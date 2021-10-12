Саммит G20: Запад вынужден сотрудничать с талибами, чтобы предотвратить катастрофу в Афганистане

55 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Хотят этого страны G20 или нет, но вести дела с талибами им теперь придется. И возможно - даже выделять им гуманитарную помощь

Во вторник по инициативе Италии открылся внеочередной виртуальный саммит глав стран Большой двадцатки, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане. По мере того, как ситуация в этой стране стремительно приближается к гуманитарной катастрофе, многие мировые политики готовы согласиться с тем, что сотрудничество с новым правительством талибов неизбежно.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Афганистану пакет помощи в размере одного миллиарда долларов, из которых 300 млн - на предотвращение гуманитарной катастрофы.

На что, по замыслу фон дер Ляйен, должна пойти остальная сумма, пока не уточняется.

Однако далеко не все поддержали инициативу. Глава ООН Антониу Гутерриш высказался против прямого перевода средств в распоряжение нового афганского правительства, он предлагает прямые вливания в экономику страны.

Еще ряд участников саммита предложили поставить оказание помощи Афганистану в прямую зависимость от соблюдения талибами прав человека.

"Я особенно встревожен тем, что обещания, данные талибами девочкам и женщинам, не выполняются", - сказал ранее Гутерриш.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Положение женщин при талибах особенно беспокоит Большую двадцатку. На фото - протест женщин в Кабуле 3 сентября

По словам наблюдателей, Запад столкнулся с практически невыполнимой задачей: оказать помощь простым афганцам, минуя прямой контакт с "Талибаном", который во многих странах, включая Россию, признан террористической организацией.

"У нас нет времени на раздумья. Необходимо действовать, и действовать быстро", - сказал перед началом саммита Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Террористическая угроза

К быстрым действиям мировое сообщество подстегивают также опасения, что Афганистан может снова стать базой для различных террористических групп, хотя талибы, придя к власти, пообещали этого не допустить.

В минувшую пятницу, во время традиционной пятничной молитвы террорист-смертник совершил нападение на шиитскую мечеть в городе Кундуз на севере Афганистана. Погибли более 60 человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Несмотря на все обещания талибов, Афганистан может стать центром терроризма: положение дел с безопасностью здесь тревожное

Это крупнейший теракт в стране с момента вывода американских войск. Ответственность за него взяло местное подразделение ИГ "Исламское государство - Хорасан" (организация запрещена в России). Еще ряд нападений на шиитов в последнее время произошли на востоке страны.

Группировка активно противостоит талибам, и тот факт, что ей удается осуществлять столь масштабные акции, говорит о неспособности талибов контролировать ситуацию.

Катар, к примеру, считает, что на фоне такой удручающей ситуации с безопасностью и гуманитарного кризиса, вопрос о признании или не признании легитимности талибов сейчас вообще не стоит.

Они сейчас - единственная администрация, с которой придется считаться в решении важных вопросов, сказал представитель МИД Катара Мутлак Аль-Кахтани.

Переговоры

9 и 10 октября при посредничестве правительства Катара делегация США впервые после ухода американцев из Афганистана провела в Дохе прямые переговоры с представителями талибов.

"Встречи прошли в открытом и профессиональном ключе, и делегация США еще раз напомнила, что о талибах будут судить по их делам, а не по словам", - говорится в отчете по итогам встречи на сайте Госдепа.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Экономика Афганистана в плачевном состоянии и требует немедленных финансовых вливаний

Стороны обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, соблюдение прав человека, в частности, прав женщин, гуманитарную повестку, а также предоставление безопасных коридоров для отъезд из страны американских граждан, других иностранцев и афганских сотрудников международных компаний и миссии.

Талибы уже давали обещания по многим из этих вопросов, но на деле поступали ровно наоборот. В частности, девочки так и не вернулись в школы, для студенток вузов введен жесткий исламский дресс-код, и появляться на улице им без мужского сопровождения теперь нельзя.

На афганцев, сотрудничавших с Западом, и журналистов объявлены облавы. Бывали случаи, что, не обнаружив их в домах, талибы убивают их родственников.

В преддверии встречи в Дохе в Госдепартаменте США особо подчеркнули, что эти переговоры не означают признание Вашингтоном власти талибов в Афганистане.

Со своей стороны, в ходе переговоров делегация талибов предупредила американцев, что любой нажим извне на новое правительство негативно отразится прежде всего на народе Афганистана.

"Мы четко сказали им, что попытки дестабилизировать наше правительство не пойдут на пользу никому", - сказал новый министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки в комментарии журналистам после окончания встречи в Дохе.