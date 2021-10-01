Голубь мира и ракеты. Что задумал Ким Чен Ын, предложив сближение Сеулу?

41 минуту назад

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За минувшие сутки КНДР предприняла ряд шагов, которые многие эксперты считают взаимоисключающими: провела первое испытание новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" и предложила Южной Корее попытаться возобновить диалог, ради чего Ким Чен Ын готов снова включить каналы связи с Югом.

Гражданские и военные телефонные горячие линии между двумя Кореями существуют давно, но каждый раз на фоне охлаждения в отношениях Пхеньян отключает связь. В последний раз она была ненадолго восстановлена в конце июля этого года, но в августе снова нарушена из-за недовольства Пхеньяна совместными военными учениями Южной Кореи и США в Желтом море.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов возобновить связь уже в ближайшие дни и попробовать в очередной раз прийти к взаимопониманию с южным соседом. Ранее то же самое говорила сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которую называют самой влиятельной после брата фигурой в стране.

С чем может быть связан этот редкий для КНДР примирительный жест и как он сочетается с продолжающейся демонстрацией военной мощи в обход международных запретов?

Дипломатия

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По мнению ряда экспертов, благоприятные условия для Ким Чен Ына создал сам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который, выступая на прошлой неделе на 76-й сессии Генассамблеи ООН, предложил Пхеньяну объявить окончание войны на Корейском полуострове.

У Пхеньяна появился хороший повод вернуться к дипломатическим методам общения, тем более что учения Южной Кореи и США позади, и до конца года поводов для игры мускулами у Севера больше не будет.

Первой выразила интерес к дипломатической инициативе Юга сестра Ким Чен Ына. В конце сентября Ким Ё Чжон назвала предложение президента Сеула Муна объявить об официальном прекращении корейской войны "интересной и замечательной идеей".

В четверг эту мысль повторил уже ее брат. В своем заявлении он как всегда резко раскритиковал США, но, кажется, все-таки протянул Сеулу оливковую ветвь мира.

"Штаты опять зазывают на "дипломатическое взаимодействие" [...] но это просто мелочный фокус, с помощью которого они надеются обмануть мировое сообщество и скрыть свои враждебные действия", - сказал он.

Тем не менее лидер КНДР предложил не только пойти навстречу дипломатической инициативе Юга, но и назвал примерный срок восстановления коммуникаций - начало октября.

Пхеньян заинтересован в возвращении к дипломатии как можно скорее, пишет корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, так как экономика КНДР находится в плачевном состоянии.

"Киму нужно как можно более скорое снятие санкций. Он надеялся договориться с прошлым президентом США Дональдом Трампом в Ханое, но этого не случилось, а закрытие границ из-за пандемии еще сильнее ухудшило ситуацию", - говорит она.

Бикер считает, что для Кима возможность получить выгоду с помощью дипломатии может улетучиться после следующих выборов в Южной Корее. "По крайней мере сейчас Ким Чен Ын знает, с кем имеет дело, и знает, что президент Мун склоняется к переговорам", - отмечает она. Следующий президент может и не захотеть разговаривать.

Кроме того, считает Бикер, Пхеньян, возможно, пытается рассорить Сеул и Вашингтон, соглашаясь разговаривать с южными соседями, но не с американцами.

Ракеты

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Эти заявления прозвучали на фоне испытания КНДР целого ряда новых ракет. Последнее из них произошло два дня назад. Пхеньян объявил об испытании новой сверхзвуковой ракеты "Хвасон-8".

13 сентября государственные СМИ КНДР объявили об испытании новой крылатой ракеты дальнего действия. Они в очередной раз подчеркнули, что ракета способна поразить большю часть территории Японии.

Аналитики допускают, что ракета может быть экипирована ядерным зарядом. Лора Бикер отмечает, что она относится к классу ракет, который не подпадает под санкции ООН.

Кроме того, на своем последнем военном параде КНДР старалась показать, что наращивает военные мощности. На нем не показали баллистических ракет, зато прошла колонна людей, облаченных в оранжевые защитные комбинезоны и противогазы.

Все это, как считают эксперты, значит, что разработчики вооружений в КНДР не сидят сложа руки, пока руководство страны делает миролюбивые заявления, а внутренняя пропаганда по-прежнему преследует линию о внешнем враге, США.

"Проблема в том, что КНДР опять доказала, что она способна разрабатывать новые - и опасные - вооружения, несмотря на то, что она находится под санкциями", - пишет Лора Бикер.

"Эти крылатые ракеты могут лететь низко, их трудно засечь, а дальность поражения в 1500 километров ставит под угрозу большую часть территории Японии".