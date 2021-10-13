"В белом халате и с терминалом". Как кремлевская медицина зарабатывает на платной госпитализации с ковидом

Анна Пушкарская, Павел Аксенов, Оксана Чиж, Ксения Чурманова

Би-би-си

32 минуты назад

Автор фото, Valentin Yegorshin

В Москве появилась целая инфраструктура для платного лечения Covid-19. Такие услуги оказывают не только частные клиники, но и государственные, в том числе "кремлевские" больницы. Стоимость госпитализации в них может доходить до нескольких миллионов рублей. Услуги государственных больниц обросли сетью посреднических фирм. Комфортное пребывание в "красных зонах" предлагает и компания известного "вакциноскептика" Владислава Шафалинова - ее офис базируется в больнице управделами президента.

"Лечился вроде в одном месте, а получатель денег - какое-то ООО. Пришел человек в белом халате и с терминалом. Сказал: "Надо положить депозит". Пока обследовали, депозит кончился, надо еще. Я был лежачий, никуда не выходил, больница на карантине. Перед выпиской выясняется, что у меня появился ковид. Они говорят, что все сотрудники проверяются, и где я заразился - неизвестно. Надо переводиться в палату за 70 тысяч рублей в сутки".

Это рассказ жителя Москвы Максима Бобровского, который лежал в старейшей больнице Управделами президента - Волынской клинической больнице номер 1 (КБ1). Она находится рядом с бывшей дачей Иосифа Сталина, а лечатся здесь в основном чиновники Кремля и высших органов власти. Человек с улицы может сюда попасть при наличии свободных мест и только за деньги.

Мужчина заплатил за лечение в этой кремлевской клинике более 1 млн рублей, но не самой больнице, а, как выяснилось позже, связанной с ней частной компании, у которой нет медицинской лицензии, а в штате которой лишь один человек. Пациент после выздоровления пошел в суд.

В России официально лечат ковид бесплатно - один больной стоит бюджету до 600 тысяч рублей. Однако в Москве востребована и платная госпитализация: пациент может заплатить за палату и лечение в частных и государственных больницах сотни тысяч или миллионы рублей в зависимости от уровня комфорта, необходимости реанимации и других факторов.

Чтобы понять, как работает система платной госпитализации, корреспонденты Би-би-си обзвонили более десятка больниц и сервисных компаний под видом потенциальных клиентов, занятых поиском стационара для больного коронавирусом.

Оказалось, что государственные клиники часто работают через посредников, которые сами не оказывают никаких медицинских услуг, но при этом устанавливают непрозрачные цены и условия госпитализации. Больные и их родственники в стрессовой ситуации не всегда понимают, с кем они заключают договор и за что платят. Оспорить счета за добровольное платное лечение в суде почти невозможно.

Миллион за коронавирус

"Я думал, что будет договор с больницей, обозначат, что сколько стоит. Детализацию мы потом уже запрашивали в судебном порядке, но и там указано - "лекарства" и сумма. А какие лекарства - непонятно", - рассказывает москвич Максим Бобровский в беседе с Би-би-си.

В Волынскую больницу его привезли осенью 2020 года с высокой температурой и болью в пояснице, без каких-либо симптомов ковида. По договоренности о платном лечении из дома его забирала бригада скорой помощи самой больницы. Его поместили в одноместную палату и сделали тест на коронавирус - он оказался отрицательным.

В иске пациента утверждается, что молодой человек, который в белом халате и с терминалом приходил в палату, представился работником больницы - отдела по предоставлению платных медицинских услуг.

Он, по словам пациента, и предложил подписать договор на "услуги по организации получения медицинской помощи и госпитализации в КБ1 УДП РФ" - всего на одной странице. Договор заключался не с больницей, а с неким ООО "Мед-сервис". "У меня было такое состояние, что не до этого - сильнейшие боли и температура", - говорит Максим.

"Как я понял, эта компания находится при больнице, - объясняет он уже сейчас. - Ведь сотрудник пришел в палату, несмотря на карантин".

