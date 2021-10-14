Дайджест: у Путина "не все в тюрьме", Навальный написал письмо из колонии

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Путин рассказал об оппозиции и газе

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. В своем выступлении он ответил на вопросы об Алексее Навальном и российской оппозиции, о газовом кризисе в Европе, об отношениях России и США.

Об оппозиции : "Она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах. Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно".

: "Она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах. Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно". Об экспорте энергоносителей : "Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

: "Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу". Об отношениях с США: "Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими коллегами российскими обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом".

О том, что еще сказал Путин, выступая перед лидерами мировой промышленности, в нашем материале:

День протестов грузинской оппозиции

Грузинская оппозиция призывает в четверг провести массовые протесты с требованием освободить Михаила Саакашвили, приехавшего в Грузию, где на него заведено дело, 1 октября, и севшего в тюрьму.

Саакашвили, который много лет не появлялся на родине из-за угрозы оказаться в тюрьме, в начале месяца неожиданно заявил, что находится в Батуми, куда приехал поддержать людей во время местных выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее офис не будет просить помилования для задержанного бывшего президента. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела.

День защитника Украины

Украина сегодня отмечает "День защитника и защитницы". Этот праздник был провозглашен в 2014 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко на фоне российской агрессии и аннексии Крыма. Советский праздник 23 февраля Порошенко отменил.

Советники Трампа дадут показания

Несколько подчиненных бывшего президента США Дональда Трампа, в том числе идеолог его администрации Стив Бэннон, в четверг вызваны на дачу показаний в специальный комитет Палаты представителей по событиям 6 января. Впрочем, неизвестно, явятся ли они на слушание; Трамп призывал их не давать показания и многие заявили, что не придут.

Ректор "Шанинки" под домашним арестом

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Тверской суд в среду отправил под домашний арест до 7 декабря ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (более известной как "Шанинка") Сергея Зуева. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Накануне Зуева задержали и допросили в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой. Остальные фигуранты дела находятся в СИЗО.

Режим Лукашенко будет сажать за Telegram

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В Беларуси подписчиков телеграм-каналов, признанных "экстремистскими", будут привлекать к уголовной ответственности. Среди каналов, которые белорусские власти считают экстремистскими, много оппозиционных, именно они активно освещали протесты в стране после выборов президента год назад.

Провластный канал ГУБОП в среду опубликовал список из десятков телеграм-каналов, включая Nexta, "Беларусь головного мозга" и "Белсат", которые будут рассматриваться как экстремистские.

Звезда в космосе

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Голливудский актер канадского происхождения Уильям Шетнер, звезда легендарного научно-фантастического телесериала "Звездный путь" ("Star Trek"), в среду совершил реальный полет в космос.

Он стал одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса.

Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах "Звездного пути", принял участие во втором полете корабля New Shepard.

Что с гражданской авиацией в России?

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Крушение турбовинтового самолета L-410 в Татарстане стало седьмой российской авиакатастрофой с начала года, в которой погибли пять и более человек. Еще две катастрофы - Ил-112В под Москвой и другого L-410 под Иркутском - тоже можно отнести к разряду крупных, учитывая довольно большие размеры разбившихся самолетов.

Если же учитывать все серьезные авиационные происшествия, в том числе с участием военных и легкомоторных самолетов и вертолетов, то за неполные десять месяцев их в России было 39, из них 21 закончилось гибелью людей.

Ковид в кремлевских больницах, дорого

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В Москве появилась целая инфраструктура для платного лечения Covid-19. Такие услуги оказывают не только частные клиники, но и государственные, в том числе "кремлевские" больницы. Стоимость госпитализации в них может доходить до нескольких миллионов рублей. Услуги государственных больниц обросли сетью посреднических фирм. Комфортное пребывание в "красных зонах" предлагает и компания известного "вакциноскептика" Владислава Шафалинова.

Наталья Поклонская отправляется на Кабо-Верде

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Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и крымского прокурора Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. СМИ анонсировали это назначение еще в конце лета, журналисты называли ее отправку в эту страну почетной ссылкой.

Кабо-Верде - страна, расположенная на островах Зеленого Мыса в 600 км от западного побережья Африки. Бывший прокурор из аннексированного Крыма стала слишком неудобной для руководства Госдумы, писали СМИ.

На все айфоны не хватило чипов

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По всей видимости, Apple сократит производство iPhone 13 на 10 миллионов единиц из-за глобальной нехватки микрочипов. Об этом со ссылкой на источники внутри корпорации сообщило во вторник агентство Блумберг.

По данным Блумберг, к концу этого года компания должна была произвести 90 миллионов единиц новых моделей iPhone. Однако Apple разослала компаниям, занятым в производстве айфонов, сообщение, что произведенных смартфонов будет меньше.

