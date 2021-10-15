Что такое "Шанинка" и почему за делом ее ректора стоит следить

39 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Сергей Зуев отправлен под домашний арест

Задержание и домашний арест ученого Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук - не первое событие в череде проблем, с которыми вуз, более известный как "Шанинка", сталкивался в последние годы. Би-би-си рассказывает о том, почему стоит следить за делом вокруг небольшого частного университета, который за последние годы стал одной из лучших российских школ в области гуманитарных знаний.

Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, более известна как "Шанинка") была основана социологом Теодором Шаниным в 1995 году. Этот частный вуз ежегодно выпускает несколько сотен бакалавров и магистров по нескольким направлениям в области социальных и экономических наук, самые известные из них - социология, политическая философия и право.

Среди учредителей "Шанинки" - Институт Гайдара, в попечительский совет которого входят глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс и глава Сбербанка Герман Греф. Кудрин, например, неоднократно заявлял, что считает университет "одной из лучших школ социальных наук в стране".

Особенность "Шанинки" заключается в том, что большинство ее программ валидированы английскими университетами. В частности, она выступает партнером Университета Манчестера и Университета Ковентри. На практике это значит, что при выпуске студенты некоторых направлений получают в том числе диплом престижного британского вуза.

Кроме того, университет выдает совместные дипломы с РАНХиГС и занимается профессиональной переподготовкой.

В защиту ректора Сергея Зуева, взятого в среду под домашний арест по подозрению в хищении 21 миллиона рублей, выступили многие ученые и общественные деятели.

Депутат Госдумы, руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев назвал случившееся позорным и заявил, что, по его мнению, подобные события влияют на все российское образование.

Группа студентов, выпускников и преподавателей "Шанинки" в среду опубликовала открытое письмо с просьбой справедливо разобраться в деле Зуева, заявив, что оно "наносит непоправимый урон университету как одному из ведущих вузов страны".

После его ареста коллектив "Шанинки" выпустил еще одно обращение:

"Мы всерьез обеспокоены дальнейшим развитием событий - как судьбой нашего ректора, так и судьбой всего университета, известного высочайшим уровнем образования, профессиональной этики, академической честности. Мы не можем не беспокоиться, поскольку происходящее создает серьезные риски для образовательной деятельности, организационной и академической автономии школы".

Декан факультета политических наук "Шанинки" Василий Жарков, рассуждая в своем фейсбуке о том, можно ли считать преследование Зуева "политическим наездом" на МВШСЭН, признался, что "никто внутри московской школы не может ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение", но отметил, что коллектив сильно обеспокоен судьбой вуза.

Политолог Екатерина Шульман, которая приходила поддержать Зуева к Тверскому суду, говорила Би-би-си, что, на ее взгляд, дело, в первую очередь, связано с конфликтом "бывшего и нынешнего руководства министерства просвещения из-за бюджетных денег на нацпроект "Образование". "Шанинка" здесь - это сопутствующий ущерб, - предположила Шульман. - Но я думаю, что люди, которые это дело ведут, совмещают приятное с полезным".

В свою очередь профессор "Шанинки" Григорий Юдин считает, что "попытка схватить ректора в условиях, когда университет ведёт себя предельно кооперативно, не может не вызывать беспокойства за судьбу университета".

Вопросы о том, чем важен на первый взгляд небольшой университет и зачем следить за делом вокруг его ректора, Би-би-си задала двум ученым, работающим в области социальных наук.

Кирилл Титаев, ассоциированный профессор социологии права им. С.А. Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге:

Очень важно понимать, что после распада Советского Союза внезапно выяснилось, что социальных, гуманитарных ученых в России и на территории бывшего СССР или нет, или очень мало. Эту лакуну нужно было заполнять.

По итогам 30 лет мы можем сказать, что это не вполне удалось. Сильных центров, которые делают действительно нормальную академическую социологию, занимаются политическими науками и так далее, все равно очень мало.

Парадоксальным образом Московская высшая школа социальных и экономических наук, будучи очень компактным университетом, с точки зрения академического и преподавательского потенциала входит в тройку важнейших институций для нормального функционирования российской социологии. Как с точки зрения исследования, так и с точки зрения образования. Другие две - это НИУ ВШЭ и Европейский университет.

Соответственно, "Шанинка" - это полноценное социологическое образование, после которого можно поступать на сильные PhD-программы, нормально работать.

Поскольку сильных организаций мало, образовалось своеобразное "разделение труда". В нем социологический факультет "Шанинки" отвечает за то, что можно называть теоретической или фундаментальной социологией. Там готовят людей, которые будут уметь не только проводить конкретные эмпирические исследования, но и на очень высоком уровне работать с классическими текстами.

Это не всегда важно в практической жизни, но очень важно для воспроизводства социологической традиции - для преподавания. То есть выпускники "Шанинки" во многом формировали резерв преподавательских кадров в области социологии для всей страны.

Если говорить про факультет права "Шанинки" - казалось бы, если социологов очень мало, то юристов-то в России очень много! Но типовой юридический факультет вынужден работать на массовый рынок, то есть производить людей, которые будут обладать ремесленными навыками: уметь готовить исковые заявления, проверять юридическую корректность договора и так далее.

В результате получается, что выхолащивается не только образовательная составляющая, но и составляющая академическая. Потому что преподаватель, который хорошо учит гражданскому праву будущего юриста, который сядет в условный ГБУ "Жилищник" проверять договоры, с небольшой вероятностью будет сам обладать хорошими академическим навыками.