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На 15-й день пребывания в больнице тест у мужчины оказался положительным. Еще несколько дней ему пришлось провести на "инфекционной койке". Эта палата ничем не отличалась, говорит он, но стоила она уже 70 тысяч рублей в сутки - почти в десять раз дороже, чем прежняя в нековидном отделении.

Такое соотношение цен заложено и в прейскуранте, опубликованном на сайте больницы, убедилась Би-би-си. Там уточняется, что дорогостоящие расходные материалы и лекарства оплачиваются отдельно.

За что конкретно ему выставляли счета, почему его вынудили заключить договор с посреднической организацией и легитимно ли вообще было его нахождение в больнице, Максиму не объяснили. Заплатив ООО "Мед-сервис" в целом 1,09 млн рублей, пациент от дальнейшего лечения отказался, а вернувшись домой, обратился в суд.

"Мы утверждаем, что готовы оплатить лечение, но только самой больнице и по обоснованным документам, подтверждающим реальный объем оказанных услуг и их реальную стоимость", - говорит представитель истца юрист Олег Осипенко.

Бутырский райсуд Москвы отказался признать как неосновательное обогащение "Мед-Сервиса", так и вину больницы за заражение пациента. В решении говорится, что инкубационный период мог быть и больше проведенного в больнице срока.

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Это первое и пока единственное опубликованное судебное решение, вынесенное по спору о платном лечении коронавируса. Оно также раскрывает механизм отношений больницы Управделами президента с ООО "Мед-сервис". По договору, заключенному ими в декабре 2019 года, фирма получала с пациентов деньги по собственным расценкам и "организовывала" лечение, оплачивая его больнице.

Примечательно, что компания, которой это доверили, была создана всего за две недели до начала партнерства с элитной клиникой, в штате у нее в 2020 году был один сотрудник (сейчас - два). У нее нет сайта, где можно было бы найти контакты и посмотреть расценки. В пандемийном 2020 году выручка "Мед-Сервиса" составила 72,5 млн рублей.

Би-би-си не удалось поговорить с гендиректором "Мед-Сервиса" Алексеем Лапенко. Он предложил перезвонить "через часик", но с тех пор уже не отвечал на звонки.

"Мед-сервис" - лишь часть сети посредников, которые зарабатывают миллионы рублей на платной госпитализации в государственные больницы.

Ветеран кремлевско-частного партнерства

Хирург Владислав Шафалинов - известный "вакциноскептик", блогер и постоянный гость телеканала "Царьград". Шафалинов называет Covid-19 " мировой аферой" и "экспериментом глобалистов".

Весной 2021 года он выступал в Верховном суде за исключение ковида из списка опасных для окружающих болезней и против масочного режима. В июле он назвал безумием ревакцинацию, а в августе участвовал в акциях протеста в Берлине против "масок, локдаунов и других безумных ограничений".

Несмотря на скептичное отношение к коронавирусу, Шафалинов владеет одним из крупных посреднических сервисов платной госпитализации с Covid-19. Его операторы предлагают срочную отправку "в лучшие стационары Москвы" с минимальной стоимостью лечения в 450 тысяч рублей.

"Нет никакого противоречия в том, что я выступаю против вакцинации, и при этом с тяжелыми формами коронавирусной инфекции мы предлагаем госпитализировать. Учитывая, как их сейчас лечат, я далеко не каждого пациента бы сейчас госпитализировал и не во все стационары", - говорит в беседе с Би-би-си Владислав Шафалинов.

Если набрать в Google запрос "Волынская больница", то одним из первым выпадет сайт "волынская.рф". На сайте, который легко принять за официальный, большими буквами указано название больницы, ее адрес, а также различные виды лечения. А меньшим шрифтом прописано, что это "центр госпитализации" группы компаний "Ваш доктор", который работает в кабинете 318 административного корпуса Волынской больницы.

Внизу сайта можно увидеть, что его создатель - ООО "Центр прикладных медицинских технологий академика Дикуля" (ЦПМТ). В первый год пандемии выручка этой компании выросла на 52 млн рублей и составила 333,5 млн рублей.

