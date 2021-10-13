Apple сократит выпуск iPhone. Кто еще пострадает из-за мирового дефицита микрочипов?

55 минут назад

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По всей видимости, Apple сократит производство iPhone 13 на 10 миллионов единиц из-за глобальной нехватки микрочипов. Об этом со ссылкой на источники внутри корпорации сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, к концу этого года компания должна была произвести 90 миллионов единиц новых моделей iPhone. Однако Apple разослала компаниям, занятым в производстве айфонов, сообщение, что произведенных смартфонов будет меньше - поставщики микросхем, включая Broadcom Inc и Texas Instruments, не могут обеспечить своевременную доставку компонентов.

В июле Apple прогнозировала замедление роста доходов и заявила, что нехватка чипов, которая начала сказываться на продажах Mac и iPad, также отразится на производстве iPhone.

Apple обладает огромными резервами наличности и уже давно заключила долгосрочные соглашения о поставках микрочипов с крупными производителями. Поэтому компания сумела лучше многих справиться с дефицитом микросхем, который затронул многие отрасли, от автомобилей до компьютерных компонентов.

Не на чем ездить

Автопроизводители начали жаловаться на нехватку чипов еще в прошлом году. А летом этого года Ford, например, прогнозировал, что компания недопоставит на рынок более миллиона автомобилей, а на восьми конвейерах производство сокращено или вовсе приостановлено.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В позапрошлом году парковка этого автосалона в Калифорнии была заполнена до отказа. В этом году - почти пуста

О сокращении производства объявили и другие крупные производители, в том числе Toyota и Volvo, GM и Jaguar Land Rover. Toyota, например, к концу лета сократила выпуск машин на 40% и закрыла 14 заводов в Японии.

Британское Общество производителей и продавцов автомобилей полагает, что в 2021 году автоиндустрия страны не досчитается 100 тысяч автомобилей. Это очень много, если принять во внимание, что в 2020 году их было произведено менее миллиона, тогда как еще в 2017-м - 1,7 миллиона.

Пока производство в 2021 году всего на 14% выше, чем в 2020 году, когда фабрики несколько месяцев простаивали. Объем производства снизился на треть по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Не на чем играть

Купить игровую приставку PlayStation 5 сегодня столь же проблематично, как и осенью прошлого года, когда ее анонсировала компания Sony. Тогда же, в сентябре прошлого года, Nvidia объявила о запуске новой линейки графических карт для компьютеров. Год спустя их по-прежнему практически невозможно купить, разве что у перекупщиков за бесконечные деньги.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Ваш номер в очереди - 128494-й" И это только чтобы зайти на сайт и заполнить форму на предзаказ

Похожие проблемы и у главного конкурента Nvidia, компании AMD. К тому же вместе с новыми графическими картами компания в декабре прошлого года анонсировала новую линейку процессоров Ryzen - и с ними та же проблема, хотя и в несколько меньшей степени.

Нехватку игровых приставок, графических карт и компьютерных процессоров поначалу объясняли тем, что мир закрылся на локдаун, у граждан появилось больше свободного времени и желания тратить его на компьютерные игры.

Нечем снимать кино

Однако этим трудно объяснить, например, нехватку профессиональных видео и кинокамер: камера Sony FX6 сегодня у большинства ритейлеров по-прежнему продаются по предварительным заказам - и ждать приходится по несколько месяцев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Достать дорогую кинокамеру по нынешним временам тоже проблематично

Компания RED, на камеры которой снимают Netflix и Голливуд, в начале лета на два месяца остановила производство из-за нехватки чипов, и заказанные камеры тоже приходится ждать месяцами. Большинство камер RED стоит несколько десятков тысяч долларов, поэтому списывать их нехватку на образовавшееся у людей свободное время не приходится.

Впрочем, если вы просто фотограф-любитель, с камерами попроще и подешевле ситуация ненамного лучше: новые популярные модели от Sony, Canon или Panasonic тоже придется подождать.

На нехватку чипов жалуются и южнокорейские технологические гиганты Samsung и LG. Обе корпорации, как и Apple, обладают достаточными средствами, чтобы покупать чипы вагонами - но их нет.

Больше чипов хороших и разных

Предпосылки сегодняшней нехватки чипов, как бы нам ни хотелось свалить ее на последствия пандемии, складывались годами.

К числу проблем, с которыми столкнулась индустрия микросхем перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, увеличившие спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.

Существуют и технологические особенности производства микрочипов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Производство микрочипов - очень непростой процесс

Сегодня в производстве чипов главным образом используются кремниевые пластины диаметром 200 или 300 мм, которые разделяют на сотни и тысячи микрочипов.

Пластины большего размера дороже и часто используются для более сложных устройств.

Однако все большее число потребительских товаров - холодильников, стиральных машин, микроволновок и так далее, - оснащается сравнительно простыми микрочипами, что диктует дальнейший рост спроса на них. А это означает, что старая 200-миллиметровая технология пользуется большим спросом, чем когда-либо.

Сайт отраслевых новостей Semiconductor Engineering еще в феврале 2020 года предупреждал о возможном дефиците микросхем, отчасти из-за нехватки 200-миллиметрового производственного оборудования.

Запас карман не тянет

По мере развития пандемии появились первые признаки колебания спроса. Крупные компании, вроде Apple, начали накапливать запасы - и другим производителям пришлось строиться в очередь.

Свою роль сыграли и локдауны: для работы из дома нужны ноутбуки, планшеты и веб-камеры, а фабрики по производству микросхем месяцами простаивали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Техасе пошел снег - и производство чипов притормозилось

Временами нужных продуктов просто невозможно было найти, хотя со временем производители сумели как-то догнать растущий спрос.

Проблему усугубили природные катаклизмы и аварии. Сильный зимний шторм в Техасе остановил производство полупроводников на фабрике Texas Instruments, аналогичные задержки вызвал пожар на заводе в Японии.

Дорогое удовольствие

К этому прибавились логистические проблемы. Довольно долго стоимость доставки не вызывала особого беспокойства у многих технологических фирм, потому что их продукция невелика по размерам, и в стандартный 40-футовый морской контейнер ее помещалось много.

Однако резкие колебания спроса во время пандемии увеличили стоимость морских перевозок. Заодно растут тарифы на авиаперевозки, а в Европе не хватает водителей грузовиков.

Отправка одного 40-футового контейнера из Азии в Европу в настоящее время обходится примерно в 17 тысяч долларов. Год назад - около полутора тысяч.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За год контейнерные перевозки подорожали в десять и более раз

Сколько еще ждать?

Растущий спрос ведет к росту предложения, но на это требуется время. Строительство заводов по производству полупроводников обходится в миллиарды долларов. Для работы на них требуется высококвалифицированная рабочая сила. По этой причине предложения перенести заводы по производству чипов из Азии в другие регионы годятся лишь в качестве долгосрочного решения и требуют еще больших затрат.

Возможно, в ситуацию вмешаются и геополитические проблемы. Например, Taiwan Semiconductor Manufacturing, снабжающая чипами, в числе прочих, Apple, Qualcomm и Nvidia, расположена на Тайване - который Китай считает мятежной провинцией и обстановка вокруг которого в последнее время накаляется.

Правда, в ответ на запретительные меры американской администрации Пекин еще в феврале этого года обещал вложить 160 миллиардов долларов в развитие собственной полупроводниковой индустрии. Так что, возможно, со временем центр производства микрочипов переместится привычным уже образом в Китай.