"Романовы и политика - нет, нет и нет". Как в Петербурге прошло венчание потомка императорской семьи

Анастасия Лотарева

Би-би-си

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге

Последние два месяца в российских светских новостях обсуждалось предстоящее "венчание потомка Романовых" в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Специальный корреспондент Би-би-си Анастасия Лотарева посетила церемонию и поговорила с молодоженами, чтобы разобраться, имеет ли это мероприятие какое-то значение, кроме чисто символического.

Первого октября в Санкт-Петербурге - последние теплые выходные, настоящая золотая осень. Золотом отливают клены в Александровском саду, золотом сверкает купол Исаакиевского собора, крупнейшего православного храма города. С советских времен это музейный комплекс, хоть и открытый для богослужений, но сегодня посетителей туда не пускают - с десяток туристов пытаются выяснить, почему, у частного экскурсовода с табличкой "Исаакий - Экскурсии на речных трамвайчиках - Запретная экскурсия по крышам". Тот важно объясняет: "Сегодня в храме мероприятие - свадьба Романова!"

- Это какого еще Романова? - спрашивает один из туристов, приехавший в Санкт-Петербург только на одни выходные и недовольный ограничениями.

- Ну какого, царя! - отвечает экскурсовод.

- Как это царя, - удивленно говорит турист. - Но его же… Расстреляли?

На ступеньках собора тем временем появляются жених с невестой - он раскланивается налево и направо, невеста слегка заминается с пятиметровым шлейфом - несущие его девочки не могут разом пройти в ворота. Один из священнослужителей делает селфи с молодыми. Немногочисленная толпа хлопает и кричит "Горько!" - молодожены целуются, и другой раз, и третий. Недовольный турист улыбается и присоединяется к кричащим и хлопающим.

Счастья и потомства

Это мероприятие стало первым венчанием Романовых в России почти за 100 лет - а если учесть, что Георгий Михайлович Романов претендует на главенство в императорском доме Романовых, то и за 120. Последний российский император Николай II обвенчался с Александрой Федоровной в ноябре 1894 года. Тогда свадьба была скромная - в России был траур по Александру III. Сейчас торжества были обещаны более обширные, но общенародным или даже общегородским мероприятие не стало.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Слева направо: последний царь Болгарии Симеон II и его супруга Маргарита, княгиня Мария Владимировна - мать Георгия Романова, внук последнего короля Италии Эммануил Филиберт Савойский, член испанской королевской семьи Луис Альфонсо Бурбонский с супругой Марией Маргаритой Варгас Сантаэлле

На свадьбу прибыли, по обещаниям пресс-релиза, "более 300 представителей императорских домов Европы", в том числе титулярный король албанцев Лека II Зогу и его супруга, актриса и певица Элия Захария, принцесса Лея Бельгийская - вдова Александра Бельгийского, сына короля Леопольда III, последний царь Болгарии Симеон II и его супруга Маргарита, дальняя родственница испанского короля Хуана Карлоса, принц Иоахим Мюрат - потомок и тезка неаполитанского короля, шурина Наполеона Бонапарта - и его супруга, принцесса Ясмин.

Одна из гостей в платье с длинным вырезом на загорелой спине ежилась на ступеньках монументального собора и жалобно говорила на французском: "Очень, очень холодно!" "Ты в России!" - наставительно заметила ее подруга, предусмотрительно одевшаяся теплее. Российская часть приглашенных перед входом в храм надевала платки, западная ограничилась шляпками. На Марии Владимировне Романовой, матери жениха, был традиционный кокошник с меховой оторочкой.

Представительство с "российской" стороны было не менее разнообразным: от президента исторического факультета МГУ Сергея Карпова до лидера националистически-консервативной партии РОНС Сергея Бабурина и главы "Ритуал-сервиса" Олега Шелягова с супругой. Настроение у всех было приподнятое: все фотографировались друг с другом и обсуждали "великое историческое событие". На нем присутствовало, по оценкам корреспондента Би-би-си, около 500 человек, еще несколько десятков прохожих стояли на улице, около храма.

По мнению Сергея Бабурина, весьма важно, что Георгий Романов не так давно посетил аннексированный Крым, "что исторически свидетельствует о его присоединении". "Посещение Тирасполя тоже о чем-то да говорит", - многозначительно говорит политик. Он не согласен с тезисом о декоративном характере нынешнего императорского дома.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Гости перед церемонией венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.

