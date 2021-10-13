"Взрывной секс" груперов взял первый приз на ежегодном фотоконкурсе Wildlife Photographer

2 часа назад

Автор фото, Laurent Ballesta/WPY Подпись к фото, Процесс нереста груперов похож на взрыв: самки выпускают десятки миллионов икринок, а самцы спешат оплодотворить их молокой

В пятницу в Британском музее естествознания откроется выставка лучших работ, заявленных в этом году на один из самых престижных международных конкурсов фотографий живой природы Wildlife Photographer of the Year.

Он проводится музеем с 1964 года. Принять в нем участие могут как профессионалы, так и любители, и нет возрастных ограничений. В этом году на суд жюри было прислано порядка 50 тысяч работ из 95 стран мира. После выставки в Лондоне лучшие из них отправятся в тур по Великобритании, а затем в Бельгию, Данию, Германию, Австралию, Канаду и США.

Главный приз конкурса "Фотограф года" и победа в номинации "Подводный мир" в этот раз достались французскому биологу Лорану Балесте за снимок нереста груперов (рыба семейства окуневых).

Фотография сделана на атолле Факарава во Французской Полинезии. По словам председателя жюри конкурса Розамунд Кидман Кох, эта работа не только открывает зрителю тайны Тихого океана, но она также безукоризненна с технической точки зрения, когда место, время (фото сделано в полнолуние) и момент съемки совпадают идеально.

Сезон нереста груперов ежегодно приходится на июль. В одном месте собираются до 20 тысяч особей, что привлекает множество рифовых акул. Обычно большая часть груперов погибает. Свой снимок Лоран Балеста сделал в водах естественного заповедника, который дает груперам некоторую защиту.

"Мы провели в этом месте пять лет, наши погружения в общей сложности составили три тысячи часов, и все это ради одного-единственного момента", - говорит фотограф.

"На этом снимке меня завораживают очертания облака икры - оно похоже на перевернутый знак вопроса. Это вопрос о будущем этих икринок, потому что выживает только одна на миллион. Но, возможно, это также вопрос о будущем природы в целом - самый главный вопрос из всех", - объясняет Балеста.

Работу Лорана Балесты условно назвали "Взрывной секс".

"Дом-купол", Вайдун Хеббар, Индия, 10 лет

Автор фото, Vidyun R Hebbar/WPY

Победителем среди юных фотографов стал 10-летний Вайдун Хеббар из Индии за снимок паука семейства ткачей посреди его паутины. Фотография называется "Дом-купол".

Размытый желто-зеленый фон - это на самом деле очертания традиционного для Индии трехколесного тук-тука.

"Этот снимок отличается удивительной фокусировкой, - комментирует работу председатель жюри Розамунд Кидман Кох. - Если приблизить его еще немного, можно даже различить маленькие хелицеры. Мне очень нравится, как выстроен кадр, и как передана текстура паутины, ее четкая решетка".

"Было непросто ухватить момент, потому что паутина начинала колыхаться всякий раз, как мимо проезжал транспорт", - рассказал журналистам юный победитель.

"Слон в комнате", Адам Освелл, Австралия

Автор фото, Adam Oswell/WPY

Австралиец Адам Освелл победил в номинации "Фотожурналистика". Он запечатлел, как посетителям зоопарка в Таиланде показывают слоненка во время водного представления. Шоу со слонами и прогулки на них притягивают в страны Азии большое число туристов. В Таиланде в неволе находятся больше слонов, чем в дикой природе.

"Исцеляющее прикосновение", Брент Стиртон, ЮАР

Автор фото, Brent Stirton/WPY

В номинации "История фотожурналиста" главный приз достался южноафриканскому фотографу из Нью-Йорка Бренту Стиртону за серию снимков, сделанных в питомнике для маленьких шимпанзе-сирот, оставшихся без родителей из-за распространенного в Африке экспорта мяса диких животных.

"Лбами", Стефано Унтерфинер, Италия

Автор фото, Stefano Unterthiner/WPY

Итальянский фотограф Стефано Утрефинер прислал на конкурс сразу несколько работ, и эта стала лучшей в категории "Поведение: Млекопитающие". Два оленя на Шпицбергене борются за внимание самок. По словам автора, он полностью погрузился в "запах, звуки, усталость и боль", сопровождавшие эту сцену.

"Размышления", Маджед Али, Кувейт

Автор фото, Majed Ali/WPY

Автор этого снимка Маджед Али четыре часа шел за Кибанде - 40-летней горной гориллой, живущей в Национальном парке Бвинди на юго-западе Уганды. "Чем выше в горы мы поднимались, тем выше становилась влажность и сильнее жара", - вспоминает Али. Сделать фотографию ему удалось, когда Кибанде остановился, чтобы охладиться под внезапно начавшимся дождем.

Маджед Али стал победителем в категории "Портреты животных".

"Дорога к гибели", Хавьер Лафуэнте, Испания

Автор фото, Javier Lafuente/WPY

На снимке Хавьера Лафуэнте показана резкая, прямая линия дороги, рассекающая заболоченную местность, где обитает более сотни видов птиц. Во время миграции здесь даже можно увидеть скопов и пчелоедов. Дорога была построена в 1980-х годах и ведет к пляжу. Фотография победила в категории "Болота: другой взгляд".

"Качая колыбель", Гиль Вайзен, Израиль/Канада

Автор фото, Gil Wizen/WPY