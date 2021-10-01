Горилла в облаке бабочек и другие победители фотоконкурса Nature Conservancy

час назад

Автор фото, Anup Shah/TNC Photo Contest 2021

Победителем ежегодного фотоконкурса природоохранной организации Nature Conservancy стал снимок гориллы в окружении бабочек, который сделал Ануп Шах. Фотографу удалось запечатлеть эту западную равнинную гориллу в Центральноафриканской Республике.

Работа Шаха, который родился в Кении и сейчас живет в Великобритании, признана лучшей из более чем 100 тыс. фотографий, принимавших участие в конкурсе.

"Мне нравятся снимки, которые вовлекают зрителя в происходящее, - говорит один из членов жюри, американский певец и фотограф Бен Фолдс. - Что отражается на лице гориллы - ей это нравится, или же она просто терпит происходящее? Судить об этом очень сложно - и насекомые привлекают наше внимание".

Nature Conservancy - международная организация с центром в США, она работает в 72 странах мира и считает своей задачей сохранение земель и водных ресурсов, от которых зависит жизнь. Она говорит, что стремится на научной основе искать решения сложнейших проблем человечества, в том числе глобального изменения климата.

Посмотрите на другие фотографии, ставшие победителями конкурса.

Победитель в категории "Выбор зрителей". Светлячки (Пратхамеш Гадекар, Индия)

Автор фото, Prathamesh Ghadekar/TNC Photo Contest 2021

Эта фотография сделана перед тропическим ливнем. В некоторых регионах Индии в подобные моменты светлячки слетаются на определенные деревья, такие как это.

Снимок стал результатом совмещения 32 разных фотографий, каждая из которых экспонировалась в течение 30 секунд, то есть в нем "спрессованы" 16 минут реального времени. Фотоаппарат был установлен на штативе.

Победитель в категории "Пейзаж". Засуха (Дэниел де Гранвил Манcу, Бразилия)

Автор фото, Daniel De Granville Manço/TNC Photo Contest 2021

На этом снимке виден скелет парагвайского каймана на высохшей почве в районе бразильской заболоченной впадины Пантанал в штате Мату-Гросу. Фотография была сделана при помощи дрона в 2020 году, в момент, когда в регионе продолжалась засуха.

Второе место в категории "Пейзаж". Серра-ду-Мар (Денис Ферейра Нету, Бразилия)

Автор фото, Denis Ferreira Netto/TNC Photo Contest 2021

"Я пролетал на вертолете над горами около моря и заметил это белое облако, окутавшее вершину, - рассказывает фотограф. - В результате получился этот замечательный снимок, напоминающий голову динозавра".

Поощрительная премия в категории "Пейзаж". Цвет жизни (Скотт Портелли, Австралия)

Автор фото, Scott Portelli/TNC Photo Contest 2021

В течение сезона дождей в заливе Карпентария на севере Квинсленда образуется множество извивающихся рек и ручьев, которые создают один из самых ярких и причудливых пейзажей в природе. Ярко-зеленые мангровые леса оказываются залитыми водой, такую картину создают приливные воды и многомесячные дожди.

Победитель в категории "Люди и природа". Спасение орангутангов (Алан Шредер, Бельгия)

Автор фото, Alain Schroeder

На этом снимке изображено спасение индонезийского орангутанга, который позже будет отпущен на волю. Сотрудники программы по сохранению орангутангов Суматры готовят трехмесячную самку по имени Бренда к операции. Существование орангутангов находится под угрозой из-за браконьерства, распространения плантаций масличной пальмы, вырубки лесов и строительства шахт.

Второе место в категории "Люди и природа". Песчаная буря (Том Оверолл, Австралия)

Автор фото, Tom Overall/TNC Photo Contest 2021

Гид в пустыне Сахара изображен во время песчаной бури.

Поощрительная премия в категории "Люди и природа". Дорога домой (Миньцян Лю, Китай)

Автор фото, Minqiang Lu/TNC Photo Contest 2021

Победитель в категории "Вода". Вода (Кази Арифуджаман, Бангладеш)

Автор фото, Kazi Arifujjaman/TNC Photo Contest 2021

Второе место в категории "Вода". Погружение (Хорам Меннес, Мексика)

Автор фото, Joram Mennes/TNC Photo Contest 2021

Пловцы и ныряльщики изображены в сеноте - подземном водном резервуаре.

Поощрительная премия в категории "Вода". Ледниковые пузыри (Хорхе Андрес Миралья, Аргентина)

Автор фото, Jorge Andrés Miraglia/TNC Photo Contest 2021

Этот ледник в аргентинской Патагонии образовался в результате снегопадов. Снег накапливается и создает эластично-упругую массу, которая постепенно спускается по горной долине. Чем ниже он сползает, тем выше окружающая температура воздуха. Лед начинает таять, и воздушные пузыри, замерзшие в толще ледника, прорываются наружу.

Победитель в категории "Дикая природа". Трудное плавание (Буддхилини де Суза, Австралия)

Автор фото, Buddhilini de Soyza/TNC Photo Contest 2021

Сильные дожди в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара привели к наводнению на реке Талек. Группа из пяти гепардов пытается переплыть реку, борясь с сильнейшим течением. "Казалось, что эта задача им не по силам, так что мы были очень рады, когда они, наконец, оказались на другом берегу, - говорит фотограф. - Эта история очень своевременно напомнила нам о вреде, который приносит изменение климата, вызванное деятельностью человека".

Второе место в категории "Дикая природа". Подсолнухи (Матеуш Пьесак, Польша)

Автор фото, Mateusz Piesiak/TNC Photo Contest 2021

Из-за высокого уровня воды это поле подсолнухов в Польше осталось неубранным. Зимой на него слетелись тысячи птиц, в основном зеленушки, чижи и вьюрки.

Поощрительная премия в категории "Дикая природа". Поиски (Томас Виджаян, Канада)

Автор фото, Thomas Vijayan

"Людям стоило бы подумать прежде чем рубить эти деревья на острове Борнео и разрушать среду обитания этой обезьяны, - говорит фотограф. - Орангутанги живут на деревьях и питаются дикорастущими фруктами, такими как личи, плоды мангостана и инжир".