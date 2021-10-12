"Законодательный авангард президента". Как прошло первое заседание новой Госдумы

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В Москве состоялось первое заседание Госдумы 8-го созыва. На нем Вячеслава Володина переизбрали спикером нижней палаты. Открывать созыв доверили Валентине Терешковой, которая в прошлом году предложила обнулить сроки Владимира Путина. С трибуны она благодарила его за успех "Единой России", пока другая женщина-космонавт Светлана Савицкая (КПРФ) просила депутатов не принимать законы, нарушающие политические свободы россиян.

Открывать первое заседание вновь избранной Думы доверили первой космонавтке Валентине Терешковой. По правилам это должен делать старейший депутат - в этом созыве это 85-летний Владимир Ресин, который старше Терешковой на год. Но он от этой функции отказался.

В десять утра по Москве Терешкова поздравила депутатов с избранием и коротко напомнила результаты партий - "Единая Россия" получила в новой Думе 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия" - 27, ЛДПР - 21, а "Новые люди" - 13.

Еще пять кресел достались самовыдвиженцам, а по одному - Партии роста, "Родине" и "Гражданской платформе". Почти все они уже присоединились к действующим фракциям. Актер Дмитрий Певцов и координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов, избравшиеся в Москве (конкуренты по округам считали их административными кандидатами), присоединились к "Новым людям".

Телезнаток Анатолий Вассерман, которого тоже считали предпочтительным для Кремля кандидатом, будет работать со "Справедливой Россией". Депутаты Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов, избранные от "Родины" и "Гражданской платформы", вошли во фракцию ЛПДР.

Одиночкой осталась лишь представитель Партии роста Оксана Дмитриева.

"Не должны издаваться законы, умаляющие права человека"

После того как Терешкова пожелала коллегам "успешной и плодотворной законотворческой деятельности", в зале заиграл гимн. Присутствующие слушали все три куплета стоя. Защитные маски надели лишь немногие. В зале присутствовали 427 депутатов, еще 23 на заседание не явились - как рассказали в аппарате нижней палаты, 11 из них заразились коронавирусом.

Затем слово передали представителям фракций, которые собрались в президиуме. По правую руку от Терешковой сидела Светлана Савицкая, первая женщина, вышедшая в открытый космос. На груди соседок блестели звезды Героев СССР (у Терешковой одна такая награда, у Савицкой - две).

Автор фото, TASS Подпись к фото, Светлана Савицкая призвала депутатов всегда соблюдать 55-ю статью Конституции

Контраст между их выступлениями оказался заметным. Первой слово получила Савицкая. Под жидкие аплодисменты она поздравила депутатов, честно победивших (космонавтка сделала сильный акцент на слово "честно") на прошедших выборах.

"Желаю вам в своей работе всегда соблюдать 55-ю статью Конституции, которая гласит, что в России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. А это касается как экономических, так и политических прав и свобод. Я думаю, мы должны всегда об этом помнить", - сказала Савицкая, которой еще раз похлопали ее однопартийцы из КПРФ.

Терешкова же выступала последней. Представляющий ее Владимир Жириновский напомнил, что у его коллеги есть звезда Героя СССР. За этим последовала стоячая овация.

Свою речь Терешкова начала с благодарности избирателям и Владимиру Путину, поддержку которого она назвала одной из причин победы партии на выборах. Это она в 2020 году предложила внести в обновленную Конституцию поправку, которая обнулила президентские сроки президента.

Терешкова напомнила, что именно Путин предложил федеральную пятерку списка, с которой ЕР пошла на выборы (правда, единственной, кто после победы действительно пошел в Думу, оказалась уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова).

"Впереди 2024 год, год выборов президента, ответственный период, - напомнила Терешкова. - Наша общая задача - сохранить политическую стабильность, обеспечить поступательное развитие. ЕР - законодательный авангард президента. Каждый из нас должен соответствовать этой миссии". Космонавтка призвала коллег помнить, что главное для депутатов - это "благополучие человека, забота, повышение качества жизни".

