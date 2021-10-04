"За убийство столько не дают": коллеги о задержании журналиста "Комсомолки" за статью о Зельцере

59 минут назад

Автор фото, Gennadiy Mojeiko Facebook page Подпись к фото, По словами коллеги, Геннадий Можейко подозревал, что его могут задержать, и решил уехать в Россию

После публикации материала с "положительной характеристикой" сотрудника Epam Systems Андрея Зельцера на сайте "Комсомольской правды в Беларуси" 28 сентября власти заблокировали к доступ к изданию, а автора заметки Геннадия Можейко задержали сразу по двум уголовным делам. По словам коллеги Можейко, журналист предчувствовал угрозу со стороны белорусских властей, а написанная им статья стала поводом для того, чтобы закрыть "Комсомолку".

"В ту ночь я поняла: все, "Комсомолки" не будет, Гену могут задержать, - вспоминает бывшая коллега Геннадия Можейко, Ирина (фамилию просила не упоминать). - У нас есть совместный чат с коллегами, мы видели, что происходит что-то страшное".

1 октября правозащитный центр "Весна" (лишен регистрации на территории РБ в 2003 году) сообщил, что корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали в Москве. Это произошло спустя пару дней после того, как он написал материал, в котором бывшая одноклассница положительно отзывалась об IT-менеджере Андрее Зельцере, который, по версии властей, застрелил сотрудника КГБ, после чего был убит ответным огнем. Белорусские власти расценили это как "обеление преступника". Позже МВД Беларуси уточнило, что Можейко задержали не в Москве, а в аэропорту Минска.

Геннадий Можейко проходит по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: ст. 130 ч. 3 ("Разжигание ненависти") и ст. 369 ("Оскорбление представителя власти"). Суммарно ему грозит до 15 лет колонии.

"За убийство столько не дают, сколько грозит Гене за безобидную статью, это просто кошмар", - говорит на это бывшая коллега Ирина.

Можейко вменяются действия, "совершенные группой лиц" - именно об этом говорится в статье 130 ч.3, что может подвергнуть риску других коллег, оставшихся в Беларуси. "В тот вечер Можейко был дежурным на сайте. В таком случае группа лиц - это кто? Тот, кто его поставил на сайт, редактор сайта, главный редактор белорусского издания?" - задается вопросами Ирина.

Как развивались события вокруг "Комсомольской правды в Беларуси"

28 сентября - в квартире по ул. Якубовского в Минске от огнестрельных ранений погибли IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Власти сразу заявили, что Зельцер выстрелил в сотрудников КГБ первым и был застрелен, после того как убил одного из силовиков. Позже вечером в "Комсомольской правде в Беларуси" вышла статья Геннадия Можейко, в которой одноклассница Зельцера одобрительно о нем отзывается.

- в квартире по ул. Якубовского в Минске от огнестрельных ранений погибли IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Власти сразу заявили, что Зельцер выстрелил в сотрудников КГБ первым и был застрелен, после того как убил одного из силовиков. Позже вечером в "Комсомольской правде в Беларуси" вышла статья Геннадия Можейко, в которой одноклассница Зельцера одобрительно о нем отзывается. 29 сентября - Мининформ блокирует сайт "Комсомольской правды в Беларуси"

- Мининформ блокирует сайт "Комсомольской правды в Беларуси" 30 сентября - Геннадий Можейко в Москве

- Геннадий Можейко в Москве 1 октября - Задержание Можейко

- Задержание Можейко Ночь с 1 по 2 октября - матери Можейко сообщают, что он находится в печально известном центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске.

Ирина проработала с Геннадием Можейко в белорусской редакции КП больше 10 лет: она говорит, что он был "специалистом широкого профиля" и "душой компании".

"Он очень надежный, мог работать по ночам и оперативно написать что-то, - вспоминает Ирина. - Разбирался с АЭС, самолетами, ездил на завод Embraer. Я работала в отделе политики, мы его тоже привлекали".

По мнению бывшей коллеги, статья, в которой журналист приводит комментарии знакомых и родных (как было в случае с заметкой Можейко) - обычная практика для "Комсомолки". "Кого-то, возможно, могла ранить цитата, вынесенная в заголовок, но не настолько, чтобы задерживать человека", - уверена Ирина.

Изначально материал вышел с заголовком "Андрей был всегда за правду, мог постоять за себя" (цитата одноклассницы Зельцера). Вскоре заголовок заменили на более нейтральный (Ирина говорит, что это произошло буквально за пару минут), но было слишком поздно - на статью обратили внимание белорусские пропагандистские телеграм-каналы (один из них назвал сотрудников "газетенки" "тварями").

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Геннадия Можейко задержали после того, как он написал "одобрительную" статью об Андрее Зельцере.

"Поразительно, сколько негатива вылили тогда провластные телеграм-каналы, - вспоминает вечер вторника Ирина. - Было ощущение, что они просто ждали первой ошибки и отмашки. Вот и дождались. Поэтому, когда я узнала о задержании Гены, даже не удивилась".

С августа 2020 года "Комсомольскую правду в Беларуси" запрещено печатать на территории страны, газету распространяли через частных продавцов. После блокировки сайта kp.by и оставшиеся торговые сети отказались продавать газету, говорят в редакции.

"Я думаю, что в Москву он [Геннадий Можейко] уезжал не по своим делам, - продолжает Ирина. - Он просто не успел далеко уехать".

