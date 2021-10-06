Черный вестерн, Бабий яр, монахиня-лесбиянка и другие: 10 интересных фильмов Лондонского кинофестиваля

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

19 минут назад

Автор фото, BFI/Atoms & Void/Pathé

Оправившись от затянувшегося коронавирусного карантина, киноиндустрия приходит в себя. И в авангарде, как всегда, кинофестивали. Предлагаем вашему вниманию десяток самых интересных, на наш взгляд, фильмов из открывающегося в среду 6 октября Лондонского кинофестиваля.

В прошлом 2020 году Лондонский кинофестиваль, как и остальные крупнейшие мировые кинофорумы (за исключением удачно проскочившей в короткий период летнего послабления Венеции), проходил практически исключительно онлайн.

И то можно сказать, что ему повезло. Самый авторитетный фестиваль, Каннский, был и вовсе отменен, да и в этом году он вернулся не в привычные майские сроки, а двумя месяцами позже.

Лондонский фестиваль к категории "А" не принадлежит, за мировыми премьерами не гонится и считается "фестивалем фестивалей", то есть показывает картины, уже прошедшие на экранах его более именитых собратьев в Берлине, Каннах или Венеции.

Так или иначе мы освещали эти фестивали, и потому в лондонский список я не стал включать фильмы, пусть даже и очень значимые, о которых мы уже писали: лауреат Золотой пальмовой ветви в Каннах "Титан", лауреат "Золотого медведя" в Берлине "Неудачный секс или Сумасшедшее порно", "Макбет" Джоэла Коэна, "Спенсер" о принцессе Диане и многие другие.

"Тем больнее падать" (The Harder They Fall, реж. Джеймс Сэмюэл, США)

В этом году ЛКФ изменил своему неукоснительно соблюдавшемуся всегда правилу - открывать фестиваль новым британским, и по месту производства, и по содержанию, фильмом. "Тем больнее падать", мировой премьерой которого фестиваль открывается 7 октября, на первый взгляд, к Британии никакого отношения не имеет.

Это вестерн - чисто американский жанр, и действие его, как и положено вестерну, происходит на американском Западе в XIX веке.

Но при всей кажущейся традиционности жанра "Тем больнее падать" - очень необычный вестерн. Необычность его в том, что он на сто процентов - афроамериканский.

Как считают историки, четверть ковбоев были темнокожими, но по вестернам этого не скажешь. Черных ковбоев в истории кино можно пересчитать по пальцам.

Прорывом был "Бак и проповедник" (1972) Сиднея Пуатье, в котором он сам - к тому времени уже оскаровский лауреат - сыграл главную роль и привлек к участию другую афроамериканскую звезду - певца и актера Гарри Белафонте.

В последние годы восстановлению исторической справедливости немало способствовал Квентин Тарантино, снявший Джейми Фокса в "Джанго освобожденном" и Сэмюэля Джексона в "Омерзительной восьмерке".

В "Тем больнее падать" все актеры, как и режиссер, он же сценарист Джеймс Сэмюэл, - темнокожие. Главную роль играет самый популярный темнокожий актер Британии Идрис Эльба. Британец и Джеймс Сэмюэл, что позволило, видимо, организаторам фестиваля признать фильм, пусть и отчасти, британским.

Фильм выйдет на Netflix 3 ноября.

Куант (Quant, реж. Сэйди Фрост, Великобритания)

Еще одна мировая премьера, и на сей раз самая что ни на есть британская.

До прославивших британскую моду в последние десятилетия Вивьен Вествуд и Александра Маккуина была Мэри Куант. Была в далекие теперь 1960-е годы, но как и многое другое, что было родом из "свингующего Лондона" того славного десятилетия, Мэри Куант оказала решающее влияние на стиль, культуру, дух и мироощущение всей планеты.

Более всего она известна как создательница мини-юбки, атрибута женской одежды, свершившего подлинную революцию в мире моды, шедшей рука об руку с другими - музыкальной, духовной, сексуальной революциями того времени.

Актриса, певица, кинопродюсер и сама дизайнер модной одежды Сэйди Фрост родилась в 1965 году, в том самом году, когда изобретенная Куант мини-юбка была писком захватившей всю планету моды. Фрост более всего известна как актриса ("Дракула Брэма Стокера", "Шоппинг", "Лондонские псы"), и для своего режиссерского дебюта она выбрала документальную ленту - дань вдохновившей и продолжающей вдохновлять ее Мэри Куант.

Куант до сих пор жива, ей 92 года и фильм, включающий в себя интервью с легендарным дизайнером, рассказывает о ее захватывающей карьере, включившей в себя не только мини-юбку, но и обтягивающие фигуру короткие шорты и дизайн интерьера иконы британского стиля - автомобиля Mini.