Сутки на инфекционной койке стоили, как и в прейскуранте больницы, от 50 до 100 тысяч рублей плюс стоимость медицинских услуг. За сопровождение пациента во время лечения компания по своему прейскуранту накидывала ежедневно еще по 10 тысяч рублей.

Шафалинов и его семья владеют ЦПМТ и "Вашим доктором". "Я возглавляю не сервисные, а медицинские компании. Все наши компании имеют медицинские лицензии. Под сервисными компаниями очень часто понимаются всякие прокладочные конторы, которые занимаются не тем, чем надо заниматься", - подчеркнул Шафалинов в разговоре с Би-би-си.

Давние знакомые

Партнерство Владислава Шафалинова с клиниками кремлевской медицины началось задолго до пандемии. Он давний знакомый заместителя начальника Главного медицинского управления УДП Валерия Бояринцева, чье ведомство курирует все кремлевские клиники

В 2012 - 2017 годах Бояринцев был главврачом Волынской больницы, на базе которой Шафалинов в тот момент стал активно развивать бизнес, связанный с платными услугами кремлевской медицины. Именно в 2012 году государственные больницы получили право предоставлять платные услуги наряду с частными.

И Шафалинов, и Бояринцев - выпускники петербургской Военно-медицинской академии. В одно время Шафалинов был там курсантом, а Бояринцев - адьюнктом.

Оба - военные хирурги, полковники запаса медицинской службы министерства обороны и соавторы нескольких запатентованных изобретений. Одна из их общих разработок - местное гемостатическое средство "Гемохит" - создавалось в рамках гособоронзаказа.

В 2017 году Бояринцев ушел на повышение. Сейчас и его полномочия, и услуги компаний Шафалинова распространяются за пределы Волынской больницы на другие медучреждения Управделами президента.

Рассказать, почему цены на платное лечение ковида многократно отличаются от цен на лечение других болезней, Шафалинов отказался. "Стоимость определяют сами лечебные учреждения. Наши клиники лечат ковид на амбулаторном этапе. Но в нашей сети нет круглосуточных стационаров. Мы таких пациентов, которые нуждаются в госпитализации, перенаправляем в стационар. Дальше ценообразование зависит не от нас, а от стационара", - объясняет он.

Между тем у самой Волынской больницы есть собственный отдел платных услуг со штатом врачей. На ее официальном сайте говорится, что эта структура госпитализирует граждан как напрямую, так и через сервисные компании.

Зачем государственной клинике и пациенту нужен посредник, Шафалинов отвечать не стал. "У нас пациент прекрасно понимает, куда он попадает. В отличие от многих сервисных компаний, у нас цены практически совпадают с ценами Волынской больницы", - заявил он Би-би-си.

Суды с посредниками

Однако дублирование услуг на территории одной больницы приводило к судебным спорам и до пандемии. В 2015 году сын судьи Высшего арбитражного суда в отставке судился с ООО "Юниверсал". На тот момент компания принадлежала семье Шафалинова и базировалась все в том же 318-м кабинете Волынской больницы.

Истец жаловался, что пока в приемном покое его матери оказывали экстренную медпомощь, его направили в кабинет 318: там ему дали подписать документы и потребовали оплату наличными - врачи приняли у скорой помощи женщину только после получения денег, пересказывает иск Чертановский райсуд Москвы. Суд приводит показания свидетеля, что истец перед этим звонил в "Юниверсал", где "они представляются отделом платной госпитализации".

Истец, по его словам, считал, что заключает договор с больницей, а обнаружил договор с ООО "Юниверсал". Он утверждал, что никаких услуг эта компания не оказывала, а пока его мама умирала, ему подсовывали на подпись "фиктивные акты и требовали наличные". Последнюю оплату с него потребовали в день, когда его мать умерла.

"После обращения [...] к президенту РФ о происходящем в больнице, ООО "Юниверсал", переоформив задним числом документы, вернул ему часть средств", - говорится в решении суда. Но иск в итоге суд отклонил.

