Сбой в работе сетей Facebook - что все-таки произошло и кто виноват?
- Джейн Уэйкфилд
- Корреспондент по вопросам технологий
Компания Facebook извинилась за сбой в работе своих соцсетей во всем мире. В понедельник вечером основная соцсеть компании отключилась на несколько часов.
Соцсеть "Инстаграм" и мессенджер WhatsApp, которые тоже принадлежат Facebook, прекратили работу вместе с ее основной соцсетью.
В чем была проблема?
Если просто - системы компании прекратили "общаться" с остальным широким интернетом.
Это как будто кто-то вырвал кабели из всех дата-центров одновременно, и отсоединил системы от интернета, объясняют в компании Cloudflare, которая специализируется на сетевой инфраструктуре.
Объяснение компании Facebook было более техническим.
"Изменение конфигурации на основных роутерах, которые координируют обмен трафиком между дата-центрами, стало причиной приостановки в этом обмене, - заявили в компании. - Это, в свою очередь, привело, к эффекту каскада, который стал причиной приостановки работы сервисов".
Что это значит?
Интернет разделен на сотни тысяч подсетей. У крупных компаний, таких как Facebook, есть свои более крупные сети - они называются автономными системами.
Когда вы заходите на "Фейсбук" (или в "Инстаграм" или WhatsApp), ваш компьютер соединяется с его сетью с помощью так называемого протокола пограничного шлюза (BGP) - его можно назвать своеобразной почтовой службой интернета.
Чтобы провести пользователя на страницу, на которую он хочет попасть, этот протокол намечает все возможные маршруты информации и выбирает оптимальный.
В понедельник сервера Facebook перестали предоставлять информацию, необходимую для работы протокола.
Это значит, что пользователи потеряли связь с системами Facebook, а значит и "Инстаграм" и WhatsApp.
Почему этому позволили произойти?
Около 16:45 по Лондону (18:45 по московскому времени) начали появляться сообщения о том, что соцсети компании Facebook прекратили работу.
Сначала интернет отреагировал обычными шутками, а не упавший "Твиттер" начал иронизировать над конкурентами.
Однако вскоре стало ясно, что ситуация серьезная - из Калифорнии начали приходить сообщения о хаосе в головном офисе Facebook.
Корреспондент New York Times Шира Френкель сказала Би-би-си, что решение проблемы заняло столько времени потому что люди, пытавшиеся понять, в чем проблема, физически не могли попасть в здание.
Возросла нагрузка на другие соцсети и сервисы - отключенные пользователи обсуждали, что случилось, и искали альтернативу упавшим соцсетям.
Мы до сих пор точно не знаем, из-за чего обрушились коммуникации Facebook - был ли это баг или чья-то ошибка. Однако уже цветут теории заговора. Одна из них - саботаж, совершенный кем-то внутри компании.
Как отреагировали в Facebook
Основатель соцсети Марк Цукерберг вынужден был извиниться в "Твиттере".
Аналитик Марк Прул считает, что произошедшее вновь поднимает вопросы о том, к чему привело объединение большой части технических операторов соцсети в одну систему.
Он считает, что это могло повысить эффективность работы соцсети, но это же значит, что если что-то пойдет не так на одном участке, то возникает эффект каскада, как со старомодными новогодними огнями - если один перегорает, то гаснут все.
Некоторые аналитики считают, что этот сбой и вообще все подобные сбои последних годов демонстрируют, что концентрация большой части мировых коммуникационных сетей в руках нескольких глобальных компаний может обернуться проблемой.
Потеря доступа к соцсети для многих стала просто небольшим неудобством, но для малого бизнеса в развивающихся странах это была катастрофа.
Для других пользователей это значило полную потерю связи с друзьями и родственниками.
Сколько потеряно?
Для самой компании Facebook самым серьезным последствием сбоя будет падение ее акций и прибыли. На платформах больше шести часов не размещалась реклама.
Некоторые аналитики считают, что сбой обошелся Facebook более чем в шесть млрд. долларов. Ее акции упали более чем на 5%.
Сегодняшний день тоже может принести компании проблемы. Перед Сенатом США предстанет инсайдер, ответственный за крупную утечку внутренних документов компании.
Проблемы у Facebook есть и с регуляторной точки зрения. Из утечки очевидно, что для этой компании прибыль важнее сотрудников.
К тому же на Facebook уже обратили внимание регуляторы в разных странах мира. Они считают, что компания, возможно, слишком большая, чтобы эффективно противодействовать таким вызовам, как дезинформация, возбуждение ненависти и попытки завладеть личной информацией пользователей.
Разумеется, в работе соцсети и раньше случались сбои, но как правило их устраняли примерно через час.
Сбои происходят не только по вине крупных соцсетевых фирм, но и зачастую из-за просчетов компаний сетевой инфраструктуры, таких как Cloudflare и Fastly. Это показывает, что проблемы с ключевой инфраструктурой в одной части планеты могут коснуться пользователей по всему миру.
И это снова приводит нас к вопросу - должен ли интернет принадлежать нескольким небольшим компаниям?
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