Почему в Оксфордском словаре английского языка появилось 26 корейских слов

32 минуты назад

Автор фото, Netflix Подпись к фото, Кадр из сериала "Игра в кальмара". Корейская культура, в том числе популярные сериалы, оказывает значительное влияние на страны Запада, говорят эксперты

Смотрите ли вы на Netflix приключенческий сериал Squid Game ("Игра в кальмара"), слушаете ли хиты Butter и Dynamite поп-группы BTS - в в вашу жизнь вместе с этим входит корейская культура.

Недавно она добралась до Большого Оксфордского словаря - законодателя норм литературного английского языка. Редакция этого авторитетнейшего издания каждый год включает в него новые слова, придирчиво отсеивая случайные и скоропреходящие. И в последнее издание вошли целых 26 слов корейского происхождения.

"Всех нас захлестнула корейская волна", - говорится в заявлении редакции Оксфордского словаря английского языка по этому поводу.

Какие слова появились в словаре

Многие новые слова относится к корейской кухне:

banchan (банчан, панчан) - традиционная корейская закуска. Часто это небольшая порция острого овощного салата, подаваемая с рисом;

(банчан, панчан) - традиционная корейская закуска. Часто это небольшая порция острого овощного салата, подаваемая с рисом; bulgogi (пулькоги, бульгоги) - тонкие ломтики говядины или свинины, которые маринуют и затем жарят на гриле или помешивая на сковородке;

(пулькоги, бульгоги) - тонкие ломтики говядины или свинины, которые маринуют и затем жарят на гриле или помешивая на сковородке; kimbap (кимбап) - корейские ролы: приготовленный на пару рис, завернутый водоросли с мясной или овощной начинкой.

С учетом мировой популярности продуктов южнокорейской поп-культуры, таких как телевизионный сериал "Игра в кальмара", фильм "Паразиты" и K-pop группы BTS, неудивительно, что часть новых слов связана с шоу-бизнесом:

hallyu (халлю - "корейская волна") - рост интереса к корейской поп-культуре, кино и моде;

(халлю - "корейская волна") - рост интереса к корейской поп-культуре, кино и моде; K-drama (K-драма) - телесериалы на корейском языке, снятые в Южной Корее;

(K-драма) - телесериалы на корейском языке, снятые в Южной Корее; Manhwa (манхва) - корейские мультфильмы и комиксы, напоминающие японские манга;

(манхва) - корейские мультфильмы и комиксы, напоминающие японские манга; Mukbang (мокпан, мокбан)- трансляция в соцсетях, которую ведут блогеры, поглощающие огромное количество еды и одновременно разговаривающие со зрителями.

Все эти слова часто встречаются и в русскоязычных источниках. В последних сборниках "Новое в русской лексике", которые ежегодно публикует Институт лингвистических исследований Российской академии наук, также встречаются термины "к-драма", "мокбан" или "мокбэнг". Кроме того, в выпуске 2020 года есть слово "дальгона" - так называется южнокорейский кофейный напиток из растворимого кофе, сахара и горячей воды.

По словам британских филологов, пополняющие Оксфордский словарь термины прочно вошли в разговорную речь британцев. "Выходцы из Азии сперва употребляют эти слова в своей среде, а потом они проникают в англоговорящий мир. Таким образом в море английской лексики поднимается корейская волна", - отметили эксперты.

"Интернациональное мышление"

Успех экспорта корейской культуры в последние 10 лет связан с интернациональным мышлением ее создателей, считает доктор Хе Кёнг Ли из Королевского колледжа Лондона, изучающая этот феномен.

Автор фото, EyeFm

"После того как в мире стал популярным K-pop, прошло уже больше 10 лет, и теперь у корейских производителей появилось настоящее глобальное мышление", - считает она.

В героях корейских телевизионных сериалов британцы находят много общего с собой, продолжает эксперт. Те обычно не питают больших надежд, у них нет будущего, но они упорно сражаются за выживание.

"Эти фильмы увлекательны, они несут в себе национальную изюминку, которая вызывает дополнительный интерес у зрителей по всему миру. И они критичны по отношению к обществу, к его социально-экономическим условиям. Таким героям люди могут сочувствовать", - замечает исследователь.

По мнению доктора Ли, корейское кино вполне вписалось в мировой культурный мейнстрим, и его популярность будет только расти. "С точки зрения технологий и актерской игры они достигли высочайшего уровня и производят первоклассную продукцию", - говорит она.

Бурный рост

Первым корейским поп-исполнителем, чья песня Gangnam Style в 2012 году стала лидером британских чартов, был рэпер PSY. Сейчас этот клип на YouTube набрал уже 4,2 млрд просмотров

Автор фото, Netflix

Получившая в 2019 году Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а в 2020-м "Оскара" комедия "Паразиты" о бедной семье, обманом устраивающейся на службу в богатый дом, стала в Британии самым кассовым фильмом среди снятых не на английском языке.

BTS стали первой корейской группой, чем альбом пробился на вершину британских чартов.

А "Игра в кальмара" имеет шанс поставить абсолютный рекорд по числу просмотров среди фильмов на платформе Netflix, причем 95% зрителей сериала живут за пределами Кореи.

Успешная нация

Республика Корея - практически единственная страна, которой удалось выйти из категории развивающихся и сделаться по всем параметрам частью условного постиндустриального Запада.