Выздоровление "под ключ"

"Неважно, сколько пациент пролежит в стационаре - два-три дня, неделю или два месяца - одна и та же стоимость. Ничего доплачивать не нужно, и возвратов, соответственно, никаких не будет", - предупреждает по телефону менеджер еще одной сервисной компании "Мединс". Она берется организовать госпитализацию в другую кремлевскую больницу - Клиническую на Лосином острове - за 570 или 700 тысяч рублей "под ключ до выздоровления".

Но пребывание в реанимации добавляет 45 тысяч рублей в сутки, говорит оператор, и сумма может набежать до 70-80 тысяч, если понадобятся "манипуляции, анализы, лекарства".

Во многих московских больницах, предлагающих платное лечение ковида, условия схожи: пациент оставляет депозит в несколько сотен тысяч рублей, которые не возвращаются - чаще всего отдельно оплачиваются дорогие лекарства и реанимация.

В прейскуранте самой Лосиноостровской больницы цены лечения ковида в полтора раза ниже. Но в нем прямо указано, что они предназначены исключительно для "обслуживания юрлиц" - то есть человек с улицы может попасть в больницу только через посредника. В колл-центре больницы клиентам называют одно такое лицо - сразу отсылают договариваться с "Мединс".

Эту компанию еще в 2009 году основал врач Алексей Борискин - по данным "СПАРК-Интерфакса", тогда она называлась "Кремлевский доктор" и находилась рядом с Центральной клинической больницей, которую еще называют "Кремлевской". Затем ее переименовали в "Мединс", а владельцем стала Анна Борискина.

Кроме "Мединс" у больницы есть и другие партнеры, в основном это страховые компании, сказали корреспонденту Би-би-си в отделе платных услуг Лосиноостровской клиники. Сама компания работает также с другими клиниками Управделами президента и еще тремя десятками стационаров, говорится на ее сайте. Выручка "Мединс" за "пандемийный" 2020 год составила 92 млн рублей - это почти вдвое больше, чем в 2019 году (49 млн рублей).

"Мединс", следует из решений суда, в прошлом направляла пациента для госпитализации в Волынскую больницу через "Юниверсал". Цепочка посредников таким образом удвоилась. Во время лечения состояние больной ухудшилось, и семья перевела ее в другую клинику. Иск пациентки к больнице о некачественном лечении суд отклонил, а иск "Мединс" о взыскании оплаты за него - удовлетворил. Анна Борискина от комментариев отказалась.

Прейскуранты на платное лечение больных с Covid-19 формируют больницы, а комиссия сервисных компаний обычно составляет от 10 до 30%, сказал Би-би-си один из медицинских экспертов. Некоторые сервисные компании берут депозит с условием, что получат долю в процентах от итогового счета, который выставит больница.

Больница при этом снижает риск неоплаты лечения: посредники этот риск берут на себя и сам судятся с должниками.

Депозит на возраст

"В Центральной клинической больнице (ЦКБ) порядка от 2 млн рублей авансовый платеж, но сейчас тоже не берут", - предупреждала в сентябре клиентов менеджер "Мединса". В коммерческом отделе самой ЦКБ в конце августа 2021 года клиенту называли сумму депозита 750 тысяч за пациента до 70 лет и 1 млн - для более пожилого: "Если в реанимацию, то вне зависимости от возраста такой [изначальный] депозит 1 млн рублей. Туда полностью включается реанимация и назначенное лечение. И коррекция счета при выписке".

В группах, посвященных коронавирусу, москвичи на пике пандемии советовали друг другу звонить в больницы напрямую и выяснять наличие мест и сумму депозита. А в случае очереди - обращаться к посредникам, у которых "есть квоты" и которые "умеют укладывать" в переполненную больницу, в том числе в ЦКБ. При этом пользователи предупреждали, что зачастую в суточную стоимость койки в больницах входят только врачебное и сестринское наблюдение и питание. За все остальное, "включая салфетки для инъекций", придется платить по прейскуранту клиники.

