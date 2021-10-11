За 10 лет Россия просила Google блокировать контент чаще, чем все остальные страны, вместе взятые. Объясняем на графиках

Елизавета Фохт, Олеся Волкова

Русская служба Би-би-си

час назад

Россия за последние без малого десять лет стала абсолютным лидером по числу требований об удалении контента, отправленных корпорации Google. Российские власти с 2011 года направили более половины от общего числа таких запросов от всех стран мира, свидетельствует статистика корпорации. В последние годы Google удовлетворяет их все чаще - эксперты объясняют это тем, что, благодаря новым законам о регулировке рунета, у компании остается всё меньше возможностей отказывать госорганам.

Би-би-си рассказывает о том, как и почему менялась динамика требований российских властей о блокировке данных в сервисах Google.

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Россия - лидер по числу запросов в Google с 2011 года

С 2011 года Россия отправила более 60% всех запросов об удалении контента. Об этом свидетельствует статистика корпорации, которую изучила Би-би-си.

Сведения о количестве запросов от разных стран корпорация раскрывает в рамках Google Transparency Report. Сейчас в нем доступны данные с 2011 по 2020 год.

За эти годы российские органы обращались к Google 123 606 раз (60,6% от всех запросов). В этих запросах они просили удалить более 950 тысяч единиц контента из разных сервисов компании - в основном веб-поиска и YouTube.

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До середины 2012 года Россия не входила даже в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных. Но через год вошла уже в семерку, а в 2016 году вышла на первое место. С тех пор отрыв от других государств по числу запросов только рос.

Как поясняет сам Google, запросы от государств могут поступать как в письменной, так и в устной форме, от учреждений разных уровней - судов, ведомств, правоохранительных органов и так далее. По данным корпорации, сейчас запросы из России приходят преимущественно от Роскомнадзора.

Как объясняет Би-би-си IT-эксперт, автор телеграм-канала addmeto Григорий Бакунов, до этого запросы в основном направляли силовые структуры: "Раньше даже запросы Роскомнадзора шли через МВД, а теперь наоборот - все запросы к Google идут именно через Роскомнадзор".

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Би-би-си отправила в Роскомнадзор запрос с просьбой прокомментировать динамику запросов на удаление контента и ожидает ответа.

По словам адвоката "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна, российские власти считают запросы на удаление контента эффективным способом регулирования рунета, поэтому их количество только растет. На это влияют и новые законодательные механизмы, которые позволяют требовать блокировки контента, в том числе без решений судов.

"Прежде всего увеличение количества запросов на удаление контента связано с количеством оснований, по которым он может быть удален, и органов, которые могут этого требовать во внесудебном порядке. Только за последние годы в число таких органов вошли Росздравнадзор, Росмолодежь. Не говоря уже об увеличенных полномочиях генпрокуратуры", - говорит юрист.

За последние 10 лет у России действительно появилось больше способов требовать блокировок, согласен Бакунов. Например, новые записи в "Едином реестре запрещенных сайтов", который работает с 2012 года, сами по себе считаются запросом на удаление контента из сервисов Google.

C 2018 года поисковики должны подключаться к реестру и удалять внесенный туда контент в автоматическом режиме - это уже сделали "Яндекс" и "Мейл.ру". Google несколько раз штрафовали за отказ сделать это и недостаточную фильтрацию контента. Подключился ли он к системе, до сих пор неясно.

По мнению Бакунова, у других стран намного меньше возможностей давить на Google - с этим, в том числе, и связан разрыв в числе запросов: "Чем другие страны могут угрожать Google? Отключением? Франция не может отключить у себя Google, потому что жителям страны будет просто нечем искать в интернете. А Россия в уникальном положении, у нее есть "Яндекс", "ВКонтакте" и так далее".

Дарбинян напоминает, что в мире есть страны и с более жесткими практиками - например, Китай и Иран, которые позволяют блокировать интернет-сервисы целиком. "Россия все-таки в отличие от этих стран сильнее интегрирована в мировую экономику, и политического решения блокировать сервисы пока нет. Поэтому и растет количество запросов на удаление контента внутри сервисов", - резюмирует он.

Какие сервисы цензурируют российские власти?

Подавляющая часть требований, которые российские госорганы направляют Google, затрагивает контент YouTube и поисковика корпорации. До середины 2018 года видеохостинга касалось большинство запросов, но теперь власти чаще всего просят удалять ссылки из интернет-поиска.

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Сама корпорация объясняет это поправками в закон "Об информации", принятыми в 2017 году. Они обязали поисковики удалять ссылки из выдачи по требованию Роскомнадзора.

