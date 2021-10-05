“Архив Пандоры”: неудобные вопросы о русских деньгах для партии Бориса Джонсона

58 минут назад

Утечка офшорных документов поставила перед правящей в Британии партией Бориса Джонсона неудобные вопросы о пожертвованиях со стороны одного из крупнейших доноров тори - жены бывшего высокопоставленного российского чиновника.

Любовь Чернухина подарила Консервативной партии почти 1,9 млн фунтов за период с 2012 года. Документы из так называемого "Архива Пандоры" показывают, что за ее личным состоянием стоит муж Владимир, имеющий финансовые связи с людьми, близкими к Кремлю.

Юристы Чернухиной говорят, что она - гражданка Великобритании и вольна распоряжаться собственными деньгами по своему усмотрению.

Пожертвования в адрес тори распахнули перед 48-летней Чернухиной двери многих правительственных кабинетов. Ее щедрость на аукционах покупала ей и право сыграть в теннис с Борисом Джонсоном, и ужин с Терезой Мэй в ее бытность премьер-министром.

Однако до сих пор мало было известно о происхождении капиталов Чернухиных.

Документы из "Архива Пандоры" связали чету с тремя трастами, сетью из 32 компаний и активами более чем на 100 млн фунтов.

Они указывают на то, что источником состояния Чернухиной является ее 52-летний муж: в одном из имейлов говорится, что ее "финансово поддерживает супруг", а в другом ее представляют "домохозяйкой".

Среди бумаг есть и свидетельство займа на 4 млн фунтов, который офшорная фирма Владимира Чернухина выдала британской компании его жены.

Информация была собрана программой Би-би-си "Панорама" совместно с газетой Guardian после изучения материалов из "Архива Пандоры", доступ к которому получили 650 журналистов со всего мира благодаря Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ). Утечка почти 12 миллионов файлов оказалась одной из крупнейших в современной истории офшорного бизнеса.

На просьбу прокомментировать факты о спонсорах, вскрытые благодаря "Архиву Пандоры", Борис Джонсон ответил, что все пожертвования проходят надлежащую проверку по правилам, установленным еще в бытность оппозиции у власти.

Однако правозащитники из "Транспаренси Интернешнл" называют такие проверки формальностью и говорят, что правила легко обойти, если смотреть сквозь пальцы.

Любовь и Владимир Чернухины Нажмите, чтобы узнать, какой недвижимостью Чернухины владеют в Британии через офшоры Анимация включена Любовь Чернухина - одна из крупнейших доноров в истории британской политики. Однако ее пожертвования вызвали вопросы Ее муж Владимир Чернухин стоит за офшором, который владеет вот этим домом у Риджентс-парка в центре Лондона Поместье Чернухиных под Оксфордом было куплено за 10 млн фунтов. Оно оформлено на офшор А через другие офшоры они владеют вот этим зданием в фешенебельном районе Мэйфэйр в центре Лондона. Оно стоит 38 млн фунтов

Чернухины - выходцы из России, но теперь оба - граждане Великобритании.

"Архив Пандоры" показал, как они тайно покупали недвижимость в стране через офшорные компании.

Чета приобрела дом у Риджентс-парка в центре Лондона, который сейчас оценивается в 38 млн фунтов, а также особняк под Оксфордом за 10 млн фунтов.

Чернухин служил заместителем министра финансов России в правительстве Михаила Касьянова в первые годы президентства Владимира Путина и возглавлял государственный Внешэкономбанк, но был уволен в 2004 году и вскоре покинул Россию.

Документы "Архива Пандоры" позволяют предположить, что Чернухин, возможно, мог пользоваться служебным положением в бытность главой ВЭБа для продвижения собственных бизнес-интересов.

Свидетельствуя в Высоком суде Лондона в 2018 году, Чернухин рассказывал, как обсуждал с мэром Москвы Юрием Лужковым девелоперский проект, долей в котором тайно владел.

В обмен на помощь Лужкова Чернухин предлагал содействие в решении вопроса о долгах двух московских заводов перед ВЭБом. Территория этих предприятий потенциально представляла интерес для застройщиков, крупнейшим из которых в бытность Лужкова мэром была компания его жены, Елены Батуриной.

"В рамках наших переговоров, или договоренности о дальнейших шагах мы договорились,.. что я помогу им,.. а Лужков поможет мне", - рассказал Чернухин в Высоком суде.

Файлы из "Архива Пандоры" также проливают свет на скрытую от глаз сделку с недвижимостью в Петербурге в 2017 году, партнером в которой выступила жена российского министра. На следующий год он продал свою долю за 30 млн долларов, следует из документов.

В 2018 году Джонсону - тогда министру иностранных дел - задали вопрос о капиталах Чернухиной, и он ответил, что все пожертвования "проходят всевозможные проверки и… мы продолжим все проверять".

Нужно ли декларировать пожертвования Чернухиной как семейные? Адвокат Гэвин Миллар, специализирующийся на избирательном праве, отвечает на этот вопрос так:

"Если деньги общие, если они из семейного бюджета, почему он не хочет, чтобы его имя появлялось рядом с ее именем в ежеквартальных реестрах избирательной комиссии, и чтобы он публично был указан как донор и источник средств?"

"Если кто-то ведет дела с людьми, имеющими связи с Кремлем и… российскими властями, казалось бы, любая британская политическая партия… должна начать разбираться и задаваться вопросом, с какой целью им перечисляют такие деньги", - добавляет он.

Юристы четы Чернухиных назвали то, как "Панорама" интерпретировала содержание судебного заседания, "вопиющим передергиванием".

"Предположение о том, что он действовал недобросовестно будучи государственным чиновником, в корне неверно, - сообщили они. - И он не зарабатывал состояние… коррупционным путем".