Слышится английская, немецкая и испанская речь, одна из приглашенных, договорив с собеседником на немецком, переключается на жаркое обсуждение садовых посадок на русском с соседкой. Все ждут молодых - и, наконец, они появляются. Георгий Михайлович идет размашистым шагом в сопровождении своего шафера, православного олигарха и владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Романов останавливается посреди храма, кому-то подмигивает, кому-то кивает. Через несколько мгновений к нему подводят невесту - Ребекку Беттарини. На ней платье с пятиметровым шлейфом, на котором вышит герб Романовых.

Венчает молодых митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он же произносит напутственное слово молодым - желает им счастья и побольше детей.

Основной закон Российской империи

"К сожалению, РПЦ сейчас - очень конформистская структура", - медленно говорит журналист Михаил Назаров. В свое время он написал книгу "Кто наследник российского престола", в которой обозначал, почему ветвь "Кирилловичей", к которой и принадлежит Георгий Романов, не имеет права на главенство. "Я думаю, что если бы было от Путина указание, то их и Патриарх бы обвенчал", - продолжает он.

Георгий Романов родился в Мадриде в 1981 году в семье принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Романовой, внучки великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II. У того была непростая судьба - женившись на своей двоюродной сестре, что было запрещено гражданскими законами, да еще и разведенной, он попал в немилость к Николаю II и покинул страну. Впоследствии он вернулся, а семейный конфликт был улажен - в 1907 году Николай II опять включил Кирилла в Императорский дом. Во время Февральской революции Кирилл появился в Государственной думе с красным бантом во главе своей воинской части, что его противники впоследствии ставили ему в вину. В марте 1917 года, когда Временное правительство приказало арестовать Николая II и его семью, Кирилл Владимирович выехал в Финляндию, а затем в Германию. Там он и объявил себя императором в изгнании. Его право на это признают не все Романовы.

"Дело не во множестве морганатических браков, не во взглядах Кирилла Владимировича, - говорит Назаров, - дело в том, что главное предназначение монархии - защищать православие - абсолютно попрано. Возможно, в будущем соберется земский собор, который решит, стоит ли прощать морганатические браки и важное ли это обстоятельство - но пока именование Георгия Романова главой царского дома не-при-ем-ле-мо".

С ним не согласен князь Зураб Чавчавадзе, потомок русской знати и гость на церемонии. Он считает, что права ветви "Кирилловичей" абсолютно отвечают законам Российской империи. На вопрос, как можно руководствоваться законами уже распавшейся страны, Чавчавадзе восклицает: "А чем вы предлагаете руководствоваться? Конституцией 1936 года?"

Автор фото, Yuri Belinski/TASS Подпись к фото, Князь Николай Романович Романов (слева) и директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. 1999 год

О взаимоотношениях разных потомков между собой говорит такой пример: когда в конце 2005 года Мария Владимировна Романова подписала обращение в Генпрокуратуру с просьбой о реабилитации царской семьи, остальные Романовы выступили резко против. Праправнуки Николая I - Николай Романович Романов, возглавлявший объединение семьи Романовых, и Дмитрий Николаевич Романов, возглавлявший фонд "Романовы для России" - сказали, что "считают недопустимыми какие-либо претензии на наследство своих предков, которые могут возникнуть в случае их реабилитации".

Перед свадьбой обеспокоенные потомки аристократических династий написали письмо Владимиру Путину, в котором отметили, что "больно видеть, как на наших глазах вновь происходит попытка узаконить права потомков кирилловской ветви рода Романовых на престол - права, которыми они в действительности не обладают и не могут обладать". "Вот уже 30 лет различные сторонники так называемого "Российского Императорского Дома" пытаются получить для Марии Владимировны и Георгия Прусского особый статус от государства, беззастенчиво фальсифицируя и историю Императорского Дома, и саму историю России", - говорилось в обращении.

Автор фото, Yuri Belinski/TASS Подпись к фото, Дмитрий Романович Романов в Санкт-Петербурге

Статус общественной организации "Российский Императорский дом" в России на самом деле не слишком понятен: Мария Владимировна время от времени обращается с его сайта "к нации" по поводу пандемии или других важных событий, а также патронирует самые разные инициативы, от Форума библиотекарей до олимпиады по истории авиации.

Георгий Романов работал в различных международных представительствах лоббистом. Некоторое время он был консультантом по международным вопросам "Норильского никеля", затем организовал свою собственную консалтинговую фирму. Его будущая жена также работала в международных структурах лоббистом, в последние годы она возглавляет благотворительный фонд своего мужа в России.