"Да, до этого закон требовал блокировок только у операторов связи, но после принятия "закона Яровой", а также изменений антипиратского законодательства владельцев поисковиков обязали удалять все, что российские власти считают противоправным. То есть рост запросов на удаление ссылок напрямую связан со вступлением в силу новых законов", - считает Дарбинян.

По мнению Бакунова, новые законы действительно повлияли на динамику, но есть и другой фактор. Сам Google в 2016 году начал активно бороться с нелегальным контентом на YouTube и постоянно давит на свою платформу, говорит IT-эксперт.

"В итоге там нет ни наркотиков, ни порно или эротики - как следствие, поводов обращаться стало не так много в общей массе", - отмечает Бакунов.

Как российские власти мотивируют свои запросы?

Во множестве запросов, отправленных Россией за 10 лет, в качестве причины для удаления контента указывалась угроза национальной безопасности - это треть от их абсолютного числа. Но количество таких запросов менялось от года к году.

Всплеск подобных требований произошел во второй половине 2016 года и достиг пика в середине 2017 года. Потом число этих запросов пошло на спад. По мнению Дарбиняна, это в том числе может быть связано со спадом протестной активности после антикоррупционных митингов 2017-2018 гг.

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Но в прошлом году количество запросов, связанных с угрозой нацбезопасности, опять начало расти. Например, во втором полугодии 2020 года российские власти отправили 3625 таких требований (19% от общего числа).

Для сравнения: США за тот же период отправили только два запроса по этой причине, Турция (второе место по общему числу требований к Google) - 70 запросов, а Индия (третье место) - 118.

Теоретически в 2021 году (статистика за этот период еще не опубликована) число запросов в связи с нацбезопасностью может только вырасти.

Зимой этого года Роскомнадзор активно (и успешно) боролся с иностранными соцсетями и, в том числе, с Google из-за призывов на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Летом - требовал удалить информацию об "Умном голосовании" из поисковой выдачи, а приложение "Навальный" - из магазинов приложений. В первый день парламентских выборов Google удалил приложение, однако в начале октября оно снова появилось в магазине.

Какой конкретно контент российские власти считают угрозой нацбезопасности, Google не раскрывает, но, предположительно, речь идет об экстремистских материалах, терроризме, призывах к акциям протеста и так далее. Требования, связанные с пропагандой суицида, призывами к насилию, употреблением наркотиков и порнографией, корпорация выделяет в отдельные категории.

Основной причиной, по которой российские власти обращались к Google c запросами с конца 2018 года, были претензии по авторским правам. По словам Бакунова, в этот период госорганы действительно усилили борьбу за "легальный контент" и занялись блокировками сайтов с книгами и фильмами по требованиям правообладателей.

"Для защиты авторских прав у властей появилось больше механизмов, - добавляет Дарбинян. - Поисковикам добавили обязанность удалять заблокированные Мосгорсудом сайты из выдачи. "Антипиратский закон" несколько раз обновился, по нему тоже растет количество дел в Мосгорсуде".

На рост запросов в категории "авторское право" повлияло решение минкомсвязи о блокировке "сайтов-зеркал", которое было частью "антипиратского закона", добавляет адвокат.

В середине 2018 года российские власти активнее всего посылали запросы, которые Google помечал как претензии к "товарам и услугам, попадающим под действие специальных законов". Сама компания в своих правилах объясняет, что подразумевает под этим рекламу наркотиков, нелегальных онлайн-казино, секс-услуг, оружия, сигарет, алкоголя и так далее - продвигать их через сервисы Google запрещено.

По мнению Дарбиняна, всплеск может быть связан именно с борьбой с нелегальными онлайн-казино. В мае 2018 года ФАС действительно объявила, что проверит законность рекламы онлайн-казино в видеороликах на YouTube. При этом именно в первой половине 2018 года власти отправили рекордное число запросов об удалении контента видеохостинга. РБК, описывая эту динамику, тоже связывал ее с войной против нелегальных азартных игр.

Григорий Бакунов с этим объяснением не согласен. По его мнению, "казино тут ни при чем", потому что борьба с ними ведется постоянно. "Скорее всего, в 16-17 году началась активнейшая борьба с сайтами, продающими наркотики и прекурсоры к ним", - полагает он.

В конце каждого отчетного периода Google рассказывает о конкретных запросах, которые, на взгляд корпорации, "представляют общественный интерес", и объясняет, как принималось то или иное решение.

