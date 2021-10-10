Научный дайджест: жизнь без конца? У нас есть шанс, говорят ученые

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

Среди научных новостей недели:

Почему после 110 ваши шансы умереть составляют 50:50

Можно ли спасти Землю от астероида атомной бомбой?

Это вам не дырка в полу: как выглядел царский туалет класса "люкс"

Супердолгожители: возраст, после которого не обязательно умирать

Автор фото, Getty Images

Какой век отпущен человеку? Споры на эту темы ведутся с незапамятных времен. Иудеи, к примеру, традиционно желают здравствовать до 120, и многие ученые склоняются к мнению, что 120-150 - это, пожалуй, и есть предел (пусть и практически недостижимый сегодня для большинства живущих, но все же реальный).

Сейчас рекордсменкой-долгожительницей считается француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.

Несмотря на разговоры о возможном подлоге (ох уж эти старики-завистники), эксперты в 2019 году на основе неоспоримых фактов подтвердили ее возраст.

Пока что дотянуться до такого не удавалось никому (ближайшей претендентке, японке Канэ Танаке, 118 лет, и она весьма бодра для своего возраста).

Впрочем, как вытекает из нового исследования (его результаты опубликованы в издании Royal Society Open Science), теоретически максимального предела-то и нет, даже если шансы стать супердолгожителем и исчезающе малы.

Как говорят ученые, хотя с возрастом риск смерти в целом увеличивается (ну кто бы мог подумать!), наступает момент, когда он выравнивается и далее сохраняется постоянным, то есть с каждым новым годом составляет 50 на 50 (то ли умрете, то ли нет).

"После 110 каждый прожитый год - это как монетка ляжет, орел или решка, - объясняет автор исследования, профессор статистики Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Энтони Дэвисон. - Орел - повезло, проживете до следующего дня рождения, ну а решка - значит, не доживете до него".

Прежде чем прийти к таким выводам, швейцарские ученые тщательно проанализировали недавно ставшую доступной Международную базу данных продолжительности жизни, в которую внесена информация о 1 100 супердолгожителях из 13 стран. Они подразделяются на супердолгожителей (дотянувших до 110) и полу-супердолгожителей (это те, кому удалось достичь 105-летнего рубежа).

Дополнительно была изучены итальянские статистические данные в период с 2009-го по 2015 год, куда заносились данные обо все людях, которым перевалило за 105 лет.

"Любое исследование сверхдолголетия, будь то в биологических или статистических целях, предусматривает определенную степень экстраполяции, - отмечает Дэвисон. - Мы смогли доказать, что если бы лимит существовал, мы бы смогли его вычислить, но его нет".

Ученый признает, что теория - еще не практика, и попавшие в статистику долгожителей - счастливчики, и даже в 110 шансы дотянуть до 130 составляют один к миллиону - не то, чтобы совсем невозможно, но крайне маловероятно.

Однако Дэвисон не теряет оптимизма и полагает, что в ближайшее столетие все больше и больше людей станет попадать в категорию супердолгожителей, переваливших за 130-летний рубеж.

Как в кино: ядерная боеголовка для астероида

Автор фото, Getty Images

Спешу успокоить всех, кто с ужасом ожидает глобального апокалипсиса, и заодно порадовать фанатов фильма "Армагеддон" (ну да, того самого, где Брюс Уиллис спасает Землю от шального астероида, подрывая его ядерной боеголовкой).

Новое исследование (опубликовано в Acta Astronautica) подтвердило, что стратегия обороны от космического пришельца с помощью ядерного оружия может сработать, причем даже если цель засекли в самый последний момент (примерно за год до ожидаемого удара).

Правда, есть одно немаловажное условие: размеры космического тела, устремившегося на встречу с Землей, должны быть сравнительно небольшими.

В ходе компьютерного моделирования исследователи просчитывали удар ядерной боеголовки мощностью в одну мегатонну по астероиду шириной в 100 метров. При этом анализировались пять возможных орбит астероида и удары, наносимые на разных сроках его подлета к Земле, от шести месяцев до недели до неминуемого столкновения.

Как выяснилось, оптимальным сроком оказались два месяца до подлета - в этом случае дождь смертоносных оболомков снижался до 0,1% от изначальной массы.

При большей массе астероида шанс минимизировать его воздействие сохранялся, но для этого превентивный удар следовало бы наносить за полгода.

Отличный результат, но ученые все равно считают это крайней мерой, на которую не хотелось бы полагаться.

"Одна из проблем при оценке такого удара заключается в том, что необходимо смоделировать орбиты всех получившихся в результате осколков, - поясняет физик из университета Джонса Хопкинса в Мэриленде Пэтрик Кинг. - Но если мы избираем ядерный удар в качестве возможной стратегии отражения, делать это необходимо".

Автор фото, Lawrence Livermore National Laboratory Подпись к фото, Компьютерное моделирование удара по астероиду в программе Spheral

Действительно, просчитать, куда полетят многочисленные осколки, весьма сложно, поэтому исследователи задействовали специально разработанную программу Spheral, которая вычисляет, куда гравитационные и иные силы унесут всю эту "шрапнель".

Ошибка в расчетах может стоить слишком дорого - один большой астероид может превратиться во множество не столько крупных, но все равно очень опасных фрагментов, которые могут пролиться на Землю огненным дождем, причем уже не в какой-то одной, а во многих точках.

Поэтому НАСА и другие аэрокосмические агентства продолжают вкладывать немалые средства в системы планетарной защиты, прежде всего - в средства раннего оповещения, позволяющие как можно раньше заметить потенциально опасный объект, приближающийся к Земле. Ведь чем больше времени будет у нас для подготовки к такой неприятной встрече, тем больше шансов сбить астероид со смертельного курса.

Кто мог себе позволить туалет класса "люкс" 2 700 лет назад?

Автор фото, Israel Antiquities Authority

Неожиданную находку сделали израильские археологи в самом центре Иерусалима. Раскопки там ведутся уже два года, но только сейчас их взору предстала уборная класса люкс, предназначенная для элиты, жившей 2 700 лет назад.

"Ранее личные уборные мы обнаруживали в Иерусалиме, да и во всем Израиле лишь в нескольких местах, - отмечает археолог Яков Биллиг, который руководит раскопками по поручению Управления древностей Израиля. - Это очень редкая находка, потому что такое могли позволить себе лишь очень состоятельные люди".

Туалет представляет из себя удобное (наверное) сидение, вырезанное из известняка. В середине, как и положено, находится отверстие. Сидение располагалось в прямоугольной кабинке, выполнявшей роль уборной, а под ней находился септический танк (отстойник).

В этой уборной или ванной комнате находилось также от 30 до 40 сосудов, в которых скорее всего были освежители воздуха того времени - приятно пахнувшие масла или благовония.

Из отстойника археологи извлекли образцы почвы, а также многочисленные предметы - от костей животных до осколков керамики, с помощью которых они надеются больше узнать о диете, образе жизни. И, возможно, о том, чем болели жители древнего Иерусалима.

В ходе раскопок были также найдены фрагменты резных капителей колонн, оконных рам и оград.

Неподалеку от уборной Биллиг с коллегами обнаружили остатки садика, в котором росли декоративные и фруктовые деревья, а также водные растения.

По словам Биллига, все эти предметы и архитектурные детали свидетельствует о том, что на этом месте находились обширные и роскошные постройки. Он не исключает, что это даже мог быть дворец одного из правителей Иудейского царства.