"Историческое событие"

На третий день торжеств Мария Владимировна Романова уезжает, молодые остаются одни. Случайно увидев корреспондента Би-би-си, Ребекка Беттарини просто спрашивает - "Вы ко мне?" - пожимает руку и предлагает садиться. Беттарини ловит и водружает на руки маленькую белую собачку - ее и всеобщую любимицу, которая то и дело норовит скрыться в глубинах коридора "Астории", белой терьеристой бородой подметая красный ковер. Беттарини говорит, что "вовсе не устала от торжеств", хотя "впечатления от этих событий невероятные - но вы же тоже знаете, как это у нас, у девушек, бывает".

Ребекка говорит по-русски, причем заметно лучше, чем в фильмах, которые несколько месяцев назад показывали по каналу "Царьград". Она постоянно учит язык, хоть и говорит, что он "очень трудный" и разговаривать она на нем "научилась пока недостаточно". Переходит на английский она в одном ответе: когда я спрашиваю, видит ли она политические перспективы у возвращения Романовых в Россию:

- Я хочу, чтобы вы максимально точно передали цитату, - говорит она, - Я уверена, что политические цели и семья Романовых - это две параллельные истории. "Романовы и историческое наследие" - да. "Романовы - и благотворительность" - да. "Романовы и политика"- нет, нет и нет.

Она рассказывает, как Георгий Михайлович сделал ей предложение - в пустом во время пандемии аэропорту. "Ты уже рассказала, как я хотел это сделать во время торжественного ужина, а ты позвала туда всех моих друзей?" - из соседней комнаты выходит Георгий Михайлович и тоже пожимает мне руку. Он одет просто, ходит по номеру босиком и подчеркивает, что называть его можно по имени-отчеству, никаких титулов не нужно.

Свадьбой он тоже доволен, как "историческим событием". Георгий Михайлович спрашивает, видела ли я, что они сразу после венчания поехали в Петропавловскую крепость - туда, где захоронен прах дедушки Георгия Романова, Владимира Кирилловича. Именно там Ребекка оставила свой букет из белых фаленопсисов, который до того вызвал некоторый ажиотаж - публика у Исакия ожидала, что невеста будет бросать его в толпу.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Россия Подпись к фото, После венчания

Свадебное путешествие, возможно, придется отложить - Романовы говорят, что у них много работы.

Прежде всего - в благотворительном фонде "Русь". Это первый в России фудшеринговый банк: на сайте фонда написано, что он "оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России" - то есть сотрудничает с крупными продуктовыми сетями и передает продукты детям, пенсионерам и тем, у кого на них нет денег. Помимо сотрудничества с сетями, фонд ищет поддержки у крупного бизнеса и собирает средства на свою работу с помощью прямого фандрайзинга.

Митя Алешковский, директор благотворительного фонда "Нужна помощь", на площадке которого в том числе идут сборы фонда "Русь", рассказывает, что несколько лет назад на него тоже выходили представители Романовых в России. "В свое время этот цесаревич ходил по всем фондам в России. Мы встречались с его британским представителем в каком-то шикарном отеле, - вспоминает Алешковский. - Все было очень торжественно, но ничего конкретного они не обещали". Он говорит, что тем не менее сомнений методы и работа "Руси" не вызывают - фонд прошел профессиональную верификацию. Сам Алешковский неоднократно был с "Русью" в деревнях и "кормил стариков". "Фонд чудесный", - добавляет он.

Романов говорит, что волновался за работу "Руси" во время пандемии, особенно опасался оттока волонтеров - но они нашлись, и работу фонда, в котором он занимает должность председателя правления, за пандемийные месяцы удалось даже расширить географически.

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, Леонида Георгиевна, Владимир Кириллович, Георгий Владимирович и Мария Владимировна Романовы в 1991 году

"Санкт-Петербург - первый город, который я увидел в России, - говорит Романов. - Я очень его люблю, думаю, что это самый красивый город, но жить все-таки приходится в Москве, потому что нужно попросту ходить на работу". Он повторяет вслед за женой, что они не олигархи - живут в центре Москвы на съемной квартире, сами гуляют с собакой, за продуктами тоже ходят "обязательно сами", а Ребекка даже "катается на самокате". Я переспрашиваю, и она заливисто смеется: "Да, да, гоняю на электросамокате, мне очень нравится, а то в Москве эти... заторы?" "Пробки, ужасные пробки", - поправляет ее муж. Собачка опять сбегает в коридор.