Высокие цены на лечение не всегда гарантируют внимание к пациенту. В конце 2020 года ЦКБ была переполнена пациентами с коронавирусом - Россию накрыла "вторая волна" пандемии. На странице больницы в "Фейсбуке" тогда появился негативный отзыв: женщина жаловалась, что заплатила за госпитализацию своей матери депозит в 700 тысяч рублей, но персонал в первые дни почти не замечал платную пациентку и игнорировал ее просьбы о таблетке парацетамола. После публикации медицинский куратор и руководство больницы быстро погасили конфликт, и автор оставила на странице благодарность врачам. Говорить об этой истории с Би-би-си она отказалась.

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Мимо кассы

Би-би-си решила сравнить, как отличаются варианты госпитализаций, предлагаемых больницами и посредниками, на примере городского инфекционного центра "Вороновское" - эту больницу весной 2020 года построили примерно за месяц как раз на фоне пришедшей в Россию пандемии коронавируса. Она подчиняется мэрии Москвы.

"Ваш доктор" предложил внести за госпитализацию в эту больницу депозит 660 или 700 тысяч рублей (за лечение в двухместной или одноместной палате соответственно), включая невозвратную сумму в 540 тысяч рублей. Отдельно предлагалось оплачивать реанимацию, дорогостоящие лекарства и процедуры.

В самом центре "Вороновское" договориться напрямую удалось с трудом. В отделе платных услуг больницы имени Демихова, чьим филиалом является центр, ответили, что платно ни при каких условиях не принимают. В самом "Вороновском" сообщили, что "прежде всего, нужно стать пациентом нашей больницы". И если скорая доставит пациента к ним, "тогда уже узнаете о платных палатах".

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После этого пришлось снова звонить в отдел платных услуг, где сотрудница выдала номер телефона коллеги, который подтвердил, что госпитализация возможна. Однако администратор назвал совсем другие цифры и условия: пациент должен внести невозвратную предоплату в 270 тысяч рублей - это вдвое меньше, чем у "Вашего доктора". По его словам, выбор палаты - по желанию пациента и не влияет на размер предоплаты, дополнительной оплаты на реанимацию не нужно, а транспортировку обеспечит больничная скорая помощь.

"Я вам присылаю реквизиты карты Сбербанка, приезжает скорая, и когда она забирает пациента, вы переводите деньги на карту", - объяснил собеседник. Никаких формальностей, кроме ФИО, даты рождения и адреса больного он не потребовал. А на вопрос о договоре сказал: "Договор мы не заключаем".

Спустя две недели корреспондент Би-би-си позвонила в отдел платных услуг, в этот раз назвав свою должность. Тот же администратор заявил, что стоимость лечения составляет также 270 тысяч рублей, однако за реанимацию придется платить сверху 30 тысяч в сутки, оплата при этом производится через кассу с заключением договора в больнице. Кроме того, отметил администратор, больница не предоставляет транспортировку - пациент может добраться самостоятельно.

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На вопрос Би-би-си о том, почему в разговоре с пациентом ранее он не предлагал заключить договор и провести оплату через кассу, администратор сначала ответил, что его неправильно поняли, потом сказал, что ошибся. По его словам, перевод на карточку возможен в случаях, когда пациенты или их родственники не могут доехать до больницы.

- Это не совсем, конечно, правильно все, но бывает такое - люди физически не могут приехать. Они мне переводят на карту деньги. Я оплачиваю в кассу наличными и предоставляю им потом чек. Это все на доверительных отношениях.

- Но вы не предложили моей коллеге такой вариант - приехать. Вы сказали, что деньги просто на карту, никакого договора нет.

- Видимо, я вас неправильно сориентировал, дал вам некорректную информацию.

Лечение в реанимации, по словам администратора, всегда стоило 30 тысяч рублей в сутки. "Когда бы дошло дело до оформления, я бы вам сообщил", - сказал сотрудник больницы.

В департаменте здравоохранения московской мэрии, куда Би-би-си отправила запрос об условиях платной госпитализации в городских больницах заверили, что "случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в городские больницы на платной основе, являются обманом". На уточняющие вопросы в мэрии не ответили.

Законна ли платная госпитализация?

