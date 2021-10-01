Горилла в облаке бабочек и другие победители фотоконкурса Nature Conservancy
Победителем ежегодного фотоконкурса природоохранной организации Nature Conservancy стал снимок гориллы в окружении бабочек, который сделал Ануп Шах. Фотографу удалось запечатлеть эту западную равнинную гориллу в Центральноафриканской Республике.
Работа Шаха, который родился в Кении и сейчас живет в Великобритании, признана лучшей из более чем 100 тыс. фотографий, принимавших участие в конкурсе.
"Мне нравятся снимки, которые вовлекают зрителя в происходящее, - говорит один из членов жюри, американский певец и фотограф Бен Фолдс. - Что отражается на лице гориллы - ей это нравится, или же она просто терпит происходящее? Судить об этом очень сложно - и насекомые привлекают наше внимание".
Nature Conservancy - международная организация с центром в США, она работает в 72 странах мира и считает своей задачей сохранение земель и водных ресурсов, от которых зависит жизнь. Она говорит, что стремится на научной основе искать решения сложнейших проблем человечества, в том числе глобального изменения климата.
Посмотрите на другие фотографии, ставшие победителями конкурса.
Победитель в категории "Выбор зрителей". Светлячки (Пратхамеш Гадекар, Индия)
Эта фотография сделана перед тропическим ливнем. В некоторых регионах Индии в подобные моменты светлячки слетаются на определенные деревья, такие как это.
Снимок стал результатом совмещения 32 разных фотографий, каждая из которых экспонировалась в течение 30 секунд, то есть в нем "спрессованы" 16 минут реального времени. Фотоаппарат был установлен на штативе.
Победитель в категории "Пейзаж". Засуха (Дэниел де Гранвил Манcу, Бразилия)
На этом снимке виден скелет парагвайского каймана на высохшей почве в районе бразильской заболоченной впадины Пантанал в штате Мату-Гросу. Фотография была сделана при помощи дрона в 2020 году, в момент, когда в регионе продолжалась засуха.
Второе место в категории "Пейзаж". Серра-ду-Мар (Денис Ферейра Нету, Бразилия)
"Я пролетал на вертолете над горами около моря и заметил это белое облако, окутавшее вершину, - рассказывает фотограф. - В результате получился этот замечательный снимок, напоминающий голову динозавра".
Поощрительная премия в категории "Пейзаж". Цвет жизни (Скотт Портелли, Австралия)
В течение сезона дождей в заливе Карпентария на севере Квинсленда образуется множество извивающихся рек и ручьев, которые создают один из самых ярких и причудливых пейзажей в природе. Ярко-зеленые мангровые леса оказываются залитыми водой, такую картину создают приливные воды и многомесячные дожди.
Победитель в категории "Люди и природа". Спасение орангутангов (Алан Шредер, Бельгия)
На этом снимке изображено спасение индонезийского орангутанга, который позже будет отпущен на волю. Сотрудники программы по сохранению орангутангов Суматры готовят трехмесячную самку по имени Бренда к операции. Существование орангутангов находится под угрозой из-за браконьерства, распространения плантаций масличной пальмы, вырубки лесов и строительства шахт.
Второе место в категории "Люди и природа". Песчаная буря (Том Оверолл, Австралия)
Гид в пустыне Сахара изображен во время песчаной бури.
Поощрительная премия в категории "Люди и природа". Дорога домой (Миньцян Лю, Китай)
Победитель в категории "Вода". Вода (Кази Арифуджаман, Бангладеш)
Второе место в категории "Вода". Погружение (Хорам Меннес, Мексика)
Пловцы и ныряльщики изображены в сеноте - подземном водном резервуаре.
Поощрительная премия в категории "Вода". Ледниковые пузыри (Хорхе Андрес Миралья, Аргентина)
Этот ледник в аргентинской Патагонии образовался в результате снегопадов. Снег накапливается и создает эластично-упругую массу, которая постепенно спускается по горной долине. Чем ниже он сползает, тем выше окружающая температура воздуха. Лед начинает таять, и воздушные пузыри, замерзшие в толще ледника, прорываются наружу.
Победитель в категории "Дикая природа". Трудное плавание (Буддхилини де Суза, Австралия)
Сильные дожди в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара привели к наводнению на реке Талек. Группа из пяти гепардов пытается переплыть реку, борясь с сильнейшим течением. "Казалось, что эта задача им не по силам, так что мы были очень рады, когда они, наконец, оказались на другом берегу, - говорит фотограф. - Эта история очень своевременно напомнила нам о вреде, который приносит изменение климата, вызванное деятельностью человека".
Второе место в категории "Дикая природа". Подсолнухи (Матеуш Пьесак, Польша)
Из-за высокого уровня воды это поле подсолнухов в Польше осталось неубранным. Зимой на него слетелись тысячи птиц, в основном зеленушки, чижи и вьюрки.
Поощрительная премия в категории "Дикая природа". Поиски (Томас Виджаян, Канада)
"Людям стоило бы подумать прежде чем рубить эти деревья на острове Борнео и разрушать среду обитания этой обезьяны, - говорит фотограф. - Орангутанги живут на деревьях и питаются дикорастущими фруктами, такими как личи, плоды мангостана и инжир".
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