Например, в конце 2020 года Роскомнадзор "потребовал удалить запись в Blogger, где утверждалось, что российское правительство дважды участвовало в отравлении оппозиционера" - речь, очевидно, идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Этот контент власти посчитали экстремистским.

"Мы не удалили запись в блоге отчасти потому, что решение суда, процитированное Роскомнадзором, не относилось к рассматриваемому контенту. Впоследствии Роскомнадзор отозвал запрос", - объяснил Google.

За несколько месяцев до этого Роскомнадзор потребовал заблокировать "русскоязычное резюме отчета Financial Times. Утверждалось, что содержание отчета является "экстремистским": "В статье говорится, что реальное количество смертей от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика".

Материал, о котором идет речь в запросе, действительно привлек внимание российских властей в конце мая прошлого года. МИД тогда назвал его "беспочвенными спекуляциями", а Роскомнадзор пообещал изучить публикацию.

Но блокировать материал Google не стал - "в том числе потому, что способ отправки запроса не соответствовал требованиям к этой процедуре".

Как Google реагирует на запросы?

Google в своих правилах объясняет, что может отказывать в удалении материалов по разным причинам: "Некоторые запросы не содержат точной информации о том, что именно надо удалить. В других случаях выясняется, что автор уже самостоятельно удалил контент".

Кроме того, объясняет корпорация, не все судебные решения, которые ей поступают, требуют конкретных действий.

Методика подсчета долей удаленного контента менялась. До 2019 года Google рассчитывал ее по числу удовлетворенных или отклоненных запросов. Теперь же - по решениям в отношении каждой конкретной единицы контента.

Как следует из статистики компании, в 2019 и 2020 годах Google все чаще и чаще удовлетворял запросы властей. Если в первом полугодии 2019 года корпорация отклонила требования по 49,9% спорных элементов, то в конце 2020-го доля отказов составила всего 7,7%.

В основном контент удалялся из-за нарушения российского законодательства, в редких случаях - из-за нарушений правил платформы. Некоторые спорные элементы были удалены еще до запросов, другие Google не смогла найти в своих сервисах.

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"Google стал сговорчивее, что хорошо видно по решению удалить приложение "Навальный" из Google Play. Кроме того, российские власти научились более четко и правильно формулировать претензии к сайтам. То есть можно сказать, что Google и Роскомнадзор "притерлись друг к другу": компания согласилась следовать законодательству, а законы доредактировали так, чтобы легко банить то, что необходимо", - объясняет IT-эксперт Бакунов.

Впрочем, сам Роскомнадзор политикой Google по-прежнему недоволен. В мае ведомство пригрозило корпорации ограничением скорости работы в России - такую меру уже применяли к Twitter. А еще напомнило, что если компания продолжит нарушать правила, то в конечном счете ее могут оштрафовать на сумму до 10% всей ее годовой выручки.

"Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка пяти тысяч запрещенных материалов. Больше всего - 3,5 тысячи - с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещенными судом, - жаловались в ведомстве. - В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств".

К проблемному контенту регулятор отнес и призывы к участию в "незаконных акциях".

Власти регулярно штрафуют компанию на миллионы рублей. Например, из-за отказов фильтровать поисковую выдачу на 100% по данным "Единого реестра запрещенной информации" и подключиться к системе.

В ноябре 2018 года по этой причине Google получил штраф 500 тысяч рублей, в июле 2019-го - повторный штраф на 700 тысяч рублей.

Через несколько месяцев после этого в ведомстве сказали, что уровень фильтрации спорного контента вырос до 80%. Но в августе следующего года Google опять оштрафовали за это же нарушение - на 1,5 млн рублей.

Крупные штрафы компания получала и в этом году: 25 мая - на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, 27 мая - на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.

Правда, тогда же поисковик впервые попытался оспорить запросы на удаления контента - речь шла о видео с призывами выходить на акции в поддержку Навального в январе 2021 года. Но арбитражный суд в итоге отклонил этот иск.

Удаление контента - не единственное, чего российские власти требуют от Google. Органы регулярно запрашивают у компании и информацию об аккаунтах конкретных пользователях. Пока корпорация в основном отказывает в предоставлении таких данных, но доля удовлетворенных запросов в последние годы тоже росла.

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Дарбинян из Роскомсвободы предлагает "не строить иллюзий" по поводу дальнейшей политики Google по запросам российских госорганов. По его мнению, тенденция на удовлетворение таких требований может меняться только в сторону ухудшения.

"Google - не правозащитная организация, а коммерческая компания. Она собирает достаточно много денег с российского рынка. А значит, они до последнего будут пытаться договариваться, кастомизировать продукт под требования местных регуляторов", - отметил он.