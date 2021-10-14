Пираты и старосты вместе. Будущее правительство Чехии вряд ли будет для России дружественным

Мария Евстафьева

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чехия ждет от президента Милоша Земана выздоровления и новостей о том, кому он поручит сформировать правительство

Формирование правительства Чехии после прошедших 8-9 октября выборов может затянуться до Рождества - если не на более долгий срок. Ни у одной партии нет заметного большинства, и свой кабинет министров сможет предложить только союз двух коалиций. Но дело еще и в том, что президент Чехии Милош Земан тяжело болен - а последнее слово в утверждении состава правительства за ним.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что происходит в Чехии после выборов и последовавшей сразу за ними госпитализации президента. А также о том, чего ожидать России после формирования правительства в этой официально признанной "недружественной" стране.

Чем закончились парламентские выборы

8 и 9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, в которых победу одержали три партии, объединенные в коалицию "Вместе". На втором месте с отставанием всего в 0,67% голосов оказалось движение ANO действующего премьер-министра Андрея Бабиша - хотя все опросы предрекали победу ему.

По словам Бабиша, в проигрыше его партии виноваты конкуренты, которые раздували "неправдивые скандалы" во время предвыборной кампании. Премьер-министр уточнил, что речь идет о "Досье Пандоры" - масштабном расследовании международного консорциума журналистов. Оно показало, что Бабиш через офшор приобрел виллу во Франции стоимостью 22 млн долларов. Сам он настаивал, что ничего противозаконного не совершал.

На третьем месте еще одна коалиция "Пираты и старосты" - из левоцентристских Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" (STAN). В палату также прошла правая партия борцов с мигрантами SPD - ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура.

Такой расклад максимально усложняет формирование нового правительства. Решающего большинства голосов ни у одной партии нет, а одна коалиция ничего не сможет сделать без другой. Борьба обостряется еще и из-за тяжелой болезни президента Чехии Милоша Земана.

Когда появится новое правительство

Согласно чешской Конституции, именно глава государства принимает отставку правительства и назначает нового премьер-министра и министров.

Однако уже на следующий день после парламентских выборов президента Земана госпитализировали - и политический процесс остановился. Партиям и движениям остается только ждать.

Победившие коалиции "Вместе" и "Пираты и старосты" уже подписали меморандум о формировании правительства - они это сделали сразу после объявления первых результатов.

Премьер Бабиш с этим не согласен: во вторник 12 октября он дал интервью телеканалу CNN. В нем Бабиш заявил, что президент Земан за час до своей госпитализации сказал, что даст именно ему возможность сформировать кабинет министров.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Премьер-министр Андрей Бабиш надеется, что правительство опять дадут сформировать ему - несмотря на поражение

От дальнейших подробностей Бабиш воздержался. Он призвал дождаться, когда Милош Земан "точно ему это предложит". До выборов Бабиш говорил, что в случае поражения его партии на выборах он уйдет из политики. Сейчас он, правда, не исключает, что перейдет в оппозицию.

Интрига еще и в том, что по Конституции Чехии главой правительства не обязательно должен стать представитель победившей на выборах партии. Премьером станет тот, кто сумеет сформировать правительство, устраивающее большинство депутатов - и тогда его в должности утвердит президент.

Чешские медиа сейчас замерли в ожидании новостей о состоянии здоровья Земана. Они уверены, что как только президент сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, он сделает выбор среди основных кандидатов - это его фаворит Бабиш и лидер победившей коалиции "Вместе" Петр Фиала.

По мнению политолога Ивана Преображенского, даже в случае выдвижения Земаном у Бабиша шансов немного: "С ним лично никто в коалицию не войдет. Бабиш-премьер - это не вариант ни для какой коалиции".

Чешский политический комментатор и публицист Александр Митрофанов тоже уверен в том, что решающая роль при формировании правительства достанется двум коалициям. "Вместе" и "Пираты и Старосты" контролируют 108 из 200 мест в нижней палате парламента.

Сам Петр Фиала в интервью чешскому радио Radiozurnal сказал, что он никуда не торопится и дождется улучшения состояния президента. "Правительство уходит в отставку только после создания новой палаты депутатов. Так что у нас есть время, в течение которого мы можем действовать без активных шагов президента", - подытожил Фиала.

Новая Палата депутатов должна собраться не позднее, чем через 30 дней после окончания выборов. Мариан Юречка, лидер KDU-ČSL - одной из партий коалиции "Вместе", - считает, что новое правительство может появится еще до Рождества.

В случае смерти президента Земана власть перейдет к главе правительства - это все еще Андрей Бабиш - и председателю Палаты депутатов. А нового премьера будет назначать новый глава парламента, которого ещё следует избрать. По состоянию на вечер 13 октября никаких новостей о состоянии Милоша Земана чешские врачи не сообщали.

Кто войдет в новое правительство

"Вместе" - это альянс трех партий: правоцентристкой ODS ("Гражданская демократическая партия") с лидером Петром Фиалой, KDU-CSL (Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия) под руководством Мариана Юречки и "TOP 09" ("Традиция Ответственность Процветание-2009) с Маркетой Пекаровой-Адамовой во главе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Петр Фиала готов стать премьер-министром Чехии; для этого ему нужна поддержка двух коалиций

Неформальным почетным председателем "TOP 09" является Карел Шварценберг - это бывший министр иностранных дел и "человек, очень негативно относящийся к Владимиру Путину и его политике," отмечает политолог Преображенский.

"Вместе" планирует сформировать новое правительство еще с одной коалицией - альянсом леволиберальной Пиратской партии, возглавляемой Иваном Бартошем, и центристскими "Старостами и независимыми" (STAN), под управлением Вита Ракушана.