Упущенный шанс

Вместе с Ребеккой Беттарини в номере находится ее отец - итальянский дипломат Роберто Беттарини. Он весело улыбается и обнимается с иеромонахом Никоном (Белавенцем). "Я сделаю тебя православным", - шутит тот по-английски. Роберто улыбается и отвечает: "Да, да". Сама Виктория Беттарини приняла православие 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе, таинство совершил протоиерей Александр Ткаченко, руководитель государственного благотворительного фонда "Круг добра", созданного Владимиром Путиным.

Иеромонах Никон - давний легитимист (сторонник восстановления монархии) и сподвижник "кирилловской" ветви Романовых. Он говорит, что был монархистом с самого детства. Свои детские убеждения он подтвердил советской пропагандой - прочитав книгу Марка Касвинова "23 ступени вниз". В ней в апологетическом ключе описывалось цареубийство, а в конце было послесловие, где в фельетонном духе описывалась семья великого князя Владимира Кирилловича.

"Понимаете, желание нагадить привело лишь к тому, что лично я узнал: есть такой Владимир Кириллович, есть Мария Владимировна и есть Георгий! Я узнал, что есть царская династия, что они живы - и стал всеми силами собирать об этом информацию", - объясняет он.

Тем не менее отцу Никону не верилось, что царская семья когда-либо ступит на русскую землю - но в 1991 году Романовы приехали в Россию, и иеромонах видел их первую встречу с Патриархом Алексием II. Он говорит, что никогда не забудет, что чувствовал, когда видел, как Владимир Кириллович поднимается по ступенькам в патриаршьи покои в Иоанновском монастыре на Карповке, где покоятся мощи Иоанна Кронштадского: "Я ни о чем не мог думать, кроме как что это свершилось!"

Почти 30 лет иеромонах Никон, по его выражению, "старается быть полезным царской семье".

- В начале девяностых действительно было ощущение - "вот, великий князь приедет в Москву…"

- И будет что?

- И будет возрождение монархии! Тогда казалось, что это действительно возможно.

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, Владимир Кириллович Романов (в центре) и Леонида Георгиевна Романова (слева) во время посещения Петропавловской крепости

Это перестало быть реальным в 1993 году, во время расстрела Дома Союзов, считает иеромонах Никон. С его точки зрения, именно тогда "патриотически настроенная оппозиция", которая могла бы оказать влияние на возрождение монархии, была уничтожена.

Точка зрения о перспективах восшествия на престол Георгия Романова у иеромонаха Никона теперь переменилась:

- Страна упустила тот благой шанс, когда в 1991 году можно было бы повернуть в дофевральский период, минуя февраль. Проклинать демократов бессмысленно, мне кажется, нужно понимать, где напортачили патриоты. Мы не смогли противопоставить Ельцину государственническую силу. Теперь пока придется жить без императора!

Спорные мощи

Автор фото, PETER KOVALEV/TASS Подпись к фото, Людмила Нарусова на венчании Романовых (на переднем плане)

Взаимоотношения государственной власти России и "кирилловской" ветви Романовых переживали разные периоды. В начале 1990-х годов особенно теплые отношения сложились с властями Санкт-Петербурга и лично с мэром Анатолием Собчаком. Его вдова, сенатор Людмила Нарусова, в ярко-красном платье простояла всю венчальную службу и была звана и на другие торжественные мероприятия. Сейчас она говорит, что это "важное историческое событие, венчающее то, что было сделано в Санкт-Петербурге в девяностые". Имеется в виду то, о чем издание "Коммерсант" в 1997 году писало так: "Помпезность, с которой их (жену и дочь Владимира Кирилловича - прим.ред) встречал Анатолий Собчак, создавала впечатление, что если уж кого-то и можно читать наследником Императорского дома, то только внука Владимира Кирилловича - Георгия".

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, Семья Романовых во время приема у мэра города Анатолия Собчака

В 2002 году, на панихиде в Петропавловском соборе в память десятилетия кончины Владимира Кирилловича, начальник управления государственного протокола городской администрации Иван Арцишевский сказал: "Историки подсказали, что Императорского дома просто нет, но тогда, в 1992 году, мы не разобрались".

Памятные мероприятия, связанные с семьей Романовых - один из основных поводов для появления разных потомков династии в России. И ключевой вопрос тут - об останках царской семьи. "Останки, найденные в Поросенковом логе под Екатеринбургом, все генетические экспертизы - российские, американские, европейские, - признали подлинными останками Николая II и его семьи", - объясняет журналист Ксения Лученко, много писавшая об этой истории. 17 июля 1998 года эти останки захоронили в Петропавловском соборе в присутствии президента Ельцина, представителей политической элиты 90-х и представителей русской аристократии, приехавших со всего света.