По словам другого бывшего сотрудника "КП в Беларуси", пожелавшего не называть его имя, задержание Геннадия Можейко стало для него большой неожиданностью. "Он хороший парень, весёлый, очень дружелюбный и компанейский, - рассказал бывший коллега Би-би-си. - Хороший журналист. Писал в "Комсомолке" на разные темы, в частности, освещал выставки вооружения, проходившие в Беларуси".

"Конечно, немногие оставшиеся на свободе политики, общественные деятели и журналисты негосударственных изданий находятся в особой "группе риска". Но непосредственных угроз и требований задержания по отношению к сотрудникам "Комсомольской правды" в Беларуси пока не было", - добавляет он.

Геннадий Можейко работал в "Комсомольской правде" с 2009 года. Он часто писал об автомобилях, авиатранспорте и технологиях.

Автор фото, Gennadiy Mojeiko Facebook page Подпись к фото, Ранее СМИ писали о том, что Можейко задержали на территории России. В МВД Беларуси говорят, что это произошло в Минске.

Геннадий Можейко увлекается фотосъемкой: в 2011 году он занял второе место в фотоконкурсе Belarus Press Photo со снимком кандидата в президенты Владимира Некляева во время предвыборного тура по стране, пишет "Комсомольская правда".

Москва или Минск: где задержали Можейко?

О том, что Геннадий Можейко находится в "Окрестина", в ночь с 1 на 2 октября сообщили по телефону его матери.

Днем 4 октября его адвокату удалось посетить его в изоляторе, сообщает "Комсомольская правда", по словам защитника, Можейко "жив, здоров, чувствует себя хорошо".

Ранее СМИ писали о том, что Можейко задержали на территории России, куда он уехал вскоре после публикации материала о Зельцере, и доставили его обратно в Беларусь. Эту версию событий излагал и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Главред "КП" Владимир Сунгоркин называет задержание Можейко в Минске произволом и обещает сделать все, чтобы вызволить журналиста

4 октября в Кремле заявили, что не уверены в том, что Можейко задержали на территории РФ, это отрицали и в МВД Беларуси. По данным ведомства, Геннадий Можейко выехал в Россию и оттуда попытался уехать "в третью страну", однако российские силовики отказали ему из-за "принятого ранее решения о нежелательности пребывания" в стране. Можейко предписали уехать из России, после чего он вернулся в Беларусь, где и был задержан, подчеркивают в ведомстве.

Реакция Москвы

После блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" российские власти неоднократно требовали восстановить работу издания. "Мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания - нашей "Комсомольской правды", - заявил 4 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. - Мы с этим не согласны и все-таки ожидаем отмены этих ограничений".

На вопрос о будущем журналиста "Комсомольской правды" Песков заявил, что Геннадий Можейко - гражданин Беларуси, поэтому Россия не может защищать его интересы с юридической стороны.

"Мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И все-таки, речь идет о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать", - добавил Песков.

Кому принадлежит "Комсомолка"

Корреспондент Би-би-си Андрей Захаров

Средняя аудитория одного номера "Комсомольской правды" в России в марте — июле 2021 года составляла почти 1,5 млн человек (данные Mediascope).

Но собственник одной из самых популярных российских газет непубличен, а реестр текущих акционеров одноименного издательского дома — скрыт.

До 2007 года "КП" принадлежала холдингу "Проф-Медиа", которым до раздела бизнеса владели Владимир Потанин и Михаил Прохоров.

В 2007 году они продали газету, покупателем была названа группа "ЕСН" Григория Березкина — нынешнего владельца медиахолдинга РБК. "Мы проанализировали рынок и поняли, что "Комсомольская правда" - это самый прибыльный и успешный бизнес-проект в печатных СМИ", — говорил тогда сам Березкин.

Однако СМИ тогда писали, что он не был конечным покупателем газеты. В частности, "Коммерсант" предполагал, что им станет петербургский предприниматель Олег Руднов, который как раз тогда же возглавил совет директоров "Комсомолки". Причем, по версии "Коммерсанта", он тоже мог действовать не в своих интересах, а в интересах банкира Юрия Ковальчука.

Как бы то ни было, но вот уже как минимум несколько лет основной пакет в "КП" контролирует сын Олега Руднова — Сергей Руднов. По состоянию на конец 2020 года, его фирме "ЛДВ Пресс" принадлежали почти 61% акций издательского дома (данные годового отчета компании).

Отец нынешнего владельца "КП" в 1990-е годы возглавлял петербургский "Пятый канал". В 1996 году в Петербурге прошли выборы мэра, и штаб действующего главы города Анатолия Собчака возглавлял вице-мэр Владимир Путин. Именно тогда Олег Руднов и сблизился с Путиным, рассказывала корреспонденту Би-би-си знакомая Руднова.

Впоследствии, в 2000-е, Олег Руднов создал "Балтийскую медиа группу", в которую входили несколько петербургских изданий. Руднов сохранил хорошие отношения с президентом: например, они выкупил родовой дом семьи Путиных в Тверской области, писал "Собеседник" и подтверждала собеседница Би-би-си.

После смерти Руднова в 2015 году почти все его издания закрылись. Лишь петербургский канал "100ТВ" был переименовал в "78" и вошел в "Национальную медиа группу". Сын Руднова остается совладельцем канала.

У "Национальной медиа группы" несколько собственников, но основной — это все тот же банкир Юрий Ковальчук, еще один давний знакомый Владимира Путина и его экс-партнер по дачному кооперативу "Озеро" в Ленинградской области.