Таким образом, в правящую коалицию войдет сразу пять партий. Чешские СМИ пишут, что их лидеры пока ведут переговоры о конкретных постах, но явный претендент на пост премьер-министра — все же Петр Фиала. Он бывший министр образования, академик и ректор Масарикова университета в Брно. Иван Преображенский говорит, что он представляет собой "наиболее критически настроенное к России крыло в ODS".

Какими будут отношения Чехии и России

Лидер "TОР 09" Маркета Пекарова-Адамова в беседе с Русской службой Би-би-си заявила: "Чешская Республика не является чьей-то губернией. Россия ведет гибридную войну против нас и остальных стран ЕС - и по-прежнему считает Чешскую Республику частью своей сферы влияния."

Она сказала, что новое правительство будет адекватно защищаться от гибридной войны - как от войны, ведущейся обычным способом. Вместе с тем, лидер "TOP 09" заявила, что Чехия постарается сделать так, чтобы отношения с Российской Федерацией были "как минимум корректными".

"Однако террористический акт во Врбетице доказал, что это может быть довольно трудной задачей", - уточнила Пекарова Адамова.

Автор фото, HZSCR.CZ Подпись к фото, В 2014 году в чешском поселке Врбетице взорвался склад с оружием, которое, преположительно, должно было отправиться на Украину или в Сирию. Погибли два человека

Речь идет о двух взрывах на складах боеприпасов в чешском поселке Врбетице в 2014 году. В апреле 2021 чешские спецслужбы заявили, что к причастности к взрывам подозревают агентов ГРУ. А конкретно, Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Внешнюю политику Чехии в значительной степени формирует лично министр иностранных дел. На этот пост, судя по чешским СМИ, есть два кандидата. Это мэр города Градец-Кралове Мартин Дворжак (STAN) или глава района Прага-6 Ондржей Коларж ("TOP 09"). Дворжак пять лет проработал генеральным консулом Чехии в Нью-Йорке, Коларж известен в России как инициатор демонтажа памятника маршалу Коневу.

Любопытно, что именно во время правления кабинета Андрея Бабиша Чехия была внесена Россией в список недружественных стран. Хотя в его правительстве, говорит политолог Иван Преображенский, жестких противников России не было.

Чешским властям скорее пришлось реагировать на информацию о взрывах во Врбетице. Например, из-за этого Чехия исключила Росатом из тендера на строительство нового энергоблока АЭС Дукованы.

В новой коалиции большинства, предупреждают эксперты, есть люди, настроенные к России еще менее дружественно. "Не исключено, что отношения начнут стремительно ухудшаться - если вообще есть еще куда," - предупреждает Преображенский.

Публицист Александр Митрофанов говорит, что называть членов новой коалиции "антироссийскими" несправедливо: "Нейтральность, которой отличалось правительство Бабиша, скорее всего, перейдет в заморозки. [В чешской политике] явно отслеживается линия: не ссориться ни в коем случае с Россией и Китаем, но и ни в коем случае не вступать с ними в близкие отношения. Люди, которые придут к власти рано или поздно, это не идеологи, не активисты, это прагматики".

Как Чехия поведет себя в Евросоюзе

По словам лидера "TOP 09" Пекаровой-Адамовой, коалиция "Вместе" "четко ориентируется на Запад с упором на будущее Чехии в ЕС и НАТО". Однако ее коалиционный партнер ODS в европейском парламенте является частью Европейских консерваторов и реформистов, то есть фракции евроскептиков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одна из победительниц этих выборов Маркета Пекарова-Адамова уверенно прогнозирует, что Чехия останется самым надежным членом ЕС в Восточной Европе

Невзирая на это, даже ODS, по словам Алексея Митрофанова, не обсуждает вариант выхода Чехии из ЕС.

"В ODS есть два крыла. Фиала - это достаточно прагматичное крыло, а есть крыло клаусовское [Вацлав Клаус, бывший президент] - это жесткие евроскептики. Но я думаю, что с учетом того, что ODS будут немного уравновешивать "TOP 09" и все остальные, то, скорее всего, отношение к ЕС значительно улучшится" - говорит политолог Преображенский.

"В конце концов, не придется иметь дело с премьер-министром, который, по мнению европейских аудиторов, по сути дела похищал европейские дотации (Бабиша обвиняют, например, в том, что его компания незаконно получила субсидии ЕС в общей сумме 2 миллионов евро на строительство комплекса "Гнездо аиста". Еврокомиссия также считает, что у Бабиша конфликт интересов, потому что он может влиять на выделение субсидий своему бизнесу, невзирая на то, что он его в 2017 году перевел в трастовой фонд. Бабиш обвинения отрицает - прим. Би-би-си) для чешского малого и среднего бизнеса", - добавляет политолог.

Чешских лидеров в последнее время часто обвиняли в отсутствии единой точки зрения. Например, в случае инцидента во Врбетице премьер-министру пришлось официально оправдываться и опровергать слова президента, после того, как глава государства заявил, что чешская полиция работает с несколькими версиями причин взрывов. Андрей Бабиш до этого ясно говорил, что чешские власти рассматривают только одну версию - диверсию ГРУ.

"Линия правительства Чехии часто не совпадала с линией президента. Все правительства, которые были во время президентства Земана, ориентировались на членство и присутствие Чешской республики в НАТО и Евросоюзе. Земан с самого начала своим приоритетом сделал отношения с Россией и Китаем и постоянно эту линию проводил, причем очень выразительно и не принимая во внимание никакие протесты" - напоминает Митрофанов.