Однако Мария Владимировна с матерью и сыном встретила этот день с Патриархом Алексием II в Троице-Сергиевой лавре. Другие Романовы от приглашений не отказались и на церемонию захоронения приехали, получив тёплый приём и встретив большой энтузиазм со стороны местных и федеральных властей.

Автор фото, ITAR-TASS/Alexander Sentsov; Alexander Chumichev Подпись к фото, Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. Перезахоронение останков царской семьи в соборе Петра и Павла. На снимке: Президент РФ Борис Ельцин с супругой.

"Но РПЦ, которая спустя два года причислила царскую семью к лику святых, по непонятной причине до сих пор отрицает подлинность останков. Официально представители Церкви утверждают, что им недостаточно экспертиз, слишком много сомнений. Среди Романовых нет единой позиции, но великая княгиня Мария Владимировна, считающая себя главой Российского императорского дома, и Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова племянника последнего императора, были солидарны с официальной точкой зрения Русской православной церкви", - говорит Лученко. В 2007 году были найдены фрагменты тел, которые генетики и историки атрибутировали как останки царевича Алексия и великой княжны Марии - их недоставало в первоначальном захоронении. Но их до сих пор не захоронили рядом с родителями и сёстрами, "потому что позиция РПЦ стала гораздо более значимой, чем во времена Ельцина".

В 2015 году, чтобы урегулировать ситуацию и дать церкви возможность не потерять лицо и успокоить мистически настроенных фундаменталистов, Следственный комитет возобновил уголовное дело и провел эксгумацию в присутствии представителей Церкви. Для генетической экспертизы взяли новые образцы, в том числе для сравнения с образцами из могилы Александра III.

На днях Следственный комитет выпустил первый том трёхтомника "Преступление века. Материалы следствия". "Скорее всего на ближайшем Архиерейском соборе, который будет в ноябре, РПЦ официально признает останки подлинными. И тогда нас ждёт ещё одна серия Романовских торжественных церемоний - похороны царевича и царевны и, возможно, обретение мощей царственных страстотерпцев", - считает Лученко.

Курирование без указаний

В 2021 году один из чиновников в Смольном, не уполномоченный общаться с прессой, по поводу венчания говорит: "Понятия не имею, даже не знаю, зван ли губернатор. Да это какая-то абсолютно частная история. От города просили только формальные согласования". Губернатор Петербурга Александр Беглов, на чье присутствие на венчании намекали в СМИ, действительно в итоге не появился. По мнению собеседника Би-би-си, курирование церемонии со стороны властей города есть, но "указания, такого жесткого императива - "всем товсь" и делать все, что они говорят - нет". Более того, оплачивают церемонию Романовы или их спонсоры, государственного участия в ней нет, отмечает он.

Политолог и глава евразийского движения Александр Дугин, сам бывший на свадьбе, удивлен таким пренебрежением власти к этому событию. "Кирилл Владимирович совершил жест очень важный, - говорит он. - Эта "кирилловская" линия мне очень близка и понятна, потому что он сделал символический жест, сказал, что даже если монархия свержена, она должна быть представлена и жива. Мне очень понятен этот символизм".

Ни династического, ни тем более политического значения, по мнению Дугина, венчание в Исаакии не имеет - только символическое, но очень важное.

"С точки зрения символизма и дипломатии присутствие официальных лиц было бы очень уместно, - говорит он. - Может быть, есть некоторые опасения, что представители романовского дома, возвращающиеся в Россию, могут быть опасны для власти. Наша власть после 1917 и 1991 года, сидящая на коммунистической и либеральной революции, нелегитимна. Может быть, власть это чувствует".

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Россия. Ялта. Великий князь Георгий Михайлович Романов у письменного стола российского императора Николая II в Ливадийском дворце

По словам Дугина, он начинает замечать, что "власть заносит насчет любых альтернатив", хотя ни Георгий Михайлович, ни какие-то другие символические фигуры не несут угрозы для Владимира Путина.

"Это было бы хорошим поводом навести мосты с европейскими консерваторами, но никто не был готов это делать. А, возможно, власть, которая слушает Лепса и мало похожа на элиту, боится, что их дамы будут плохо выглядеть на фоне старой европейской знати" - добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Нет, президент никак не планирует поздравлять молодоженов". "Ещё раз повторяю, это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня", - отметил он.