Дайджест: лидеры "двадцатки" хотят помочь афганцам - но не талибам.

13 минут назад

Автор фото, Getty Images

Лидеры "Большой двадцатки" хотят помогать афганцам в обход талибов

Лидеры самых развитых экономик мира во вторник встретились на внеочередном виртуальном саммите, чтобы решить, как оказать помощь Афганистану, который стремительно близится к экономической и гуманитарной катастрофе.

Страны "двадцатки" в сложном положении - они хотят оказывать помощь Афганистану, чтобы страна, по словам канцлера Ангелы Меркель, не погрузилась в хаос, но по возможности минуя режим талибов ("Талибан" - организация, признанная террористической и запрещенная в России).

На саммите лидеры вновь подтвердили свою готовность продолжать донорство. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Афганистану пакет помощи в размере одного миллиарда долларов, из которых 300 млн, по ее словам, - на предотвращение гуманитарной катастрофы. Также деньги будут выделены соседним странам, которые могут принять афганских беженцев.

Подробнее о том, к чему пришли лидеры "двадцатки", читайте в нашем материале.

Уильям Шетнер, он же Капитан Кирк, летит в космос

Автор фото, SOPA Images

Если позволит погода, то сегодня отправится в космос суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса. На борту корабля будут четыре пассажира, в том числе канадский актер Уильям Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах культового сериала "Звездный путь" (Star Trek).

Шетнер, если все пройдет успешно, станет самым пожилым космонавтом в истории. Актеру сейчас 90 лет.

Корабль с Шетнером и другими пассажирами выйдет за пределы атмосферы примерно на 10 минут.

Джефф Безос - один из нескольких миллиардеров стран Запада, которые пытаются сформировать рынок туристических полетов в космос.

Сам бизнесмен успешно слетал в космос 20 июля. До него к границе космоса слетал другой предприниматель, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Шетнер, судя по его "Твиттеру", готов к полету. Вечером во вторник он выложил фотографию, на которой вместе с другими участниками полета отмечает окончание обучения.

Путин выступит перед лидерами нефтегазовой индустрии

Президент России Владимир Путин выступит по видеосвязи на пленарном заседании Российской энергетической недели. Тема дискуссии заявлена как "Мировая энергетика: трансформация для развития".

На выступлении будут присутствовать по видеосвязи топ-менеджеры ведущих западных энергетических компаний.

Цены на энергоносители во всем мире стремительно растут в преддверии зимы. На протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла и установила несколько рекордов, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров.

На этом фоне потребители очень внимательно прислушиваются к крупнейшим экспортерам нефти и газа. На прошлой неделе Путин предложил российскому "Газпрому" подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке, после чего рост цен замедлился.

Во вторник цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров.

Нуланд встретится с помощником Путина по Донбассу

В Мокве состоится встреча замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака и замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Нуланд прилетела в Россию в понедельник, а во вторник встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым. По итогам этой встречи стороны согласились обсудить отмену многочисленных ограничений на работу посольств и консульств, "вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", говорилось в заявлении российского МИД.

"Мы договорились провести еще один раунд переговоров. Надеемся, что продолжение переговорного процесса позволит найти решение проблемы", - заявил на брифинге в среду представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Последнее по времени обострение дипломатического конфликта между Россией и США произошло в начале года. 25 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США станут одной из "недружественных стран", посольствам которых будет ограничен наем сотрудников в России согласно указу президента Владимира Путина.

Из-за этого решения США уволили более 180 сотрудников представительств в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. С 12 мая посольство сильно ограничило оказание консульских услуг, и в частности полностью перестало выдавать визы.

В России "иноагентам" начали выписывать штрафы

В Якутии на активиста Степана Петрова решили составить административный протокол о нарушении требований к физическим лицам, признанным в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Еще один протокол составлен на правозащитника Льва Пономарева, также признанного "иноагентом". Это первые известные случаи привлечения к ответственности по такой статье физических лиц.

Суть претензий, предъявляемых ему, пока не известна. В любом случае Петрову грозит штраф 10 тысяч рублей, уточнили правозащитники.

Ректора "Шанинки" заподозрили по делу Раковой

Автор фото, SERGEI SAVOSTYANOV/TASS

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, более известной как "Шанинка", Сергей Зуев задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой. Ракова была арестована судом на прошлой неделе.

Зуев задержан и допрошен в качестве подозреваемого в деле Раковой, в ближайшее время следствие обратится в суд для избрания ему меры пресечения.

Ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Именно этот фонд фигурирует в деле Раковой.