Факультет права "Шанинки" выпускает юристов высочайшего класса, которые обладают серьезными аналитическими навыками. Умеют выполнять не только простую юридическую работу, но и - на очень высоком концептуальном уровне - сложные задачи. Да, таких юристов нужно немного, но без них правовая система государства существовать не может. И с этой точки зрения "Шанинка" опять оказывается в числе немногих лидеров, несмотря на свою компактность.

Кроме того, образование - это не только профессиональные знания. Это академическая культура. Шанинка сформировала очень эффективную и современную культуру - культуру работы с текстами и просто работы, культуру академического общения, академической дискуссии. И, несмотря на то, что там учатся всего лишь несколько сотен человек, это очень важное сообщество, которое служит некоторым камертоном того, как должны быть устроены академическая коммуникация и академическая жизнь.

Евгений Миронов, проректор МВШСЭН по учебной работе

В системе российского образования нет другого такого вуза. Почему важно, чтобы он был? Потому что это классный университет, который позволяет людям получить то образование, которое они хотят, и потому что он создает правильное здоровое разнообразие в системе.

Во-первых, "Шанинка" была одним из первых негосударственных вузов России. Это важно, что благодаря ей и еще нескольким вузам в стране вообще появилось независимое образование. Необходимо, чтобы в стране были разные виды университетов.

Во-вторых, "Шанинка" с самого начала существования предложила студентам формат магистратуры. Он был абсолютно новым 20 лет назад, никто не знал, что это такое. Соответственно, школа всегда предлагала образование для взрослых успешных людей, которые приходили, чтобы сделать следующий важный шаг в карьере или в академической жизни.

Если говорить про то, что происходит внутри: все наши программы сделаны людьми, которые сами занимаются или наукой, или прикладной профессией. Но не просто где-то и чуть-чуть - это ведущие специалисты по своей научной проблематике. Это люди не средней величины - и это всегда было принципиально. Если мы берем преподавателя, декана или руководителя направления, это человек на 100% успешный - публикующийся, выступающий на международных конференциях, тот, чье имя значимо в международном научном сообществе.

Мы небольшой университет и никогда не стремились и не будем массовым университетом. И это еще один уникальный момент, потому что большинство российских вузов стремятся быть большими. Но мы знаем каждого своего студента: мы их отбираем, работаем с каждым индивидуально. Далеко не каждый университет может позволить себе, чтобы совсем еще юный студент бакалавриата работал с ведущим ученым по своей проблематике. Это чрезвычайно привлекательно для студентов.

Кроме того, важная тема в связи с "Шанинкой" - это ее международность. Мы российский вуз, но большая часть программ прошла валидацию в Университете Манчестера - это один из ведущих университетов в мире социальных и гуманитарных наук. Валидация - это проверка на соответствие определенному уровню качества.

Студенты учатся здесь, в России, по-русски, получая при этом диплом одного из лучших в своей области университетов. Это очень важная часть нашей миссии - дать возможность получить образование мирового класса в Москве"

Почему ректор "Шанинки" оказался под арестом

Дело вокруг "Шанинки" начало раскручиваться с конца сентября. Оказалось, что вуз связан с уголовным делом вице-президента Сбербанка и бывшей замглавы минпросвещения Марины Раковой.

На Ракову завели дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) из-за распределения госконтрактов в сфере образования в 2019 году. По версии следствия, Ракова, еще работая в министерстве просвещения, вместе с соучастниками похитила 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Марина Ракова арестована по делу о выделении средств "Шанинке"

Чиновница якобы пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования по проекту "Учитель будущего". Фонд, в свою очередь, привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук (МВШСЭН) как субподрядчика. Источники РИА Новости и "Интерфакса" сообщали, что этот выбор был тоже пролоббирован Раковой.

Экспертиза контрактов, которую заказали силовики, показала, что университет якобы выполнил работу некачественно, но все равно получил бюджетные деньги.

После обысков топ-менеджер Сбербанка пропала. Найти Ракову смогли только на прошлой неделе, тогда же Тверской суд поместил ее под арест.

Кроме Раковой по тому же делу были задержаны и арестованы бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

В самой "Шанинке", комментируя аресты, говорили, что сотрудничают со следствием, и обещали не прерывать образовательный процесс.

Но 12 октября стало известно о задержании ректора МВШСЭН Сергея Зуева. Оказалось, еще накануне силовики пришли в больницу, куда попал ученый. Сейчас он проходит по делу в статусе подозреваемого в хищении 21 млн рублей.

В итоге Зуева отправили под домашний арест. Вину он не признает.

Что происходило с "Шанинкой" в последние годы?

Проблемы у "Шанинки" начались еще в 2018 году. Тогда у вуза неожиданно отозвали государственную аккредитацию. По итогам проверки Рособрнадзор нашел несоответствия государственным стандартам образования во всех учебных программах вуза - претензии возникли и к квалификации преподавателей, и к содержанию программ.

В академическом сообществе проблемы школы сравнивали с ситуацией, в которой за два года до этого оказался другой частный гуманитарный вуз - Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). Сначала он тоже лишился аккредитации, а затем потерял образовательную лицензию и здание.

Неофициально несколько собеседников Би-би-си, связанных с РАНХиГС и "Шанинкой", объясняли давление на вуз политикой, в том числе связями МВШСЭН с британскими университетами и атакой силовых структур.

Два собеседника Би-би-си в вузе тогда говорили, что его проблемы связаны конкретно с ФСБ, а именно службой по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но основатель школы Теодор Шанин называл эту версию "экзотической".

Решение Рособрнадзора подверглось критике со стороны академического сообщества - обращение с призывом пересмотреть результаты проверки подписали более 230 преподавателей и научных сотрудников вузов и исследовательских институтов из России, США, Канады, Франции и других стран. В защиту школы выступал Алексей Кудрин.