиса ВВП страны в течение нескольких лет рос ниже чем на 3%, а власти никак не могли ускорить экономику. Экономисты объясняли это совокупностью факторов: достаточно жесткой бюджетной политикой, слабыми институтами, не самым хорошим инвестиционным климатом, отсутствием реформ, слишком высокой долей государства и другими причинами.

"В бюджете заложен трехпроцентный рост экономики в ближайшие три года, большинство консенсус-прогнозов говорили о 2% роста. Да и до пандемии рост был в районе 1-2%", - напоминает экономист Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики.

Этот бюджет принимается в еще более сложный период: правительство внесло его в Госдуму после выборов, на которых фиксировались нарушения, зимой и весной в стране прошли протесты, российская экономика только восстанавливается после экономического кризиса, вызванного пандемией, а доходы населения так и не начали быстро расти, хотя российский президент Владимир Путин из раза в раз повторяет, что собирается бороться с бедностью.

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, В бюджете предусмотрен рост социальных расходов

Экономисты, опрошенные Би-би-си, не слишком верят в то, что бюджет при нынешних параметрах способен серьезно увеличить уровень благосостояния населения или увеличить темпы роста экономики настолько, чтобы активизировать рост доходов.

"По сравнению с первоначальным вариантом бюджета, который озвучивал Силуанов, уровень расходов увеличен, но нельзя сказать, что радикально. Главное изменение состоит в том, что изначально не предполагалось, что в 2022 году будет сокращение расходов по сравнению с 2021 годом, а сейчас картина выглядит так, что у нас в следующем году расходы несколько сжимаются, и это некоторое ограничение для роста", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Орлова называет бюджетную политику "сдержанной". "Да, будет увеличение трат на нацпроекты и социальные проекты, но это как бы внутри общей структуры расходов, а общая конструкция бюджета достаточно жесткая, потому что налоги повышаются, и расходы не растут так, как предполагалось изначально", - говорит она.

"При профицитном бюджете и выкачивании денег из экономики - откуда будет бурный рост? Продолжение бурного роста экспорта - это неочевидно, есть разные мнения по этому поводу. Госинвестиции тоже не настолько растут, чтобы обеспечить этот рост - и немедленного эффекта там не будет. При этом когда ЦБ давит инфляцию высокими ставками, а бюджет более жесткий, чем за последние годы - это обычно не способствует росту", - считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Бюджет предполагает, что все три года будут расти социальные расходы: с 5,8 трлн рублей в 2022 году до 6,3 трлн в 2024 году, правда, большая часть этих денег уйдет на пенсионное обеспечение - в основном, на различные дополнительные выплаты пособий, пенсий и компенсаций. В 2021 году власти собирались потратить на социальные расходы 5,6 трлн рублей;

Расходы на здравоохранение в 2022 году запланированы на том же уровне, что в 2020 году - около 1,2 трлн рублей. К 2023 году они будут сокращены до 1,17 трлн рублей. В 2021 году, несмотря на пандемию, правительство планировало снизить расходы на здравоохранение - с 1,2 трлн рублей в 2020 году до 1,1 трлн рублей в 2021 году;

В бюджете деньги на поддержку национальной экономики будут расти: в 2022 году на ее поддержку планируют потратить почти 3,4 трлн рублей, а к 2023 году - более 3,5 трлн рублей. Затем поддержка будет сокращаться;

Расходы на национальную оборону будут постепенно расти - с 3,5 трлн рублей в 2022 году до 3,8 трлн рублей в 2024 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. В 2021 году правительство закладывало на оборону 3,11 трлн рублей.

"Сейчас нужно больше вкладываться в беспроигрышные шаги: поддержку здравоохранения, образования, но не в крупные инфраструктурные проекты, которые выгодны чиновниками и крупным компаниям, но ненадежны с точки зрения перспектив. Следовало бы больше денег направлять самым бедным слоям населения, у кого низкая склонность к потреблению импортных товаров и высокая склонность к потреблению вообще. То есть деньги нужно непосредственно давать тем, кто их тратит", - рассуждает Валерий Миронов.

Экономист в целом сомневается, что государственные расходы и инвестиции в крупные проекты помогут российской экономике расти быстрее: производительность труда растет недостаточно быстро, а хороших инвестиционных заделов мало.

"Есть фактор неопределенности в условиях политической напряженности - непонятно, в какие крупные инвестиционные проекты следует инвестировать, и с кем наша экономика будет сотрудничать в ближайшие годы: будет ли решительный разворот в сторону Китая, или же все-таки восстановятся отношения с ЕС", - говорит он.