"Бабий Яр. Контекст" (реж. Сергей Лозница, Нидерланды-Украина)

Давно уже живущий в Германии украинско-белорусский режиссер Сергей Лозница в последние годы средствами документального кино воссоздает ключевые эпизоды советской и постсоветской истории ("Блокада", "Майдан", "День победы", "Прощание со Сталиным").

Его последний фильм, удостоенный специальной премии жюри "Золотой глаз" за лучший документальный фильм на Каннском фестивале в этом году, как явствует из названия, посвящен трагедии Бабьего яра, печальный 80-летний юбилей которой пришелся на сентябрь этого года.

Документальные фильмы Лозницы - подлинные документы. Если они о современности ("Майдан", "День победы"), то режиссер пристально всматривается в происходящее перед его камерой. Камера эта на первый взгляд беспристрастна, но на самом деле в отборе материала зритель чувствует ярко выраженную позицию художника.

То же самое и в фильмах об истории. Прорабатывая сотни часов хранящихся в архивах киноматериалов, Лозница создает лишенные авторского голоса и интервью кинополотна, в которых сами кадры исторической хроники обличают намного более выразительно и страстно, чем любые громогласные комментарии. Хотя в "Бабьем яре" есть пространная цитата из очерка Василия Гроссмана "Украина без евреев".

И обличают они не только учиненный гитлеровской Германией Холокост, но и замалчивавший в течение десятилетий трагедию советский антисемитизм.

Velvet Underground (реж. Тодд Хейнс, США)

И еще один документальный фильм, так же, как и "Куант", из эпохи 60-х. Брайан Ино как-то сказал, что первый альбом американской группы Velvet Underground купили считанные несколько тысяч человек, но зато каждый из них создал свою группу.

И действительно, созданная в 1966 году поэтом и певцом Лу Ридом и классически-авангардным музыкантом Джоном Кейлом под покровительством и продюсированием отца поп-арта Энди Уорхола группа оказала решающее воздействие не только на рок-музыку, но и на всю эстетику, культуру и даже политику последующих десятилетий.

Чешский диссидент и первый президент посткоммунистической Чехословакии Вацлав Гавел был большим поклонником нью-йоркских авангардных рокеров, дружил с Лу Ридом, и возглавленная им Бархатная революция в немалой степени получила свое название от Velvet Underground.

Тодд Хейнс - опытный режиссер (пожалуй, самый известный его фильм - лесбийская драма "Кэрол"), но "Velvet Underground" - его дебют в документальном кино. Но отнюдь не первый подход к теме рок-музыки и рок-музыкантов. Его ранняя короткометражка "Суперзвезда. История Карен Карпентер" (1987) в причудливой манере, где в качестве актеров выступали куклы Барби, рассказывала о трагической судьбе знаменитой американской поп-певицы.

Шедевром Хейнса считается фильм о Бобе Дилане "Меня там нет", где великий рок-поэт предстает в облике пяти актеров, в том числе женщины и темнокожего мальчика.

Ну и, наконец, названный по песне Дэвида Боуи "Velvet Goldmine" фильм "Бархатная золотая жила", в котором под вымышленными именами выведены герои глэм-рока Боуи, Игги Поп и Лу Рид.

Тодд Хейнс хорошо знает, о чем он снимает свое кино. И можно не сомневаться, что его фильм о Velvet Underground будет не только исторически точным, но и художественно изысканным.

"Искушение" ("Benedetta" Пол Верховен, Франция-Нидерланды)

В творческой биографии 83-летнего Пола Верховена или, как правильнее было бы его называть, Пауля Верхувена, было все: от пронизанного изысканном эротизмом и социальной сатирой артхаусного начала в родной Голландии ("Турецкие наслаждения", "Четвертый мужчина") до голливудских блокбастеров ("Робокоп", "Вспомнить все", "Основной инстинкт", "Шоугерлз").

В начале 2000-х он возвращается в Европу и заодно к европейской тематике, не отказываясь при этом от присущего ему изощренного эротизма ("Она").

В таком же духе выдержана и его новая картина, хоть и обращена она в пуританский XVII век и действие ее происходит в самом что ни на есть антисексуальном месте - католическом женском монастыре. Фильм основан на реальной судьбе католической монахини Бенедетты Карлини, в которой страстная вера "христовой невесты" уживалась с не менее страстной лесбийской связью с другой монахиней.

В главной роли - бельгийская актриса Виржини Эфира. В роли аббатисы - не стареющая великолепная Шарлотта Рэмплинг.