Норвежский лучник убил пять человек

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В городе Кунгсберг в Норвегии в среду пять человек были убиты и еще двое ранены мужчиной, вооруженным луком и стрелами. Нападавший задержан. На пресс-конференции начальник городского отделения полиции Ойвинд Аас заявил, что пока что не может ответить на все вопросы, потому что расследование только началось и оно будет масштабным.

"Медуза" опубликовала письмо Навального из тюрьмы

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Портал "Медуза" (объявленный в России "иностранным агентом") в среду опубликовал письмо политика Алексея Навального из исправительной колонии во Владимирской области. Навальный излагает свое видение политических тенденций в России.

"Деградация. Отставание. Рост цен. Вот то, что будет в политической повестке в ближайшее время. Увы, огромную цену эту российскому народу придется разделить с Путиным и его жуликами", - пишет Навальный.

Навальный также считает, что "умное голосование" в целом достигло своих целей. "Кремль всех расчехлил, всех агентов раскрыл, все возможности использовал, чтобы купировать УМГ. В основном у них все получилось. Но цена, которую они заплатят, будет большой. Окончательный крест на перспективах развития. Не будет ни технологий, ни роста ВВП, ни увеличения доходов, ни образования, ни здравоохранения", - говорит оппозиционер о прошедших в России выборах в Госдуму.

Богатая Россия, бедные россияне

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Московский корреспондент французской газеты Le Monde Бенуа Виткин написал статью "Богатая Россия, бедные россияне" (требуется подписка).

Он констатирует, что все 20 лет пребывания Владимира Путина на вершине власти доходы бюджета растут, внешняя задолженность сейчас составляет завидные 18% ВВП, финансовые резервы - 618 млрд долларов, или два с половиной годовых бюджета. Тем временем, доходы россиян с 2014 года непрерывно падают. В начале 2021 года 13,1% населения страны жили ниже порога бедности - при том, что этот уровень законодательно установлен низко - это всего 11700 рублей в месяц. По данным Росстата, у 62% россиян доходов хватает лишь на продукты питания и одежду. У двух третей россиян нет никаких сбережений, пишет корреспондент Le Monde, ссылаясь на опросы "Левада-Центра", признанного "иностранным агентом".

Почему же государство не поможет бедствующим россиянам? "Страх завтрашнего дня и идея, что все может рухнуть, глубоко укоренены в элитах, вышедших из 90-х, - цитирует газета Игоря Николаева из консалтинговой компании ФБК. - Они одержимы макроэкономической стабильностью и лестными показателями, но в отсутствие настоящего экономического развития эта стабильность обманчива".

Либеральный политолог Федор Крашенинников, в июле посчитавший за лучшее покинуть страну (Le Monde об этом не упоминает), объясняет нежелание помогать согражданам так: "В представлении властной элиты, деньги из резервов - это их, а не народные деньги. Они считают, что их нужно использовать на серьезные вещи, на Сирию, на Ливию, а не на поддержку людей или предпринимателей, которых до сих пор считают подозрительными".

С недавних пор Кремль стал практиковать лишь точечные выплаты, как например пенсионерам и военным перед выборами.

Кстати "последние оставшиеся представители либеральной прослойки на вершине государства больше не играют в хранителей бюджетного храма. Вместо того чтобы радоваться хорошим макроэкономическим показателям, министр финансов Антон Силуанов или руководительница Центрального банка Эльвира Набиуллина открыто переживают из-за социальных рисков, вызванных инфляцией и снижением уровня жизни", - заключает корреспондент Le Monde.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чехия ждет от президента Милоша Земана выздоровления и новостей о том, кому он поручит сформировать правительство

В одной центральноевропейской стране премьер-министр проиграл выборы. В смысле, его партия в новом парламенте останется самой многочисленной, но у его разношерстных противников голосов будет больше, и они намерены объединиться и сместить его. Но президент страны заявил, что поручит сформировать правительство действующему премьеру, - и тут же слег в больницу.

Внимательный читатель новостей догадается, что это все про Чехию. Мария Евстафьева разбиралась, кто там теперь придет к власти.

Спойлер: Россия официально объявила Чехию недружественной страной - так вот, новое правительство постарается соответствовать этому званию.

Неудобные вопросы замглавы МИД про иностранных агентов и Навального

В интервью программe Би-би-си HARDtalk со Стивеном Сакуром замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на вопросы про Нобелевскую премию мира, свободу СМИ и "иностранных агентов", оппозицию и Алексея Навального, а также про восприятие России в мире.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Российский чиновник и ведущий Би-би-си говорили про иностранных агентов и не только