На этом время, отведенное на выступление Терешковой, истекло, но Жириновский попросил дать ей еще две минуты. В конце речи представительница "Единой России" призвала учитывать мнение всех людей, а не только тех, кто голосовал за партию. Новых депутатов она попросила "без лишнего популизма включиться в работу на благо людей".

ЛДПР беспокоится о коронавирусе, "Новые люди" - об уровне жизни

Между Савицкой и Терешковой выступали представители остальных фракций. Владимир Жириновский предложил коллегам брать пример с члена ЛДПР Леонида Слуцкого - главы комитета по международным делам, который, по словам лидера партии, смог организовать международное межпарламентское сотрудничество в пандемию, за что получил высокую оценку от Владимира Путина. При этом Слуцкий известен тем, что в 2018 году несколько журналисток, в том числе корреспондентка Би-би-си, обвинили его в домогательствах.

Затем лидер ЛДПР призвал наконец построить новый парламентский центр. "Наше здание выглядит очень невзрачно. Так сидеть нельзя, должна быть дистанция полтора метра", - бушевал Жириновский. Он заявил, что даже в парламенте Туркмении дистанция между людьми - два метра.

"Сегодня 23 человека отсутствуют. Прогуляли? Нет! Они больны этой страшной болезнью, - продолжал руководитель ЛДПР. - Вот сейчас большинство без масок. Вы хотите заразу подцепить? Прошу не допускать в зал заседаний непривитых!"

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Фракцию ЛДПР ожидаемо возглавил Владимир Жириновский, а "Новых людей" - Алексей Нечаев

В предыдущем созыве, напомнил Жириновский, от коронавируса погибли несколько депутатов: "Пять человек потеряли, они гниют в сырой земле". После этого он предложил добавить прививку от коронавируса в календарь обязательной вакцинации.

Затем слово взяла Галина Хованская из "Справедливой России". Ее выступление было более сдержанным. "Вы пришли не за мандатом, не за автомобилем, не за льготами - вы пришли работать для людей, для их блага, на благо будущего нашей страны", - сказала она коллегам.

Основатель "Новых людей", создатель Faberlic Алексей Нечаев напомнил, что "впервые за 15 лет в парламенте - пять фракций". "Это для нас и, наверное, для вас новость - но это факт", - заметил он. "Главный вопрос, который волнует людей, это вопрос качества жизни. Люди удивляются - почему Россия такая богатая, а люди так бедно живут? Мы считаем, что это потому что экономика страны не растет", - сказал лидер партии.

По словам Нечаева, его однопартийцы будут предлагать упростить и снизить налоговую нагрузку. "Проблемы большие есть и в обществе. Нас и избирателей часто принимают за детей, которые не смогут сами принять решение. Конечно, обязательная вакцинация неприемлема, может быть только добровольно…" - рассуждал он. Тут Нечаева перебил Жириновский: "Добровольно умирать будем?!"

"Много желающих заткнуть рот в стране. Надо с этим заканчивать", - резюмировал руководитель "Новых людей".

"Демократия - это процедура норм и правил"

После паузы депутаты перешли к выборам спикера. На эту должность выдвинули двух человек. "Единая Россия" предложила Вячеслава Володина, который занимал эту должность в предыдущем созыве. КПРФ - заместителя председателя ЦК партии Дмитрия Новикова.

По регламенту каждая фракция могла задать кандидатам по два вопроса. Первым выступал Володин. В своей речи он предложил депутатам сосредоточиться на реализации посланий Владимира Путина, "эффективно реализовывать" новые полномочия, полученные после конституционной работы, а также больше работать над законами прямого действия и развивать диалог с гражданским обществом.

Кроме того, Володин предложил ввести "отчеты о работе" депутатов, чтобы повысить "ответственность за обязательства", которые те взяли перед избирателями.

После этого он ответил на вопросы коллег. Например, Николай Коломейцев (КПРФ) пожаловался Володину на то, что в прошлом созыве депутаты ни разу не заслушали руководство МВД и Генпрокуратуры. "Не знают законов. В выборную кампанию, в том числе, 150 кандидатов и кандидатов в депутаты задержаны сотрудниками полиции", - заявил Коломейцев.