"Французский вестник" (French Dispatch, реж. Уэс Андерсон, США)

Чуть ли не в каждом своем фильме режиссер Уэс Андерсон ("Отель "Гранд Будапешт", "Бесподобный мистер Фокс", "Остров собак", "Королевство полной луны") создает свой собственный, замкнутый, оторванный от остальной вселенной причудливый микромир. Мир этот живет по своим законам, но в нем, как в зеркале, пусть и искривленном, через прихотливые линзы видения режиссера отражается и наша реальность.

Не стал исключением и новый фильм, полное название которого уже звучит как порождение изощренной режиссерской фантазии: "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Вымышленная американская газета из крошечного (но реального!) городка Либерти в сугубо провинциальном штате Канзас издается почему-то в опять-таки вымышленном французском городе.

Через такой абсурдистско-сюрреалистический посыл Андерсон в присущей ему ироничной манере объясняется в любви к знаменитому еженедельнику New Yorker, который и стал прототипом пресловутого вестника.

Как всегда, мир Андерсона населен фантасмагоричными персонажами в исполнении целой плеяды звезд: Билл Мюррей, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Оуэн Уилсон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман и Анжелика Хьюстон.

"Купе номер 6" (Compartment 6, Юхо Куосманен, Финляндия-Эстония-Германия-Россия)

Почти полное отсутствие фильмов из России (за исключением уже достаточно освещенных в российской прессе "Петровых в гриппе" Кирилла Серебренникова) отчасти компенсирует это роуд-муви о путешествии финской ученой-исследовательницы (Сейди Хаарла) в купе замызганного российского поезда из Москвы в Мурманск в поисках загадочных наскальных рисунков - петроглифов.

Поначалу она в ужасе - грязь, неработающий туалет, хамоватая проводница (Юлия Ауг) и наглый, грубый, вдребезги пьяный сосед (Юрий Борисов).

Но со временем протрезвевший сосед оказывается человеком с душой и готовностью помочь, и традиционный русский кошмар перерастает в лирическую историю.

Скромная, без мировых звезд картина получила Гран-при на Каннском фестивале этого года.

"Король Ричард" (King Richard, реж. Рейнальдо Маркус Грин, США)

В истории Британии было несколько королей Ричардов, и каждый из них достоин фильма. Эта картина, на самом деле, вовсе не о королях. Ее герой - американец Ричард Уильямс, отец двух дочерей, упрямо и настойчиво готовящий их к высшим теннисным достижениям.

И готовящий успешно. Благодаря его собственному упорству и таланту дочерей Ричард Уильямс сумел вырастить двух самых выдающихся теннисисток нашего времени - сестер Винус и Серену Уильямс.

В главной роли - Уилл Смит.

На заключительных титрах фильма звучит новая песня Бейонсе.

"Остров Бергмана" (Bergman Island, реж. Мия Хансен-Лёве, Франция-Бельгия-Германия-Швеция)

Большую часть своей жизни - свыше 40 лет - великий шведский кинорежиссер Ингмар Бергман прожил на уединенном, отдаленном острове Форё. Там он снял фильм "Персона" и с тех пор сделал его своим домом. Для поклонников режиссера, да и вообще любителей кино остров и дом Бергмана обрели статус легендарного, почти мистического места.

Туда за вдохновением отправляется пара кинематографистов (Вики Крипс и Тим Рот). Фильм художественный, но он в немалой степени основан на таком же реальном путешествии, предпринятом сначала американцами Ноа Баумбахом и Гретой Гервиг, а затем французами - режиссером "Острова Бергмана" Мией Хансен-Лёве и ее тогдашним партнером Оливье Ассаясом.

В процессе сложно развивающихся отношений герои фильма неизбежно попадают в ситуации, перекликающиеся с классическими бергмановскими фильмами "Персона" и "Сцены из супружеской жизни".

"Мюнхен" (Munich - The Edge of War, реж. Кристиан Швохов, Великобритания-Германия)

Автор фото, LFF Подпись к фото, Джереми Айронс в роли премьер-министра Невилла Чемберлена в фильме "Мюнхен"

Полное английское название "Мюнхен. На грани войны" не оставляет сомнений в содержании фильма. Да, эта лента воспроизводит один из самых ключевых моментов европейской, да и мировой истории - конференцию в Мюнхене в сентябре 1938 года, когда британский премьер-министр Невилл Чемберлен, рассчитывая выиграть мир, отдал Гитлеру Чехословакию. Мир, как известно, он не выиграл, и через год началась Вторая мировая война.

Фильм, поставленный германским режиссером Кристианом Швоховом, - экранизация одноименного романа известного английского писателя Роберта Харриса.