По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова занимала пост заместителя министра просвещения, она и ее соучастники похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Первое заседание новой Госдумы

Автор фото, Getty Images

В Москве состоялось первое заседание Госдумы восьмого созыва. На нем Вячеслава Володина переизбрали спикером нижней палаты. Открывать созыв доверили Валентине Терешковой, которая в прошлом году первой публично предложила обнулить сроки Владимира Путина.

С трибуны она благодарила его за успех "Единой России", пока другая женщина-космонавт Светлана Савицкая (КПРФ) просила депутатов не принимать законы, нарушающие политические свободы россиян.

О том, как все происходило, читайте в репортаже Елизаветы Фохт.

"Мужское государство" заблокировали в "Телеграме"

Автор фото, Getty Images

Мессенджер "Телеграм" заблокировал канал основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова. Он накануне заявлял, что "Телеграм" предупредил его о требовании магазинов приложений Apple и Google заблокировать канал.

"Мужское государство" объединяет тех, кто придерживается женоненавистнических и гомофобных взглядов, его сторонники устраивали кампании против феминисток и ЛГБТ-активистов.

Одиозный дядя Асада вернулся в Сирию - прятался ли он в Минске?

Автор фото, Getty Images

Газета Times обращает внимание, что в Сирию вернулся Рифат аль-Асад, 84-летний дядя нынешнего президента Башара Асада, изгнанный из страны в начале 1980-х годов после попытки госпереворота. За два года до изгнания он командовал войсками, подавлявшими мятеж "Братьев-мусульман" (впоследствии были признаны в России террористической организацией) в городе Хама.

Операция в Хаме длилась три недели, в результате, по разным оценкам, погибло от 7000 до 40000 человек, а Рифат аль-Ассад получил прозвище "мясник из Хамы".

В июне прошлого года дядя Асада был приговорен к четырем годам заключения парижским судом за покупку собственности на 90 млн евро с помощью похищенных денег из сирийского госбюджета.

56-летний сирийский диктатор, по информации газеты, разрешил дяде вернуться в страну, взяв с того обещание, что он не будет заниматься политической или общественной деятельностью. Активисты оппозиции говорят, что Асад хочет воспользоваться влиянием дяди в среде алавитов, чтобы не потерять их поддержку.

Между тем, белорусская "Хартия 97" со ссылкой на журнал New Arab сообщает, что с лета до октября Рифат аль-Ассад находился в Минске. "Официальный Минск поддерживает тесные связи с режимом Башара аль-Асада, а дядя сирийского диктатора, по всей видимости, получил гарантии, что из Беларуси выдан во Францию не будет", - полагают авторы сайта.

Россия - медведь или все же бык?

Россию часто представляют медведем. Но, возможно, более подходящим олицетворением для нее был бы бык, пишет Financial Times в экспертной колонке Lex

Европе не хватает газа, который в изобилии экспортирует Россия.

ЕС следует винить лишь себя. За последние десять лет блок увеличивал свою зависимость от российского газа. Теперь российский импорт составляет 41% от общеевропейского. Британия напрямую от России не зависит, но подвержена колебаниям цен, как и любой потребитель.

Россия, что бы она ни говорила, ограничена в экспорте необходимостью удовлетворять внутренний спрос. "Газпром" работает на пределе, добывая около 1,4 млрд. кубометров в день, говорит аналитик Рон Смит.

На следующей неделе Россия объявит о порядке поставок газа в ноябре, и возможно цены в Британии пойдут на спад.

В целом рост цен на энергоносители - заслуженное наказание для политиков в ЕС и Британии. Искупить грехи они могут, начав работать над планом перехода на возобновляемую энергию.

Красно-белые граждане: как живут белорусы, бежавшие в Грузию от Лукашенко

Автор фото, Fiodar Mikhadziuk

"[В Грузии] я читаю телеграм-каналы - и хожу по улицам. А в Минске я поняла, что не могу так ходить, не могу выйти одна из дома, потому что мне страшно. Если меня остановит милиция, они попросят показать телефон, и, когда они откроют мой "Телеграм", я уеду надолго - в тюрьму. А я не хочу в тюрьму", - говорит 26-летняя Елизавета Гвардеенко.

Многие слышали о тысячах белорусов, бежавших от репрессий в Литву, Польшу, на Украину. Меньше известно о том, что многие осели в Грузии: в этой стране белорусам не нужна виза, кроме того, она до сих пор сохранила прямое авиасообщение с Минском.

Но есть и минусы: грузинские власти охотно идут на сотрудничество с белорусскими спецслужбами, рассказывает в большом материале Нины Ахметели.

"Игра в кальмара": как корейский сериал от Netflix захватил мир

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как "Игра в кальмара" захватила мир