Он спросил у Володина, готов ли тот пригласить главу МВД и генпрокурора, а также руководство оперштаба по борьбе с коронавирусом, на заседание Думы. "Вы правы, подчеркнув, что у нас давно не было здесь в зале генерального прокурора. Давайте его пригласим, [и] министра внутренних дел", - согласился тот.

Юрий Напсо из ЛДПР спросил у Володина, планирует ли тот принимать дополнительные меры по борьбе с Covid-19. Тот сообщил, что депутатам придется продлить ограничения на посещение Думы и, например, работу буфетов и столовых. "В течение недели придется работать только во вторник и четверг. Надо мерять температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционную форму [работы]", - сказал Володин.

Он добавил, что сейчас в Думе вакцинированы 70% депутатов - и этого недостаточно.

Алексей Нечаев из "Новых людей" рассказал Володину, что многие люди ассоциируют Думу лишь с запретами, и спросил, может ли нижняя палата парламента быть инструментом, который "раскрепостит экономику и общественную жизнь".

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Вячеслав Володин снова возглавил Госдуму, а одним из его заместителей стала бывшая уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова

"Те, кто говорит о свободах, как правило, приходя к власти, заканчивают с этими свободами, и становится еще тяжелее. Мы с вами это знаем по 1917 году", - начал Володин издалека. По его словам, в вопросах экономики и налоговой системы депутаты будут делать все для создания условий развития бизнеса. Затем единоросс почему-то заговорил об избирательных системах разных стран.

"Но когда мы говорим об обществе - коллеги, демократия - это процедура норм и правил. Давайте сравним. Если посмотреть нашу избирательную систему и избирательную систему США - наша более открыта. Наша вся строится на волеизъявлении гражданина. Мэр Парижа избирается выборщиками, президент США избирается выборщиками. У нас прямая демократия!" - заявил Володин.

После с речью выступил кандидат в спикеры от КПРФ Дмитрий Новиков. В ней он в том числе раскритиковал электронное голосование (ДЭГ) и систему трехдневных выборов, предложив создать в Думе комиссию по расследованию нарушений на участках: "Дистант выборы убивает. В Москве шесть наших товарищей побеждали в столичных одномандатных округах по итогам ручного подсчета, после данных дистанта - никто не проходил… На справедливые возмущения власть отметила задержаниями".

Новиков также заявил, что страна "вымирает от нищеты и безнадеги": "Прожиточный минимум остается жалким. Деньги лежат, а ведь их можно умножить. Только за прошлый год российские миллиардеры разбогатели на 80 млрд долларов. До каких пор мы будем ублажать олигархию?"

Кандидат на пост спикера предположил, что многие подумают, что "коммунисты хотят все отнять и поделить. " Аккуратнее с заявлениями, осторожнее с комментариями и ухмылками. Мы говорим о серьезных вещах, о вымирании страны, о жизнях людей, - предупредил он. - А знаете, если стоит вопрос о жизнях людей - то можно и поделить!"

Володин в итоге легко одолел Новикова в борьбе за пост председателя Думы, получив 360 голосов. За коммуниста проголосовали 61 человек - это на четыре больше, чем во фракции КПРФ.

Заняв кресло спикера, Володин предложил выбрать своих заместителей и глав комитетов. Первые вице-спикеры Думы прошлого созыва в итоге сохранили свои должности - это Александр Жуков (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ).

Общее вице-спикеров выросло до 11 и оказалось, что президиум на такое число не рассчитан - стульев на всех не хватило. Володин пообещал, что это исправят к следующему заседанию.

Состав руководства фракций в новом созыве почти не изменился. Замена произошла у единороссов - на должность главы партии в Думе вернулся Владимир Васильев, экс-глава Дагестана. Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов продолжат руководить ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией", а фракцию "Новых людей" возглавил ее основатель Алексей Нечаев.