Правила предоставления больницами, в том числе государственными, платных услуг утверждены постановлением правительства от 4 октября 2012 года. Медучреждение, согласно правилам, должно проинформировать заказчика о возможности бесплатного лечения. При этом больница может платно госпитализировать больного "при самостоятельном обращении", но за исключением случаев оказания скорой помощи "в неотложной или экстренной форме".

При платной медпомощи должны соблюдаться те же порядки ее оказания, что и для бесплатной. По желанию могут быть предоставлены дополнительные услуги, например, индивидуальный пост медицинского наблюдения или лекарства помимо жизненно необходимых.

Если пациенту потребуются дополнительные медуслуги, его должны об этом предупредить. Но "по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы", говорится в документе.

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"Госбольницы вправе оказывать за деньги медицинскую помощь за исключением экстренной, которая связана с устранением угрозы жизни, а также устранением осложнений, возникших при оказании медпомощи", - объясняет Ольга Зиновьева, управляющий партнер адвокатского бюро "Онегин" (специализируется на медицинском праве).

Больше всего вопросов связано с реанимацией, так как строго по закону она бесплатна, говорит юрист. Но если пациент или его родственники при поступлении подписали договор, что готовы платить за медпомощь при ухудшении состояния, то такой договор с высокой степенью вероятности не будет признан недействительным, уточняет она.

Зиновьева объясняет, что госбольницы могут оказывать платные услуги с согласия пациента, если им позволяет это делать загрузка - чтобы никого не дискриминировать. "Свободу договора никто не отменял. Даже если клиники получают от государства субсидии и зарабатывают дополнительно, в этом ничего плохого нет", - полагает она.

Сколько стоит вылечить ковид по ОМС?

По тарифам, которые действуют в московской программе ОМС в 2021 году, один законченный случай лечения одного взрослого с госпитализацией в больницу стоит 220 тысяч рублей.

Дороже - если пациенту потребовались препараты, необходимые для борьбы с цитокиновым штормом. В таком случае ОМС предусматривает стоимость в 270 тысяч рублей.

"Стоимость препаратов, включая антибиотики при пневмонии, не безумна. Тариф покрывает расходы медорганизации" - объясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Тариф на лечение ПО ОМС в стационаре основан на усредненном количестве услуг, которые получает пациент, говорит Кузнецов, - для формирования цены "важно не количество манипуляций, а исход лечения".

Недавно сразу несколько медицинских чиновников из разных регионов России - в Челябинске, Красноярске и Коми публично заявили, что лечение больного от коронавируса в государственной больнице обходится бюджету до 600 тысяч рублей.

В Петербурге верхняя планка для тяжелых случаев в 2021 году достигнет 1,24 млн рублей, писала "Фонтанка".В среднем ОМС тратил на госпитализацию пациента с СOVID-19 в 2021 году 135,4 тысяч рублей -это втрое дороже, чем при неинфекционных заболеваниях, подсчитала Счетная палата России.

А вот частные посредники - это зло, считает Зиновьева. "Это абсолютно надуманные фиктивные истории, в 2000-е годы это был процветающий бизнес, он начался с посредничества в лечении за границей, потом в массе стал бизнесом на продаже услуг государственных больниц", - отмечает она.

"Это способ одновременно и получения большей отдачи от кошелька пациента, и вывода денег из кассы больницы в кассу (или в карман) посредника. Клиника получает оплату по своему прайсу, но посреднику пациент должен заплатить больше. А если он пообещает дисконт в ценнике больницы, то возьмет разницу в виде комиссионных", - объясняет Зиновьева схему заработка фирм-посредников.

Если же посредник просит столько же денег за госпитализацию, сколько просит больница, то, как правило, посредник аффилирован с руководством больницы, добавляет адвокат.

"Посредническая деятельность законна, но экономической выгоды в посредничестве для пациента нет ни малейшей: услуги посредника призрачны, платить ему не стоит", - делает вывод Зиновьева.

В администрациях больниц Управделами президента (УДП) на вопросы Би-би-си о платной госпитализации отвечали, что за комментариями нужно обращаться в пресс-службу УДП. Би-би-си направила запросы в УДП и ФМБА, но ответы пока не получила.